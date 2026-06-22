Война на дронове: Защо руската ПВО внезапно се оказа уязвима

Украинските дронове явно все по-успешно преодоляват руската противовъздушна отбрана (ПВО), за да нанасят удари по критична инфраструктура. След като на 18 юни украински дронове удариха обекти в Москва – това беше най-мащабната атака от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна – се разрази дебат за пропуските в руската отбранителна мрежа.
Голяма нефтопреработвателна рафинерия в Москва, която доставя 40% от горивото в региона, беше атакувана, което причини спиране на работата ѝ за няколко дни. Освен това се стигна и до евакуация на хора от най-голямото летище в Русия. В социалните медии бяха качени видеа, показващи как противовъздушната отбрана не успява да спре украински дронове.
"Това впечатление възниква основно сред неспециалистите, защото те виждат как ракета прелита покрай дрона, без да го уцели", коментира пред ДВ Руслан Левиев, руски дисидент, военен анализатор и основател на разследващата група Conflict Intelligence Team.
A Ukrainian drone strike on a Moscow oil refinery sparked a flood of memes.— UNITED24 Media (@United24media) June 18, 2026
Here are some of the best. Share your favorites!
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Кремълските блогъри са песимистично настроени
Живеещият в изгнание руски журналист Иван Филипов следи прокремълските блогъри и отбеляза тяхната нарастваща тревога, че Украйна е открила пролука в руската отбрана: „Те не искат войната да спре, а очакват да има по-ефективна война. Но в същото време разбират, че радикална реформа на Министерството на отбраната и на руския военно-промишлен комплекс е невъзможна. Затова и техните текстове са предимно песимистични", казва Филипов.
Анатолий Храпчински, украински авиационен експерт и бивш офицер от военновъздушните сили, приписва пробива в противовъздушната отбрана на Москва на 18 юни на комбинация от два фактора: системно влошаване на руската отбранителна архитектура и технологичното развитие на ударните способности на Украйна.
Левиев не е много съгласен с първото и припомня, че руската отбрана всъщност е свалила над 90% от безпилотните летателни апарати над Москва. Но малкото, които са успели да я пробият, са нанесли значителни щети. Експертът смята, че проблемът е в количеството дронове: тъй като атаките с дронове стават все по-масирани, това изисква повече техника, отколкото която и да е индустрия може да предостави. Това е предизвикателство както за Русия, така и за Украйна.
Слабостите на Русия
Руските системи, включително „Панцир-С1“, са били разработени, за да противодействат на класически мащабни атаки с крилати ракети, обяснява Храпчински пред ДВ. Те са калибрирани за метални цели, които силно отразяват радарните вълни - съвременните дронове обаче често са изработени от композитни материали като пластмаса или шперплат. Това означава, че тези системи са практически „слепи“ за малките дронове. Мащабите на Русия сами по себе си също представляват предизвикателство: изграждането на непробиваема „въздушна стена“ или на „купол“ над такава огромна територия е невъзможно, посочва Левиев.
А Москва е още по-лесна мишена за дроновете поради високата си градска гъстота. Колкото по-гъсто е застрояването - особено с високи сгради - толкова по-лесно е за дроновете да се скрият от радарите, обяснява експертът. Украйна се възползва от това. Храпчински казва, че дроновете на Киев, които са с голям обсег на действие, значително са подобрили способността си да планират сложни траектории на полет и да избягват потенциални зони на прехващане. В същото време Русия е пренасочила част от системите си за противовъздушна отбрана към окупираните от нея части на Украйна.
Експертите твърдят, че най-добрите системи за противовъздушна отбрана са многослойни - с различни прехващачи, способни да действат на различни височини и да поразяват различни видове обекти, движещи се с различни скорости, включително ракети и дронове. Прегрупирането на руските сили обаче е довело до разпадането на някогашната многослойна система за противовъздушна отбрана, която сега прилича повече на мозайка, отбеляза Храпчински.
Американската медия СиБиЕс също цитира украински източници, според които Русия е напът да изчерпа запасите си от прехващащи ракети за ПВО-системите „земя-въздух" С-300. Смята се, че санкциите срещу Русия са попречили на доставката на резервни части.
