Нетаняху: Израел трябва да намали военната си зависимост от САЩ

Министър-председателят на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че страната трябва постепенно да се освободи от военната си зависимост от Съединени американски щати и да развие собствен капацитет за производство на въоръжение. Изказването му беше направено по време на среща с офицери от резерва в района на Гуш Ецион на Западния бряг и е цитирано от „Таймс ъф Израел“, предава News.bg.

Нетаняху подчерта, че високо цени подкрепата, която Израел получава от САЩ, но според него страната трябва да разполага със собствена и независима оръжейна индустрия.

„Нуждаем се от собствена, независима система за производство на оръжия. Трябва сами да произвеждаме въоръжението си“, заяви той.

Премиерът свърза необходимостта от по-голяма самостоятелност с продължаващото противопоставяне на Иран и подкрепяните от Техеран въоръжени групировки в региона. По думите му Израел е нанесъл сериозни удари на своите противници, но конфликтът все още не е приключил.

Нетаняху заяви още, че бъдещето и сигурността на Израел зависят от способността на страната да увеличава военната си мощ, да внедрява нови технологии и да подготвя нови поколения военни командири.

Изявленията му идват на фона на опасения в Йерусалим, че Вашингтон ограничава свободата на действие на Израел, докато американската администрация продължава дипломатическите усилия за постигане на споразумение с Иран — процес, към който израелското правителство остава критично настроено.

От месеци Нетаняху говори за постепенно прекратяване на американската военна помощ за Израел през следващото десетилетие. В този контекст се водят разговори между американски и израелски представители за нова десетгодишна рамка на сътрудничество в сферата на сигурността.

Според двете страни целта е партньорството постепенно да премине от модел, основан на помощ, към по-тясно сътрудничество между равноправни съюзници.

Миналата седмица американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че през последните месеци две трети от отбранителните системи, използвани за защитата на Израел, са произведени в САЩ и са финансирани с американски средства.

Темата е свързана с по-широките въпроси на сигурността и стабилността в Близкия изток, които оказват влияние върху международната обстановка и съюзническите отношения в рамките на западния свят. Като член на НАТО и Европейски съюз България следи развитието на конфликта между Израел и Иран, както и отражението му върху регионалната сигурност, енергийните доставки и международните дипломатически усилия.