Новини
Свят »
Защо руските атаки срещу Украйна стават все по-смъртоносни

Защо руските атаки срещу Украйна стават все по-смъртоносни

23 Юни, 2026 13:38 1 263 48

  • украйна-
  • шахед-
  • дронове-
  • русия-
  • ракети-
  • искандер

Украйна подобри значително ефективността на своята противовъздушна отбрана, но и Русия активно модернизира и усъвършенства своите бойни средства

Защо руските атаки срещу Украйна стават все по-смъртоносни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA, дрон P1-Sun
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

При ударите на Русия срещу Украйна през нощта на 15 юни са били свалени почти 93% от атакуващите дронове, информира командването на украинските ВВС. Но въпреки подобрените резултати на украинската ПВО, броят на пострадалите от руските въздушни атаки расте. По данни на ООН за май през миналия месец са загинали най-малко 274 цивилни граждани, а 1763 са били ранени.

При това далекобойните удари на Русия са нанесли най-големи загуби на украинските градове – в тях са 45 процента от жертвите.

"Шахедите" стават по-бързи

Високата резултатност на украинската ПВО се дължи на ефективната ешелонирана отбрана, която използва различни дронове прехващачи, казва пред ДВ офицер от украинските противовъздушни сили. "Голяма част от дроновете "Шахед" биват сваляни непосредствено до фронтовата линия с дронове прехващачи. А тези, които успеят да я преминат, се преследват после с вертолети и лекомоторни самолети. Наземните противовъздушни ракетни комплекси от типа „Пейтриът“ пък се насочват среще балистичните ракети и целите, които не сме свалили във въздуха“, казва военният, пожелал да запази анонимност поради съображения за сигурност.

Руските атаки обаче все повече се адаптират към украинската система за отбрана, издирвайки слабите ѝ места, отбелязват експертите. От украинския Институт за изпитания и сертификации на въоръжения и военна техника са изчислили, че пуснатите срещу Украйна руски дронове тип „Геран-2“ (руският аналог на „Шахед-136“) само в първите две седмици на юни са били повече, отколкото през целия предишен месец.

Тази статистика илюстрира една от ключовите тенденции на руските атаки – масовото използване на евтини средства за воденето на изтощителна война, отбелязва представителят на института Александър Заруба. „На тактическо ниво атакуващите дронове фактически замениха част от артилерията и щурмовата авиация - с което поразяват бронираната техника и пехотата с хирургическа точност.“

Украинските военни и разузнаването още през 2024 година забелязаха първите руски опити за усъвършенстване на дроновете с турбореактивни двигатели – така скоростта може да бъде увеличена сериозно, но се намалява обсегът на полета. През 2026 година обаче бе извършен истински пробив от руснаците в тази сфера – от началото на годината са фиксирани над 1400 случая на използването на трети, четвърти и пети модел „Геран“ с над два пъти по-висока скорост, отколкото при „Геран-2“. „Просто не можем да ги догоним с вертолети. Вече ги преследваме със самолети“, казва експертът от украинските противовъздушни сили пред ДВ.

Руските дронове стават и по-универсални

Серийното производство на дронове „Геран“ едва успява да задоволи потребностите на руската армия, отбелязват украинските изследователи, които съдят по това, че един от дроновете е бил свален само пет дни, след като е бил произведен. Същевременно има и друга тенденция – руските производители на оръжие постепенно превръщат „Шахедите“ от евтин начин за доставката на експлозиви в истинска универсална платформа, способна да нанесе поражения от различен характер.

Освен това, благодарение на спътниковата връзка и модемите с 4G руските военни вече имат възможност дистанционно да управляват дроновете. По тях се инсталират видеокамери и средства за радиоразузнаване, а дори и неголеми зенитни ракети за свалянето на вертолети или самолети.

Александър Заруба смята, че Русия очевидно търси нови евтини средства за въздушна борба, а може да използва ракетите и като елемент за психологически натиск.

