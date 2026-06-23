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Лавров: САЩ вече не са посредник, Европа откровено залага на терористичните методи на Зеленски

Лавров: САЩ вече не са посредник, Европа откровено залага на терористичните методи на Зеленски

23 Юни, 2026 14:10 2 691 111

  • украйна-
  • русия-
  • сащ-
  • война-
  • сергей лавров-
  • володимир зеленски

Лавров заяви, че Вашингтон се отклонява от ролята си на "безпристрастен посредник" в преговорите за Украйна

Лавров: САЩ вече не са посредник, Европа откровено залага на терористичните методи на Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви, че САЩ са се отклонили от ролята си на "безпристрастен посредник" в преговорите за прекратяването на войната в Украйна предвид нарастващите американски санкции срещу Русия, предадоха Франс прес и ТАСС, цитирани от БТА.

"Що се отнася до САЩ, съдейки по техните действия, те изглежда вече са се отказали от всякакви претенции да играят ролята на безпристрастен посредник и вместо това поемат по същия курс за засилване на санкционния натиск срещу Русия, който следваше и администрацията на Байдън. Администрацията на президента Тръмп вече прие немалък пакет от санкции срещу Русия", заяви Лавров по време на кръгла маса с посланици от различни държави, на която беше обсъдена войната срещу Украйна.

"Европа откровено залага на терористичните методи на Зеленски. Те поощряват нанасянето на удари по граждански обекти дълбоко на руска територия, надявайки се по този начин да всеят паника и разделение в руското общество", отбеляза руският външен министър, цитиран от ТАСС.

Лавров изтъкна, че Русия е готова да възобнови мирните преговори с Украйна, но подчерта, че Москва не е променяла исканията си към Киев, които включват изтеглянето на украинските сили от останалата част на региона на Донбас, предаде Ройтерс.

Министърът нарече украинския президент Володимир Зеленски фюрер, когото "са назначили, като са го взели от самодейността". "Коментарите са излишни. Фюрерът си е фюрер. Назначиха го в ролята на фюрер, вземайки го от самодейността, но този образ се оказа прилепчив", отбеляза Лавров, коментирайки Зеленски и ситуацията около Украйна на срещата с чуждестранни посланици.

Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна.

Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха🤣

    52 65 Отговор
    Кон бе, кон....не сте ли вижда ли 🤣

    Коментиран от #46, #99, #104

    14:12 23.06.2026

  • 2 честен ционист

    56 68 Отговор
    Европа трябва да се денацифицира.

    Коментиран от #16, #41

    14:12 23.06.2026

  • 3 Надяха

    46 33 Отговор
    се на уса, барем един донбас да им урЕди, ама gygyци.

    14:13 23.06.2026

  • 4 ТАСС

    74 37 Отговор
    Значи тоя ги бомби всеки ден и не е терорист те като му връщат са терористи.тва е извратен мозък на психар убиец

    Коментиран от #106

    14:13 23.06.2026

  • 5 Боби

    58 45 Отговор
    Стига плака бе, Лавро, да си бяхте седяли у дома 😂😂😂

    Коментиран от #10

    14:13 23.06.2026

  • 6 Госта

    50 41 Отговор
    Клеееетите копейки,Масква гори 3 дни,бензин в Крим няма,мрат като мухи на фронта,мъка ли бе да я опишеш!!!

    Коментиран от #108

    14:14 23.06.2026

  • 7 Тошко

    49 20 Отговор
    Ааааа ... Лавров е ангелче..Путин херувимче.

    14:15 23.06.2026

  • 8 хаха

    15 12 Отговор
    ХАХАХА! Тоа па!

    14:16 23.06.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    48 40 Отговор
    Русия вече не е държава, а територия !!!
    Китайска територия ☝️

    Коментиран от #12, #79

    14:16 23.06.2026

  • 10 бобооо

    16 22 Отговор

    До коментар #5 от "Боби":

    те са си у дома бее

    14:16 23.06.2026

  • 11 Некакси.....ного отчаяно

    34 27 Отговор
    Цвили 3 ДНЕВНИЯ КОНЬ! АааааааХахахаха
    КРИМ -- уйде,!
    3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на пиздоглазия ЦАЛИВАЧ на КУ РАна... ТОЖЕ!
    Монголо- ислямския ХАГАНАТ и кремля -- почти стигна при... СССР!
    Верно... ПОЗОРА е голем, монголяци , ..ама и У.. ЙОТ Украински... ТОЖЕ
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #44

    14:17 23.06.2026

  • 12 честен ционист

    24 29 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Русия е страна с 11 часови зони.

    Коментиран от #27

    14:17 23.06.2026

  • 13 А от къде трябва да е фюрера?

    34 27 Отговор
    От КГБ като вашия.

    14:17 23.06.2026

  • 14 Жужето мяза на шимпанзе

    33 25 Отговор
    А другия на кон🤣🤣🤣🤣рашката се управлява от шимпанзе и кон🤣🤣🤣🤣

    14:17 23.06.2026

  • 15 Благой от СОФстрой

    26 20 Отговор
    Тоа е каТър рашки, путлерcки, та и сталински !

    14:18 23.06.2026

  • 16 Възрожденец 🇧🇬

    33 28 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    И аз от кога разправям всички московски opки да се изгонят от ЕС !
    Само от България трябва да се изхвърлят 100 - на хиляди opки !

    Коментиран от #26, #51, #63, #95

    14:19 23.06.2026

  • 17 Владимир Путин, президент

    30 28 Отговор
    "...България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна..."

    Не само България, но и 81% от руснаците желаят спиране на войната, изплашане на Репарации и присъединяване на Украйна към Европа и НАТО ☝️

    Коментиран от #72

    14:20 23.06.2026

  • 18 Ами

    27 14 Отговор
    Вчера Тръмп каза, че се оттегля от посредничество.
    Каза и че няма да налага нови санкции на Русия.
    Каза и още много други неща.
    Но докато някой разберат какво е казал Тръмп, може
    да се окаже че САЩ вече са напуснали Европа :)

    14:20 23.06.2026

  • 19 дядото

    21 9 Отговор
    това винаги е било така,но вие какво го крепите с украйна и не решавате проблема вече 4 години

    14:21 23.06.2026

  • 20 решение

    27 34 Отговор
    Докато Русия не действа като Иран, нищо няма да постигне. От ЕС и говорят за преговори, като през това време я бомбардират. Всеки знае, че тези атаки с ракети са извършвани от англичаните - английски специалисти, английски ракети, натовско насочване. Предупредете ги само еднъж решително, след това ги праснете здраво и да видите как всички ще се кротнат. Иначе ще се довлече цялата нацитска смрад от Германия, Франция и Великобритания в Украйна и оттам денонощно ще ви обстрелва с ракети, а вие си чакайте мирни преговори.

    14:21 23.06.2026

  • 21 Ненам ама

    28 16 Отговор
    Ного Извратеняшко и пи ДЕРСКИ звучи .. Фашагите кремльовски а думат за некаков .. тероризъм?!?
    Подземния педофил е ОБРЕЧЕН,.. Кен Ефо монголски напълно ше изгори..
    Точка
    Ееееедехееее

    14:21 23.06.2026

  • 22 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    32 17 Отговор
    Според руските власти кризата с горивата, която постепенно обхваща все по-голяма част от страната, се дължи на... „немотивирано търсене“.
    Да, правилно прочетохте.
    В редица региони продажбите на бензин и дизел вече се ограничават административно до 20, 30 или 40 литра на автомобил. На места дори не можете да напълните резервоара си. Но вместо да признаят очевидния недостиг, властите обявяват търсенето за „немотивирано“.
    Да наречеш потреблението на гориво през най-активния сезон за транспорт, земеделие и вътрешен туризъм „немотивирано“ изисква особена форма на бюрократична изобретателност. На крачка са били от обявяването на автомобилистите за нахалници като прелюдия към "врагове на народа".
    Разбира се, има и резервни обяснения. Виновни са спекулантите. Тук-там е виновен и „колективният Запад“ със санкциите.
    Но никой не смее да спомене истинската причина.
    В автокрациите проблемите винаги идват отвън. Само решенията идват от вожда. До момента, в който реалността започне да опровергава пропагандата на всяка бензиностанция.

    Коментиран от #49, #52

    14:22 23.06.2026

  • 23 Критик

    26 19 Отговор
    Дежурните глупости на дъртия катър по указание на шефа му.

    14:22 23.06.2026

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ

    24 12 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ ПОКАZBATE ..................... TEZИ МАЙМУН ШЕБЕЦИ НА СНИМКАТА .................... ЛИПСВА САМО МИСТЪР КЕШ .................... ФАКТ !

    Коментиран от #28

    14:22 23.06.2026

  • 25 Лавров

    16 17 Отговор
    Натегли конският до сливиците на Петроханските еераси виещи на умряло .

    14:23 23.06.2026

  • 26 честен ционист

    16 22 Отговор

    До коментар #16 от "Възрожденец 🇧🇬":

    80% от българите са с русофилски наклоности.

    Коментиран от #36

    14:24 23.06.2026

  • 27 Си Дзинпин, генерален секретар

    27 16 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    "...Русия е страна с 11 часови зони...."

    Значи Китай вече има 11 часови зони !!!
    Спасибо 😎

    Коментиран от #31

    14:24 23.06.2026

  • 28 Ха ХаХа

    9 6 Отговор

    До коментар #24 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Отпадналият от необходимост?
    Къде бе гьотверен?

    14:24 23.06.2026

  • 29 Сбъркана работа

    30 20 Отговор
    Русия пет години избива и унищожава всичко, което може в Украйна, но се сърди, че имала щети!
    Руска наглост, руска подлост, руско Zло и руско насилие са по-големи от територията й. Затова отива в Украйна, Сирия, Куба, Чечения.. и всички Zаграбени земи до Владивосток.

    14:25 23.06.2026

  • 30 Българин

    24 26 Отговор
    Що се отнася до България,това не са думи на Лавров.Много добре сте го стиковали.Само,че България в по-голямата си част не подкрепя режима на Зеленски.

    Коментиран от #33, #82

    14:26 23.06.2026

  • 31 честен ционист

    8 16 Отговор

    До коментар #27 от "Си Дзинпин, генерален секретар":

    Ако съм на мястото на председателят Си, бих изпратил в България руски губернатор.

    Коментиран от #38

    14:26 23.06.2026

  • 32 Цун Кай Ху й

    18 12 Отговор
    Това на снимката е готово да легне до мумията си ФИ лис тична.

    Коментиран от #73

    14:26 23.06.2026

  • 33 Това го казва

    14 9 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    Небългарин, а помашки помак

    14:27 23.06.2026

  • 34 Дрисула

    22 24 Отговор
    ,,България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна".....Пълна глупост, народа не подкрепя фашистката хунта на дрогирания наркоман, който изтрепа народа си

    14:28 23.06.2026

  • 35 Жоро

    20 17 Отговор
    Зеленски и Европа не искат преговори.Мислят си,че може да победят Русия.Да,ама не.Укрите трябва да се изтеглят от Донбас.

    Коментиран от #39

    14:29 23.06.2026

  • 36 Така е

    13 13 Отговор

    До коментар #26 от "честен ционист":

    Всички Милиони Избиратели на си дера и коце + 12 те от МОЧАта са със... хомо наклонности.
    )))

    14:29 23.06.2026

  • 37 Путлер е безаналогов тъnak !

    17 11 Отговор
    Жуже ще хвърля скоро бялата кърпа или ще го хвърлят през отдушника на бункера ...

    14:30 23.06.2026

  • 38 Майор Деянов, на всеки километър

    14 10 Отговор

    До коментар #31 от "честен ционист":

    "...руски губернатор в България..."

