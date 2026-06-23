Защо руските атаки срещу Украйна стават все по-смъртоносни

При ударите на Русия срещу Украйна през нощта на 15 юни са били свалени почти 93% от атакуващите дронове, информира командването на украинските ВВС. Но въпреки подобрените резултати на украинската ПВО, броят на пострадалите от руските въздушни атаки расте. По данни на ООН за май през миналия месец са загинали най-малко 274 цивилни граждани, а 1763 са били ранени.
При това далекобойните удари на Русия са нанесли най-големи загуби на украинските градове – в тях са 45 процента от жертвите.
"Шахедите" стават по-бързи
Високата резултатност на украинската ПВО се дължи на ефективната ешелонирана отбрана, която използва различни дронове прехващачи, казва пред ДВ офицер от украинските противовъздушни сили. "Голяма част от дроновете "Шахед" биват сваляни непосредствено до фронтовата линия с дронове прехващачи. А тези, които успеят да я преминат, се преследват после с вертолети и лекомоторни самолети. Наземните противовъздушни ракетни комплекси от типа „Пейтриът“ пък се насочват среще балистичните ракети и целите, които не сме свалили във въздуха“, казва военният, пожелал да запази анонимност поради съображения за сигурност.
Руските атаки обаче все повече се адаптират към украинската система за отбрана, издирвайки слабите ѝ места, отбелязват експертите. От украинския Институт за изпитания и сертификации на въоръжения и военна техника са изчислили, че пуснатите срещу Украйна руски дронове тип „Геран-2“ (руският аналог на „Шахед-136“) само в първите две седмици на юни са били повече, отколкото през целия предишен месец.
Тази статистика илюстрира една от ключовите тенденции на руските атаки – масовото използване на евтини средства за воденето на изтощителна война, отбелязва представителят на института Александър Заруба. „На тактическо ниво атакуващите дронове фактически замениха част от артилерията и щурмовата авиация - с което поразяват бронираната техника и пехотата с хирургическа точност.“
Украинските военни и разузнаването още през 2024 година забелязаха първите руски опити за усъвършенстване на дроновете с турбореактивни двигатели – така скоростта може да бъде увеличена сериозно, но се намалява обсегът на полета. През 2026 година обаче бе извършен истински пробив от руснаците в тази сфера – от началото на годината са фиксирани над 1400 случая на използването на трети, четвърти и пети модел „Геран“ с над два пъти по-висока скорост, отколкото при „Геран-2“. „Просто не можем да ги догоним с вертолети. Вече ги преследваме със самолети“, казва експертът от украинските противовъздушни сили пред ДВ.
Руските дронове стават и по-универсални
Серийното производство на дронове „Геран“ едва успява да задоволи потребностите на руската армия, отбелязват украинските изследователи, които съдят по това, че един от дроновете е бил свален само пет дни, след като е бил произведен. Същевременно има и друга тенденция – руските производители на оръжие постепенно превръщат „Шахедите“ от евтин начин за доставката на експлозиви в истинска универсална платформа, способна да нанесе поражения от различен характер.
Освен това, благодарение на спътниковата връзка и модемите с 4G руските военни вече имат възможност дистанционно да управляват дроновете. По тях се инсталират видеокамери и средства за радиоразузнаване, а дори и неголеми зенитни ракети за свалянето на вертолети или самолети.
Александър Заруба смята, че Русия очевидно търси нови евтини средства за въздушна борба, а може да използва ракетите и като елемент за психологически натиск.
Паралелно с универсализацията на „Шахедите“ в Русия продължават да разработват нови модели дронове, допълва Заруба. Според него в тях няма скъпоструващи компоненти, а вместо това се използва електроника с двойно предназначение. Става дума за апарати с обсег до 100 км и боен заряд от само 4-5 кг, които могат да се използват като контрамярка срещу украинските зенитни дронове и мобилните бойни групи.
Ракетите стават по-точни и по-смъртоносни
Едновременно с поевтиняването на атакуващите дронове руските инженери системно модернизират основните си бойни ракети „Искандер-М4, Х-101 и Х-69, казват специалистите от украинския Институт за изпитания и сертификации на въоръжения и военна техника. При това оръжието Х-101 става още по-смъртоносно – увеличено е теглото на двойния боен заряд до почти един тон. Втората част от него може да бъде взривена на височина 100-200 метра над целта и често е снабдена с касетъчни боеприпаси.
„Искандерите“ пък през последните години бяха оборудвани с нова система за самонасочване, с по-съвременна електроника и блокове за защита от радиоелектронни смущения, което им позволява да приемат спътниковия сигнал дори при включени средства за радиоелектронна борба. При това, както отбелязва Александър Заруба, приоритетно направление остава повишаването на устойчивостта на тази ракета спрямо комплексите „Пейтриът", с които Украйна противодейства на балистичните ракети.
Заруба предполага, че Русия пуска до 70 модернизирани „Искандери“ и до 50 Х-101 месечно. „Те полагат всички усилия да увеличат производството. Нашата задача е да преобърнем тази тенденция“, отбелязва военният експерт.
Украйна атакува руското производство и усъвършенства ПВО
Пример за изпълнението на тази задача стана украинският удар срещу град Чебоксари на 10 юни – срещу местния военен завод „Прогрес“. Същевременно украинските отбранителни предприятия усъвършенстват собствените си изделия. На оръжейното изложение в Париж неотдавна компанията SkyFall представи удължената версия на своя най-известен дрон прехващач. Той работи с изкуствен интелект, което позволява целите да се идентифицират по-бързо, отколкото с човешко око. По-рано този месец SkyFall съобщи, че за половин година с нейните дронове са били свалени над 3500 „Шахеди“.
Автор: Игор Бурдиха
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смъртоносни
Мирните граждани
РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ .
Коментиран от #12
13:40 23.06.2026
2 Последния Софиянец
13:42 23.06.2026
3 Емил
Украйна е един доста пробит вече параван на войната която води целият запад срещу Русия!!!
А сега плюйте!
13:43 23.06.2026
4 Презвитер Козма
13:43 23.06.2026
5 Дойче
13:43 23.06.2026
6 Владимир Путин, президент
При толкова лоша ситуация на фронта, с разбомбен тил, без бензин, хляб, интернет руснака прави това, което 10 века е правил - да тероризира и ограбва съседните страни, народи.
Коментиран от #15, #40
13:43 23.06.2026
7 иван костов
Коментиран от #25
13:44 23.06.2026
8 Колко слабо формирано
Те може и да не вярвате но тази нощ със свалени 103% от руските дронове след тази ваша грешка господин смаркач зелен корумпиран ще ви дърпа ушичките и ще ви вкара в черния писах на враговете.
Вместо да пишете за неговото смело настъпление вие предавате европейският съюз и директивата на розовите понита
13:44 23.06.2026
9 Механик
А ги бият, понеже са си го заслужили и така трябва. Даже им е малко. Много е нежно. Трябва по-здраво и категорично.
13:45 23.06.2026
10 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ
Коментиран от #16
13:45 23.06.2026
11 Путлер е безаналогов ypoд !
Коментиран от #20, #22
13:46 23.06.2026
12 Офффф
До коментар #1 от "Смъртоносни":Гледан д е как един украинец отиваше към гр магазин и едни от ТЦКЦ, взеха да ги налагат, но хората от магазина изскочиха и смъртоносно простряха двамата охранени дебелаци от ТЦК на асфалта, пребити до смърт.
Коментиран от #17, #18
13:46 23.06.2026
13 име
13:46 23.06.2026
14 Кобзон рекърдс
13:47 23.06.2026
15 м даааа
До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":и като се събуди чаршафа къде беше?хахаха,големи сте фантазьори🤣
13:47 23.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мрън мрън аз копейка съм
До коментар #12 от "Офффф":Аз гледах как охранена копейка хапва в Макдоналдс, пише глупости и си плати в евро сметката.
13:49 23.06.2026
18 Име
До коментар #12 от "Офффф":А това е от Тюмен, Русия. Там полицията лови всеки с провинения пред закона и го праща на СВО. Русия се чисти от нискокачествен материал. Зеленски помага с каквото може.
13:50 23.06.2026
19 Сатана Z
13:50 23.06.2026
20 Бъркаш се
До коментар #11 от "Путлер е безаналогов ypoд !":Защо лъжеш?Само долните бандери умишлено се целят в цивилни обекти,като детски градини,болници,общижития и жилищни сгради,и не един път го доказаха!!!
13:50 23.06.2026
21 хаха
13:51 23.06.2026
22 име
До коментар #11 от "Путлер е безаналогов ypoд !":Убийствата на цивилни по сватби, погребения, девически училища, колежи и други подобни, е запазена марка на западналите терористи, бивши робовладелци и колонизатори. Но те бледнеят пред масовите убийства, извършвани от бандераските неонацисти, които водят традицията си още от преди ВСВ. Няма нито един случай на училище или детска градина, ударена от русваците, но последния такъв терористичен акт на бандерите беше извършен срещу автобус с беларуски младежи, а преди това удариха колежа в Степногорск.
13:51 23.06.2026
23 РФ е ВЕЛИК КЕН ЕФ
Коментиран от #31
13:51 23.06.2026
24 Деций
Коментиран от #48
13:51 23.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ЗекенПотник
До коментар #16 от "Възрожденец 🇧🇬":моите братушки са пакистанскитеПедфили в зап.Европа.
13:51 23.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Коментиран от #33
13:53 23.06.2026
29 На каквото починало...
13:53 23.06.2026
30 какво не си разбрал
До коментар #16 от "Възрожденец 🇧🇬":пише...руските братя...господин евротретополов
13:55 23.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ами
сваля под 10% от дроновете и ракетите на Иран.
А окраинците твърдят че свалят 93%.
То бива пропаганда, ама се оливате :)
13:56 23.06.2026
33 и като са готови
До коментар #28 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":Зелю директно да фаща фокзала за Москва и да отива да подписва капитулацията??!!!
Коментиран от #35
13:57 23.06.2026
34 А, ясно ли ви е, че
Ех, подли еврейски шпиони, пипащи с ръцете на немци и англичани!
13:59 23.06.2026
35 Володимир Зеленски, президент
До коментар #33 от "и като са готови":Йухххх за Русия, руснаци и русофили !!!
Украински с Желязна глава 😄☝️
Коментиран от #45
13:59 23.06.2026
36 Чикаго
До коментар #16 от "Възрожденец 🇧🇬":Братя са му болшевиките по простотия и наглост.
Не руснаците и славяните.
14:00 23.06.2026
37 Историческа истина
Путин не иска просто да управлява Русия. Той иска да бъде вписан в пантеона на руските владетели, които „събират земи“, разширяват империята и променят историята.
В неговото политическо въображение се смесват няколко фигури.
▪︎ Петър I — владетелят, който модернизира Русия чрез насилие, строи империя и отваря път към Европа.
▪︎ Екатерина II — владетелката на експанзията, Крим, Новорусия и южното имперско въображение.
▪︎ Сталин — диктаторът, който побеждава във Втората световна война и превръща СССР в свръхсила.
Путин се опитва да вземе символния капитал на всички тях. От Петър — държавната воля. От Екатерина — имперската география. От Сталин — победата, страха и мобилизационната държава.
Но тук има фундаментална измама. Петър I, колкото и жесток да е бил, има проект за модернизация. Екатерина действа в епоха на империи. Сталин води отечествена война след нападение срещу СССР.
Путин използва техните митове, но не повтаря тяхната историческа ситуация. Той не модернизира Русия. Не я прави по-силна. Не я защитава от унищожение. Той изразходва остатъците от съветската и имперската мощ, за да докаже, че Русия още може да завладява.
Затова Путин не е нов Петър I. Не е нова Екатерина. Не е дори нов Сталин.
Той е владетел на късната империя, който се опитва да прикрие вътрешното изчерпване иразложение на имперския мит чрез външна агресия.
14:00 23.06.2026
38 Цял СВЯТ е наясно
Тва са фактите, всичко друго е хомо фантазии, ПЕН дел копнежи и жалки оправдания!
Ае ся се надъхвайте, Ко пейки проЗДТИ
Ееееедехееее
14:01 23.06.2026
39 Цък
До коментар #25 от "Бранник":Време е Путин да си ходи- той направи основното, възроди Русия, Европа никой не я брой за жива, Африка е свободна, направи света многополюсен- да идва някой който ще приключи тази мъка по бързата процедура, дори ако трябва да удари с ЯО идиотите на Европа Полша, Естония, Литва и Латвия.
14:02 23.06.2026
40 Оня
До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":Пич сериозно ти нормален ли си??????? По целия фронт в момента руснаците размазват урките разбирам те че не ти е готино ама чак толкова безочно не бива бе човек!!!!!!!
Коментиран от #43, #44
14:02 23.06.2026
41 Панго
И ква виждам да пише на номера му: ул. Русофили.
Боже, Боже, докъде паднахме!
14:03 23.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Слепото
До коментар #40 от "Оня":На КОЙ ФРОНТ, ..пе.. ДАЛ?!. ))))
При Малая Токмачка? Купянск? Селото ПОКРОВСК ( на 25 км от Донецк) ?!? ))))
Киев, Харков, Херсон, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ОДЕСА --монголски навсегда?
22 ядрени Републики, Фюрер Педофил и узкоглазите жлътуре от ядрената С Корея,..13 год превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС и...5 села, Мало Умнико
))
14:07 23.06.2026
44 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #40 от "Оня":Обичам да Бабарангам руснаци !!! 😄
14:08 23.06.2026
45 Володимир, артист
До коментар #35 от "Володимир Зеленски, президент":Два за теб!
14:09 23.06.2026
46 Разбира се
ДВ, да ви пи-ам на русофобската пропаганда и западната лъжедемокрация.
Коментиран от #47
14:12 23.06.2026
47 Борис Джонсън, премиер
До коментар #46 от "Разбира се":И6axме матушката на Русия !!!
Запомнете го ☝️😁
14:14 23.06.2026
48 Ето за това
До коментар #24 от "Деций":руснаците ще шзгубан войната. Олигархичнаната тиня ще зовлечи Русия
14:17 23.06.2026