Паралелно с универсализацията на „Шахедите“ в Русия продължават да разработват нови модели дронове, допълва Заруба. Според него в тях няма скъпоструващи компоненти, а вместо това се използва електроника с двойно предназначение. Става дума за апарати с обсег до 100 км и боен заряд от само 4-5 кг, които могат да се използват като контрамярка срещу украинските зенитни дронове и мобилните бойни групи.

Ракетите стават по-точни и по-смъртоносни

Едновременно с поевтиняването на атакуващите дронове руските инженери системно модернизират основните си бойни ракети „Искандер-М4, Х-101 и Х-69, казват специалистите от украинския Институт за изпитания и сертификации на въоръжения и военна техника. При това оръжието Х-101 става още по-смъртоносно – увеличено е теглото на двойния боен заряд до почти един тон. Втората част от него може да бъде взривена на височина 100-200 метра над целта и често е снабдена с касетъчни боеприпаси.

„Искандерите“ пък през последните години бяха оборудвани с нова система за самонасочване, с по-съвременна електроника и блокове за защита от радиоелектронни смущения, което им позволява да приемат спътниковия сигнал дори при включени средства за радиоелектронна борба. При това, както отбелязва Александър Заруба, приоритетно направление остава повишаването на устойчивостта на тази ракета спрямо комплексите „Пейтриът", с които Украйна противодейства на балистичните ракети.

Заруба предполага, че Русия пуска до 70 модернизирани „Искандери“ и до 50 Х-101 месечно. „Те полагат всички усилия да увеличат производството. Нашата задача е да преобърнем тази тенденция“, отбелязва военният експерт.

Украйна атакува руското производство и усъвършенства ПВО

Пример за изпълнението на тази задача стана украинският удар срещу град Чебоксари на 10 юни – срещу местния военен завод „Прогрес“. Същевременно украинските отбранителни предприятия усъвършенстват собствените си изделия. На оръжейното изложение в Париж неотдавна компанията SkyFall представи удължената версия на своя най-известен дрон прехващач. Той работи с изкуствен интелект, което позволява целите да се идентифицират по-бързо, отколкото с човешко око. По-рано този месец SkyFall съобщи, че за половин година с нейните дронове са били свалени над 3500 „Шахеди“.

Автор: Игор Бурдиха


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смъртоносни

    3 37 Отговор
    Защото бият по

    Мирните граждани

    РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ .

    Коментиран от #12

    13:40 23.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    30 2 Отговор
    САЩ произвеждат по 30 ракети Пейтриът за месец а Украйна харчи толкова за ден.

    13:42 23.06.2026

  • 3 Емил

    35 4 Отговор
    Ефективността на украинските удари се дължи изцяло на неукрайнска техника сателити и оператори на дронове!
    Украйна е един доста пробит вече параван на войната която води целият запад срещу Русия!!!
    А сега плюйте!

    13:43 23.06.2026

  • 4 Презвитер Козма

    3 28 Отговор
    Защото рушляците са бесни че дават огромни жетви на фронта без напредък, а Украйна вече бие в дълбочина и единственото, което им остана е да тормозят цивилното население и да стрелят по църкви и болници

    13:43 23.06.2026

  • 5 Дойче

    33 2 Отговор
    Зеле пак са смукали от пръстите си. Що не пишат как е в Константиновка, Лиман, Краматорск и тн....

    13:43 23.06.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    5 31 Отговор
    За 2026г Русия заграби 44кв.км, загуби 400кв.км.
    При толкова лоша ситуация на фронта, с разбомбен тил, без бензин, хляб, интернет руснака прави това, което 10 века е правил - да тероризира и ограбва съседните страни, народи.

    Коментиран от #15, #40

    13:43 23.06.2026

  • 7 иван костов

    22 1 Отговор
    За съжаление никак даже не са смъртоносни! Трябва да се следва челният израелски и американски и творчески да се прилага! Обаче Владимир Владимирович е един либерален лигльо и не става вече за нищо!