    Обичам руски губернаторки до 25г с токчета.
    Добро пожаловали в България !!! Руски шопари и тлъсти тьоти ще бъдат спирани и връщани на границата ☝️

    Коментиран от #43

    14:31 23.06.2026

  • 39 Къде точно

    12 11 Отговор

    До коментар #35 от "Жоро":

    Виде ЕВРОПА у ДОНБАС?!? Хахахаха
    Украйна САМА МАН Дръса 22 ядрени Републики Фюрера педофил и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким!
    Факт
    Хахахаха

    14:31 23.06.2026

  • 40 Другаря Лавров

    11 8 Отговор
    има родствена връзка с Орангутан ............

    14:32 23.06.2026

  • 41 Да ти го напиша

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Пак си цункал на майка си отдолу .

    14:32 23.06.2026

  • 42 Герги

    14 13 Отговор
    Поощрявала Европа украинските удари по цивилни обекти...Ела бе Господи и ранбко,ранко си го прибери...сякаш Украйна нахлу в Русия а не обратното...

    Коментиран от #56

    14:32 23.06.2026

  • 43 Ха ХаХа

    8 4 Отговор

    До коментар #38 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Геят се размечта

    14:32 23.06.2026

  • 44 единайско

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Некакси.....ного отчаяно":

    уйде ти тиквата проста. чети бе, ограмотявай се.после дращи глупости

    14:33 23.06.2026

  • 45 няма пълно щастие

    10 4 Отговор
    Ми врагът е един и никога не е бил посредник, а основен виновник за войната
    След толкова много жертви последните десетилетия бавно ще върви към регионална сила

    14:33 23.06.2026

  • 46 Абе

    9 11 Отговор

    До коментар #1 от "хаха🤣":

    Кон сме виждали,ама мужка баба като на Макрон не сме:)))

    14:35 23.06.2026

  • 47 Някой

    10 6 Отговор
    Махнете залепяните 2 абзаца накрая. Никой не им е дал правото да подкрепят когото и да е. Клели са се във всичките си действия да се ръководят от интереса на народа. А те го потъпкват ли потъпкват, само да обслужат чужденци.

    14:35 23.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Резил

    11 13 Отговор
    Брюксел и атлантиците пак станаха за резил .

    14:37 23.06.2026

  • 51 Някой

    10 15 Отговор

    До коментар #16 от "Възрожденец 🇧🇬":

    Да се изхвърлят от България евроатлантиците национални предатели! Самата дефиниция на думата, значи че се кланят на чужденци, което управляващи нямат право.

    Коментиран от #59

    14:38 23.06.2026

  • 52 Владимир Путин, президент

    12 9 Отговор

    До коментар #22 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

     "...врагове на народа..."

    Чудесен анализ, прочитал в захлас.
    Но искам вметна, че най-большия враг на Русия и Правителството е руския народ !!! Е няма друга такава ccсвoлoчь, няма !!! Запомнете го ☝️😄

    14:38 23.06.2026

  • 53 Зеленски има голям проблем

    11 10 Отговор
    Зеленски не знае кой от новопоявилите се републики след разпада на РФ ще му подпише договора за руските репарации след края на войната. Всеки от новите велможи ще вика "не бяхме ние".

    14:39 23.06.2026

  • 54 Спец

    12 9 Отговор
    Кон, кон, ама..., ако почне с къчовете? А нашата позиция е тотално неадекватна! Честито на всички радевисти! А шантонерката, дето го играе външен министър, Копринков да я скатае в с.Труд! Немедлено!

    Коментиран от #57

    14:39 23.06.2026

  • 55 Европейски съд за убийците в Рус

    15 9 Отговор
    Ларво, да си върнете 320 000 деца дето похитихте.

