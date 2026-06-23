Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран създава комуникационен канал срещу инциденти в Ормузкия проток. "Не сме предали Хизбула и ливанските ни братя", декларира Техеран

Иран създава комуникационен канал срещу инциденти в Ормузкия проток. "Не сме предали Хизбула и ливанските ни братя", декларира Техеран

23 Юни, 2026 04:42, обновена 23 Юни, 2026 04:58 842 0

  • иран-
  • ормузки проток-
  • хизбула-
  • ливан-
  • сащ-
  • галибаф-
  • франция-
  • оман

Оманският външен министър проведе среща с Галибаф и Арагчи. Париж няма да подкрепи отмяната на санкциите срещу Иран, ако сигурността й бъде застрашена

Иран създава комуникационен канал срещу инциденти в Ормузкия проток. "Не сме предали Хизбула и ливанските ни братя", декларира Техеран - 1
Мохамед Галибаф, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран се е съгласил да установи комуникационен канал относно преминаването на кораби през Ормузкия проток, за да се избегнат конфликти и инциденти, заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.

„В Ормузкия проток могат да възникнат проблеми, затова се съгласихме да установим център и комуникационна линия, така че ако възникнат препятствия, да можем да ги разрешим по-бързо в рамките на 30-дневен период“, цитира информационната агенция Mehr думите на висшия служител.

„Тази комуникационна линия не е предназначена за получаване на разрешение за преминаване от Иран, то е отделна процедура. Тази линия е само за разрешаване на проблеми с кораби или потенциални инциденти, където могат да се предоставят разяснения“, добави Галибаф.

Той подчерта, че протокът никога няма да бъде управляван както преди войната. „Разбира се, международното право ще бъде спазвано и корабоплаването през Ормузкия проток ще бъде регулирано от Иран в съответствие с тези норми и правилата, установени от Иран“, каза Галибаф.

Политикът съобщи също, че по време на разговорите със САЩ в Швейцария страните са се споразумели за процедура за деблокиране на замразени ирански активи на стойност 12 милиарда долара.

Иранският посланик в Ирак, Мохамад Казем ал-Садег, отрече съобщенията, че Техеран е отказал да подкрепи Хизбула по време на диалога си с представители на САЩ, предаде INA.

„Ливанският въпрос винаги е бил неразделна част от позицията на Ислямската република в преговорите със САЩ“, отбеляза иранският посланик в Багдад, добавяйки, че „Техеран винаги е свързвал прекратяването на огъня на ливанския фронт с края на военните действия както в Иран, така и в региона на Персийския залив като цяло. Иран не забравя своите ливански братя и не ги изоставя сами“, подчерта ал-Садег.

Той отбеляза, че иранските власти разглеждат шиитските милиции, действащи в Ирак, като „съпротивително движение в отговор на действията на терористични организации, особено на „Ислямска държава“.

Освен това, според ал-Садег, Иран смята, че „действията на шиитските съпротивителни групи в Ирак са естествена реакция на народа на окупацията и чуждестранната агресия“. Според иранския посланик „присъствието на американски войски в Ирак прави неговата сигурност и стабилност уязвими за регионални конфликти“.

Оманският външен министър Бадр ал-Бусаиди проведе разговори в Мускат с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф и иранския външен министър Абас Арагчи, съобщи оманското външно министерство.

„Страните подчертаха важността на използването на настоящия дипломатически момент за подкрепа на мирните усилия, укрепване на прекратяването на огъня и стабилността, което ще увеличи шансовете за намаляване на напрежението, поддържане на регионалната сигурност и гарантиране на безопасността на морското корабоплаване в Ормузкия проток и международните коридори“, се казва в изявлението.

По време на срещата бяха обсъдени и двустранните отношения, принципите на добросъседство и последните развития в Близкия изток. Иранската делегация пристигна в султаната на официално посещение след разговори с представители на САЩ в Швейцария.

Париж няма да подкрепи отмяната на санкциите срещу Иран, ако това противоречи на интересите на Франция по отношение на сигурността ѝ, съобщи телевизия Ал Хадат.

Според източник от френското външно министерство Париж „ще предотврати отмяната на санкциите срещу Иран, ако това противоречи на интересите на Франция за сигурност“. Същият източник отбеляза, че „споразумението, постигнато между Иран и САЩ, е само първата стъпка, а следващите стъпки ще бъдат най-трудните“.

Източник от френското външно министерство изрази скептицизъм относно бъдещето на ирано-американските споразумения, заявявайки, че вярва, че „ливанският въпрос ще доведе до провал на споразумението между Техеран и Вашингтон“.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания