Радев и Зеленски разговаряха Брюксел. Лидерите на ЕС обявиха подкрепа за членството на Украйна

Втори ден на срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел, на която България е представена от премиера Румен Радев.
Снощи Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили възможностите за индустриално партньорство между България и Украйна и сътрудничество в производството на дронове.
Лидерите на страните от Европейския съюз изразиха пълна подкрепа за присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Страната, заедно с Молдова, официално започна преговори за членство и отвори първите преговорни глави. Киев се надява до началото на лятото да бъдат отворени всички преговорни теми.
Европейските лидери подкрепиха и възможността за дипломатическо взаимодействие с Русия за постигане на траен мир в Украйна. Те удължиха с 6 месеца действието на санкциите срещу Русия. България обяви, че ще блокира новия 21-ви пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил.
Днес срещата на върха продължава с разговори за многогодишната финансова рамка на съюза.
Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Руската икономика страда. Фактът, че Русия е затворила интернет, затваря например Телеграм, говори сам за себе си, защото Русия отново вдига желязна завеса, но сега това е дигитална желязна завеса върху народа си.“
Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Първият преговорен клъстер беше отворен, благодаря на всички лидери за единодушието. Единодушието е чудесно нещо. Първият клъстер е свързан с основополагащите въпроси. Ще обсъдим следващите пет много важни, също исторически стъпки за Украйна. Това са следващите пет клъстера.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шо станА бе копейки не//нормални?
Коментиран от #13, #26, #42
06:50 24.06.2026
2 Мурка
06:52 24.06.2026
3 Разговор
06:54 24.06.2026
4 Румен Радев, премиер
Завтра България праща 20 000 дрона и 500 000 снаряда за Украйна, а българските F-16 Block 70 затварят Черно море за Русия, руски корита и руснаци ☝️
Коментиран от #5, #22, #46
06:55 24.06.2026
5 Дони
До коментар #4 от "Румен Радев, премиер":а манивела имаме ли----щото трудно палят
06:57 24.06.2026
6 Миризливите лъжци
06:58 24.06.2026
7 ФАШИСТА ПУТЛЕР
Коментиран от #10, #17, #64
06:59 24.06.2026
8 Леле - леле ! 🤔
07:00 24.06.2026
9 Боги
07:00 24.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Човекът
Коментиран от #50
07:02 24.06.2026
12 Тити
Коментиран от #21, #29, #57
07:05 24.06.2026
13 Много просто
До коментар #1 от "Шо станА бе копейки не//нормални?":На хора е. На хората, които не се страхуват да защитят род, родина и да говорят на роден език, майчиния си руски език.
07:05 24.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Гориил
Коментиран от #25
07:10 24.06.2026
16 ЗЕЛЕНИЯ КРАДЕЦ
07:11 24.06.2026
17 Що бързаш толкова?
До коментар #7 от "ФАШИСТА ПУТЛЕР":Победа, победа..
Победата е лесна работа, но става бавно.
Едва ли нещата ще се решат близките 10-20 години.
07:11 24.06.2026
18 Цайса 🧐
07:12 24.06.2026
19 ЗЕЛЕНСКИ
07:12 24.06.2026
20 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #10 от "Дони":САМО С "ХАПЧЕТАТА ЗАБРАВЯШ" ..................... ТОВА ЩЕ Е ВЕЧЕ "ВАШИЯ" КОМЕНТАР .................. ДРУГО НЕ МОЖЕТЕ ДА ИZCMУЧЕТЕ ИZ ПОД МРЪСНИТЕ СИ НОКТИ ..................... ФАКТ !
07:12 24.06.2026
21 Мурка
До коментар #12 от "Тити":значи избираш ЛОДКАТА на ХАРОНИ ЕЛИСЕЙСКИТЕ ПОЛЕТА----ВИЖ НЯКОИ РОДНИНА ДА ТИ ДАДЕ ЕДИН ДВА ЦЕНТА ЧЕ НАРКОМА НЯМА ,МИНДИЧ ОТМЪКНА ЧУВАЛИТЕ С МАНГИЗИ И ДУХНА КЪМ ЧИФУТЛАНДИЯ А ХАРОН ГРАТИСЧИИ НЕ ВОЗИ
07:12 24.06.2026
22 Добро утро
До коментар #4 от "Румен Радев, премиер":Като се събуди краката отвитинли бяха?
Коментиран от #30
07:13 24.06.2026
23 Гордана,от опашката...!
Нас,къде ни забравихте...🙄?!
07:14 24.06.2026
24 Мета Морфоза
2026 - Нам крышка!
Коментиран от #37
07:14 24.06.2026
25 Това в устава на ЕС ли го чете?
До коментар #15 от "Гориил":Или ти го спуснаха от Лубянка?
07:15 24.06.2026
26 Ами
До коментар #1 от "Шо станА бе копейки не//нормални?":На кок да е,на който и Курск:))Нали и тогава за Курск питаше:)))Иначе бандерите искат спиране на огъня по сегашните граници на фронта,да спасят поне 15 процента от Донбас:))
07:16 24.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:17 24.06.2026
29 Ох,Какиното,ми то...!
До коментар #12 от "Тити":Тогава Зеленски,веднагически би те Бусофицирал...!
С ритници,юмруци,белезниците и директно на фронта...!
07:17 24.06.2026
30 Дони
До коментар #22 от "Добро утро":и двата пръста в ---------------------КОНТАКТА
07:17 24.06.2026
31 Тоя
07:18 24.06.2026
32 УРСУЛА И КАЯ
07:18 24.06.2026
33 Дори и в момента
До коментар #14 от "Тия допускат":Дори и в момента Украйна произвежда повече индустриална и селскостопанска продукция от България.
