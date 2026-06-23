Потвърдено: в Украйна са загинали над 227 000 руски военни

От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна са загинали не по-малко от 227 680 руски военнослужещи, чиито имена са установени от журналисти на независимата руска медия „Медиазона“ и на Руската служба на БиБиСи, съвместно с екип от доброволци. Реално обаче броят на убитите вероятно е по-висок, тъй като списъкът с имената се основава единствено на публично достъпни данни, отбелязва БиБиСи.
От началото на войната изминаха 1577 дни, с което тя вече надминава по продължителност както Първата световна война, така и Великата отечествена война (така в Русия наричат Втората световна война след нападението на Хитлеристка Германия срещу Съветския съюз на 22 юни 1941 г. – бел.ред.), написа „Медиазона“ в понеделник, 22 юни.
Най-голям е делът на „доброволците" сред загиналите – 83 384 души. Потвърдена е също смъртта на 25 662 бивши затворници и на 19 149 мобилизирани. Освен това журналистите разполагат с информация, според която са били убити и над 7200 офицери от руската армия и други силови структури. Сред загиналите са 15 генерали: пет генерал-лейтенанти, седем генерал-майори, двама генерали в оставка, както и един генерал от Службата за безопасност на Украйна (СБУ), избягал в Русия, посочват журналистите.
Регионите с най-голям брой потвърдени жертви остават Башкортостан и Татарстан.
Загубите на Русия в Украйна нарастват всяка година
Журналистите, въз основа на събраните от тях данни за загубите на руската армия, установиха редица закономерности. Една от тях е, че загубите на Москва се увеличават с всяка изминала година. През 2023 и 2024 г. те са били поне два пъти по-високи от показателите за предходната година, като пикът всеки път е бил през декември, докато през лятото, като правило, се наблюдава известен спад.
Делът на офицерите сред загиналите обаче намалява: ако в началото на войната те са съставлявали до 10% от всички загуби, то към ноември 2024 г. делът им е спаднал до 2–3%. „Това се дължи на промяната в характера на бойните действия и на активното набиране на доброволци-редници, при които смъртността е многократно по-висока от тази на висшестоящите по звание“, посочва „Медиазона“.
Около половин милион са загиналите от руска страна в Украйна реално
Освен списъка с имена, независимата руска медия, съвместно с „Медуза“, води отделна статистика за загиналите на фронта въз основа на регистъра на наследствените дела. Според тези оценки от началото на войната срещу Украйна са загинали около 352 хиляди военнослужещи от Руската федерация.
Според военни експерти, интервюирани от БиБиСи, анализът въз основа на отворените източници може да отразява приблизително 45 до 65 процента от общия брой на загиналите. Ако се изхожда от тези оценки, реалният брой на убитите руски военни може да възлиза на приблизително от 344 000 до 497 000 души, посочва още британската обществена медия.
Автор: Жан Рофе
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
14:33 23.06.2026
3 Дв са ненормални
14:34 23.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Истината
14:36 23.06.2026
6 Истината:
и още Двадесет Милиона са Избягали в Европа от Диктатора Зеленски!
Коментиран от #11, #24, #89, #96, #106
14:36 23.06.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #71, #99, #124
14:36 23.06.2026
8 Зевс
Коментиран от #102
14:36 23.06.2026
9 Значи
14:37 23.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #6 от "Истината:":70 млн. са унищожени , и 300млн. са забегнали../.аре спи спокойно
14:38 23.06.2026
12 ....
14:39 23.06.2026
13 жик так
14:39 23.06.2026
14 Простокурин
14:40 23.06.2026
15 ха ха ха ...
До коментар #10 от "Путлер е безаналогов ypoд !":Яко са ти бръкнали в мозъка !
Коментиран от #19
14:40 23.06.2026
16 Тити на Кака
1. Украйна не е загубила нито един свой войник. От тук имаме една кръгла 0.
2. При размяна на тленни останки съотношението винаги е около 1000:30 /+
-/ . А 1000 умножено по 0 е точно и единствено 0!
Останалото са тленни останки.
Не се броят.
Коментиран от #107
14:40 23.06.2026
17 ами добре е
14:40 23.06.2026
18 Европеец
До коментар #1 от "Варна 3":Видях автора на статията и не четох..... Като се замисля цифрата може да е около фантазиите въпреки ,че ми се вижда много завишена...... Размяна на телата на убитите войници се вижда една закономерност, която ме кара да мисля че броячите на руските загуби са в грешка голяма... Интересно украинските загуби колко са ,дали идват към милион и 200 и нагоре....
14:40 23.06.2026
19 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #15 от "ха ха ха ...":И вас също!
14:41 23.06.2026
20 Въпросче
Коментиран от #40
14:41 23.06.2026
21 Иво М Инджев изрусен пудел
До коментар #10 от "Путлер е безаналогов ypoд !":Айде малко по-културно!
Коментиран от #28
14:41 23.06.2026
22 Експерт
14:42 23.06.2026
23 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Ако имахте качеството да мислите малко, щяхте да се досетите, че при всички случаи имаме напълно неравностойни жертви.
От руска страна това са пандизчии, шофьори на таксита, безделници и безработни.
От украинска страна, ВСУ имаха неблагоразумието да сложат в месомелачката работягите на 40 и 50 години, това са хората, които носеха на раменете си индустрията и селското стопанство на Украйна. Освен това, над 20 милиона млади мъже и жени напуснаха Украйна и никога няма да се върнат. Дори днес да свърши войната, Украйна е обречена на финансов фалит и демографска катастрофа. "Възстановяване" ще има както имаше "възстановяване" на Ирак, Либия и Сирия, където се откраднаха едни стотици милиарди.
14:42 23.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Kaлпазанин
Коментиран от #32, #101
14:42 23.06.2026
26 Жеко
Искане за репарации и връщане на помощите: Вайдел остро критикува финансовата и военна подкрепа от страна на Берлин. Тя настоява Украйна да върне отпуснатите милиарди евро помощ и да плати компенсации за нанесени щети.
Обвинения за „Северен поток“: Тя директно обвинява зеленчуков и Украйна за експлозиите по руските газопроводи „Северен поток“, заявявайки че Украйна трябва да поеме финансовата отговорност за това.
Политическа делегитимация: Вайдел често определя зеле като „президент на просията“ (Bettel-Präsident) и оспорва легитимността му. Тя твърди, че мандатът му е изтекъл и че страната се нуждае от лидер, който е готов за мирни преговори, а не за война.
Бойкот: Парламентарната група на нейната партия демонстративно отказва да присъства на изказвания на Зеленски в германския Бундестаг.
Коментиран от #44, #103
14:43 23.06.2026
27 курумпел
14:44 23.06.2026
28 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #21 от "Иво М Инджев изрусен пудел":Десетият коментиращ е прав за всичко дотук. А вие, в Проссията ще си намерите достатъчно работа за мобилизация за пушечно месо. Слава на Украйна!
Коментиран от #30, #37, #45
14:44 23.06.2026
29 Ти отивай с КииФ
До коментар #24 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":На никого няма да липсваш тук.
14:44 23.06.2026
30 Дако
До коментар #28 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Ти ли си украинец или мамаша ?
14:45 23.06.2026
31 1917
Коментиран от #36, #115
14:45 23.06.2026
32 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #25 от "Kaлпазанин":Пак грешите и пак. Мерете си приказките.
14:45 23.06.2026
33 Хммм
До коментар #1 от "Варна 3":Ура! Дойче Зеле
14:45 23.06.2026
34 Ами
на който може да се има доверие твърди, че за
всеки загинал руснак противниковата страна
дава 21 жертви и 13 попадат в плен.
14:45 23.06.2026
35 И 10 укри
Независима руска медия
И ввс хахахаха
Жалко пошло тъпо
14:46 23.06.2026
36 Фалконети
До коментар #31 от "1917":Козляците са най пр03тата утайка на Българското общество .
14:46 23.06.2026
37 Слава на България, бе Петроханец!
До коментар #28 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Вашата родина стана Украйна, всеки се чуди защо се мъчите в България, отивай във ВСУ да те разфасоват и да продадат органите ти в чужбина.
14:46 23.06.2026
38 Владимир Путин, президент
Квото са търсили, това са намерили ☝️
14:46 23.06.2026
39 Лайърс
14:47 23.06.2026
40 Ба баааа
До коментар #20 от "Въпросче":Много натофци се гътнаха
14:47 23.06.2026
41 читател
Ама Тулси Габард каза - Има , има !!!
За Чума ,Ебола ,Антракс .....
