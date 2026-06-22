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Война на дронове: Защо руската ПВО внезапно се оказа уязвима
  Тема: Украйна

Война на дронове: Защо руската ПВО внезапно се оказа уязвима

22 Юни, 2026 17:21 1 390 50

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  • панцир

Видя се, че украинските дронове успешно преодоляват руската противовъздушна отбрана, която доскоро бе считана за почти непробиваема

Война на дронове: Защо руската ПВО внезапно се оказа уязвима - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Украинските дронове явно все по-успешно преодоляват руската противовъздушна отбрана (ПВО), за да нанасят удари по критична инфраструктура. След като на 18 юни украински дронове удариха обекти в Москва – това беше най-мащабната атака от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна – се разрази дебат за пропуските в руската отбранителна мрежа.

Голяма нефтопреработвателна рафинерия в Москва, която доставя 40% от горивото в региона, беше атакувана, което причини спиране на работата ѝ за няколко дни. Освен това се стигна и до евакуация на хора от най-голямото летище в Русия. В социалните медии бяха качени видеа, показващи как противовъздушната отбрана не успява да спре украински дронове.

Още новини от Украйна

"Това впечатление възниква основно сред неспециалистите, защото те виждат как ракета прелита покрай дрона, без да го уцели", коментира пред ДВ Руслан Левиев, руски дисидент, военен анализатор и основател на разследващата група Conflict Intelligence Team.

Кремълските блогъри са песимистично настроени

Живеещият в изгнание руски журналист Иван Филипов следи прокремълските блогъри и отбеляза тяхната нарастваща тревога, че Украйна е открила пролука в руската отбрана: „Те не искат войната да спре, а очакват да има по-ефективна война. Но в същото време разбират, че радикална реформа на Министерството на отбраната и на руския военно-промишлен комплекс е невъзможна. Затова и техните текстове са предимно песимистични", казва Филипов.

Анатолий Храпчински, украински авиационен експерт и бивш офицер от военновъздушните сили, приписва пробива в противовъздушната отбрана на Москва на 18 юни на комбинация от два фактора: системно влошаване на руската отбранителна архитектура и технологичното развитие на ударните способности на Украйна.

Левиев не е много съгласен с първото и припомня, че руската отбрана всъщност е свалила над 90% от безпилотните летателни апарати над Москва. Но малкото, които са успели да я пробият, са нанесли значителни щети. Експертът смята, че проблемът е в количеството дронове: тъй като атаките с дронове стават все по-масирани, това изисква повече техника, отколкото която и да е индустрия може да предостави. Това е предизвикателство както за Русия, така и за Украйна.

Слабостите на Русия

Руските системи, включително „Панцир-С1“, са били разработени, за да противодействат на класически мащабни атаки с крилати ракети, обяснява Храпчински пред ДВ. Те са калибрирани за метални цели, които силно отразяват радарните вълни - съвременните дронове обаче често са изработени от композитни материали като пластмаса или шперплат. Това означава, че тези системи са практически „слепи“ за малките дронове. Мащабите на Русия сами по себе си също представляват предизвикателство: изграждането на непробиваема „въздушна стена“ или на „купол“ над такава огромна територия е невъзможно, посочва Левиев.

А Москва е още по-лесна мишена за дроновете поради високата си градска гъстота. Колкото по-гъсто е застрояването - особено с високи сгради - толкова по-лесно е за дроновете да се скрият от радарите, обяснява експертът. Украйна се възползва от това. Храпчински казва, че дроновете на Киев, които са с голям обсег на действие, значително са подобрили способността си да планират сложни траектории на полет и да избягват потенциални зони на прехващане. В същото време Русия е пренасочила част от системите си за противовъздушна отбрана към окупираните от нея части на Украйна.

Експертите твърдят, че най-добрите системи за противовъздушна отбрана са многослойни - с различни прехващачи, способни да действат на различни височини и да поразяват различни видове обекти, движещи се с различни скорости, включително ракети и дронове. Прегрупирането на руските сили обаче е довело до разпадането на някогашната многослойна система за противовъздушна отбрана, която сега прилича повече на мозайка, отбеляза Храпчински.

