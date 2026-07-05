Сирийското министерство на здравеопазването започна активно изземване и унищожаване на незаконни или контрабандни лекарства. Това ще засегне редица канали за трафик, включително все още активен такъв от България, съобщи българският журналист Руслан Трад.

По време на войната се създаде канал, през който се продаваха различни лекарства и субстанции от живак до парацетамол, тъй като имаше голямо търсене покрай големия брой ранени (има над милион души, загубили поне един крайник).

Докато основният фармацевтичен сектор на Сирия беше превърнат от режима на Асад в инфраструктура за производство на каптагон, за да спонсорира военните действия, лекарства за главоболие и болкоуспокояващи - като вкарван нелегално от България “Беналгин” - се продаваха за 70 долара един блистер на черния пазар.

Много хора ще са недоволни, тъй като загубиха сериозни пари покрай ударите върху каналите за каптагон - припомням, че сирийската индустрия за каптагон беше създадена с помощта на “готвачи” от България, посочи още Трад.

Припомняме, че гражданската война в Сирия, с участието на различни вътрешни групировки и външни държави, доведе до тежка хуманитарна криза и милиони разселени хора.