Коментиран от #39
07:19 24.06.2026
34 Фен
Коментиран от #43
07:19 24.06.2026
35 Гориил
07:19 24.06.2026
36 НАЦИСТКА ОКРАИНА
07:20 24.06.2026
37 Дежа вю
До коментар #24 от "Мета Морфоза":Чий Курск:)),а где бандери,дето бяха влезли в Курск:)))и защо бандерите се молят да се спре огъня по сегашните граници на фронта:)))
Коментиран от #45
07:20 24.06.2026
38 Борката Рошавият
07:21 24.06.2026
39 Тпрууу
До коментар #33 от "Дори и в момента":Дорчо! Бива да си праззз, но нали точно ти ядеш украинските отрови!
07:22 24.06.2026
40 ЗА ЕС И БРИТАНИЯ
07:23 24.06.2026
41 ОЧЕВИДНО ЕС ОТИВА КЪМ ПРОВАЛ
07:27 24.06.2026
42 Баце
До коментар #1 от "Шо станА бе копейки не//нормални?":Отвори някоя карта и гледай, белкем нещо разбереш.
Коментиран от #47
07:31 24.06.2026
43 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #34 от "Фен":"...Жалко, че сме с тях..."
Е не бе...
С патравите, сакати, криворъки, рукожопи рушняци будем дето два еднакви пирона нямат.
Тъпунгер руски 😄
07:31 24.06.2026
44 ХаХаХа
😜😜😜😜
07:32 24.06.2026
45 Гориил
До коментар #37 от "Дежа вю":На руско-украинската граница никога не е имало нито един граничар или митничар. Това е така от много векове. Дори днес границата остава напълно отворена, пресичана от хиляди украинци, търсещи безопасност и убежище.Това е просто горчиво и тъжно признание, че войната е провокирана, както винаги, от Съединените щати, Англия, Франция и Германия. Германия можеше да се обедини военно и тогава загубите можеха да достигнат милиони животи. Русия не се съгласи на войната и прояви милост. Какво ви пречи да си признаете за пиратство?
Коментиран от #48
07:32 24.06.2026
46 Баце
До коментар #4 от "Румен Радев, премиер":Реалността е, че имаме САМО един летящ самолет, така, че осъзнаваш ли какви ги плещиш?
Коментиран от #51
07:33 24.06.2026
47 Ами гледаме бе копей
До коментар #42 от "Баце":Ватенките се изнасят от Крим по единственият остал мост
Коментиран от #59
07:33 24.06.2026
48 Руснак без крак...
До коментар #45 от "Гориил":Спри руската вода, пий водка Финландия и все будет хорошо ☝️😁
Коментиран от #61
07:34 24.06.2026
49 ЕС ВЪРНА ЛИ ВЕЧЕ 350 МИЛИАРДА
Коментиран от #55
07:34 24.06.2026
50 Зеления
До коментар #11 от "Човекът":Бях, понеже съм боклук, сега съм на хонорар, кой даде повече.
07:35 24.06.2026
51 Миролюб Войнов, пилот ВВС
До коментар #46 от "Баце":Днес един F-16, завтра два, а на третия ден ще бомбандираме Мацква ☝️😄
07:37 24.06.2026
52 леле мале тоя няма дрескод
от крадене не му остава да се погледне във огледалото
може да и със маратонки на събора на ЕС
07:38 24.06.2026
53 Тръмп в ООН
Точка.
Коментиран от #56
07:39 24.06.2026
54 Тагаенко
07:39 24.06.2026
55 А МОЧАТА?
До коментар #49 от "ЕС ВЪРНА ЛИ ВЕЧЕ 350 МИЛИАРДА":Възстановиха ли МОЧАТА? А?
Коментиран от #58
07:39 24.06.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 купи си глава бе бастун
До коментар #12 от "Тити":вижда се че имаш нужда да те управляват щото си шеемет
07:41 24.06.2026
58 ОТ ОКРАИНА ЩЕ ОТКРАДНЕТЕ
До коментар #55 от "А МОЧАТА?":Само на геврека дупката.
07:42 24.06.2026
59 Баце
До коментар #47 от "Ами гледаме бе копей":И кво, да не би да идват бандери на тяхно място?
Бъди сигурен, че повече никога Крим няма да бъде на някого друг, освен на законният му собственик, а Орешника го гарантира на 1000%.
Ноо тези неща не ги пишат от лиШчетата дето ти дават да четеш.
07:42 24.06.2026
60 оня с коня
07:44 24.06.2026
61 Ехоо
До коментар #48 от "Руснак без крак...":Знаеш ли къде се прави Финландия и кой е собственика към момента?
Коментиран от #63
07:44 24.06.2026
62 ЕС-ТО СЕ ФАШИЗИРА И ФАЛРА
Коментиран от #69
07:44 24.06.2026
63 Руснак без крак...
До коментар #61 от "Ехоо":".. Знаеш ли къде се прави Финландия..."
Не ставате, скрий се.
Несчастници ру3ки.... 😄
07:55 24.06.2026
64 1001
До коментар #7 от "ФАШИСТА ПУТЛЕР":На какво си братле много е силно!
08:00 24.06.2026
65 Значи Русия влиза в ЕС
08:07 24.06.2026
66 Майстора
08:32 24.06.2026
67 Бай Араб
08:41 24.06.2026
68 Голяма грешка
08:41 24.06.2026
69 Бай Араб
До коментар #62 от "ЕС-ТО СЕ ФАШИЗИРА И ФАЛРА":Руди Гела не може ли да помогне?
08:42 24.06.2026
70 Българин
08:49 24.06.2026
71 Общо
08:52 24.06.2026
72 Бай Араб
08:53 24.06.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 ВВП
08:58 24.06.2026
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