Храпчински свързва недостига с факта, че Русия пренасочва своите С-300 за удари срещу Украйна: „Русия попадна в капана на същата математика на войната, която някога се опита да приложи срещу Украйна" - тоест с масирани удари с комплексите С-300 да претовари украинската противовъздушна отбрана. Така обаче Русия изчерпа собствените си запаси от прехващащи ракети, обяснява наблюдателят.
Кремъл се опитва да ограничи щетите
След атаката срещу Москва на 18 юни руските власти изглеждаха по-разтревожени от това доколко добре е била документирана атаката, отколкото от самата нея. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руската противовъздушна отбрана е действала адекватно и призова хората да насочат вниманието си към руските удари срещу Украйна. „Кадрите са впечатляващи - показват резултати от ударите на нашите въоръжени сили. Тези удари ще продължат“, каза Песков.
Подходът на Кремъл е да омаловажава атаката. Както казва Левиев, от военна гледна точка ударите с дронове от 18 юни не промениха почти нищо. Той смята, че такива атаки функционират по-скоро като „политически удари“ и начин да се разклати общественото мнение, особено в навечерието на изборите за Държавната дума, които са през септември.
Автор: Алена Жабина
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В Киев за три дни
Коментиран от #10, #33
17:24 22.06.2026
2 Аоо!
17:24 22.06.2026
3 Рублевка
Коментиран от #9
17:25 22.06.2026
4 Много просто
Коментиран от #8
17:25 22.06.2026
5 В.В.П. властелинът на члмите
17:25 22.06.2026
6 честен ционист
17:25 22.06.2026
7 Курти
17:26 22.06.2026
8 Рублевка
До коментар #4 от "Много просто":Решението е много просто. Забрана на използване на дронове за военни цели в ООН.
Коментиран от #14, #40
17:27 22.06.2026
9 В Киев за три дни
До коментар #3 от "Рублевка":Може би щото ви свърши горивото!!!!
Коментиран от #15
17:27 22.06.2026
10 Що се хабиш?
До коментар #1 от "В Киев за три дни":Какес с-500 против дрон?
Ново време идва.
Тероризмът с дронове, за съжаление, ще получи световно разпространение.
17:28 22.06.2026
11 Гост
17:28 22.06.2026
12 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
17:28 22.06.2026
13 аналговнет
17:29 22.06.2026
14 Добре
До коментар #8 от "Рублевка":А дронове за мирни цели?
Иди ги разбери кой какъв е?
Едно е сигурно. Гранични войски щще оатрулират непрекъснато сИИ дронове.
Коментиран от #19
17:30 22.06.2026
15 Рублевка
До коментар #9 от "В Киев за три дни":В Белгия дроновете са забранени и такава глоба ще ти треснат за дрон, че ще ти се завие свят. Русия не трябва да използва дронове, а да тресне бандерата с атома. Атомът е разрешен. Хахахаха 😜🤣😀❗
Коментиран от #18
17:31 22.06.2026
16 Дроновете
17:32 22.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хм Хм
До коментар #15 от "Рублевка":Не. Чичо Си го забрани.
Коментиран от #22
17:34 22.06.2026
19 Рублевка
До коментар #14 от "Добре":Забрана за военни цели на дронове и атомни удари на нарушителите. Русия се подлъга с копиране на украинската тактика. Путин го раздава либерал и добряк и не смее да натисне копчето за атома. Руското общество е бясно от гняв.
17:34 22.06.2026
20 .....
17:36 22.06.2026
21 Голия
17:37 22.06.2026
22 Вярно е че Русия има пълна забрана от
До коментар #18 от "Хм Хм":Китай за използване на ЯО. Но и бездруго то няма да помогне на Русия, а дори ще влоши положението й още повече, защото превантивните удари, които ще бъдат нанесени на Русия ще са унищожителни и дори могат да застрашат съществуването й.
Коментиран от #23, #36
17:39 22.06.2026
23 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #22 от "Вярно е че Русия има пълна забрана от":И коя страна ще се реши на ядрени удари по Русия, за да направи кефа на Зеленски?
Няма такива глупаци по света.