    Коментиран от #58

    14:42 23.06.2026

  • 56 Ами

    12 16 Отговор

    До коментар #42 от "Герги":

    Сякаш бандерите и оня Породено не тръгнаха да забраняват руския в подарените им от Русия земи барабар с хората и не утрепаха 120 деца в Донбас с ма Порошенко дето разпряваше как ще се крият там руските деца додето на бандерите ще ходят ма училище.Само,че това и Господ няма да го позволи и папата го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят,а те го нарекоха агент на Путин. Та за Господ не говорете и не го притеснявайте към извратените многополови от запад ,защото ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците и на своите ще помогне в подарените на Украйна земи,иначе няма да е Русия,за която и пророците начело с американският Едгар Кейси наричат "Фар на надеждата за човечеството ".

    14:43 23.06.2026

  • 57 Румен Радев, премиер

    15 10 Отговор

    До коментар #54 от "Спец":

    "...нашата позиция е тотално неадекватна..."

    Нашата и лично моята позиция е тотално ясна !!!
    Български дронове, ракети по главите руски клети ☝️😄

    14:44 23.06.2026

  • 58 Абе

    12 14 Отговор

    До коментар #55 от "Европейски съд за убийците в Рус":

    Украйна да върне руските земи ,дето и подариха барабар с хората,а не да и м забраняват руския там ,че иначе нищо няма да остане от Украйна,цяла западна Украйна е от земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която бандерите пак се отричат:)

    14:46 23.06.2026

  • 59 край на ВОЙНАТА

    15 11 Отговор

    До коментар #51 от "Някой":

    На грамадната необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
    Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
    Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!

    Коментиран от #66, #68, #70, #71

    14:49 23.06.2026

  • 60 Димитър Георгиев

    11 9 Отговор
    Терористите са в Кремъл! И фюрера е в Кремъл! Вижда им се края!

    14:50 23.06.2026

  • 61 украинските

    9 7 Отговор
    Украинските дечица ги няма вече. Путин си прелива детска кръв. Иска да живее вечно.

    14:51 23.06.2026

  • 62 Мима

    6 3 Отговор
    А това откъде го преписа .............Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна.

    Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.

    14:51 23.06.2026

  • 63 да питам

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "Възрожденец 🇧🇬":

    С тия лилави венци,какъв възрожденец си по точно?

    14:53 23.06.2026

  • 64 До боби

    7 9 Отговор
    Абе ниско интелигентно същество , те са си у дома . Колко пъти да казва Путин с каквото сте влезли 1921 год в СССР с толкова ще излезете от СССР .

    14:54 23.06.2026

  • 65 Макробиолог

    8 6 Отговор
    Всяка война е свързана с насилие, убийства и престъпления. В случая Русия е агресор ,но Украйна не е невинна жертва.Ако решиш че имаш силите и възможностите да бъдеш антирусия с всички прилежащи екстри---бомбене на регионите с претенции за автономност,репресии за езика,религията и т.н.,са що одиш по света и ревеш за пари и оръжие?Рашата бомби всеки ден ,но не се е чуло за удари по ученически общежитея,автобуси,коли с граждани.

    14:55 23.06.2026

  • 66 Майор Деянов, на всеки километър

    8 8 Отговор

    До коментар #59 от "край на ВОЙНАТА":

    "..  едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ..."

    Без расизъм моля !!!
    Гоним всички руски шопари все с тлъстите им тьотки. Дъщерите под 25г и под 55кг могат останат, не сме дзверове ☝️😄

    14:56 23.06.2026

  • 67 Хмм

    8 0 Отговор
    войните носят печалби - военната промишленост дава работни места, продажбата на оръжие носи свежи пари, развива технологиите, никой не го прави безкористно, дори ние - как се хвалеше нинова колко сме спечелили от производство и продажба на оръжие, кървави пари

    14:58 23.06.2026

  • 68 Цял СВЯТ е наясно

    8 11 Отговор

    До коментар #59 от "край на ВОЙНАТА":

    Че мижавия ес и нато,се изложиха с подкрепата на терористичния режим в киев,и утекоха в канала!Това са фактите,всичко друго е джендърски мечти!

    Слава на Русия,Слава на героите!

