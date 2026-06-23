Иран създава комуникационен канал срещу инциденти в Ормузкия проток. "Не сме предали Хизбула и ливанските ни братя", декларира Техеран

Иран се е съгласил да установи комуникационен канал относно преминаването на кораби през Ормузкия проток, за да се избегнат конфликти и инциденти, заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.

„В Ормузкия проток могат да възникнат проблеми, затова се съгласихме да установим център и комуникационна линия, така че ако възникнат препятствия, да можем да ги разрешим по-бързо в рамките на 30-дневен период“, цитира информационната агенция Mehr думите на висшия служител.

„Тази комуникационна линия не е предназначена за получаване на разрешение за преминаване от Иран, то е отделна процедура. Тази линия е само за разрешаване на проблеми с кораби или потенциални инциденти, където могат да се предоставят разяснения“, добави Галибаф.

Той подчерта, че протокът никога няма да бъде управляван както преди войната. „Разбира се, международното право ще бъде спазвано и корабоплаването през Ормузкия проток ще бъде регулирано от Иран в съответствие с тези норми и правилата, установени от Иран“, каза Галибаф.

Политикът съобщи също, че по време на разговорите със САЩ в Швейцария страните са се споразумели за процедура за деблокиране на замразени ирански активи на стойност 12 милиарда долара.

Иранският посланик в Ирак, Мохамад Казем ал-Садег, отрече съобщенията, че Техеран е отказал да подкрепи Хизбула по време на диалога си с представители на САЩ, предаде INA.

„Ливанският въпрос винаги е бил неразделна част от позицията на Ислямската република в преговорите със САЩ“, отбеляза иранският посланик в Багдад, добавяйки, че „Техеран винаги е свързвал прекратяването на огъня на ливанския фронт с края на военните действия както в Иран, така и в региона на Персийския залив като цяло. Иран не забравя своите ливански братя и не ги изоставя сами“, подчерта ал-Садег.

Той отбеляза, че иранските власти разглеждат шиитските милиции, действащи в Ирак, като „съпротивително движение в отговор на действията на терористични организации, особено на „Ислямска държава“.

Освен това, според ал-Садег, Иран смята, че „действията на шиитските съпротивителни групи в Ирак са естествена реакция на народа на окупацията и чуждестранната агресия“. Според иранския посланик „присъствието на американски войски в Ирак прави неговата сигурност и стабилност уязвими за регионални конфликти“.

Оманският външен министър Бадр ал-Бусаиди проведе разговори в Мускат с председателя на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф и иранския външен министър Абас Арагчи, съобщи оманското външно министерство.

„Страните подчертаха важността на използването на настоящия дипломатически момент за подкрепа на мирните усилия, укрепване на прекратяването на огъня и стабилността, което ще увеличи шансовете за намаляване на напрежението, поддържане на регионалната сигурност и гарантиране на безопасността на морското корабоплаване в Ормузкия проток и международните коридори“, се казва в изявлението.

По време на срещата бяха обсъдени и двустранните отношения, принципите на добросъседство и последните развития в Близкия изток. Иранската делегация пристигна в султаната на официално посещение след разговори с представители на САЩ в Швейцария.

Париж няма да подкрепи отмяната на санкциите срещу Иран, ако това противоречи на интересите на Франция по отношение на сигурността ѝ, съобщи телевизия Ал Хадат.

Според източник от френското външно министерство Париж „ще предотврати отмяната на санкциите срещу Иран, ако това противоречи на интересите на Франция за сигурност“. Същият източник отбеляза, че „споразумението, постигнато между Иран и САЩ, е само първата стъпка, а следващите стъпки ще бъдат най-трудните“.

Източник от френското външно министерство изрази скептицизъм относно бъдещето на ирано-американските споразумения, заявявайки, че вярва, че „ливанският въпрос ще доведе до провал на споразумението между Техеран и Вашингтон“.