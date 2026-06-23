Лавров: САЩ вече не са посредник, Европа откровено залага на терористичните методи на Зеленски

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви, че САЩ са се отклонили от ролята си на "безпристрастен посредник" в преговорите за прекратяването на войната в Украйна предвид нарастващите американски санкции срещу Русия, предадоха Франс прес и ТАСС, цитирани от БТА.
"Що се отнася до САЩ, съдейки по техните действия, те изглежда вече са се отказали от всякакви претенции да играят ролята на безпристрастен посредник и вместо това поемат по същия курс за засилване на санкционния натиск срещу Русия, който следваше и администрацията на Байдън. Администрацията на президента Тръмп вече прие немалък пакет от санкции срещу Русия", заяви Лавров по време на кръгла маса с посланици от различни държави, на която беше обсъдена войната срещу Украйна.
"Европа откровено залага на терористичните методи на Зеленски. Те поощряват нанасянето на удари по граждански обекти дълбоко на руска територия, надявайки се по този начин да всеят паника и разделение в руското общество", отбеляза руският външен министър, цитиран от ТАСС.
Лавров изтъкна, че Русия е готова да възобнови мирните преговори с Украйна, но подчерта, че Москва не е променяла исканията си към Киев, които включват изтеглянето на украинските сили от останалата част на региона на Донбас, предаде Ройтерс.
Министърът нарече украинския президент Володимир Зеленски фюрер, когото "са назначили, като са го взели от самодейността". "Коментарите са излишни. Фюрерът си е фюрер. Назначиха го в ролята на фюрер, вземайки го от самодейността, но този образ се оказа прилепчив", отбеляза Лавров, коментирайки Зеленски и ситуацията около Украйна на срещата с чуждестранни посланици.
Република България последователно подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и европейската и евроатлантическа перспектива на Украйна. България е част от усилията на ЕС, НАТО и международната демократична общност в подкрепа на Украйна.
Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха🤣
Коментиран от #46, #99, #104
14:12 23.06.2026
2 честен ционист
Коментиран от #16, #41
14:12 23.06.2026
3 Надяха
14:13 23.06.2026
4 ТАСС
Коментиран от #106
14:13 23.06.2026
5 Боби
Коментиран от #10
14:13 23.06.2026
6 Госта
Коментиран от #108
14:14 23.06.2026
7 Тошко
14:15 23.06.2026
8 хаха
14:16 23.06.2026
9 Владимир Путин, президент
Китайска територия ☝️
Коментиран от #12, #79
14:16 23.06.2026
10 бобооо
До коментар #5 от "Боби":те са си у дома бее
14:16 23.06.2026
11 Некакси.....ного отчаяно
КРИМ -- уйде,!
3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на пиздоглазия ЦАЛИВАЧ на КУ РАна... ТОЖЕ!
Монголо- ислямския ХАГАНАТ и кремля -- почти стигна при... СССР!
Верно... ПОЗОРА е голем, монголяци , ..ама и У.. ЙОТ Украински... ТОЖЕ
АааааааХахахаха
Коментиран от #44
14:17 23.06.2026
12 честен ционист
До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":Русия е страна с 11 часови зони.
Коментиран от #27
14:17 23.06.2026
13 А от къде трябва да е фюрера?
14:17 23.06.2026
14 Жужето мяза на шимпанзе
14:17 23.06.2026
15 Благой от СОФстрой
14:18 23.06.2026
16 Възрожденец 🇧🇬
До коментар #2 от "честен ционист":И аз от кога разправям всички московски opки да се изгонят от ЕС !
Само от България трябва да се изхвърлят 100 - на хиляди opки !
Коментиран от #26, #51, #63, #95
14:19 23.06.2026
17 Владимир Путин, президент
Не само България, но и 81% от руснаците желаят спиране на войната, изплашане на Репарации и присъединяване на Украйна към Европа и НАТО ☝️
Коментиран от #72
14:20 23.06.2026
18 Ами
Каза и че няма да налага нови санкции на Русия.
Каза и още много други неща.
Но докато някой разберат какво е казал Тръмп, може
да се окаже че САЩ вече са напуснали Европа :)
14:20 23.06.2026
19 дядото
14:21 23.06.2026
20 решение
14:21 23.06.2026
21 Ненам ама
Подземния педофил е ОБРЕЧЕН,.. Кен Ефо монголски напълно ше изгори..
Точка
Ееееедехееее
14:21 23.06.2026
22 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Да, правилно прочетохте.
В редица региони продажбите на бензин и дизел вече се ограничават административно до 20, 30 или 40 литра на автомобил. На места дори не можете да напълните резервоара си. Но вместо да признаят очевидния недостиг, властите обявяват търсенето за „немотивирано“.