Коментиран от #29
17:44 22.06.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #39
17:44 22.06.2026
25 Софиянец
17:47 22.06.2026
26 павела митова
17:49 22.06.2026
27 Владимир Путин, президент
17:49 22.06.2026
28 Щик Найн
17:51 22.06.2026
29 Всички.
До коментар #23 от "Хахаха!🎺🥳😀":Дори не се сещам за такава, която няма до го направи. Ще я треснат, като едното нищо
17:51 22.06.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Чуденка
Уж напредвала, уж неудържима, а се търкаля 5-та година в калта като Zakлана двуглава кокошка.. 🤣🤣🤣
17:55 22.06.2026
32 Ами сега
Имаше ли пробив ?
Защото не пропуска ни дронове ,ни ракети та затова ли евреите седяха в бомбоубежище ?
В света засега няма такава система, която да унищожи всичко, диванни анализатори !
17:56 22.06.2026
33 Баламата
До коментар #1 от "В Киев за три дни":Чакаме капитулацията на руснака
17:56 22.06.2026
34 Клоуна пусин 🤡💩
Абсурдността на ситуацията е невероятна: първо обстрел на Киев с ракети, бомби и „Шахеди“, разрушени къщи и загинали цивилни, а след това - шествие в памет с букет в ръка.
🤬Циничен иZpoд, фашист и yбиец.
17:57 22.06.2026
35 Ха ХаХа
17:57 22.06.2026
36 Мишел
До коментар #22 от "Вярно е че Русия има пълна забрана от":Фантазиташ. Китай не е сила, която може да забрани употребата на ЯО на световна ядрена суперсила като Русия. Китай няколкократно е обявявал, че подкрепят и ще продължават да подкрепят всячески Русия, защото са наясно, че без Русия САЩ е ги унищожи като основен конкурент
Коментиран от #43
17:58 22.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Джуджето Хаяско много лъже
18:00 22.06.2026
39 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #24 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":А Ахил е ....ПЕ дал🤔🤔🤔
18:02 22.06.2026
40 Талибан масковский
До коментар #8 от "Рублевка":Това ли е решението ? Ми то като си калпав това ще е
18:03 22.06.2026
41 Васил
18:03 22.06.2026
42 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
🇺🇦 ВСУ е на път да превърне Крим от полуостров в Остров....
Стане ли Крим Остров, вече трудно може да бъде задържан от Окупаторите...Те няма да могат да обслужват тази територия освен с гориво, а и с храна....
Когато Крим се превърне в Остров всеки бяга от там....Белогвардейците....а след тях и нацистите на Фюрера, които България е спасявала, когато са бягали от там ...
От няколко дена военни колони се изнасят от Крим, а преди седмици цялото военно и административно ръководство бе евакуирано.
Така, че четете Историята.... там е описан и края на Мордорския Окупатор.....
Коментиран от #44
18:04 22.06.2026
43 Цанко
До коментар #36 от "Мишел":Много ти е объркано в главата.
Не Русия ,а Китай е супер сила. Не са решили ,не са я разцепили Русия. Не ,те и без война си я превземат -не го ли заберязваш
Коментиран от #46, #48
18:05 22.06.2026
44 гробар
До коментар #42 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Ква слава бе ,на 2м. под земята няма никаква слава ,искаш ли да пробваш ?
18:15 22.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Васил
До коментар #43 от "Цанко":Цанко ,виждаш ми се точен на първо четене и мисля ,че мога да ти се доверя ,би ли ми го олигавил на бързо за 5€вракa,че съм на зор .В бъдеще ще ти върна услугата .
18:18 22.06.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Мишел
До коментар #43 от "Цанко":Фантазиташ . При ядрените оръжия Китай е джудже с 500-600 броя ЯО срещу Русия с над 5000 активни ЯО и още 25000 на склад.
Коментиран от #50
18:23 22.06.2026
49 Хахаха!🎺🥳😀
Хахахаха хахахаха хахахаха 😜🤣😀❗
18:29 22.06.2026
50 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #48 от "Мишел":Русия не е конкурент на САЩ и Китай. Техен конкурент и лют враг е ЕС. Китай получи от СССР атома и своята независимост. Защо ще напада своя най-верен съюзник?
18:32 22.06.2026