Американската медия СиБиЕс също цитира украински източници, според които Русия е напът да изчерпа запасите си от прехващащи ракети за ПВО-системите „земя-въздух" С-300. Смята се, че санкциите срещу Русия са попречили на доставката на резервни части.

Храпчински свързва недостига с факта, че Русия пренасочва своите С-300 за удари срещу Украйна: „Русия попадна в капана на същата математика на войната, която някога се опита да приложи срещу Украйна" - тоест с масирани удари с комплексите С-300 да претовари украинската противовъздушна отбрана. Така обаче Русия изчерпа собствените си запаси от прехващащи ракети, обяснява наблюдателят.

Кремъл се опитва да ограничи щетите

След атаката срещу Москва на 18 юни руските власти изглеждаха по-разтревожени от това доколко добре е била документирана атаката, отколкото от самата нея. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руската противовъздушна отбрана е действала адекватно и призова хората да насочат вниманието си към руските удари срещу Украйна. „Кадрите са впечатляващи - показват резултати от ударите на нашите въоръжени сили. Тези удари ще продължат“, каза Песков.

Подходът на Кремъл е да омаловажава атаката. Както казва Левиев, от военна гледна точка ударите с дронове от 18 юни не промениха почти нищо. Той смята, че такива атаки функционират по-скоро като „политически удари“ и начин да се разклати общественото мнение, особено в навечерието на изборите за Държавната дума, които са през септември.

Автор: Алена Жабина


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В Киев за три дни

    20 20 Отговор
    S-500 е прехвалена таратайка!!!

    Коментиран от #10, #33

    17:24 22.06.2026

  • 2 Аоо!

    27 9 Отговор
    Летящи чинии, лазерни лъчи, НЛО, направо внушението е - извънземните воюват за Украйна!

    17:24 22.06.2026

  • 3 Рублевка

    23 12 Отговор
    Защото Русия не изстрелва ракети за $200000 за да свали дрон, който не струва нищо и може да запали само пожар някъде.

    Коментиран от #9

    17:25 22.06.2026

  • 4 Много просто

    14 11 Отговор
    Няма ПВО, която може да прихване такъв брой дробове. Днес в Русия, утре и в други държави.

    Коментиран от #8

    17:25 22.06.2026

  • 5 В.В.П. властелинът на члмите

    16 10 Отговор
    Време е ВВП да се помоли на боговете в Чечения!!!

    17:25 22.06.2026

  • 6 честен ционист

    16 15 Отговор
    Тези дронове са като рояк пчели за медведицата, не че ще я спрат да изяде меда.

    17:25 22.06.2026

  • 7 Курти

    21 16 Отговор
    Копеи затегайте гащите,не се заканвайте,че ставате смешни.Сто години се каните и все едно и също.Стегайте гащите

    17:26 22.06.2026

  • 8 Рублевка

    10 11 Отговор

    До коментар #4 от "Много просто":

    Решението е много просто. Забрана на използване на дронове за военни цели в ООН.

    Коментиран от #14, #40

    17:27 22.06.2026

  • 9 В Киев за три дни

    13 11 Отговор

    До коментар #3 от "Рублевка":

    Може би щото ви свърши горивото!!!!

    Коментиран от #15

    17:27 22.06.2026

  • 10 Що се хабиш?

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "В Киев за три дни":

    Какес с-500 против дрон?
    Ново време идва.
    Тероризмът с дронове, за съжаление, ще получи световно разпространение.

    17:28 22.06.2026

  • 11 Гост

    12 8 Отговор
    ДВ гледат света през крив макарон.

    17:28 22.06.2026

  • 12 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    17 12 Отговор
    Този поръчков сайт толерира коментарите на русофобните oлигoфpени, които имат интелектуалното и емоционално развитие на деца от детска градина.

    17:28 22.06.2026

  • 13 аналговнет

    7 5 Отговор
    мейби?

