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Сирия започна активно унищожаване на незаконни лекарства, това ще засегне канал за трафик от България
  Тема: Сирия

Сирия започна активно унищожаване на незаконни лекарства, това ще засегне канал за трафик от България

5 Юли, 2026 17:34 935 9

  • сирия-
  • руслан трад-
  • лекарства-
  • контрабанда-
  • българия-
  • башар асад

По време на войната бе създаден канал, през който се продаваха различни лекарства и субстанции: от живак до парацетамол

Сирия започна активно унищожаване на незаконни лекарства, това ще засегне канал за трафик от България - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сирийското министерство на здравеопазването започна активно изземване и унищожаване на незаконни или контрабандни лекарства. Това ще засегне редица канали за трафик, включително все още активен такъв от България, съобщи българският журналист Руслан Трад.

По време на войната се създаде канал, през който се продаваха различни лекарства и субстанции от живак до парацетамол, тъй като имаше голямо търсене покрай големия брой ранени (има над милион души, загубили поне един крайник).

Докато основният фармацевтичен сектор на Сирия беше превърнат от режима на Асад в инфраструктура за производство на каптагон, за да спонсорира военните действия, лекарства за главоболие и болкоуспокояващи - като вкарван нелегално от България “Беналгин” - се продаваха за 70 долара един блистер на черния пазар.

Много хора ще са недоволни, тъй като загубиха сериозни пари покрай ударите върху каналите за каптагон - припомням, че сирийската индустрия за каптагон беше създадена с помощта на “готвачи” от България, посочи още Трад.

Припомняме, че гражданската война в Сирия, с участието на различни вътрешни групировки и външни държави, доведе до тежка хуманитарна криза и милиони разселени хора.


Сирия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има си

    1 0 Отговор
    хас !

    17:36 05.07.2026

  • 2 Брендо

    8 0 Отговор
    Я баце, внасам сал от Колумбия и само най-доброто, а не изнасам за Сирия имам си най-великия клиент от 404.

    17:39 05.07.2026

  • 3 Абу Будалиб

    6 0 Отговор
    И сега какво? Жал ли ви е за засегнатия канал в България? Ми те ако не го пресекат сирийци,явно няма да с българи....

    17:47 05.07.2026

  • 4 соросоид трад

    1 0 Отговор
    какъв се явяваш ти ?

    17:49 05.07.2026

  • 5 Как са прекарани

    3 0 Отговор
    През българската граница?

    17:55 05.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Даа

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ахааа":

    Копейките обичат да целуват корана ,кат бате си Пусин

    18:15 05.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Маро???

    1 0 Отговор
    "българският журналист Руслан Трад"???

    18:23 05.07.2026

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