Кървава баня в библиотека в Калифорния: 18-годишен уби двама души, имитирайки клането в „Колумбайн“

Нападение с огнестрелно оръжие в град Чико, Северна Калифорния, отне живота на двама души и хвърли местната общност в шок, предаде ABC News.
Полицията идентифицира стрелеца като 18-годишния Брадли Скот Сейър, наскоро завършил местната гимназия, който според разследващите е бил обсебен от масовите убийства в американските училища.
Хронология на атаката
Инцидентът е станал в понеделник вечерта в сградата на местната библиотека. Според началника на полицията в Чико, Били Олдридж, нападателят първоначално е влязъл в сградата невъоръжен, за да огледа обстановката, след което се е върнал до автомобила си, взел е пушка тип „помпа“ и е открил огън.
- Първата жертва: 74-годишният Робърт Джонсън е бил прострелян първо в крака, а след това в главата точно пред главния вход на сградата.
- Втората жертва: 46-годишният Джейкъб „Коди“ Хъл е убит в задната част на библиотеката, докато е придружавал дъщерята на свой приятел.
- Пострадали: Малко момиче, намиращо се с Хъл, е получило леки наранявания от порязване с разбити стъкла, но вече е изписано от болницата.
Благодарение на бързата реакция на силите на реда, стрелецът е бил неутрализиран и закопчан в задната част на сградата за по-малко от четири минути след първия сигнал към emergency services. В автомобила му са открити още две огнестрелни оръжия.
Шокиращ мотив: Орсъдство по „Колумбайн“
Представители на ФБР и местната прокуратура разкриха потресаващи детайли за мотивите на младежа. По време на нападението Сейър е носил бяла тениска с надпис „Natural Selection“ (Естествен подбор) – директна имитация на облеклото на Ерик Харис, един от извършителите на прословутото клане в гимназия „Колумбайн“ през 1999 г..
Окръжният прокурор Майкъл Рамзи потвърди, че стрелецът е бил активен в онлайн групи на фенове на масови убийства в социалните мрежи и е действал напълно сам в опита си да копира престъплението. Няма данни той да е познавал жертвите си.
Реакции и мерки за сигурност
Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм изрази съболезнования на близките и благодари на полицията за бързата намеса. Директорът на библиотечната мрежа в окръга Мисти Райт заяви със скръб:
„Библиотеката трябва да бъде място на радост и връзка между хората. Вчера тази сигурност беше разбита.“
Всички филиали на библиотеката в окръг Бют останаха затворени непосредствено след трагедията, като местните власти обявиха, че при повторното им отваряне ще бъдат въведени постоянни патрули и засилени мерки за сигурност.
Брадли Скот Сейър остава в ареста без право на гаранция и се очаква в четвъртък да му бъдат повдигнати две обвинения в предумишлено убийство от първа степен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
В Русия имаме много такива, но засега работят само по магистралите Байкало-Амурските ☝️
Коментиран от #2
06:25 24.06.2026
2 дядя вова
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":што не пишат за краснодар?какая красата!
06:36 24.06.2026
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Сигурно така изглеждат и повечето военни от Краварската армия...
06:47 24.06.2026