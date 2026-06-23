Нощ на пламъци и сирени: Масирани въздушни удари разтърсиха Украйна и Южна Русия след полунощ

Ситуацията във въздушната война ескалира рязко в първите часове на 23 юни. Масирани взаимни атаки с дронове и ракети, извършени изцяло след полунощ, поразиха цивилни обекти и жилищни райони дълбоко в тила на Украйна и в контролираните от Русия територии.

Ето хрониката на събитията от нощта и ранното утро:

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Украйна под обстрел: Тревога в столицата и ранени цивилни

Руските сили предприеха координирана среднощна атака, използваща бойни безпилотни апарати от различен тип, която задейства системите за противовъздушна отбрана в няколко области:

Киев в бомбоубежищата : В ранните сутрешни часове в столицата бе обявена спешна въздушна тревога . Градската военна администрация призова гражданите незабавно да потърсят укритие поради непосредствена заплаха от въздушни удари.

: В ранните сутрешни часове в столицата бе обявена спешна . Градската военна администрация призова гражданите незабавно да потърсят укритие поради непосредствена заплаха от въздушни удари. Удар в Харков : Около полунощ кметът Игор Терехов потвърди за нова атака с дронове над втория по големина украински град. Официално е съобщено за една ранена жена , настанена в болница.

: Около полунощ кметът Игор Терехов потвърди за нова атака с дронове над втория по големина украински град. Официално е съобщено за , настанена в болница. Пострадали в Суми и Чернигов: Спасителните служби в Сумска област съобщиха за трима ранени цивилни при нощни нападения. В Черниговска област дрон от типа „Гербера“ порази жилищна сграда в град Борзна – ранен е 45-годишен мъж, а щети са нанесени по местно училище и железопътна гара.

Ответният удар: Масиран рояк от дронове над Крим и Донецк

В същите часове след полунощ украинските сили предприеха една от най-мащабните си нощни операции, изпращайки около 250 дрона от самолетен тип срещу обекти в Русия и окупираните зони:

18 ранени в Донецк : Местните власти в окупираната от Русия част на Донецка област обявиха в ранните часове, че вълната от безпилотни апарати е нанесла тежки материални щети на цивилна инфраструктура, при което са пострадали 18 граждани .

: Местните власти в окупираната от Русия част на Донецка област обявиха в ранните часове, че вълната от безпилотни апарати е нанесла тежки материални щети на цивилна инфраструктура, при което са . Тътен над Крим и Керч: Веднага след полунощ в Крим бе задействана силна противовъздушна отбрана. В района на Керч и Кримския мост бе обявена тревога, а жители докладват в социалните мрежи за десетки експлозии в небето. Под атака попаднаха още Краснодарският край и Ростовска област, където военни кореспонденти описват ситуацията като „небе, разкъсвано от противовъздушен огън“.

Спасителните екипи и в двете страни продължават да разчистват отломките в засегнатите райони, като се очаква броят на материалните щети по цивилната инфраструктура да нарасне в следващите часове.