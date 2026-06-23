Нетаняху: Израел трябва да намали военната си зависимост от САЩ

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че страната трябва постепенно да се освободи от военната си зависимост от Съединени американски щати и да развие собствен капацитет за производство на въоръжение. Изказването му беше направено по време на среща с офицери от резерва в района на Гуш Ецион на Западния бряг и е цитирано от „Таймс ъф Израел“, предава News.bg.
Нетаняху подчерта, че високо цени подкрепата, която Израел получава от САЩ, но според него страната трябва да разполага със собствена и независима оръжейна индустрия.
„Нуждаем се от собствена, независима система за производство на оръжия. Трябва сами да произвеждаме въоръжението си“, заяви той.
Премиерът свърза необходимостта от по-голяма самостоятелност с продължаващото противопоставяне на Иран и подкрепяните от Техеран въоръжени групировки в региона. По думите му Израел е нанесъл сериозни удари на своите противници, но конфликтът все още не е приключил.
Нетаняху заяви още, че бъдещето и сигурността на Израел зависят от способността на страната да увеличава военната си мощ, да внедрява нови технологии и да подготвя нови поколения военни командири.
Изявленията му идват на фона на опасения в Йерусалим, че Вашингтон ограничава свободата на действие на Израел, докато американската администрация продължава дипломатическите усилия за постигане на споразумение с Иран — процес, към който израелското правителство остава критично настроено.
От месеци Нетаняху говори за постепенно прекратяване на американската военна помощ за Израел през следващото десетилетие. В този контекст се водят разговори между американски и израелски представители за нова десетгодишна рамка на сътрудничество в сферата на сигурността.
Според двете страни целта е партньорството постепенно да премине от модел, основан на помощ, към по-тясно сътрудничество между равноправни съюзници.
Миналата седмица американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че през последните месеци две трети от отбранителните системи, използвани за защитата на Израел, са произведени в САЩ и са финансирани с американски средства.
Темата е свързана с по-широките въпроси на сигурността и стабилността в Близкия изток, които оказват влияние върху международната обстановка и съюзническите отношения в рамките на западния свят. Като член на НАТО и Европейски съюз България следи развитието на конфликта между Израел и Иран, както и отражението му върху регионалната сигурност, енергийните доставки и международните дипломатически усилия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
13:50 23.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #5
13:51 23.06.2026
3 Истината
14:02 23.06.2026
4 И Киев е Руски
14:06 23.06.2026
5 Ами
До коментар #2 от "Последния Софиянец":По-голямата част от населението и армията
на Израел са хазари от бившия СССР.
Преди около 80 години един мустакат чичко
им каза че ще им направи държава където
ще могат да си правят каквото си искат.
14:07 23.06.2026
6 Левски
14:16 23.06.2026