    Коментиран от #25

    13:44 23.06.2026

  • 8 Колко слабо формирано

    24 0 Отговор
    е Дойче зеле. Свалените руски дронове са 103%
    Те може и да не вярвате но тази нощ със свалени 103% от руските дронове след тази ваша грешка господин смаркач зелен корумпиран ще ви дърпа ушичките и ще ви вкара в черния писах на враговете.
    Вместо да пишете за неговото смело настъпление вие предавате европейският съюз и директивата на розовите понита

    13:44 23.06.2026

  • 9 Механик

    26 0 Отговор
    Огледайте какво си е татуирало това нещо на ръката и после ми кажете, че тия не са сатанисти!
    А ги бият, понеже са си го заслужили и така трябва. Даже им е малко. Много е нежно. Трябва по-здраво и категорично.

    13:45 23.06.2026

  • 10 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    21 0 Отговор
    Напред руски братя,продължавайте да мачкате бандерите и подкрепящите ги!🇷🇺👏

    Коментиран от #16

    13:45 23.06.2026

  • 11 Путлер е безаналогов ypoд !

    1 25 Отговор
    Докато Украйна атакува военни цели, енергийни и производствени обекти подпомагащи военните, московските монголи се борят с детски градини, болници, жилищни сгради .

    Коментиран от #20, #22

    13:46 23.06.2026

  • 12 Офффф

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "Смъртоносни":

    Гледан д е как един украинец отиваше към гр магазин и едни от ТЦКЦ, взеха да ги налагат, но хората от магазина изскочиха и смъртоносно простряха двамата охранени дебелаци от ТЦК на асфалта, пребити до смърт.

    Коментиран от #17, #18

    13:46 23.06.2026

  • 13 име

    24 0 Отговор
    Важното е, че ракетите Х-22, с които руснаците денацифицират Киев, са правени още в началото на 60те години. Толкова за супер-дупер НАТОвското ПВО! Който не вярва, да отваря уикипедия, единствения източник на мимолетни знания за жълтопаветника!

    13:46 23.06.2026

  • 14 Кобзон рекърдс

    1 13 Отговор
    Украйна переможе.

    13:47 23.06.2026

  • 15 м даааа

    17 0 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    и като се събуди чаршафа къде беше?хахаха,големи сте фантазьори🤣

    13:47 23.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мрън мрън аз копейка съм

    1 19 Отговор

    До коментар #12 от "Офффф":

    Аз гледах как охранена копейка хапва в Макдоналдс, пише глупости и си плати в евро сметката.

    13:49 23.06.2026

  • 18 Име

    1 16 Отговор

    До коментар #12 от "Офффф":

    А това е от Тюмен, Русия. Там полицията лови всеки с провинения пред закона и го праща на СВО. Русия се чисти от нискокачествен материал. Зеленски помага с каквото може.

    13:50 23.06.2026

  • 19 Сатана Z

    18 2 Отговор
    Русия бавно и методично унищожава живата сила на врага.Затова у фронта си седи на едно място ,но труповете на укро пехотата се извозват ежедневно в посока гробищата в Западна Украйна или крематориумите в Киев.

    13:50 23.06.2026

  • 20 Бъркаш се

    17 0 Отговор

    До коментар #11 от "Путлер е безаналогов ypoд !":

    Защо лъжеш?Само долните бандери умишлено се целят в цивилни обекти,като детски градини,болници,общижития и жилищни сгради,и не един път го доказаха!!!

    13:50 23.06.2026

  • 21 хаха

    2 9 Отговор
    Ура дрогаре!

    13:51 23.06.2026

  • 22 име

    15 0 Отговор

    До коментар #11 от "Путлер е безаналогов ypoд !":

    Убийствата на цивилни по сватби, погребения, девически училища, колежи и други подобни, е запазена марка на западналите терористи, бивши робовладелци и колонизатори. Но те бледнеят пред масовите убийства, извършвани от бандераските неонацисти, които водят традицията си още от преди ВСВ. Няма нито един случай на училище или детска градина, ударена от русваците, но последния такъв терористичен акт на бандерите беше извършен срещу автобус с беларуски младежи, а преди това удариха колежа в Степногорск.