    15:00 23.06.2026

  • 69 ПОМОЩ

    8 8 Отговор
    54 страни сме и неможем да победим РФ , моля помагайте , така реват всеки ден наркоманите . А за информация на безмозъчните 80 процента от българите са за Русия . Така че не пишете лъжи !

    Коментиран от #76

    15:01 23.06.2026

  • 70 Макробиолог

    3 5 Отговор

    До коментар #59 от "край на ВОЙНАТА":

    Така е ,раша търси реванш в посока реализъм.В Иран свършихме ракетите ,та се наложи да преговаряме.В Украйна чакаме да и свършат ракетите ,ама нещо не става.При това носят едни такива несериозни бойни глави.

    15:02 23.06.2026

  • 71 🇷🇺 Русия 🇷🇺

    5 12 Отговор

    До коментар #59 от "край на ВОЙНАТА":

    Слава России,Слава героям,СМЕРТЬ врага!

    Коментиран от #74, #85

    15:04 23.06.2026

  • 72 Ива

    3 8 Отговор

    До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":

    .... и 81% от руснаците желаят присъединяване на Украйна към Русия !

    Коментиран от #77

    15:04 23.06.2026

  • 73 Ива

    4 10 Отговор

    До коментар #32 от "Цун Кай Ху й":

    ....към тези от снимката ...респект ! Нивото им много малко от държавниците могат да достигнат !

    Коментиран от #80

    15:06 23.06.2026

  • 74 Владимир Путин, президент

    11 4 Отговор

    До коментар #71 от "🇷🇺 Русия 🇷🇺":

    ".. СМЕРТЬ врага..."

    Най-големия враг на мен и Русия е руснакът !!!
    Правим и невъзможното да го ликвидираме ☝️

    15:08 23.06.2026

  • 75 кон агресор

    9 3 Отговор
    Терориста лавров обвинява защитниците на Родината!

    15:13 23.06.2026

  • 76 оня с коня

    9 5 Отговор

    До коментар #69 от "ПОМОЩ":

    Ако бяхте 80% русофилите в БГ щяхте да спечелите Изборите и да управлявате самостоятелно.Вместо това намалявате стремително и за това говори факта че от 3 Русоф. Партии остана само 1/Възраждане/ и тя е на последно място с тенденция при едни следващи избори да не влезе изобщо в НС.Междувременно в началото на миналата година ви броиха 2 Социолог. агенции и се оказахте точно 23,7%,ти обаче говориш за 80%...Ма КОГО ЛЪЖЕТЕ бе Руска Сссволач закърточила се в България и кога най-после ще ви ЗАБРАНЯТ Подривната дейност в полза на ВРАЖЕСКА Русия?!

    Коментиран от #83

    15:14 23.06.2026

  • 77 Иван

    7 3 Отговор

    До коментар #72 от "Ива":

    Квото желаят руснаците ми е през дядовият.

    15:14 23.06.2026

  • 78 Хмм

    4 2 Отговор
    не мога да повярвам, каква наивност

    15:15 23.06.2026

  • 79 Град Козлодуй

    7 6 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    15:17 23.06.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Време е за Орехи

    5 8 Отговор
    по бункерите на зеления плъх и Атом по Берлин, Брюксел, Лондон и Варшава.

    Коментиран от #84, #87

    15:19 23.06.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Йьхг

    6 3 Отговор

    До коментар #76 от "оня с коня":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    Коментиран от #94, #96, #97

    15:21 23.06.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Град Козлодуй

    12 4 Отговор

    До коментар #71 от "🇷🇺 Русия 🇷🇺":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    15:23 23.06.2026

  • 86 Диамантената ръка

    10 3 Отговор
    Тоя кон обвинява Украйна, че правят същото което Русия прави. Абе тия наистина са смахнати, не може да говориш неща, които противоречат на нормалната логика, за слепи и толкова тъпи ли смятат света. Пращаш 5 ракети където ти падне, след това получаваш обратно една и почваш да ревеш, това е малоумно.