    17:29 22.06.2026

  • 14 Добре

    5 3 Отговор

    До коментар #8 от "Рублевка":

    А дронове за мирни цели?
    Иди ги разбери кой какъв е?
    Едно е сигурно. Гранични войски щще оатрулират непрекъснато сИИ дронове.

    Коментиран от #19

    17:30 22.06.2026

  • 15 Рублевка

    10 13 Отговор

    До коментар #9 от "В Киев за три дни":

    В Белгия дроновете са забранени и такава глоба ще ти треснат за дрон, че ще ти се завие свят. Русия не трябва да използва дронове, а да тресне бандерата с атома. Атомът е разрешен. Хахахаха 😜🤣😀❗

    Коментиран от #18

    17:31 22.06.2026

  • 16 Дроновете

    13 9 Отговор
    Не са украински.нито се насочват от украинци

    17:32 22.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хм Хм

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "Рублевка":

    Не. Чичо Си го забрани.

    Коментиран от #22

    17:34 22.06.2026

  • 19 Рублевка

    9 11 Отговор

    До коментар #14 от "Добре":

    Забрана за военни цели на дронове и атомни удари на нарушителите. Русия се подлъга с копиране на украинската тактика. Путин го раздава либерал и добряк и не смее да натисне копчето за атома. Руското общество е бясно от гняв.

    17:34 22.06.2026

  • 20 .....

    11 10 Отговор
    Зеления тарикат е казал на еврастите да слушат и да дават пара. щото дроновете може да литнат и в обратна посока.

    17:36 22.06.2026

  • 21 Голия

    8 6 Отговор
    наа кал се джужан и не знае какво става.

    17:37 22.06.2026

  • 22 Вярно е че Русия има пълна забрана от

    9 11 Отговор

    До коментар #18 от "Хм Хм":

    Китай за използване на ЯО. Но и бездруго то няма да помогне на Русия, а дори ще влоши положението й още повече, защото превантивните удари, които ще бъдат нанесени на Русия ще са унищожителни и дори могат да застрашат съществуването й.

    Коментиран от #23, #36

    17:39 22.06.2026

  • 23 Хахаха!🎺🥳😀

    7 6 Отговор

    До коментар #22 от "Вярно е че Русия има пълна забрана от":

    И коя страна ще се реши на ядрени удари по Русия, за да направи кефа на Зеленски?
    Няма такива глупаци по света.

    Коментиран от #29

    17:44 22.06.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 3 Отговор
    Война за умовете: "Хубавата Елена" е с тен на препечена филия❗

    Коментиран от #39

    17:44 22.06.2026

  • 25 Софиянец

    7 4 Отговор
    Пак ли бе дойче, хахахах, по два пъти на ден едно и също вече 😂

    17:47 22.06.2026

  • 26 павела митова

    6 3 Отговор
    дойче веле...уфффффф

    17:49 22.06.2026

  • 27 Владимир Путин, президент

    5 6 Отговор
    Руските танкове не трябваше се качват на асфалта към Киев, това е !!! Сега дойде време за разплата☝️

    17:49 22.06.2026

  • 28 Щик Найн

    4 5 Отговор
    Малкото кадърни оператори на ПВО са заети с опазването на медоносния търтей-бащица Путлер. В случая с нефтопреработвателното предприятие, от циркулиращите видеа видяхме как противовъздушните оръжия бяха в ръцете на маймуни от южните республики.

    17:51 22.06.2026

  • 29 Всички.

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Дори не се сещам за такава, която няма до го направи. Ще я треснат, като едното нищо

    17:51 22.06.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Чуденка

    4 3 Отговор
    А бе, къде отиде "непобедимая", "вторая", че пак извадиха дъвката с атома на преден план . 🤣🤣🤣
    Уж напредвала, уж неудържима, а се търкаля 5-та година в калта като Zakлана двуглава кокошка.. 🤣🤣🤣

    17:55 22.06.2026

  • 32 Ами сега

    7 2 Отговор
    А как е в Израел и железният купол ?
    Имаше ли пробив ?
    Защото не пропуска ни дронове ,ни ракети та затова ли евреите седяха в бомбоубежище ?