    13:51 23.06.2026

  • 23 РФ е ВЕЛИК КЕН ЕФ

    2 16 Отговор
    Говорещата конска глава Лавров заяви, че Русия е готова да възобнови преговорите с Украйна. 😬😆

    Коментиран от #31

    13:51 23.06.2026

  • 24 Деций

    8 2 Отговор
    Украинското ПВО което е като топките на комара (всички говорят за него ,но никой не го е виждал) сваля всичко,от 9 ракети 12 са свалени,с дробове и там е преизпълнен плана от 537 изстреляни свалят два повече!Истината е ,че Русия види странна война,и не унищожава ключова инфраструктура която е собственост на руски олигарси, Лукойл уж Руски ,пък години продава гориво на Украйна.Или Руският олигархат печели без да се съобразява с интересите на странната и с живота и здравето на собствените си войници! Всичко в една фасада зад която се вижда грозното лице на капитала и на гнусното лице на Руският клон на Хабат Любявич !

    Коментиран от #48

    13:51 23.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ЗекенПотник

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Възрожденец 🇧🇬":

    моите братушки са пакистанскитеПедфили в зап.Европа.

    13:51 23.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    1 8 Отговор
    „Украйна е готова за директни преговори с Русия за постигане на справедлив и траен мир в съответствие с Устава на ООН. Но нашето търпение не е безгранично. Ако Съветът за сигурност на ООН продължи да избира изчаквателна позиция, Украйна може да преразгледа настоящите си предложения. Прекратяването на огъня по фронтовата линия вече е голям компромис“, каза украинският постоянен представител.

    Коментиран от #33

    13:53 23.06.2026

  • 29 На каквото починало...

    4 0 Отговор
    Такова и се обадило...

    13:53 23.06.2026

  • 30 какво не си разбрал

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Възрожденец 🇧🇬":

    пише...руските братя...господин евротретополов

    13:55 23.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ами

    9 0 Отговор
    Всички видяха, че дори "Железният купол" на Израел
    сваля под 10% от дроновете и ракетите на Иран.
    А окраинците твърдят че свалят 93%.
    То бива пропаганда, ама се оливате :)

    13:56 23.06.2026

  • 33 и като са готови

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    Зелю директно да фаща фокзала за Москва и да отива да подписва капитулацията??!!!

    Коментиран от #35

    13:57 23.06.2026

  • 34 А, ясно ли ви е, че

    6 2 Отговор
    След един праг на търпение, руснаците могат просто да изтрият Киев и още няколко големи града от лицето на Земята! Е, тогава колко смъртоносно ще стане!!! Ама, вие май точно това искате, че украинци и руснаци да станат смъртни врагове навеки?
    Ех, подли еврейски шпиони, пипащи с ръцете на немци и англичани!

    13:59 23.06.2026

  • 35 Володимир Зеленски, президент

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "и като са готови":

    Йухххх за Русия, руснаци и русофили !!!
    Украински с Желязна глава 😄☝️

    Коментиран от #45

    13:59 23.06.2026

  • 36 Чикаго

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Възрожденец 🇧🇬":

    Братя са му болшевиките по простотия и наглост.
    Не руснаците и славяните.

