Доналд Тръмп: Много глупава постъпка! Иран отново атакува търговски кораби в Ормузкия проток

Иран е атакувал с най-малко 4 щурмови дрона кораби, минаващи през Ормузкия проток, обяви днес американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Той добави, че единият от дроновете камикадзе е поразил палубата на товарен кораб.

"Дронът нанесе щети, но корабът бе в състояние да продължи по курса си. Свалихме другите три дрона. Това без съмнение е глупаво нарушение на споразумението ни за прекратяване на огъня", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Министърът на външните работи на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Абдула бин Зайед днес подчерта необходимостта да бъдат защитени морските коридори и да бъде гарантирана свободата на корабоплаването през Ормузкия проток в телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи, предаде Ройтерс.

Разговорът е необичаен публичен контакт между Абу Даби и Техеран след напрежението, свързано с американско-израелската война срещу Иран.

Това е първият официално обявен разговор между двамата министри от началото на американско-израелските удари срещу Иран, които бяха последвани от ирански атаки в Залива, включително в ОАЕ, където САЩ имат военни бази.

Шейх Абдула изтъкна необходимостта от пълно спазване на американско-иранския меморандум за разбирателство с цел осигуряване на „незабавно и всеобхватно прекратяване на военните действия“, съобщи държавната агенция на ОАЕ УАМ. Той също подчерта също важността на зачитането на суверенитета, спазването на международното право и непрекъснатостта на морски трафик през Ормузкия проток.

Разговорът говори, че страните полагат усилия за преодоляване на напрежението от миналото в отношенията между ОАЕ и Иран, отбелязва Ройтерс. Ирански атаки по време на конфликта смутиха работата на хотелите в Дубай, накараха някои чужденци да напуснат страната и накърниха усещането за стабилност в ОАЕ, които се опитват да си изградят имидж на регионален бизнес център.

Шейх Абдула заяви, че дипломацията остава най-добрият начин за решаване на кризи и изрази надежда, че продължаващите усилия ще доведат до трайна сигурност и стабилност в региона, съобщи още УАМ.

Развоят на ситуацията в Ормузкия проток за пореден ден е водеща тема в западния печат в навечерието на предстоящия кръг от технически преговори между САЩ и Иран в Швейцария за постигане на окончателно мирно споразумение, пише БТА.

Великобритания

Атака в Ормузкия проток прекъсна плана за евакуация на блокираните кораби, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс". Международната морска организация (ММО) временно спря плана си за евакуация на кораби, блокирани в Ормузкия проток, след като вчера бе атакуван кораб, преминаващ през този жизненоважен воден път.

Агенцията на ООН не посочи названието на кораба, нито кой го е атакувал, но атаката е поредното изпитание за временното споразумение между САЩ и Иран за отваряне на протока и удължаване на примирието между двете страни с 60 дни.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) по-рано вчера заяви, че координацията с неговите военноморски сили е "задължителна" за корабите, преминаващи през протока, и предупреди плавателните съдове да не използват никакви неразрешени маршрути.

"Някои власти обявиха нов маршрут за корабния трафик в Ормузкия проток, без да информират или да се съгласуват с Ислямската република", посочиха в изявление от КГИР, без да уточняват кои са тези власти. "Този маршрут е неприемлив и изключително опасен", добавиха Революционните гвардейци.

ММО съобщи, че корабът, който е бил атакуван, не е преминавал през протока в рамките на нейния евакуационен план. "Бях информиран за атака в Оманския залив срещу кораб, който е преминавал през Ормузкия проток", заяви генералният секретар на ММО Арсенио Домингес.

"Винаги съм повтарял, че безопасността на моряците остава от първостепенно значение. Ето защо, за да се гарантира координиран подход и безопасност на корабоплаването, планът за евакуация ще бъде временно преустановен, докато не се получи по-голяма яснота", допълни той. Британската агенция за морски търговски операции (ЮКМТО) съобщи, че товарен кораб е бил ударен от "неуточнен снаряд" близо до оманското крайбрежие. При атаката няма жертви, но на екипажите беше препоръчано да преминават през района "с повишено внимание".

Според двама души, запознати със ситуацията, корабът е контейнеровозът "Евър Лавли" под флага на Сингапур, собственост на корабната компания "Евъргрийн".

Съгласно рамковото споразумение, сключено този месец между САЩ и Иран, Ислямската република се ангажира да отвори постепенно протока, докато се извършва разминирането през първите 30 дни от удължаването на примирието. Отварянето на протока е ключов приоритет за американския президент Доналд Тръмп, който се стреми да облекчи глобалната енергийна криза, предизвикана от войната, която САЩ и Израел започнаха срещу Иран в края на февруари, отбелязва "Файненшъл таймс".

САЩ

Кораб бе атакуван в Ормузкия проток, а Иран отправя заплахи срещу подкрепяния от ООН маршрут, извежда в заглавие американският вестник "Вашингтон пост". Изданието отбелязва, че до нападението срещу товарния кораб се стига след рязък ръст на броя на корабите, които използват новия морски маршрут, установен от ООН и Оман.

Атаката бързо разби надеждите, че морският трафик би могъл да намери тесен проход през продължаващата блокада на Ормузкия проток, посочва "Вашингтон пост".

Товарният кораб беше ударен от неизвестен снаряд, който повреди мостика му, но не взе жертви, съобщи ЮКМТО. Засега не е ясно кой е отговорен за атаката. Иран обаче вчера отправи предупреждение относно използването на новия корабен маршрут.

КГИР заяви, че безопасното преминаване през пролива е ограничено до маршрутите, определени от Техеран. Атаката идва в момент, когато морският трафик по този нов маршрут, минаващ в близост до Оман, отбеляза ръст, посочва и "Вашингтон пост".

В сряда през протока са преминали близо 50 товарни кораба — най-големият брой за един ден от началото на войната с Иран, според компанията за морска разузнавателна информация "Уиндуърд". Компанията изчисли, че през протока са били изнесени 13,4 милиона барела суров петрол, но обемът на трафика е бил само около половината от този, наблюдаван преди конфликта, измерен в стойностно изражение.

По-голямата част от увеличения трафик е минавала по маршрут, определен като временен коридор от ММО и оманските власти. Засега не е ясно дали морският трафик е бил напълно преустановен вследствие на вчерашната атака, посочва "Вашингтон пост".