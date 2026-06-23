Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Нощ на пламъци и сирени: Масирани въздушни удари разтърсиха Украйна и Южна Русия след полунощ
  Тема: Украйна

Нощ на пламъци и сирени: Масирани въздушни удари разтърсиха Украйна и Южна Русия след полунощ

23 Юни, 2026 06:53, обновена 23 Юни, 2026 06:56 1 640 44

  • украйна-
  • русия-
  • удари-
  • война

Новата седмица започна с въздушна тревога в Киев, ранени в Харков и Суми и вълна от над 250 дрона, атакували Крим и окупирания Донецк

Нощ на пламъци и сирени: Масирани въздушни удари разтърсиха Украйна и Южна Русия след полунощ - 1
Снимка: ДСНС на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията във въздушната война ескалира рязко в първите часове на 23 юни. Масирани взаимни атаки с дронове и ракети, извършени изцяло след полунощ, поразиха цивилни обекти и жилищни райони дълбоко в тила на Украйна и в контролираните от Русия територии.

Ето хрониката на събитията от нощта и ранното утро:

Още новини от Украйна

Украйна под обстрел: Тревога в столицата и ранени цивилни

Руските сили предприеха координирана среднощна атака, използваща бойни безпилотни апарати от различен тип, която задейства системите за противовъздушна отбрана в няколко области:

  • Киев в бомбоубежищата: В ранните сутрешни часове в столицата бе обявена спешна въздушна тревога. Градската военна администрация призова гражданите незабавно да потърсят укритие поради непосредствена заплаха от въздушни удари.
  • Удар в Харков: Около полунощ кметът Игор Терехов потвърди за нова атака с дронове над втория по големина украински град. Официално е съобщено за една ранена жена, настанена в болница.
  • Пострадали в Суми и Чернигов: Спасителните служби в Сумска област съобщиха за трима ранени цивилни при нощни нападения. В Черниговска област дрон от типа „Гербера“ порази жилищна сграда в град Борзна – ранен е 45-годишен мъж, а щети са нанесени по местно училище и железопътна гара.

Ответният удар: Масиран рояк от дронове над Крим и Донецк

В същите часове след полунощ украинските сили предприеха една от най-мащабните си нощни операции, изпращайки около 250 дрона от самолетен тип срещу обекти в Русия и окупираните зони:

  • 18 ранени в Донецк: Местните власти в окупираната от Русия част на Донецка област обявиха в ранните часове, че вълната от безпилотни апарати е нанесла тежки материални щети на цивилна инфраструктура, при което са пострадали 18 граждани.
  • Тътен над Крим и Керч: Веднага след полунощ в Крим бе задействана силна противовъздушна отбрана. В района на Керч и Кримския мост бе обявена тревога, а жители докладват в социалните мрежи за десетки експлозии в небето. Под атака попаднаха още Краснодарският край и Ростовска област, където военни кореспонденти описват ситуацията като „небе, разкъсвано от противовъздушен огън“.

Спасителните екипи и в двете страни продължават да разчистват отломките в засегнатите райони, като се очаква броят на материалните щети по цивилната инфраструктура да нарасне в следващите часове.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само питам

    18 2 Отговор
    ало шефче, оня тъпунгерДжамбаски жив ли е?

    нали беше от вашия екип и отиде се бие в украйна

    06:59 23.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 4 Отговор
    Жената на Тагарев има завод за дронове за Украйна.

    Коментиран от #18

    07:00 23.06.2026

  • 3 Анонимен

    18 6 Отговор
    Нали вече писах, че през нощта Зеленските човечета пак ще спят и акат на тъмно под земята!

    07:03 23.06.2026

  • 4 1488

    26 6 Отговор
    срещу вятьра пикай,
    но с русия не си играй !

    Коментиран от #11

    07:03 23.06.2026

  • 5 Za Родину

    14 4 Отговор
    РОДИНА МАТЬ ЗОВЕТ !

    07:05 23.06.2026

  • 6 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    17 4 Отговор
    Добре ли спахте у метрото.

    07:07 23.06.2026

  • 7 Как върви евакуацията на Крим?А?

    4 15 Отговор
    Върви ли?Моста затвори ли?А?

    07:09 23.06.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 5 Отговор
    Се пак нащо Зеленото пичели,нали?🦧🥳🦧

    07:09 23.06.2026

  • 9 Госあ

    17 6 Отговор
    Тази война я води запада и това е причината да продължава. Не отстъпват от амбициите си да направят Украйна военен блок пред портите на Русия. Руснаците нямат друг избор, освен да воюват до пълната капитулация на Украйна.

    07:10 23.06.2026

  • 10 Удри копейката с лопатЕто!

    6 12 Отговор
    До нассиране!

    Коментиран от #14

    07:11 23.06.2026

  • 11 оня с коня

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "1488":

    Това е според Руския вариант на поговорката,Украинският е същкият само че думата Русия е заместена с думата Украйна.

    07:12 23.06.2026

  • 12 Да се очаква ли

    14 3 Отговор
    Че Москва ще накаже парктньорите на Киев от запада?
    Зеленски, клошар проклет, вдигай бялото знаме! Спри да избиваш момчетата си! Заради чужди интереси, направи Украйна разорана целина!
    И си тегли куршума!
    Не можеш да победиш Русия! Който и колкото да ти помагат от САЩ и Запада!

