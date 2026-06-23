Потвърдено: в Украйна са загинали над 227 000 руски военни

От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна са загинали не по-малко от 227 680 руски военнослужещи, чиито имена са установени от журналисти на независимата руска медия „Медиазона“ и на Руската служба на БиБиСи, съвместно с екип от доброволци. Реално обаче броят на убитите вероятно е по-висок, тъй като списъкът с имената се основава единствено на публично достъпни данни, отбелязва БиБиСи.

От началото на войната изминаха 1577 дни, с което тя вече надминава по продължителност както Първата световна война, така и Великата отечествена война (така в Русия наричат Втората световна война след нападението на Хитлеристка Германия срещу Съветския съюз на 22 юни 1941 г. – бел.ред.), написа „Медиазона“ в понеделник, 22 юни.

Най-голям е делът на „доброволците" сред загиналите – 83 384 души. Потвърдена е също смъртта на 25 662 бивши затворници и на 19 149 мобилизирани. Освен това журналистите разполагат с информация, според която са били убити и над 7200 офицери от руската армия и други силови структури. Сред загиналите са 15 генерали: пет генерал-лейтенанти, седем генерал-майори, двама генерали в оставка, както и един генерал от Службата за безопасност на Украйна (СБУ), избягал в Русия, посочват журналистите.

Регионите с най-голям брой потвърдени жертви остават Башкортостан и Татарстан.

Загубите на Русия в Украйна нарастват всяка година

Журналистите, въз основа на събраните от тях данни за загубите на руската армия, установиха редица закономерности. Една от тях е, че загубите на Москва се увеличават с всяка изминала година. През 2023 и 2024 г. те са били поне два пъти по-високи от показателите за предходната година, като пикът всеки път е бил през декември, докато през лятото, като правило, се наблюдава известен спад.

Делът на офицерите сред загиналите обаче намалява: ако в началото на войната те са съставлявали до 10% от всички загуби, то към ноември 2024 г. делът им е спаднал до 2–3%. „Това се дължи на промяната в характера на бойните действия и на активното набиране на доброволци-редници, при които смъртността е многократно по-висока от тази на висшестоящите по звание“, посочва „Медиазона“.

Около половин милион са загиналите от руска страна в Украйна реално

Освен списъка с имена, независимата руска медия, съвместно с „Медуза“, води отделна статистика за загиналите на фронта въз основа на регистъра на наследствените дела. Според тези оценки от началото на войната срещу Украйна са загинали около 352 хиляди военнослужещи от Руската федерация.

Според военни експерти, интервюирани от БиБиСи, анализът въз основа на отворените източници може да отразява приблизително 45 до 65 процента от общия брой на загиналите. Ако се изхожда от тези оценки, реалният брой на убитите руски военни може да възлиза на приблизително от 344 000 до 497 000 души, посочва още британската обществена медия.

Автор: Жан Рофе