    В света засега няма такава система, която да унищожи всичко, диванни анализатори !

    17:56 22.06.2026

  • 33 Баламата

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "В Киев за три дни":

    Чакаме капитулацията на руснака

    17:56 22.06.2026

  • 34 Клоуна пусин 🤡💩

    4 3 Отговор
    👹Путлер днес положи цветя на паметниците на градовете-герои Киев и Одеса близо до стените на Кремъл в Москва.
    Абсурдността на ситуацията е невероятна: първо обстрел на Киев с ракети, бомби и „Шахеди“, разрушени къщи и загинали цивилни, а след това - шествие в памет с букет в ръка.
    🤬Циничен иZpoд, фашист и yбиец.

    17:57 22.06.2026

  • 35 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Ще разберете защо....

    17:57 22.06.2026

  • 36 Мишел

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Вярно е че Русия има пълна забрана от":

    Фантазиташ. Китай не е сила, която може да забрани употребата на ЯО на световна ядрена суперсила като Русия. Китай няколкократно е обявявал, че подкрепят и ще продължават да подкрепят всячески Русия, защото са наясно, че без Русия САЩ е ги унищожи като основен конкурент

    Коментиран от #43

    17:58 22.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Джуджето Хаяско много лъже

    2 1 Отговор
    Щото я е правил Серьожа пи...рьов в понеделник на пияно

    18:00 22.06.2026

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А Ахил е ....ПЕ дал🤔🤔🤔

    18:02 22.06.2026

  • 40 Талибан масковский

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Рублевка":

    Това ли е решението ? Ми то като си калпав това ще е

    18:03 22.06.2026

  • 41 Васил

    2 1 Отговор
    Истината е много проста рашистката техника ставаше само на думи а на практика е кръгла нула а и Украйна дръпна технологично доста напред.

    18:03 22.06.2026

  • 42 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    3 1 Отговор
    Войната на Мордор с 🇺🇦 Украйна започна от Крим и ще завърши с Крим...
    🇺🇦 ВСУ е на път да превърне Крим от полуостров в Остров....
    Стане ли Крим Остров, вече трудно може да бъде задържан от Окупаторите...Те няма да могат да обслужват тази територия освен с гориво, а и с храна....
    Когато Крим се превърне в Остров всеки бяга от там....Белогвардейците....а след тях и нацистите на Фюрера, които България е спасявала, когато са бягали от там ...
    От няколко дена военни колони се изнасят от Крим, а преди седмици цялото военно и административно ръководство бе евакуирано.
    Така, че четете Историята.... там е описан и края на Мордорския Окупатор.....

    Коментиран от #44

    18:04 22.06.2026

  • 43 Цанко

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Мишел":

    Много ти е объркано в главата.
    Не Русия ,а Китай е супер сила. Не са решили ,не са я разцепили Русия. Не ,те и без война си я превземат -не го ли заберязваш

    Коментиран от #46, #48

    18:05 22.06.2026

  • 44 гробар

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Ква слава бе ,на 2м. под земята няма никаква слава ,искаш ли да пробваш ?

    18:15 22.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Васил

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Цанко":

    Цанко ,виждаш ми се точен на първо четене и мисля ,че мога да ти се доверя ,би ли ми го олигавил на бързо за 5€вракa,че съм на зор .В бъдеще ще ти върна услугата .

    18:18 22.06.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Цанко":

    Фантазиташ . При ядрените оръжия Китай е джудже с 500-600 броя ЯО срещу Русия с над 5000 активни ЯО и още 25000 на склад.

    Коментиран от #50

    18:23 22.06.2026

  • 49 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор
    Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент за Зеленски: "Мистър Бийн на крек", "дете със специални нужди", "малък малоумник".
    Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣😀❗

    18:29 22.06.2026

  • 50 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    Русия не е конкурент на САЩ и Китай. Техен конкурент и лют враг е ЕС. Китай получи от СССР атома и своята независимост. Защо ще напада своя най-верен съюзник?

    18:32 22.06.2026

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