    07:13 23.06.2026

  • 13 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    3 12 Отговор
    Пак ви подпалиха нощес, а

    07:14 23.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ново пет

    3 12 Отговор
    Путин, дъртак проклет, вдигай бялото знаме! Спри да избиваш момчетата си! Заради чужди интереси, направи Русия разорана целина!
    И си тегли куршума!
    Не можеш да победиш Украйна! Който и колкото да ти помагат от КИМЧО и СИ!

    Коментиран от #20, #37

    07:16 23.06.2026

  • 16 Бомбят Русия на поразия

    2 7 Отговор
    Това не е новина, а ежедневие.

    07:18 23.06.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    2 6 Отговор
    Крим стана остров, Русия АД ☝️

    Коментиран от #19, #31

    07:19 23.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Перо

    1 8 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    Слава Украина и президент Зеленски

    07:23 23.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Груйо

    3 7 Отговор
    Русия се тресе
    Копейка горко реве
    Кремъл в пламъци гори
    Радев горко скърби
    Жални клетви реди
    Хем реве, хем п@рди

    Коментиран от #27

    07:25 23.06.2026

  • 22 ПРИТЕСНЕН СЪМ

    5 2 Отговор
    Паметника на нацисти Шукевич здрав ли е?

    Коментиран от #33

    07:28 23.06.2026

  • 23 УДРИ С ЛОПАТАТА

    7 2 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    07:28 23.06.2026

  • 24 В КИИФ ПАК Е ИМАЛО ДИСКОТЕКА

    8 2 Отговор
    Празнували са оставката на педофила Стармър.

    07:30 23.06.2026

  • 25 Руснак

    2 9 Отговор
    Хора около Путин признаха, че Китай му е платил да води тази война, за да отслаби Запада. Реално тази война е на Китай срещу Запада, но в нея умират руснаци.
    Путин е разбрал, как са го подвели и каква огромна грешка е направил, но спонсорът му не му позволява да преговаря за мир.

    Коментиран от #36

    07:30 23.06.2026

  • 26 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    7 1 Отговор
    Щял да бяга.

    07:32 23.06.2026

  • 27 Хасму Карр

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Груйо":

    Груйо мой седниш ,да ми се потресеш на У. Йоо

    07:32 23.06.2026

  • 28 БАНДЕРИТЕ ЗАПОЧВАТ ДА РАЗБИРАТ

    7 2 Отговор
    Колко е глупаво да умират в британските войни.

    07:34 23.06.2026

  • 29 Механик

    4 1 Отговор
    Уудрий яко козяка с фаража !

    07:34 23.06.2026

  • 30 ЗЕЛЕНСКИ ДАЛИ СИ Е НАПРАВИЛ СЕЛФИ

    6 2 Отговор
    Снощи на фона на горящия кииф?

    07:35 23.06.2026

  • 31 Гресиран козяк

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    Пак прекалявш със злоупотребата на гресирания кафяв горчив палец ☝️

    07:36 23.06.2026

  • 32 Артилерист

    2 1 Отговор
    Удри яко бандерите с Бандерол !

    07:37 23.06.2026

  • 33 А МОЧАТА?

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "ПРИТЕСНЕН СЪМ":

    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    07:37 23.06.2026

  • 34 БЪЛГАРСКИТЕ КЕНЕФБАНДЕРИ

    3 1 Отговор
    Скоро бусификация и на фронта за защитават зеленото.

    07:37 23.06.2026

  • 35 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    4 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:39 23.06.2026

  • 36 Госあ

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Руснак":

    Виж са, намеси ли се Китай военно да помага на Пусия - започва ТСВ ! Китай ще гледа и собствения си интерес в Китайско море. Айде нема нужда !

    Коментиран от #41

    07:40 23.06.2026

  • 37 Мишел

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ново пет":

    Украйна вече е победена. При над 60% намаление на населението - беше 53.5 милиона сега е под 20 милиона, от това на държава не става.

    Коментиран от #44

    07:40 23.06.2026

  • 38 Дон Корлеоне

    1 2 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    07:41 23.06.2026

  • 39 КАЯ КАЛАС КАЗАЛА

    3 1 Отговор
    Че вече не и се ходи в кииф.

    07:42 23.06.2026

  • 40 АНГЛОСАКСИТЕ

    3 1 Отговор
    Превърнаха окраина в терористична организация. Затова 404 ще бъде напълно унищожена.

    07:44 23.06.2026

  • 41 Мишел

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Госあ":

    И кой ще тръгне да воюва срещу съюза Русия, Китай и Северна Корея?
    Този съюз бе създаден точно за да няма световна война.

    07:45 23.06.2026

  • 42 Крим е в агония

    1 1 Отговор
    Изпепеляването на ватенки започна.Който избягал,избягал.

    07:48 23.06.2026

  • 43 точка

    1 1 Отговор
    Укроподлогите много се кефят на взривените мостове!! А тази простотия започната о тях вече прекъсва и възможността за преговори. Вече е игра ва банк, наистина до ликвидирането на британската колония. Мостът свързва два бряга

    07:48 23.06.2026

  • 44 Тихо пико4!

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Мишел":

    Не си компетентен.

    07:50 23.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания