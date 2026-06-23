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Потвърдено: в Украйна са загинали над 227 000 руски военни
  Тема: Украйна

Потвърдено: в Украйна са загинали над 227 000 руски военни

23 Юни, 2026 14:32 1 977 126

  • украйна-
  • русия-
  • жертви-
  • война-
  • руска армия-
  • татарстан

Реалният брой е вероятно още по-висок. Всяка година броят на убитите руснаци расте.

Потвърдено: в Украйна са загинали над 227 000 руски военни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна са загинали не по-малко от 227 680 руски военнослужещи, чиито имена са установени от журналисти на независимата руска медия „Медиазона“ и на Руската служба на БиБиСи, съвместно с екип от доброволци. Реално обаче броят на убитите вероятно е по-висок, тъй като списъкът с имената се основава единствено на публично достъпни данни, отбелязва БиБиСи.

От началото на войната изминаха 1577 дни, с което тя вече надминава по продължителност както Първата световна война, така и Великата отечествена война (така в Русия наричат Втората световна война след нападението на Хитлеристка Германия срещу Съветския съюз на 22 юни 1941 г. – бел.ред.), написа „Медиазона“ в понеделник, 22 юни.

Най-голям е делът на „доброволците" сред загиналите – 83 384 души. Потвърдена е също смъртта на 25 662 бивши затворници и на 19 149 мобилизирани. Освен това журналистите разполагат с информация, според която са били убити и над 7200 офицери от руската армия и други силови структури. Сред загиналите са 15 генерали: пет генерал-лейтенанти, седем генерал-майори, двама генерали в оставка, както и един генерал от Службата за безопасност на Украйна (СБУ), избягал в Русия, посочват журналистите.

Регионите с най-голям брой потвърдени жертви остават Башкортостан и Татарстан.

Загубите на Русия в Украйна нарастват всяка година

Журналистите, въз основа на събраните от тях данни за загубите на руската армия, установиха редица закономерности. Една от тях е, че загубите на Москва се увеличават с всяка изминала година. През 2023 и 2024 г. те са били поне два пъти по-високи от показателите за предходната година, като пикът всеки път е бил през декември, докато през лятото, като правило, се наблюдава известен спад.

Делът на офицерите сред загиналите обаче намалява: ако в началото на войната те са съставлявали до 10% от всички загуби, то към ноември 2024 г. делът им е спаднал до 2–3%. „Това се дължи на промяната в характера на бойните действия и на активното набиране на доброволци-редници, при които смъртността е многократно по-висока от тази на висшестоящите по звание“, посочва „Медиазона“.

Около половин милион са загиналите от руска страна в Украйна реално

Освен списъка с имена, независимата руска медия, съвместно с „Медуза“, води отделна статистика за загиналите на фронта въз основа на регистъра на наследствените дела. Според тези оценки от началото на войната срещу Украйна са загинали около 352 хиляди военнослужещи от Руската федерация.

Според военни експерти, интервюирани от БиБиСи, анализът въз основа на отворените източници може да отразява приблизително 45 до 65 процента от общия брой на загиналите. Ако се изхожда от тези оценки, реалният брой на убитите руски военни може да възлиза на приблизително от 344 000 до 497 000 души, посочва още британската обществена медия.

Автор: Жан Рофе


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    12 41 Отговор
    Повече загуби за Русия, повече

    14:33 23.06.2026

  • 3 Дв са ненормални

    56 14 Отговор
    Дв неприятни сте

    14:34 23.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Истината

    63 12 Отговор
    И нито един украинец!

    14:36 23.06.2026

  • 6 Истината:

    85 21 Отговор
    Потвърдено: в Украйна са загинали над 7OO OOO Украински военни
    и още Двадесет Милиона са Избягали в Европа от Диктатора Зеленски!

    Коментиран от #11, #24, #89, #96, #106

    14:36 23.06.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 48 Отговор
    силно занижена цифра

    Коментиран от #71, #99, #124

    14:36 23.06.2026

  • 8 Зевс

    73 19 Отговор
    Бройката е горе-долу реална, това означава, че при Бандера са към 2 милиона украинци.

    Коментиран от #102

    14:36 23.06.2026

  • 9 Значи

    62 13 Отговор
    Украйна надхвърля 2.5-3 милиона

    14:37 23.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 36 Отговор

    До коментар #6 от "Истината:":

    70 млн. са унищожени , и 300млн. са забегнали../.аре спи спокойно

    14:38 23.06.2026

  • 12 ....

    13 47 Отговор
    Това са само военните и то само потвърдените. Наемниците на частните армии не са в тази статистика, а само Вагнер баха над 600 000 по едно време.

    14:39 23.06.2026

  • 13 жик так

    55 13 Отговор
    Като броим чувалите 1:16 , смятайте пък укрите колко са !!

    14:39 23.06.2026

  • 14 Простокурин

    13 9 Отговор
    В общи линии такава е била числеността на 6-а армия на фелдмаршал Паулус край Сталинград -1942-43 г.

    14:40 23.06.2026

  • 15 ха ха ха ...

    31 13 Отговор

    До коментар #10 от "Путлер е безаналогов ypoд !":

    Яко са ти бръкнали в мозъка !

    Коментиран от #19

    14:40 23.06.2026

  • 16 Тити на Кака

    43 12 Отговор
    Хубавото е, че са налице две успокояващи обстоятелства:
    1. Украйна не е загубила нито един свой войник. От тук имаме една кръгла 0.
    2. При размяна на тленни останки съотношението винаги е около 1000:30 /+
    -/ . А 1000 умножено по 0 е точно и единствено 0!
    Останалото са тленни останки.
    Не се броят.

    Коментиран от #107

    14:40 23.06.2026

  • 17 ами добре е

    10 26 Отговор
    колкото повече-толкова повече.

    14:40 23.06.2026

  • 18 Европеец

    39 7 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Видях автора на статията и не четох..... Като се замисля цифрата може да е около фантазиите въпреки ,че ми се вижда много завишена...... Размяна на телата на убитите войници се вижда една закономерност, която ме кара да мисля че броячите на руските загуби са в грешка голяма... Интересно украинските загуби колко са ,дали идват към милион и 200 и нагоре....

    14:40 23.06.2026

  • 19 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    7 26 Отговор

    До коментар #15 от "ха ха ха ...":

    И вас също!

    14:41 23.06.2026

  • 20 Въпросче

    36 8 Отговор
    Украинската натовска тор ще я броим ли ?

    Коментиран от #40

    14:41 23.06.2026

  • 21 Иво М Инджев изрусен пудел

    19 10 Отговор

    До коментар #10 от "Путлер е безаналогов ypoд !":

    Айде малко по-културно!

    Коментиран от #28

    14:41 23.06.2026

  • 22 Експерт

    31 6 Отговор
    Нормално е да се коментира и броя на загиналите украинци, това обаче едностранно не се коментира, но броя на разменените тела между двете воюващи страни говори, че украинската страна търпи п-големи загуби

    14:42 23.06.2026

  • 23 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    32 6 Отговор
    Невероятно "достоверна" информация дадена от Дoйчe Beле. Айде, нема нужда!
    Ако имахте качеството да мислите малко, щяхте да се досетите, че при всички случаи имаме напълно неравностойни жертви.

    От руска страна това са пандизчии, шофьори на таксита, безделници и безработни.

    От украинска страна, ВСУ имаха неблагоразумието да сложат в месомелачката работягите на 40 и 50 години, това са хората, които носеха на раменете си индустрията и селското стопанство на Украйна. Освен това, над 20 милиона млади мъже и жени напуснаха Украйна и никога няма да се върнат. Дори днес да свърши войната, Украйна е обречена на финансов фалит и демографска катастрофа. "Възстановяване" ще има както имаше "възстановяване" на Ирак, Либия и Сирия, където се откраднаха едни стотици милиарди.

    14:42 23.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Kaлпазанин

    19 6 Отговор
    А броят на украинските ,расте . Растат и украинските градове по света и у нас ,зеления евреин трябва да му се присъди Нобел за мир ,а укрите да го почитат като светив че ги унищожи

    Коментиран от #32, #101

    14:42 23.06.2026

  • 26 Жеко

    22 4 Отговор
    Алис Вайдел към зеленчука

    Искане за репарации и връщане на помощите: Вайдел остро критикува финансовата и военна подкрепа от страна на Берлин. Тя настоява Украйна да върне отпуснатите милиарди евро помощ и да плати компенсации за нанесени щети.

    Обвинения за „Северен поток“: Тя директно обвинява зеленчуков и Украйна за експлозиите по руските газопроводи „Северен поток“, заявявайки че Украйна трябва да поеме финансовата отговорност за това.

    Политическа делегитимация: Вайдел често определя зеле като „президент на просията“ (Bettel-Präsident) и оспорва легитимността му. Тя твърди, че мандатът му е изтекъл и че страната се нуждае от лидер, който е готов за мирни преговори, а не за война.

    Бойкот: Парламентарната група на нейната партия демонстративно отказва да присъства на изказвания на Зеленски в германския Бундестаг.

    Коментиран от #44, #103

    14:43 23.06.2026

  • 27 курумпел

    19 5 Отговор
    А ВСУ безсмъртни и недосегаеми за примитив-пропагандата да ни крадат данъците.

    14:44 23.06.2026

  • 28 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    5 25 Отговор

    До коментар #21 от "Иво М Инджев изрусен пудел":

    Десетият коментиращ е прав за всичко дотук. А вие, в Проссията ще си намерите достатъчно работа за мобилизация за пушечно месо. Слава на Украйна!

    Коментиран от #30, #37, #45

    14:44 23.06.2026

  • 29 Ти отивай с КииФ

    17 6 Отговор

    До коментар #24 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    На никого няма да липсваш тук.

    14:44 23.06.2026

  • 30 Дако

    14 5 Отговор

    До коментар #28 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Ти ли си украинец или мамаша ?

    14:45 23.06.2026

  • 31 1917

    6 23 Отговор
    Да си руснак е проклятие.Да си копейка е диагноза.

    Коментиран от #36, #115

    14:45 23.06.2026

  • 32 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    4 17 Отговор

    До коментар #25 от "Kaлпазанин":

    Пак грешите и пак. Мерете си приказките.

    14:45 23.06.2026

  • 33 Хммм

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Ура! Дойче Зеле

    14:45 23.06.2026

  • 34 Ами

    14 6 Отговор
    Преди няколко седмици американски източник
    на който може да се има доверие твърди, че за
    всеки загинал руснак противниковата страна
    дава 21 жертви и 13 попадат в плен.

    14:45 23.06.2026

  • 35 И 10 укри

    13 4 Отговор
    За цвят нали
    Независима руска медия
    И ввс хахахаха
    Жалко пошло тъпо

    14:46 23.06.2026

  • 36 Фалконети

    14 4 Отговор

    До коментар #31 от "1917":

    Козляците са най пр03тата утайка на Българското общество .

    14:46 23.06.2026

  • 37 Слава на България, бе Петроханец!

    20 5 Отговор

    До коментар #28 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Вашата родина стана Украйна, всеки се чуди защо се мъчите в България, отивай във ВСУ да те разфасоват и да продадат органите ти в чужбина.

    14:46 23.06.2026

  • 38 Владимир Путин, президент

    7 5 Отговор
    Бaлcъм ги....
    Квото са търсили, това са намерили ☝️

    14:46 23.06.2026

  • 39 Лайърс

    11 4 Отговор
    Лъснаха ви лъжите на евроатлантическите медии вече сами почнахте да се опровергавате не че ако човек има нещо в главата няма да проумее че ако това което казвате е истина Русия трябваше да е вече без армия камо ли да напредва по фронта.

    14:47 23.06.2026

  • 40 Ба баааа

    8 4 Отговор

    До коментар #20 от "Въпросче":

    Много натофци се гътнаха

    14:47 23.06.2026

  • 41 читател

    14 4 Отговор
    Какво стана с мантрата че няма биолаборатории в украйна ??

    Ама Тулси Габард каза - Има , има !!!
    За Чума ,Ебола ,Антракс .....

    14:48 23.06.2026

  • 42 Бибисито

    3 5 Отговор
    Бангарангасито.

    14:48 23.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Диктор

    5 8 Отговор

    До коментар #26 от "Жеко":

    Крайнодясната пропаганда е поредната заплаха за света. Никой крайнодесен не подкрепял санкциите срещу Проссия. За съжаление, в България се управлява от Радев, който не е изцяло крайнодесен, но критикува ЕС да наложи санкции на Русия. Радев може би със сигурност е обменял опит от Орбан за блокирането на санкциите срещу Проссия.

    14:50 23.06.2026

  • 45 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    11 6 Отговор

    До коментар #28 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    И ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #50, #68

    14:50 23.06.2026

  • 46 Да си

    10 3 Отговор
    Пазят бройките за тях си, макар че не се знае ще остане ли някой да брои на английски.

    14:50 23.06.2026

  • 47 Архимандрисандрит Бибиян

    3 6 Отговор
    Пиените сугестори требе да се отепат до крак!

    14:50 23.06.2026

  • 48 Мислител

    9 3 Отговор
    Нацистите сега имат различна тактика , друг да им свърши или започне геноцида … ммм много се лъжат !

    14:51 23.06.2026

  • 49 жик так

    6 4 Отговор
    На Германците окото пак в Русия . Две войни почнаха , сега за трета се стягат .
    Пак за реванш мислят. И те като укрите си мислят че нато ще ги подкрепи . Ама другия път.

    Ния две войни бяхме с Германците и два пъти до национална катастрофа стигнахме . Сега пак за там се стягаме и лаем .

    При една трета национална катастрофа ще изчезнем от картата. Ще бъдем поделени от сегашните си съседи . Турция Гърция ,Сърбия ...Че и Македонците ще намажат !!

    Така че си опичайте акъла !!!

    Коментиран от #61

    14:52 23.06.2026

  • 50 РУZИЯ Е ТЕРОРИZТ

    5 12 Отговор

    До коментар #45 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    УБИВАЙКИ ЕВРОПА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЪЛГАРИЯ С ЦЕЛ ОКУПАЦИЯ НА КОНТИНЕНТА

    Коментиран от #51, #56

    14:52 23.06.2026

  • 51 Кога успя да се натаралянкаш?

    12 5 Отговор

    До коментар #50 от "РУZИЯ Е ТЕРОРИZТ":

    Вие, русофобите сте започнали с почерпката още от сутринта.

    14:54 23.06.2026

  • 52 хаха

    3 9 Отговор
    Малко са! Още Още Още!

    14:54 23.06.2026

  • 53 Луд

    4 1 Отговор
    Загубите на Русия в Украйна нарастват всяка година . То оставаше и да намалят. Ако вземат да ги првръщат в зомбита , защо не. Пращат 100 000 войника връщат се 120 000.

    14:54 23.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ироничен

    8 4 Отговор
    Фантастични глупости. След като говореха за милион и половина убити руснаци, написаха нещо реалистично с уговорката, че можело да са повече.
    И очаквате отговор: Слава, слава?
    Нещо за чиповете от перални да кажете?

    Коментиран от #63

    14:55 23.06.2026

  • 56 Още един

    3 4 Отговор

    До коментар #50 от "РУZИЯ Е ТЕРОРИZТ":

    От отпадналата необходимост квичи

    Коментиран от #58

    14:57 23.06.2026

  • 57 Русуфил хардлайнaр

    5 4 Отговор
    Некоя кoпейка иска ли да има честта путин да положи цветенце на гробa му? Сигурно е че тука половината зoмбита копнеят за това!

    Коментиран от #119

    14:59 23.06.2026

  • 58 Разберете това

    5 4 Отговор

    До коментар #56 от "Още един":

    Такива москвичи като вас квичат

    14:59 23.06.2026

  • 59 ВВП

    4 2 Отговор
    По стара руска традиция прочистват крепостните.
    Да добавя много повече са.И это хорошо, очень хорошо.
    Каня и ганьовските копейки, да прочистя и хубавата България.

    15:00 23.06.2026

  • 60 ТАСС съобщава

    6 8 Отговор
    Украйна прекъсна всички пътища за бягство: 110 000 руски войници са в капан.

    генерал Бен Ходжис

    Между 9 и 11 юни украинската армия извърши перфектна операция. За по-малко от два дни тя унищожи шест важни моста. Тези мостове свързват окупираната Южна Украйна с полуостров Крим
    🗺️ Географското значение на Крим
    Крим е най-важното място за руската армия на юг. Оттам минават всички провизии, гориво, оръжия и боеприпаси за руските сили в Запорожка и Херсонска област. Когато тези пътища се прекъснат, руската армия губи силата си.
    🎯 Как беше извършена операцията?
    • Ударът срещу Чонгарския мост: Този мост поемаше над 60% от руския военен трафик. Украйна го удари сериозно на 9 юни сутринта.
    • Капанът при Геническ: Руснаците бяха принудени да пренасочат конвоите през моста в Геническ. Украинското разузнаване обаче е очаквало точно това и е наблюдавало мястото със седмици. Те са проучили графиците на патрулите и слабите места на руската ПВО (системите Панцир-С1). На 10 юни сутринта украински дронове-камикадзе удариха и разрушиха напълно и този мост.
    • Ударът по оста Армянск-Перекоп: В нощта срещу 11 юни последва четиричасова вълна от атаки с дронове. Унищожени бяха още четири моста в този район. Така общият брой на разрушените пунктове за преминаване стана шест.
    📉 Последици за руската армия
    • Пълно спиране на доставките: Огромни конвои с ракетни системи Град и ракети за ПВО С-300 останаха блокирани пред разрушените мостове.
    • Криза с горивото и боеприпас

    Коментиран от #74, #123

    15:04 23.06.2026

  • 61 Так жить

    2 4 Отговор

    До коментар #49 от "жик так":

    Исторически германците идват от източните земи на Русия. Това значи че руснаците са заели исторически германски земи.

    15:05 23.06.2026

  • 62 маке

    5 6 Отговор
    най гнусната медия дойче зеле

    Коментиран от #64

    15:05 23.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ха ха

    5 4 Отговор

    До коментар #62 от "маке":

    От мАке със сръбско-копейско самосъзнание по гнусно същество няма.

    15:08 23.06.2026

  • 65 Макробиолог

    0 3 Отговор
    Зевс е напълно ,реално прав.

    15:10 23.06.2026

  • 66 Смър на украйна

    4 4 Отговор
    и целия евро-атлантически коптор

    15:16 23.06.2026

  • 67 Име

    4 3 Отговор
    Нали бяха над милион?!

    Коментиран от #76, #88

    15:16 23.06.2026

  • 68 Роко

    4 5 Отговор

    До коментар #45 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    И как фашистка Рассия ще спаси някой от фашизма? Всъщност Маргарита Симонян вече предложи решение да хвърлят атомна бомба върху себе си.

    15:16 23.06.2026

  • 69 Страшна пропаганда

    6 5 Отговор
    Последните няколко пъти, когато се разменят тела на загинали между Русия и Украйна - Руснаците връщат 1000 тела, украинците пращат 30-40.
    При такова съответствие 40/1000, ако потвърдените руски жертви са 227 хиляди, то украинските жертви ще са към 5,7 милиона души.

    Коментиран от #77, #98

    15:17 23.06.2026

  • 70 !!!?

    5 6 Отговор
    Путлер: Е...е...е, това си е нищо спрямо загиналите при мой дедушка Сталин...!

    15:17 23.06.2026

  • 71 Цифрите

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    са от 0 до 9 неграмотний.

    15:22 23.06.2026

  • 72 Володимир Зеленски, президент

    4 5 Отговор
    Руснаците мрат като собаки в Украйна 😁

    15:22 23.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор

    До коментар #60 от "ТАСС съобщава":

    Руснаците са най-големите НЕКАДЪРНИЦИ !!!
    Доказано и проверено от Историята ☝️

    15:24 23.06.2026

  • 75 🦁ЩЩД🦁

    3 3 Отговор
    Тъжно, много тъжни са както числата,така и някои напълно идиотски коментари.Това са все млади хора,които станаха на кайма заради интересите на "господарите" на света. Как ме е яд,че руските спец служби го проспаха тоя Майдан,да ги насметат за една нощ ! Нямаше да ги има тези жертви ! А относно бройките на загиналите,това е все едно,хипотетично да се сбият Северна и Южна България и да четем колко са жертвите на едните и на другите.Защото това ще са само българи.Същото е и там,с изключение на няколко хиляди откровени фашисти,всички мъртви по настоящем.

    Коментиран от #82, #87

    15:24 23.06.2026

  • 76 Роко

    4 2 Отговор

    До коментар #67 от "Име":

    И все още са. Това са само тези които са погребани и за които са платени гробови (в СССР имаше такава традиция загинал в само този който е погребан по тази причина и до момента се допълват списъците на загиналите от ВСВ). Останалите се водят безследно изчезнали (за такива гробови не се полагат с една дума семейството да го д.ха, а държавата спестява едни пари за да наеме поредния бедняк които се опитва да се откупи от дълговете си).

    15:24 23.06.2026

  • 77 Много

    3 3 Отговор

    До коментар #69 от "Страшна пропаганда":

    точни, логични и аргументирани твърдения срещу безумната украинска и западна пропаганда.

    15:26 23.06.2026

  • 78 Аз съм

    5 2 Отговор
    Да измрат до крак.

    15:27 23.06.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Урсулите

    2 6 Отговор

    До коментар #24 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Мръсна и Неблагодарна Укро, отивай в
    Укрия на фронта да защитаваш Нацистите
    И да се превърнеш в безсмъртна укра!

    15:28 23.06.2026

  • 81 Дойчемуле

    2 6 Отговор
    Срещу над 2 милиона убити украсолдати, това е прилично съотношение.

    Коментиран от #113

    15:28 23.06.2026

  • 82 Майор Деянов, на всеки километър

    6 3 Отговор

    До коментар #75 от "🦁ЩЩД🦁":

    Всеки умрял руснак е голямо добро за Човечеството !!! Запомни го 😁

    Коментиран от #104

    15:29 23.06.2026

  • 83 3268

    0 4 Отговор
    В началото на периода населението, пребиваващо в тила на Украйна, се изчислява като: общото население преди войната в рамките на правната територия минус регистрираното население в петте военни зони: 4298,6 – 1114,27 = 3315,59 милиона души.
    В края на периода населението, пребиваващо в тила, се базира на средногодишната прогноза на UN DESA за 2026 г. за цялата територия, със същото приспадане на петте военни зони: 3953,58 – 1114,27 = 2839,31 милиона души.
    Нетен изходящ поток на регистрираните бежанци от тила: Общият брой на глобално регистрираните бежанци по данни на UNHCR е 5,9 милиона души. Дялът на бежанците от военните зони е 57% и се изключва, като се запазва само групата, излязла от тила (43%): 5,9 × 43% = 2,537 милиона души.
    Кумулативна теоретична смъртност за периода: 47,18 × 4,375 = 2,0641 милиона души.
    Кумулативна теоретична раждаемост за периода: 25,02 × 4,375 = 1,0946 милиона души.
    Кумулативна натурализация по данни на Украинската миграционна служба за периода 2022 – юни 2026 г.: 39 400 души.
    Изчисление:
    Lwar = 3315,59 + 109,46 – 206,41 + 3,94 – 253,70 – 2839,31 = -129,57 милиона души.
    Това представлява свръхнормената изчезнала популация на Украйна (включваща загинали в битка, безследно изчезнали и починали вследствие на войната).

    Коментиран от #86

    15:29 23.06.2026

  • 84 1350000

    3 1 Отговор
    Понятно!😂😂😂😂😂😂👏👏👏👏👏👏🙋

    15:30 23.06.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Саддам от София

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "3268":

    1,2957 милиона души – това са предварителни данни без пропагандна и политическа окраска, така че са напълно достоверни!

    15:32 23.06.2026

  • 87 Роко

    3 1 Отговор

    До коментар #75 от "🦁ЩЩД🦁":

    Не го проспаха Майдана просто си направиха лошо сметката очакваха че украинците са овце като рассияните (щото били един народ) и в момента когато почне да се стреля ще се разбягат е не се случи. 2022 година отново не научили нищо от 2014 година отново тръгнаха като на парад (десантчиците си носеха парадните униформи), а росгвардейците освен парадни униформи, гумени палки и щитове за да разгонват демонстрации.

    Коментиран от #93, #100

    15:34 23.06.2026

  • 88 име

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "Име":

    Над милион са .

    15:34 23.06.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 оня с коня

    2 1 Отговор
    Казано е:"На зла Круша- зъл Прът"...и ето го резултата.

    15:34 23.06.2026

  • 91 Механик

    2 2 Отговор
    Ако това е вярно, за Украина хич не добре картинката.
    При създалата се устойчива тенденция при размяната на тела на убити, а именно; 16 украински за 1 руско, излиза, че Украина е загубила (минимум) 227680Х16=3,642880 човека. И това по занижени сметки, както казва самата статия.
    Това се почти ЧЕТИРИ милиона. Не случайно гробищата им се виждат от космоса с просто око.

    Коментиран от #94, #105

    15:35 23.06.2026

  • 92 Убитите са си убити

    2 2 Отговор
    По-хубавото е,че има над милион ранени ватенки.Кой без ръце, кой без крака, кой кьорав,кой се побъркал.

    15:36 23.06.2026

  • 93 Саддам от София

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "Роко":

    Загубите на Русия в Украйна се увеличават всяка година. Изглежда обаче, че при Украйна няма такова увеличение?

    15:36 23.06.2026

  • 94 Ол1гофрен,

    3 1 Отговор

    До коментар #91 от "Механик":

    Кога се върна от Космоса?

    15:37 23.06.2026

  • 95 Тити на Кака

    1 3 Отговор
    Не изпитвам никакви съмнения в това, че най-достоверните данни за руските военни загуби може да даде екип от журналисти и доброволци в независима руска медия, заплащана от външни финансови източници.
    Това е висшата форма на независима обективност😂😂😂

    Коментиран от #110

    15:38 23.06.2026

  • 96 Ха-ха

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Истината:":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 5 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    15:38 23.06.2026

  • 97 Върви ли евакуацията на Крим?А?

    3 1 Отговор
    Върви ли?

    15:39 23.06.2026

  • 98 Роко

    3 1 Отговор

    До коментар #69 от "Страшна пропаганда":

    Просто Рассия отказва да вземе повече. Всеки труп който вземат са няколко милиона рубли които трябва да платят на семейството. Няма труп няма и пари. По - евтино да го оставят да гние така или иначе е мъртав.

    15:39 23.06.2026

  • 99 Силно занижена е, защото това са

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    само индетифицираните с имена и лични данни от журналисти на ВВС. Дефакто са над 1.4 милиона, потвърдени от ЦРУ.

    15:41 23.06.2026

  • 100 9249

    1 3 Отговор

    До коментар #87 от "Роко":

    Най-жалкото е, че съвременните европейци все още вярват, че Русия не може да победи Украйна, но изобщо не осъзнават, че тя се бори срещу цяла Европа. Целта е да изтощи Европа, да изцеди всичките ѝ сили и да я остави без дъх за следващите 100 години!

    Коментиран от #117

    15:42 23.06.2026

  • 101 Руските жертви растат стремглаво.

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Kaлпазанин":

    "Чудовищни руски жертви през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    15:43 23.06.2026

  • 102 Ха-ха

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Зевс":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са към 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    15:44 23.06.2026

  • 103 да питам

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Жеко":

    Алис Вайдел мъж ли или жена, защото се е омъжила за жена ?

    15:45 23.06.2026

  • 104 🦁ЩЩД🦁

    1 5 Отговор

    До коментар #82 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Кое е Добро и кое е Зло ти батко си недей да го учиш ! Нито си ми на образованието,нито на годините,нито на парите.На мен хора,с които имаме една вяра ,едно Слово и една азбука Не Може да са ми врагове ! Врагът е един и се нарича U.K. Запомни го !

    Коментиран от #125

    15:47 23.06.2026

  • 105 Ха-ха

    3 2 Отговор

    До коментар #91 от "Механик":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са към 28 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #114

    15:47 23.06.2026

  • 106 Червен плъх

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Истината:":

    А ние ти пожелаваме разбойник да ти нападне дома избие близките ти и никой да не ти помогне червен русофилски из....р...од

    Коментиран от #112

    15:48 23.06.2026

  • 107 Данните, които Тръмп оповести бяха

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тити на Кака":

    1.4 милиона руснаци и 350 хиляди украинци / включително и цивилни/. Повечето от цивилните жертви в Украйна, обаче са рускоезични от Източна Украйна.

    15:50 23.06.2026

  • 108 Отец Дионисий

    4 2 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    Коментиран от #109

    15:52 23.06.2026

  • 109 ха ха ха ..

    1 3 Отговор

    До коментар #108 от "Отец Дионисий":

    То и тия в Ес всяка сутрин се радват че не са се родили украинци !
    ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТИ !!!.. ха ха ха ...малоумна работа ...

    15:54 23.06.2026

  • 110 Роко

    4 1 Отговор

    До коментар #95 от "Тити на Кака":

    Приятелю тази цифра е на само потвърдените на 100% загинали данни за които въпросните журналисти са събрали от открити източници. Да те не са точни нито са близо до реалната цифра но са далеч по - точни от официалните данни които са откровенна лъжа. Две години министерство на отбраната повтаряше ЖЕРТВИ НЯМА след това когато журналистите почнаха да броят жертвите по некролозите във вестниците забраниха на семействата да публикуват съобщения за смъртта на близките им. След 1 януари 2023 година забраниха публикуването на каквато и да е информация за числеността на населението (оказа се че липсват милиони които на хартия трябва да ги има), а началото на 2023 е едва началото на войната когато руското превъзходство беше осезаемо и жертвите не бяха толкова много колкото са в момента.

    15:54 23.06.2026

  • 111 Анонимен

    2 3 Отговор
    Алоо, DW по времето на вашия човек гьобелс не е имало интернет .
    Или какво ще кажете:
    - Даа, мъ ний друго не знаем.

    15:54 23.06.2026

  • 112 Спаски

    1 3 Отговор

    До коментар #106 от "Червен плъх":

    Черна мамба да те яде плъшок такъв .