Да наречеш потреблението на гориво през най-активния сезон за транспорт, земеделие и вътрешен туризъм „немотивирано“ изисква особена форма на бюрократична изобретателност. На крачка са били от обявяването на автомобилистите за нахалници като прелюдия към "врагове на народа".
Разбира се, има и резервни обяснения. Виновни са спекулантите. Тук-там е виновен и „колективният Запад“ със санкциите.
Но никой не смее да спомене истинската причина.
В автокрациите проблемите винаги идват отвън. Само решенията идват от вожда. До момента, в който реалността започне да опровергава пропагандата на всяка бензиностанция.
Коментиран от #49, #52
14:22 23.06.2026
23 Критик
14:22 23.06.2026
24 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #28
14:22 23.06.2026
25 Лавров
14:23 23.06.2026
26 честен ционист
До коментар #16 от "Възрожденец 🇧🇬":80% от българите са с русофилски наклоности.
Коментиран от #36
14:24 23.06.2026
27 Си Дзинпин, генерален секретар
До коментар #12 от "честен ционист":"...Русия е страна с 11 часови зони...."
Значи Китай вече има 11 часови зони !!!
Спасибо 😎
Коментиран от #31
14:24 23.06.2026
28 Ха ХаХа
До коментар #24 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Отпадналият от необходимост?
Къде бе гьотверен?
14:24 23.06.2026
29 Сбъркана работа
Руска наглост, руска подлост, руско Zло и руско насилие са по-големи от територията й. Затова отива в Украйна, Сирия, Куба, Чечения.. и всички Zаграбени земи до Владивосток.
14:25 23.06.2026
30 Българин
Коментиран от #33, #82
14:26 23.06.2026
31 честен ционист
До коментар #27 от "Си Дзинпин, генерален секретар":Ако съм на мястото на председателят Си, бих изпратил в България руски губернатор.
Коментиран от #38
14:26 23.06.2026
32 Цун Кай Ху й
Коментиран от #73
14:26 23.06.2026
33 Това го казва
До коментар #30 от "Българин":Небългарин, а помашки помак
14:27 23.06.2026
34 Дрисула
14:28 23.06.2026
35 Жоро
Коментиран от #39
14:29 23.06.2026
36 Така е
До коментар #26 от "честен ционист":Всички Милиони Избиратели на си дера и коце + 12 те от МОЧАта са със... хомо наклонности.
)))
14:29 23.06.2026
37 Путлер е безаналогов тъnak !
14:30 23.06.2026
38 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #31 от "честен ционист":"...руски губернатор в България..."
Обичам руски губернаторки до 25г с токчета.
Добро пожаловали в България !!! Руски шопари и тлъсти тьоти ще бъдат спирани и връщани на границата ☝️
Коментиран от #43
14:31 23.06.2026
39 Къде точно
До коментар #35 от "Жоро":Виде ЕВРОПА у ДОНБАС?!? Хахахаха
Украйна САМА МАН Дръса 22 ядрени Републики Фюрера педофил и редовната армия Оризо-Гризачи на Ким!
Факт
Хахахаха
14:31 23.06.2026
40 Другаря Лавров
14:32 23.06.2026
41 Да ти го напиша
До коментар #2 от "честен ционист":Пак си цункал на майка си отдолу .
14:32 23.06.2026
42 Герги
Коментиран от #56
14:32 23.06.2026
43 Ха ХаХа
До коментар #38 от "Майор Деянов, на всеки километър":Геят се размечта
14:32 23.06.2026
44 единайско
До коментар #11 от "Некакси.....ного отчаяно":уйде ти тиквата проста. чети бе, ограмотявай се.после дращи глупости
14:33 23.06.2026
45 няма пълно щастие
След толкова много жертви последните десетилетия бавно ще върви към регионална сила
14:33 23.06.2026
46 Абе
До коментар #1 от "хаха🤣":Кон сме виждали,ама мужка баба като на Макрон не сме:)))
14:35 23.06.2026
47 Някой
14:35 23.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Резил
14:37 23.06.2026
51 Някой
До коментар #16 от "Възрожденец 🇧🇬":Да се изхвърлят от България евроатлантиците национални предатели! Самата дефиниция на думата, значи че се кланят на чужденци, което управляващи нямат право.
Коментиран от #59
14:38 23.06.2026
52 Владимир Путин, президент
До коментар #22 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":"...врагове на народа..."
Чудесен анализ, прочитал в захлас.