14:48 23.06.2026
42 Бибисито
14:48 23.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Диктор
До коментар #26 от "Жеко":Крайнодясната пропаганда е поредната заплаха за света. Никой крайнодесен не подкрепял санкциите срещу Проссия. За съжаление, в България се управлява от Радев, който не е изцяло крайнодесен, но критикува ЕС да наложи санкции на Русия. Радев може би със сигурност е обменял опит от Орбан за блокирането на санкциите срещу Проссия.
14:50 23.06.2026
45 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
До коментар #28 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":И ще спаси света от фашизма
Коментиран от #50, #68
14:50 23.06.2026
46 Да си
14:50 23.06.2026
47 Архимандрисандрит Бибиян
14:50 23.06.2026
48 Мислител
14:51 23.06.2026
49 жик так
Пак за реванш мислят. И те като укрите си мислят че нато ще ги подкрепи . Ама другия път.
Ния две войни бяхме с Германците и два пъти до национална катастрофа стигнахме . Сега пак за там се стягаме и лаем .
При една трета национална катастрофа ще изчезнем от картата. Ще бъдем поделени от сегашните си съседи . Турция Гърция ,Сърбия ...Че и Македонците ще намажат !!
Така че си опичайте акъла !!!
Коментиран от #61
14:52 23.06.2026
50 РУZИЯ Е ТЕРОРИZТ
До коментар #45 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":УБИВАЙКИ ЕВРОПА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЪЛГАРИЯ С ЦЕЛ ОКУПАЦИЯ НА КОНТИНЕНТА
Коментиран от #51, #56
14:52 23.06.2026
51 Кога успя да се натаралянкаш?
До коментар #50 от "РУZИЯ Е ТЕРОРИZТ":Вие, русофобите сте започнали с почерпката още от сутринта.
14:54 23.06.2026
52 хаха
14:54 23.06.2026
53 Луд
14:54 23.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ироничен
И очаквате отговор: Слава, слава?
Нещо за чиповете от перални да кажете?
Коментиран от #63
14:55 23.06.2026
56 Още един
До коментар #50 от "РУZИЯ Е ТЕРОРИZТ":От отпадналата необходимост квичи
Коментиран от #58
14:57 23.06.2026
57 Русуфил хардлайнaр
Коментиран от #119
14:59 23.06.2026
58 Разберете това
До коментар #56 от "Още един":Такива москвичи като вас квичат
14:59 23.06.2026
59 ВВП
Да добавя много повече са.И это хорошо, очень хорошо.
Каня и ганьовските копейки, да прочистя и хубавата България.
15:00 23.06.2026
60 ТАСС съобщава
генерал Бен Ходжис
Между 9 и 11 юни украинската армия извърши перфектна операция. За по-малко от два дни тя унищожи шест важни моста. Тези мостове свързват окупираната Южна Украйна с полуостров Крим
🗺️ Географското значение на Крим
Крим е най-важното място за руската армия на юг. Оттам минават всички провизии, гориво, оръжия и боеприпаси за руските сили в Запорожка и Херсонска област. Когато тези пътища се прекъснат, руската армия губи силата си.
🎯 Как беше извършена операцията?
• Ударът срещу Чонгарския мост: Този мост поемаше над 60% от руския военен трафик. Украйна го удари сериозно на 9 юни сутринта.
• Капанът при Геническ: Руснаците бяха принудени да пренасочат конвоите през моста в Геническ. Украинското разузнаване обаче е очаквало точно това и е наблюдавало мястото със седмици. Те са проучили графиците на патрулите и слабите места на руската ПВО (системите Панцир-С1). На 10 юни сутринта украински дронове-камикадзе удариха и разрушиха напълно и този мост.
• Ударът по оста Армянск-Перекоп: В нощта срещу 11 юни последва четиричасова вълна от атаки с дронове. Унищожени бяха още четири моста в този район. Така общият брой на разрушените пунктове за преминаване стана шест.
📉 Последици за руската армия
• Пълно спиране на доставките: Огромни конвои с ракетни системи Град и ракети за ПВО С-300 останаха блокирани пред разрушените мостове.
• Криза с горивото и боеприпас
Коментиран от #74, #123
15:04 23.06.2026
61 Так жить
До коментар #49 от "жик так":Исторически германците идват от източните земи на Русия. Това значи че руснаците са заели исторически германски земи.
15:05 23.06.2026
62 маке
Коментиран от #64
15:05 23.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Ха ха
До коментар #62 от "маке":От мАке със сръбско-копейско самосъзнание по гнусно същество няма.
15:08 23.06.2026
65 Макробиолог
15:10 23.06.2026
66 Смър на украйна
15:16 23.06.2026
67 Име
Коментиран от #76, #88
15:16 23.06.2026
68 Роко
До коментар #45 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":И как фашистка Рассия ще спаси някой от фашизма? Всъщност Маргарита Симонян вече предложи решение да хвърлят атомна бомба върху себе си.
15:16 23.06.2026
69 Страшна пропаганда
При такова съответствие 40/1000, ако потвърдените руски жертви са 227 хиляди, то украинските жертви ще са към 5,7 милиона души.
Коментиран от #77, #98
15:17 23.06.2026
70 !!!?
15:17 23.06.2026
71 Цифрите
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":са от 0 до 9 неграмотний.
15:22 23.06.2026
72 Володимир Зеленски, президент
15:22 23.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Владимир Путин, президент
До коментар #60 от "ТАСС съобщава":Руснаците са най-големите НЕКАДЪРНИЦИ !!!
Доказано и проверено от Историята ☝️
15:24 23.06.2026
75 🦁ЩЩД🦁
Коментиран от #82, #87
15:24 23.06.2026
76 Роко
До коментар #67 от "Име":И все още са. Това са само тези които са погребани и за които са платени гробови (в СССР имаше такава традиция загинал в само този който е погребан по тази причина и до момента се допълват списъците на загиналите от ВСВ). Останалите се водят безследно изчезнали (за такива гробови не се полагат с една дума семейството да го д.ха, а държавата спестява едни пари за да наеме поредния бедняк които се опитва да се откупи от дълговете си).
15:24 23.06.2026
77 Много
До коментар #69 от "Страшна пропаганда":точни, логични и аргументирани твърдения срещу безумната украинска и западна пропаганда.
15:26 23.06.2026
78 Аз съм
15:27 23.06.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Урсулите
До коментар #24 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Мръсна и Неблагодарна Укро, отивай в
Укрия на фронта да защитаваш Нацистите
И да се превърнеш в безсмъртна укра!
15:28 23.06.2026
81 Дойчемуле
Коментиран от #113
15:28 23.06.2026
82 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #75 от "🦁ЩЩД🦁":Всеки умрял руснак е голямо добро за Човечеството !!! Запомни го 😁
Коментиран от #104
15:29 23.06.2026
83 3268
В края на периода населението, пребиваващо в тила, се базира на средногодишната прогноза на UN DESA за 2026 г. за цялата територия, със същото приспадане на петте военни зони: 3953,58 – 1114,27 = 2839,31 милиона души.
Нетен изходящ поток на регистрираните бежанци от тила: Общият брой на глобално регистрираните бежанци по данни на UNHCR е 5,9 милиона души. Дялът на бежанците от военните зони е 57% и се изключва, като се запазва само групата, излязла от тила (43%): 5,9 × 43% = 2,537 милиона души.
Кумулативна теоретична смъртност за периода: 47,18 × 4,375 = 2,0641 милиона души.
Кумулативна теоретична раждаемост за периода: 25,02 × 4,375 = 1,0946 милиона души.
Кумулативна натурализация по данни на Украинската миграционна служба за периода 2022 – юни 2026 г.: 39 400 души.
Изчисление:
Lwar = 3315,59 + 109,46 – 206,41 + 3,94 – 253,70 – 2839,31 = -129,57 милиона души.
Това представлява свръхнормената изчезнала популация на Украйна (включваща загинали в битка, безследно изчезнали и починали вследствие на войната).
Коментиран от #86
15:29 23.06.2026
84 1350000
15:30 23.06.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Саддам от София
До коментар #83 от "3268":1,2957 милиона души – това са предварителни данни без пропагандна и политическа окраска, така че са напълно достоверни!
15:32 23.06.2026
87 Роко
До коментар #75 от "🦁ЩЩД🦁":Не го проспаха Майдана просто си направиха лошо сметката очакваха че украинците са овце като рассияните (щото били един народ) и в момента когато почне да се стреля ще се разбягат е не се случи. 2022 година отново не научили нищо от 2014 година отново тръгнаха като на парад (десантчиците си носеха парадните униформи), а росгвардейците освен парадни униформи, гумени палки и щитове за да разгонват демонстрации.
