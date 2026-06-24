Кървава баня в библиотека в Калифорния: 18-годишен уби двама души, имитирайки клането в „Колумбайн“

Нападение с огнестрелно оръжие в град Чико, Северна Калифорния, отне живота на двама души и хвърли местната общност в шок, предаде ABC News​.

Полицията идентифицира стрелеца като 18-годишния Брадли Скот Сейър, наскоро завършил местната гимназия, който според разследващите е бил обсебен от масовите убийства в американските училища.

Хронология на атаката

Инцидентът е станал в понеделник вечерта в сградата на местната библиотека. Според началника на полицията в Чико, Били Олдридж, нападателят първоначално е влязъл в сградата невъоръжен, за да огледа обстановката, след което се е върнал до автомобила си, взел е пушка тип „помпа“ и е открил огън.

Първата жертва: 74-годишният Робърт Джонсън е бил прострелян първо в крака, а след това в главата точно пред главния вход на сградата.

74-годишният Робърт Джонсън е бил прострелян първо в крака, а след това в главата точно пред главния вход на сградата. Втората жертва: 46-годишният Джейкъб „Коди“ Хъл е убит в задната част на библиотеката, докато е придружавал дъщерята на свой приятел.

46-годишният Джейкъб „Коди“ Хъл е убит в задната част на библиотеката, докато е придружавал дъщерята на свой приятел. Пострадали: Малко момиче, намиращо се с Хъл, е получило леки наранявания от порязване с разбити стъкла, но вече е изписано от болницата.

Благодарение на бързата реакция на силите на реда, стрелецът е бил неутрализиран и закопчан в задната част на сградата за по-малко от четири минути след първия сигнал към emergency services. В автомобила му са открити още две огнестрелни оръжия.

Шокиращ мотив: Орсъдство по „Колумбайн“

Представители на ФБР и местната прокуратура разкриха потресаващи детайли за мотивите на младежа. По време на нападението Сейър е носил бяла тениска с надпис „Natural Selection“ (Естествен подбор) – директна имитация на облеклото на Ерик Харис, един от извършителите на прословутото клане в гимназия „Колумбайн“ през 1999 г..

Окръжният прокурор Майкъл Рамзи потвърди, че стрелецът е бил активен в онлайн групи на фенове на масови убийства в социалните мрежи и е действал напълно сам в опита си да копира престъплението. Няма данни той да е познавал жертвите си.

Реакции и мерки за сигурност

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм изрази съболезнования на близките и благодари на полицията за бързата намеса. Директорът на библиотечната мрежа в окръга Мисти Райт заяви със скръб:

„Библиотеката трябва да бъде място на радост и връзка между хората. Вчера тази сигурност беше разбита.“

Всички филиали на библиотеката в окръг Бют останаха затворени непосредствено след трагедията, като местните власти обявиха, че при повторното им отваряне ще бъдат въведени постоянни патрули и засилени мерки за сигурност.

Брадли Скот Сейър остава в ареста без право на гаранция и се очаква в четвъртък да му бъдат повдигнати две обвинения в предумишлено убийство от първа степен.