Но искам вметна, че най-большия враг на Русия и Правителството е руския народ !!! Е няма друга такава ccсвoлoчь, няма !!! Запомнете го ☝️😄
14:38 23.06.2026
53 Зеленски има голям проблем
14:39 23.06.2026
54 Спец
Коментиран от #57
14:39 23.06.2026
55 Европейски съд за убийците в Рус
Коментиран от #58
14:42 23.06.2026
56 Ами
До коментар #42 от "Герги":Сякаш бандерите и оня Породено не тръгнаха да забраняват руския в подарените им от Русия земи барабар с хората и не утрепаха 120 деца в Донбас с ма Порошенко дето разпряваше как ще се крият там руските деца додето на бандерите ще ходят ма училище.Само,че това и Господ няма да го позволи и папата го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят,а те го нарекоха агент на Путин. Та за Господ не говорете и не го притеснявайте към извратените многополови от запад ,защото ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците и на своите ще помогне в подарените на Украйна земи,иначе няма да е Русия,за която и пророците начело с американският Едгар Кейси наричат "Фар на надеждата за човечеството ".
14:43 23.06.2026
57 Румен Радев, премиер
До коментар #54 от "Спец":"...нашата позиция е тотално неадекватна..."
Нашата и лично моята позиция е тотално ясна !!!
Български дронове, ракети по главите руски клети ☝️😄
14:44 23.06.2026
58 Абе
До коментар #55 от "Европейски съд за убийците в Рус":Украйна да върне руските земи ,дето и подариха барабар с хората,а не да и м забраняват руския там ,че иначе нищо няма да остане от Украйна,цяла западна Украйна е от земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която бандерите пак се отричат:)
14:46 23.06.2026
59 край на ВОЙНАТА
До коментар #51 от "Някой":На грамадната необятна Русия не са и притрябвали нови територии или полуострови...Тя иска да възстанови своя ПРЕСТИЖ на международната сцена, който го загуби със загубата на „Студената война“. Русия иска РЕВАНШ и това е параноята на Путин, Медведев и компания. Заради реваншизмът им са и всичките приказки, че водят войната в Украйна против САЩ, НАТО и ЕС... Между впрочем, „РЕВАНШИЗМЪТ“ е една от причините ХИТЛЕР да започне ВСВ.
Войната в Украйна ще свърши, едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ, а за русофилиците ни организираме заведения за превъзпитание …Това ще е болезнен удар от който русия ще се вразуми...Слава Богу, и слава на Украйна, че на БЪЛГАРИТЕ най-сетне им се поотвориха очите за "Авантюрите на русия в ...България".
Крайно време е малка България да сложи край на тази война в героична и велика Украйна! Слава Україні-Героям Слава! Смерть ворогам!
Коментиран от #66, #68, #70, #71
14:49 23.06.2026
60 Димитър Георгиев
14:50 23.06.2026
61 украинските
14:51 23.06.2026
62 Мима
Приоритет на българската външна политика е осигуряването на правата на лицата, принадлежащи към българското национално малцинство, което е важен мост на приятелството и сътрудничеството между двете страни.
14:51 23.06.2026
63 да питам
До коментар #16 от "Възрожденец 🇧🇬":С тия лилави венци,какъв възрожденец си по точно?
14:53 23.06.2026
64 До боби
14:54 23.06.2026
65 Макробиолог
14:55 23.06.2026
66 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #59 от "край на ВОЙНАТА":".. едва когато изгоним от БЪЛГАРИЯ всички РУСНАЦИ-ПУТИНИСТИ..."
Без расизъм моля !!!
Гоним всички руски шопари все с тлъстите им тьотки. Дъщерите под 25г и под 55кг могат останат, не сме дзверове ☝️😄
14:56 23.06.2026
67 Хмм
14:58 23.06.2026
68 Цял СВЯТ е наясно
До коментар #59 от "край на ВОЙНАТА":Че мижавия ес и нато,се изложиха с подкрепата на терористичния режим в киев,и утекоха в канала!Това са фактите,всичко друго е джендърски мечти!
Слава на Русия,Слава на героите!
15:00 23.06.2026
69 ПОМОЩ
Коментиран от #76
15:01 23.06.2026
70 Макробиолог
До коментар #59 от "край на ВОЙНАТА":Така е ,раша търси реванш в посока реализъм.В Иран свършихме ракетите ,та се наложи да преговаряме.В Украйна чакаме да и свършат ракетите ,ама нещо не става.При това носят едни такива несериозни бойни глави.
15:02 23.06.2026
71 🇷🇺 Русия 🇷🇺
До коментар #59 от "край на ВОЙНАТА":Слава России,Слава героям,СМЕРТЬ врага!