    14:00 23.06.2026

  • 37 Историческа истина

    3 2 Отговор
    ПУТИН И ЖЕЛАНИЕТО ДА БЪДЕ СТАЛИН, ПЕТЪР I И ЕКАТЕРИНА II
    Путин не иска просто да управлява Русия. Той иска да бъде вписан в пантеона на руските владетели, които „събират земи“, разширяват империята и променят историята.
    В неговото политическо въображение се смесват няколко фигури.
    ▪︎ Петър I — владетелят, който модернизира Русия чрез насилие, строи империя и отваря път към Европа.
    ▪︎ Екатерина II — владетелката на експанзията, Крим, Новорусия и южното имперско въображение.
    ▪︎ Сталин — диктаторът, който побеждава във Втората световна война и превръща СССР в свръхсила.
    Путин се опитва да вземе символния капитал на всички тях. От Петър — държавната воля. От Екатерина — имперската география. От Сталин — победата, страха и мобилизационната държава.
    Но тук има фундаментална измама. Петър I, колкото и жесток да е бил, има проект за модернизация. Екатерина действа в епоха на империи. Сталин води отечествена война след нападение срещу СССР.
    Путин използва техните митове, но не повтаря тяхната историческа ситуация. Той не модернизира Русия. Не я прави по-силна. Не я защитава от унищожение. Той изразходва остатъците от съветската и имперската мощ, за да докаже, че Русия още може да завладява.
    Затова Путин не е нов Петър I. Не е нова Екатерина. Не е дори нов Сталин.
    Той е владетел на късната империя, който се опитва да прикрие вътрешното изчерпване иразложение на имперския мит чрез външна агресия.

    14:00 23.06.2026

  • 38 Цял СВЯТ е наясно

    3 4 Отговор
    Че ТРИДНЕВНИЯ ПЕН дел загуби ПОЗОРНО ВОЙНАТА!
    Тва са фактите, всичко друго е хомо фантазии, ПЕН дел копнежи и жалки оправдания!
    Ае ся се надъхвайте, Ко пейки проЗДТИ
    Ееееедехееее

    14:01 23.06.2026

  • 39 Цък

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Бранник":

    Време е Путин да си ходи- той направи основното, възроди Русия, Европа никой не я брой за жива, Африка е свободна, направи света многополюсен- да идва някой който ще приключи тази мъка по бързата процедура, дори ако трябва да удари с ЯО идиотите на Европа Полша, Естония, Литва и Латвия.

    14:02 23.06.2026

  • 40 Оня

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    Пич сериозно ти нормален ли си??????? По целия фронт в момента руснаците размазват урките разбирам те че не ти е готино ама чак толкова безочно не бива бе човек!!!!!!!

    Коментиран от #43, #44

    14:02 23.06.2026

  • 41 Панго

    1 1 Отговор
    Днес гледам един провинциалист спрял на пешеходната пътека и заел две парко места с огромно ауди втора ръка.

    И ква виждам да пише на номера му: ул. Русофили.


    Боже, Боже, докъде паднахме!

    14:03 23.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Слепото

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Оня":

    На КОЙ ФРОНТ, ..пе.. ДАЛ?!. ))))
    При Малая Токмачка? Купянск? Селото ПОКРОВСК ( на 25 км от Донецк) ?!? ))))
    Киев, Харков, Херсон, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ОДЕСА --монголски навсегда?
    22 ядрени Републики, Фюрер Педофил и узкоглазите жлътуре от ядрената С Корея,..13 год превземат хЕРОЙСКИ ДОНБАС и...5 села, Мало Умнико
    ))

    14:07 23.06.2026

  • 44 Майор Деянов, на всеки километър

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Оня":

    Обичам да Бабарангам руснаци !!! 😄

    14:08 23.06.2026

  • 45 Володимир, артист

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Володимир Зеленски, президент":

    Два за теб!

    14:09 23.06.2026

  • 46 Разбира се

    1 0 Отговор
    През 4/22 един изрод Джонсън срещу хонорар от 1 млн английски лири бе изпратен от друг изрод Байдън в киев при трети изрод Зеленски да скъсат постигнатото през 3/22 между Русия и укрия морно споразумение. Последици: 2 млн убити на фронта укри и обезлюдена и разрушена укрия.

    ДВ, да ви пи-ам на русофобската пропаганда и западната лъжедемокрация.

    Коментиран от #47

    14:12 23.06.2026

  • 47 Борис Джонсън, премиер

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Разбира се":

    И6axме матушката на Русия !!!
    Запомнете го ☝️😁

    14:14 23.06.2026

  • 48 Ето за това

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Деций":

    руснаците ще шзгубан войната. Олигархичнаната тиня ще зовлечи Русия

    14:17 23.06.2026