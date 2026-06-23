Нощ на пламъци и сирени: Масирани въздушни удари разтърсиха Украйна и Южна Русия след полунощ

Ситуацията във въздушната война ескалира рязко в първите часове на 23 юни. Масирани взаимни атаки с дронове и ракети, извършени изцяло след полунощ, поразиха цивилни обекти и жилищни райони дълбоко в тила на Украйна и в контролираните от Русия територии.
Ето хрониката на събитията от нощта и ранното утро:
Украйна под обстрел: Тревога в столицата и ранени цивилни
Руските сили предприеха координирана среднощна атака, използваща бойни безпилотни апарати от различен тип, която задейства системите за противовъздушна отбрана в няколко области:
- Киев в бомбоубежищата: В ранните сутрешни часове в столицата бе обявена спешна въздушна тревога. Градската военна администрация призова гражданите незабавно да потърсят укритие поради непосредствена заплаха от въздушни удари.
- Удар в Харков: Около полунощ кметът Игор Терехов потвърди за нова атака с дронове над втория по големина украински град. Официално е съобщено за една ранена жена, настанена в болница.
- Пострадали в Суми и Чернигов: Спасителните служби в Сумска област съобщиха за трима ранени цивилни при нощни нападения. В Черниговска област дрон от типа „Гербера“ порази жилищна сграда в град Борзна – ранен е 45-годишен мъж, а щети са нанесени по местно училище и железопътна гара.
Ответният удар: Масиран рояк от дронове над Крим и Донецк
В същите часове след полунощ украинските сили предприеха една от най-мащабните си нощни операции, изпращайки около 250 дрона от самолетен тип срещу обекти в Русия и окупираните зони:
- 18 ранени в Донецк: Местните власти в окупираната от Русия част на Донецка област обявиха в ранните часове, че вълната от безпилотни апарати е нанесла тежки материални щети на цивилна инфраструктура, при което са пострадали 18 граждани.
- Тътен над Крим и Керч: Веднага след полунощ в Крим бе задействана силна противовъздушна отбрана. В района на Керч и Кримския мост бе обявена тревога, а жители докладват в социалните мрежи за десетки експлозии в небето. Под атака попаднаха още Краснодарският край и Ростовска област, където военни кореспонденти описват ситуацията като „небе, разкъсвано от противовъздушен огън“.
Спасителните екипи и в двете страни продължават да разчистват отломките в засегнатите райони, като се очаква броят на материалните щети по цивилната инфраструктура да нарасне в следващите часове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 само питам
нали беше от вашия екип и отиде се бие в украйна
06:59 23.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #18
07:00 23.06.2026
3 Анонимен
07:03 23.06.2026
4 1488
но с русия не си играй !
Коментиран от #11
07:03 23.06.2026
5 Za Родину
07:05 23.06.2026
6 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:07 23.06.2026
7 Как върви евакуацията на Крим?А?
07:09 23.06.2026
8 Mими Кучева🐕🦺
07:09 23.06.2026
9 Госあ
07:10 23.06.2026
10 Удри копейката с лопатЕто!
Коментиран от #14
07:11 23.06.2026
11 оня с коня
До коментар #4 от "1488":Това е според Руския вариант на поговорката,Украинският е същкият само че думата Русия е заместена с думата Украйна.
07:12 23.06.2026
12 Да се очаква ли
Зеленски, клошар проклет, вдигай бялото знаме! Спри да избиваш момчетата си! Заради чужди интереси, направи Украйна разорана целина!
И си тегли куршума!
Не можеш да победиш Русия! Който и колкото да ти помагат от САЩ и Запада!
07:13 23.06.2026
13 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
07:14 23.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ново пет
И си тегли куршума!
Не можеш да победиш Украйна! Който и колкото да ти помагат от КИМЧО и СИ!
Коментиран от #20, #37
07:16 23.06.2026
16 Бомбят Русия на поразия
07:18 23.06.2026
17 Владимир Путин, президент
Коментиран от #19, #31
07:19 23.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Перо
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":Слава Украина и президент Зеленски
07:23 23.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Груйо
Копейка горко реве
Кремъл в пламъци гори
Радев горко скърби
Жални клетви реди
Хем реве, хем п@рди
Коментиран от #27
07:25 23.06.2026
22 ПРИТЕСНЕН СЪМ
Коментиран от #33
07:28 23.06.2026
23 УДРИ С ЛОПАТАТА
07:28 23.06.2026
24 В КИИФ ПАК Е ИМАЛО ДИСКОТЕКА
07:30 23.06.2026
25 Руснак
Путин е разбрал, как са го подвели и каква огромна грешка е направил, но спонсорът му не му позволява да преговаря за мир.
Коментиран от #36
07:30 23.06.2026
26 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
07:32 23.06.2026
27 Хасму Карр
До коментар #21 от "Груйо":Груйо мой седниш ,да ми се потресеш на У. Йоо
07:32 23.06.2026
28 БАНДЕРИТЕ ЗАПОЧВАТ ДА РАЗБИРАТ
07:34 23.06.2026
29 Механик
07:34 23.06.2026
30 ЗЕЛЕНСКИ ДАЛИ СИ Е НАПРАВИЛ СЕЛФИ
07:35 23.06.2026
31 Гресиран козяк
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":Пак прекалявш със злоупотребата на гресирания кафяв горчив палец ☝️
07:36 23.06.2026
32 Артилерист
07:37 23.06.2026
33 А МОЧАТА?
До коментар #22 от "ПРИТЕСНЕН СЪМ":Възстановиха ли МОЧАТА?А?
07:37 23.06.2026
34 БЪЛГАРСКИТЕ КЕНЕФБАНДЕРИ
07:37 23.06.2026
35 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:39 23.06.2026
36 Госあ
До коментар #25 от "Руснак":Виж са, намеси ли се Китай военно да помага на Пусия - започва ТСВ ! Китай ще гледа и собствения си интерес в Китайско море. Айде нема нужда !
Коментиран от #41
07:40 23.06.2026
37 Мишел
До коментар #15 от "Ново пет":Украйна вече е победена. При над 60% намаление на населението - беше 53.5 милиона сега е под 20 милиона, от това на държава не става.
Коментиран от #44
07:40 23.06.2026
38 Дон Корлеоне
07:41 23.06.2026
39 КАЯ КАЛАС КАЗАЛА
07:42 23.06.2026
40 АНГЛОСАКСИТЕ
07:44 23.06.2026
41 Мишел
До коментар #36 от "Госあ":И кой ще тръгне да воюва срещу съюза Русия, Китай и Северна Корея?
Този съюз бе създаден точно за да няма световна война.
07:45 23.06.2026
42 Крим е в агония
07:48 23.06.2026
43 точка
07:48 23.06.2026
44 Тихо пико4!
До коментар #37 от "Мишел":Не си компетентен.
07:50 23.06.2026