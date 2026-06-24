Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп заяви, че 6 души са били арестувани за нанасяне на щети на „Водното огледало“

Тръмп заяви, че 6 души са били арестувани за нанасяне на щети на „Водното огледало“

24 Юни, 2026 07:05 1 310 9

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • вашингтон-
  • водно огледало

Тръмп добави, че още седем души са били санкционирани за нанасяне на щети на водното съоръжение

Тръмп заяви, че 6 души са били арестувани за нанасяне на щети на „Водното огледало“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи обяви, че шестима души са били арестувани за нанасяне на щети на „Водното огледало“ пред Мемориала на Линкълн, предаде Асошиейтед Прес. Емблематичният обект във Вашингтон все повече се превръща в гореща точка заради провалилия се проект на стойност над 14 милиона долара за реставрацията му, отбелязва агенцията, предаде БТА.

В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, без да даде доказателства, че на боята на обекта са били нанесени сериозни щети. Администрацията се опитва да изпълни наложения от самата нея краен срок за ремонт на провалената реконструкция преди честването на 250-годишнината на страната следващата седмица.

Тръмп добави, че още седем души са били санкционирани за нанасяне на щети на водното съоръжение. „Това е било направено умишлено и престъпно, и някой е трябвало да работи много усилено, вероятно в тъмната част на нощта“, написа той.

Министерството на вътрешните работи на САЩ и местната полиция към момента не са отговорили на запитвания за коментар на твърденията на Тръмп, отбелязва АП.

Агенцията посочва, че е успяла да потвърди, че един мъж е бил арестуван, след като е докоснал вече лющещата се боя, докато федерални служители се опитвали да се справят с разпространението на водорасли във водата. Покритието беше нанесено като част от проекта за реконструкция на построеното преди повече от век съоръжение, който включваше и нанасяне на нов слой боя на дъното му в цвят, който Тръмп нарече „синьото на американското знаме“.

Тръмп заяви, че „част от водата“ ще бъде източена от съоръжението „или непосредствено преди, или след 4 юли, за да се извърши трайният ремонт“. От публикацията му не стана ясно какъв ще бъде мащабът, обхватът или цената на трайния ремонт.

Служители на Националната гвардия и полицията патрулират около съоръжението, след като Тръмп настоя, че вандали са отговорни за повредата на облицовката му.

Тръмп представи първоначалните подобрения като насочени към почистване, разкрасяване и укрепване на емблематично място, което, според него, е станало запустяло и мръсно поради небрежността на предходните президенти

Няколко седмици след като той обяви, че реставрацията е завършена навреме за Деня на независимостта, водата бе оцветена от цъфтеж на яркозелени водорасли.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кравария

    3 0 Отговор
    изтече в канала!!!

    Коментиран от #4

    07:15 24.06.2026

  • 2 Каунь

    3 1 Отговор
    Офф, аз си помислих, че е тва в Кърджали

    07:20 24.06.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    3 5 Отговор
    Да му има проблемите....
    Мацква, Капотня, Саратов, Самара, Оренбург, Севастопол, Крим горят. Московчани спят в метрото, бензина нет. Истинско БЕЗОБРАЗИЕ и края му се не види ☝️

    07:26 24.06.2026

  • 4 36 години демокрация

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "кравария":

    Също както у нас. Ремонта на, жълтите павета. Ремонт, след това ремонт на ремонта. Не збам само, ние ли от тях гледане или те се учат от нас.

    07:30 24.06.2026

  • 5 ООрана държава

    1 0 Отговор
    То боята се отлющи и плава в това блато

    07:32 24.06.2026

  • 6 Родина

    2 0 Отговор
    40 милиона, за нищо . Сега още 20 милиона
    за охрана. Клоун !

    07:38 24.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Така е ,

    1 0 Отговор
    много е съмнтелно да се работи в тъмната част на нощта!

    07:51 24.06.2026

  • 9 Всичко, с което се захваща Дончо,

    1 2 Отговор
    се проваля.

    Напоследък Иран просто издевателстват с него!!!

    Но и от това има полза- светът и Б.И. наблюдават как Тръмп се мъчи и излага и най- после ще бъдат принудени да намерят алтернативи на Ормуз!

    Недопустимо е Ормузкия проток да бъде в ръцете на иранските фанатизирани терористи.

    07:57 24.06.2026