    15:55 23.06.2026

  • 113 Историк

    3 2 Отговор

    До коментар #81 от "Дойчемуле":

    Русия е на 1 во място в света по даване на жертви и на едно от първите места по смъртност като цяло. Във всички войни, в които е участвала Русия, тя е ненадминат рекордьор по даване на жертви. Такава е руско-съветската военна тактика, броят на собствените им жертви няма значение. Същото е и сега в Украйна, 6 пъти повече убити руснаци.

    Коментиран от #116

    15:56 23.06.2026

  • 114 марсианеца

    3 1 Отговор

    До коментар #105 от "Ха-ха":

    Ти в коя галактика живееш ?
    Тамо може и украинците да побеждават , ама тука фронта продължава да върви на запад.

    15:57 23.06.2026

  • 115 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "1917":

    С промит мозък , като теб е най добре. Следващ само правата линия на .......

    15:58 23.06.2026

  • 116 моето куче разбира повече от тебе

    3 1 Отговор

    До коментар #113 от "Историк":

    За кои жертви говориш бе отворен ?
    За тия в концлагерите и газовите камери ли ?
    Трябваше ли в края на войната руснаците да избият 20 милиона цивилно германско население ?

    15:59 23.06.2026

  • 117 Ха така

    1 2 Отговор

    До коментар #100 от "9249":

    Ако запада искаше унищожение на русия нямаше да я вадят отт кома няколко пъти.Но вече се получиха от грешките си и май до като не се унищожи това раково образование наречено рф няма да се спре.И няма да бъде оставен един разбойник да сее хаос и разруха на границата.аницата с европа..И това рязко ще се се случи след като изритат тръмп на сенатските избори в сащ октомври.И нашите русофилски ибрици ще го усетят на гърбът си
    .

    Коментиран от #121

    16:00 23.06.2026

  • 118 Мишел

    1 1 Отговор
    1000 към 27. От къде ли Русия взима толкова тела на украински военни и защо ли Украйна винаги няма тела на руски военни при размените?

    16:02 23.06.2026

  • 119 абе брат

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Русуфил хардлайнaр":

    Ти да не си на фронта в украйна , а ? Куршуми свистят около главата ти докато пишеш и пръст пада върху клавиатурата ?!

    Или си пльоснал шкембе на дивана и ръсиш глупости ,а ?!

    16:02 23.06.2026

  • 120 Вътю Т.Панчев

    1 2 Отговор
    Не съм русофоб , ама простият милиционер путин се оказа по тъп и от николай втори, очевидно в милиционерските училища не споменават Макиавели - силният но не смъртоноснн първи удар води до поражение Медведев се оказа далеч по умен да не говорим за Сталин

    16:03 23.06.2026

  • 121 Само питам

    2 0 Отговор

    До коментар #117 от "Ха така":

    Кога Запада спасява Русия от кома бе?
    Хептен сте изветряли вече ?

    16:03 23.06.2026

  • 122 Оня

    1 0 Отговор
    Иначе всичко е у ред Нии много верваме на Дойче пропаганден а междувременно от 40 МИЛИОНА ОСТАВАТ 20 милиона! Ай чистито! За размяната на тела не говорим 1000 към 40! Големи веселяци сте бе!

    16:04 23.06.2026

  • 123 генерал Бен Ходжа

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "ТАСС съобщава":

    Кой ги е писал тия глупости ?
    Даже изкуствения падна от смях !

    16:06 23.06.2026

  • 124 Говорит Лондон

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Оставете руснаци..и вашите малоумни цифри..Изнасилени деца от пакистански банди 250 000.., местните медии крият тези цифри, а бившия премиер който подаде оставка прикривал тези бандити..и обвиняваше деца че самите те били виновни...

    16:10 23.06.2026

  • 125 Роко

    0 1 Отговор

    До коментар #104 от "🦁ЩЩД🦁":

    Приятелю украинците в голямата си част са православни пишат на кирилица, да не споменаваме че в Украйна във вените на 70-80% от населението тече ябългарска кръв. Това е народа най - близък до българите като гени. Което не мога да кажа за рассияните торлю гювеч от тюрки, фино-угри и всякаква друга гмеж. Вярно пишат на кирилица(в Монголия също пишат на кирилица), но това нищо не значи, водят се православни но главния артифакт в религията им е ФУРАЖКАТА НА ХИТЛЕР, а хората правили обори от православните храмове се изписват като светци. Дори на живия масов убиец Путин направиха икона на която се молят. А патриарха им е политическо ченге атеист.

    16:11 23.06.2026

  • 126 Саманта

    1 0 Отговор
    Козляците как циврят само .

    16:12 23.06.2026

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