Коментиран от #74, #85
15:04 23.06.2026
72 Ива
До коментар #17 от "Владимир Путин, президент":.... и 81% от руснаците желаят присъединяване на Украйна към Русия !
Коментиран от #77
15:04 23.06.2026
73 Ива
До коментар #32 от "Цун Кай Ху й":....към тези от снимката ...респект ! Нивото им много малко от държавниците могат да достигнат !
Коментиран от #80
15:06 23.06.2026
74 Владимир Путин, президент
До коментар #71 от "🇷🇺 Русия 🇷🇺":".. СМЕРТЬ врага..."
Най-големия враг на мен и Русия е руснакът !!!
Правим и невъзможното да го ликвидираме ☝️
15:08 23.06.2026
75 кон агресор
15:13 23.06.2026
76 оня с коня
До коментар #69 от "ПОМОЩ":Ако бяхте 80% русофилите в БГ щяхте да спечелите Изборите и да управлявате самостоятелно.Вместо това намалявате стремително и за това говори факта че от 3 Русоф. Партии остана само 1/Възраждане/ и тя е на последно място с тенденция при едни следващи избори да не влезе изобщо в НС.Междувременно в началото на миналата година ви броиха 2 Социолог. агенции и се оказахте точно 23,7%,ти обаче говориш за 80%...Ма КОГО ЛЪЖЕТЕ бе Руска Сссволач закърточила се в България и кога най-после ще ви ЗАБРАНЯТ Подривната дейност в полза на ВРАЖЕСКА Русия?!
Коментиран от #83
15:14 23.06.2026
77 Иван
До коментар #72 от "Ива":Квото желаят руснаците ми е през дядовият.
15:14 23.06.2026
78 Хмм
15:15 23.06.2026
79 Град Козлодуй
До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":Така е приятел. Русия е един полумъртъв васал на Китай.
15:17 23.06.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Време е за Орехи
Коментиран от #84, #87
15:19 23.06.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Йьхг
До коментар #76 от "оня с коня":Срещнеш ли копейка трепИ!
Коментиран от #94, #96, #97
15:21 23.06.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Град Козлодуй
До коментар #71 от "🇷🇺 Русия 🇷🇺":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
15:23 23.06.2026
86 Диамантената ръка
15:23 23.06.2026
87 Време е а го тур ИМе на
До коментар #81 от "Време е за Орехи":ма йк кя ти
Коментиран от #93, #101
15:24 23.06.2026
88 Уса
15:24 23.06.2026
89 слава на РФ
Слава на РФ
15:24 23.06.2026
90 Задунайски празнокарпузник
15:26 23.06.2026
91 Българин
15:27 23.06.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Кооо
До коментар #16 от "Възрожденец 🇧🇬":ЕС е превпълнен с укро фашисти и всякакъв мургая модел орки и човешли примати
15:37 23.06.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Центак се
До коментар #83 от "Йьхг":римува с ге.так.
15:40 23.06.2026
98 българските розови
15:42 23.06.2026
99 Цък
До коментар #1 от "хаха🤣":Кон, но учен. Няма на неговото ниво в целия свят
15:43 23.06.2026
100 Не всяко розово
15:45 23.06.2026
101 Ко ша тургаш,
До коментар #87 от "Време е а го тур ИМе на":като нямаш, оди на площад Възраждане.. ша та оправят.
15:47 23.06.2026
102 Ддд
Но когато, нападната държава от Хитлерска Русия отвръща на нападението. То е обявена от хитлеристите за терористична държава. Лицемерие на квадрат от фашягите.
15:47 23.06.2026
103 Първанов
Коментиран от #105
15:51 23.06.2026
104 Ти къде го видя?
До коментар #1 от "хаха🤣":В огледалото ли?
15:54 23.06.2026
105 Т Живков
До коментар #103 от "Първанов":Смърт на комунизма!
15:57 23.06.2026
106 Така е
До коментар #4 от "ТАСС":Украинската армия с западна помощ бобандира донбас от 2014. Сега се налага руснаците на отвърнат. Дай Боже по-скоро мир!
15:59 23.06.2026
107 Механик
16:00 23.06.2026
108 Как си с логиката ?
До коментар #6 от "Госта":Не се ли притесняваш, че този огън, който те забавлява, може да се пренесе и в други световни столици?
16:03 23.06.2026
109 Слава на Русия
Коментиран от #110
16:04 23.06.2026
110 Чeкия
До коментар #109 от "Слава на Русия":Имам въпрос.
Трябва ли баща да покаже на сина си как да прави "Чeкия"? На пениса си или на пениса на сина си? Или самият син трябва да разбере как да го направи? 🤔
16:05 23.06.2026
111 Психо
16:05 23.06.2026