Коментиран от #93, #100
15:34 23.06.2026
88 име
До коментар #67 от "Име":Над милион са .
15:34 23.06.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 оня с коня
15:34 23.06.2026
91 Механик
При създалата се устойчива тенденция при размяната на тела на убити, а именно; 16 украински за 1 руско, излиза, че Украина е загубила (минимум) 227680Х16=3,642880 човека. И това по занижени сметки, както казва самата статия.
Това се почти ЧЕТИРИ милиона. Не случайно гробищата им се виждат от космоса с просто око.
Коментиран от #94, #105
15:35 23.06.2026
92 Убитите са си убити
15:36 23.06.2026
93 Саддам от София
До коментар #87 от "Роко":Загубите на Русия в Украйна се увеличават всяка година. Изглежда обаче, че при Украйна няма такова увеличение?
15:36 23.06.2026
94 Ол1гофрен,
До коментар #91 от "Механик":Кога се върна от Космоса?
15:37 23.06.2026
95 Тити на Кака
Това е висшата форма на независима обективност😂😂😂
Коментиран от #110
15:38 23.06.2026
96 Ха-ха
До коментар #6 от "Истината:":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 5 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
15:38 23.06.2026
97 Върви ли евакуацията на Крим?А?
15:39 23.06.2026
98 Роко
До коментар #69 от "Страшна пропаганда":Просто Рассия отказва да вземе повече. Всеки труп който вземат са няколко милиона рубли които трябва да платят на семейството. Няма труп няма и пари. По - евтино да го оставят да гние така или иначе е мъртав.
15:39 23.06.2026
99 Силно занижена е, защото това са
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":само индетифицираните с имена и лични данни от журналисти на ВВС. Дефакто са над 1.4 милиона, потвърдени от ЦРУ.
15:41 23.06.2026
100 9249
До коментар #87 от "Роко":Най-жалкото е, че съвременните европейци все още вярват, че Русия не може да победи Украйна, но изобщо не осъзнават, че тя се бори срещу цяла Европа. Целта е да изтощи Европа, да изцеди всичките ѝ сили и да я остави без дъх за следващите 100 години!
Коментиран от #117
15:42 23.06.2026
101 Руските жертви растат стремглаво.
До коментар #25 от "Kaлпазанин":"Чудовищни руски жертви през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."
15:43 23.06.2026
102 Ха-ха
До коментар #8 от "Зевс":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са към 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
15:44 23.06.2026
103 да питам
До коментар #26 от "Жеко":Алис Вайдел мъж ли или жена, защото се е омъжила за жена ?
15:45 23.06.2026
104 🦁ЩЩД🦁
До коментар #82 от "Майор Деянов, на всеки километър":Кое е Добро и кое е Зло ти батко си недей да го учиш ! Нито си ми на образованието,нито на годините,нито на парите.На мен хора,с които имаме една вяра ,едно Слово и една азбука Не Може да са ми врагове ! Врагът е един и се нарича U.K. Запомни го !
Коментиран от #125
15:47 23.06.2026
105 Ха-ха
До коментар #91 от "Механик":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са към 28 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #114
15:47 23.06.2026
106 Червен плъх
До коментар #6 от "Истината:":А ние ти пожелаваме разбойник да ти нападне дома избие близките ти и никой да не ти помогне червен русофилски из....р...од
Коментиран от #112
15:48 23.06.2026
107 Данните, които Тръмп оповести бяха
До коментар #16 от "Тити на Кака":1.4 милиона руснаци и 350 хиляди украинци / включително и цивилни/. Повечето от цивилните жертви в Украйна, обаче са рускоезични от Източна Украйна.
15:50 23.06.2026
108 Отец Дионисий
Коментиран от #109
15:52 23.06.2026
109 ха ха ха ..
До коментар #108 от "Отец Дионисий":То и тия в Ес всяка сутрин се радват че не са се родили украинци !
ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТИ !!!.. ха ха ха ...малоумна работа ...