    15:23 23.06.2026

  • 87 Време е а го тур ИМе на

    6 1 Отговор

    До коментар #81 от "Време е за Орехи":

    ма йк кя ти

    Коментиран от #93, #101

    15:24 23.06.2026

  • 88 Уса

    4 9 Отговор
    Лавров е най уваажавания политик от американците и дори вземат принер от него.Русия побутна сащ в правилна посока на нови отнишвния и разбирания за живота,че важните неща не седят под масара

    15:24 23.06.2026

  • 89 слава на РФ

    7 9 Отговор
    На снимката виждаме велики държавници на Русия и нейни достойни синове, които ще влязат в историята - световната, а не трагикомични предатели.
    Слава на РФ

    15:24 23.06.2026

  • 90 Задунайски празнокарпузник

    5 2 Отговор
    Вожда на зулусите е подарил на късия джудак от калното мазе чифт обуща от леопардова кожа и токчета от дървесина на боабаб високи цели 60см,ботокса със срамното заглавие вече ще е бая висок!!!

    15:26 23.06.2026

  • 91 Българин

    8 6 Отговор
    Затваряне на руското посолство и изгонване на руските боклуци от България!

    15:27 23.06.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Кооо

    4 5 Отговор

    До коментар #16 от "Възрожденец 🇧🇬":

    ЕС е превпълнен с укро фашисти и всякакъв мургая модел орки и човешли примати

    15:37 23.06.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Центак се

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "Йьхг":

    римува с ге.так.

    15:40 23.06.2026

  • 98 българските розови

    2 3 Отговор
    примати, най-първите примати в EU.

    15:42 23.06.2026

  • 99 Цък

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "хаха🤣":

    Кон, но учен. Няма на неговото ниво в целия свят

    15:43 23.06.2026

  • 100 Не всяко розово

    1 3 Отговор
    прасе е от ПП ДБ!

    15:45 23.06.2026

  • 101 Ко ша тургаш,

    0 2 Отговор

    До коментар #87 от "Време е а го тур ИМе на":

    като нямаш, оди на площад Възраждане.. ша та оправят.

    15:47 23.06.2026

  • 102 Ддд

    2 1 Отговор
    Значи Путинистан когато напада друга независима държава, тогава е "специална операция".
    Но когато, нападната държава от Хитлерска Русия отвръща на нападението. То е обявена от хитлеристите за терористична държава. Лицемерие на квадрат от фашягите.

    15:47 23.06.2026

  • 103 Първанов

    2 2 Отговор
    Лавров е цар на лъжите, затова го държат. ВИНАГИ когато руснак комунист, а вече днешните от Кремъл фашисти ви каже нешо ВЕДНАГА обръщайте смисъла обратно и няма да сгрешите

    Коментиран от #105

    15:51 23.06.2026

  • 104 Ти къде го видя?

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "хаха🤣":

    В огледалото ли?

    15:54 23.06.2026

  • 105 Т Живков

    2 0 Отговор

    До коментар #103 от "Първанов":

    Смърт на комунизма!

    15:57 23.06.2026

  • 106 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "ТАСС":

    Украинската армия с западна помощ бобандира донбас от 2014. Сега се налага руснаците на отвърнат. Дай Боже по-скоро мир!

    15:59 23.06.2026

  • 107 Механик

    1 0 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    16:00 23.06.2026

  • 108 Как си с логиката ?

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Госта":

    Не се ли притесняваш, че този огън, който те забавлява, може да се пренесе и в други световни столици?

    16:03 23.06.2026

  • 109 Слава на Русия

    0 1 Отговор
    Удри нацистите с орешнока.

    Коментиран от #110

    16:04 23.06.2026

  • 110 Чeкия

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "Слава на Русия":

    Имам въпрос.

    Трябва ли баща да покаже на сина си как да прави "Чeкия"? На пениса си или на пениса на сина си? Или самият син трябва да разбере как да го направи? 🤔

    16:05 23.06.2026

  • 111 Психо

    0 0 Отговор
    Има само един нацист в тоя саит

    16:05 23.06.2026