15:54 23.06.2026
110 Роко
До коментар #95 от "Тити на Кака":Приятелю тази цифра е на само потвърдените на 100% загинали данни за които въпросните журналисти са събрали от открити източници. Да те не са точни нито са близо до реалната цифра но са далеч по - точни от официалните данни които са откровенна лъжа. Две години министерство на отбраната повтаряше ЖЕРТВИ НЯМА след това когато журналистите почнаха да броят жертвите по некролозите във вестниците забраниха на семействата да публикуват съобщения за смъртта на близките им. След 1 януари 2023 година забраниха публикуването на каквато и да е информация за числеността на населението (оказа се че липсват милиони които на хартия трябва да ги има), а началото на 2023 е едва началото на войната когато руското превъзходство беше осезаемо и жертвите не бяха толкова много колкото са в момента.
15:54 23.06.2026
111 Анонимен
Или какво ще кажете:
- Даа, мъ ний друго не знаем.
15:54 23.06.2026
112 Спаски
До коментар #106 от "Червен плъх":Черна мамба да те яде плъшок такъв .
15:55 23.06.2026
113 Историк
До коментар #81 от "Дойчемуле":Русия е на 1 во място в света по даване на жертви и на едно от първите места по смъртност като цяло. Във всички войни, в които е участвала Русия, тя е ненадминат рекордьор по даване на жертви. Такава е руско-съветската военна тактика, броят на собствените им жертви няма значение. Същото е и сега в Украйна, 6 пъти повече убити руснаци.
Коментиран от #116
15:56 23.06.2026
114 марсианеца
До коментар #105 от "Ха-ха":Ти в коя галактика живееш ?
Тамо може и украинците да побеждават , ама тука фронта продължава да върви на запад.
15:57 23.06.2026
115 Да бе
До коментар #31 от "1917":С промит мозък , като теб е най добре. Следващ само правата линия на .......
15:58 23.06.2026
116 моето куче разбира повече от тебе
До коментар #113 от "Историк":За кои жертви говориш бе отворен ?
За тия в концлагерите и газовите камери ли ?
Трябваше ли в края на войната руснаците да избият 20 милиона цивилно германско население ?
15:59 23.06.2026
117 Ха така
До коментар #100 от "9249":Ако запада искаше унищожение на русия нямаше да я вадят отт кома няколко пъти.Но вече се получиха от грешките си и май до като не се унищожи това раково образование наречено рф няма да се спре.И няма да бъде оставен един разбойник да сее хаос и разруха на границата.аницата с европа..И това рязко ще се се случи след като изритат тръмп на сенатските избори в сащ октомври.И нашите русофилски ибрици ще го усетят на гърбът си
.
Коментиран от #121
16:00 23.06.2026
118 Мишел
16:02 23.06.2026
119 абе брат
До коментар #57 от "Русуфил хардлайнaр":Ти да не си на фронта в украйна , а ? Куршуми свистят около главата ти докато пишеш и пръст пада върху клавиатурата ?!
Или си пльоснал шкембе на дивана и ръсиш глупости ,а ?!
16:02 23.06.2026
120 Вътю Т.Панчев
16:03 23.06.2026
121 Само питам
До коментар #117 от "Ха така":Кога Запада спасява Русия от кома бе?
Хептен сте изветряли вече ?
16:03 23.06.2026
122 Оня
16:04 23.06.2026
123 генерал Бен Ходжа
До коментар #60 от "ТАСС съобщава":Кой ги е писал тия глупости ?
Даже изкуствения падна от смях !
16:06 23.06.2026
124 Говорит Лондон
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Оставете руснаци..и вашите малоумни цифри..Изнасилени деца от пакистански банди 250 000.., местните медии крият тези цифри, а бившия премиер който подаде оставка прикривал тези бандити..и обвиняваше деца че самите те били виновни...
16:10 23.06.2026
125 Роко
До коментар #104 от "🦁ЩЩД🦁":Приятелю украинците в голямата си част са православни пишат на кирилица, да не споменаваме че в Украйна във вените на 70-80% от населението тече ябългарска кръв. Това е народа най - близък до българите като гени. Което не мога да кажа за рассияните торлю гювеч от тюрки, фино-угри и всякаква друга гмеж. Вярно пишат на кирилица(в Монголия също пишат на кирилица), но това нищо не значи, водят се православни но главния артифакт в религията им е ФУРАЖКАТА НА ХИТЛЕР, а хората правили обори от православните храмове се изписват като светци. Дори на живия масов убиец Путин направиха икона на която се молят. А патриарха им е политическо ченге атеист.
16:11 23.06.2026
126 Саманта
16:12 23.06.2026