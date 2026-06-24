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Радев и Зеленски разговаряха Брюксел. Лидерите на ЕС обявиха подкрепа за членството на Украйна
  Тема: Украйна

Радев и Зеленски разговаряха Брюксел. Лидерите на ЕС обявиха подкрепа за членството на Украйна

24 Юни, 2026 07:41, обновена 24 Юни, 2026 06:47 1 613 76

  • радев-
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  • лидери-
  • украйна-
  • европейски съюз

Втори ден на срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел, на която България е представена от премиера

Радев и Зеленски разговаряха Брюксел. Лидерите на ЕС обявиха подкрепа за членството на Украйна - 1
Снимка: Фрогнюз
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Втори ден на срещата на върха на лидерите от Европейския съюз в Брюксел, на която България е представена от премиера Румен Радев.

Снощи Радев се срещна с украинския президент Володимир Зеленски. Двамата са обсъдили възможностите за индустриално партньорство между България и Украйна и сътрудничество в производството на дронове.

Още новини от Украйна

Лидерите на страните от Европейския съюз изразиха пълна подкрепа за присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Страната, заедно с Молдова, официално започна преговори за членство и отвори първите преговорни глави. Киев се надява до началото на лятото да бъдат отворени всички преговорни теми.

Европейските лидери подкрепиха и възможността за дипломатическо взаимодействие с Русия за постигане на траен мир в Украйна. Те удължиха с 6 месеца действието на санкциите срещу Русия. България обяви, че ще блокира новия 21-ви пакет, ако от него не бъде изваден руският патриарх Кирил.

Днес срещата на върха продължава с разговори за многогодишната финансова рамка на съюза.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Руската икономика страда. Фактът, че Русия е затворила интернет, затваря например Телеграм, говори сам за себе си, защото Русия отново вдига желязна завеса, но сега това е дигитална желязна завеса върху народа си.“

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Първият преговорен клъстер беше отворен, благодаря на всички лидери за единодушието. Единодушието е чудесно нещо. Първият клъстер е свързан с основополагащите въпроси. Ще обсъдим следващите пет много важни, също исторически стъпки за Украйна. Това са следващите пет клъстера.“


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шо станА бе копейки не//нормални?

    17 41 Отговор
    Чий Крим,а?

    Коментиран от #13, #26, #42

    06:50 24.06.2026

  • 2 Мурка

    39 15 Отговор
    БРАВО -----------КЛУБА НА БОГАТИТЕ ТРЯБВА ДА ПОМОГНЕ НА БЕДНИТЕ С ОЩЕ НЯКОЯ ЗЛАТНА ТОАЛЕТНА

    06:52 24.06.2026

  • 3 Разговор

    15 5 Отговор
    с регресивен е невъзможен , колкото и с Джуджи .

    06:54 24.06.2026

  • 4 Румен Радев, премиер

    12 30 Отговор
    Президент и премиер съм щот съм учил в Америка, не в Москва !!! Усетете разликата.
    Завтра България праща 20 000 дрона и 500 000 снаряда за Украйна, а българските F-16 Block 70 затварят Черно море за Русия, руски корита и руснаци ☝️

    Коментиран от #5, #22, #46

    06:55 24.06.2026

  • 5 Дони

    24 8 Отговор

    До коментар #4 от "Румен Радев, премиер":

    а манивела имаме ли----щото трудно палят

    06:57 24.06.2026

  • 6 Миризливите лъжци

    18 2 Отговор
    Се познават от километри

    06:58 24.06.2026

  • 7 ФАШИСТА ПУТЛЕР

    16 32 Отговор
    СИ ОТИВА, ВРЕМЕТО НА ИZBEPГА ИZTИЧА ...................... ПОБЕДА НАД РУСКИЯ ФАШИZЪМ ...................... ФАКТ !

    Коментиран от #10, #17, #64

    06:59 24.06.2026

  • 8 Леле - леле ! 🤔

    30 13 Отговор
    Украйна е нацистка държава в която българските руските имена не присъстват в задължителните списъци с имена за новородено . Радев все повече се проявява като Турски и англосаксонски агент , щом подкрепя антибългарски действия !!

    07:00 24.06.2026

  • 9 Боги

    21 3 Отговор
    Жалко!

    07:00 24.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Човекът

    6 10 Отговор
    на Кремъл бил разговарял ?!

    Коментиран от #50

    07:02 24.06.2026

  • 12 Тити

    16 25 Отговор
    Ако имах избор кой да ме управлява бих избрал Зеленски не ми трябва кремълска подлога като Радев

    Коментиран от #21, #29, #57

    07:05 24.06.2026

  • 13 Много просто

    19 10 Отговор

    До коментар #1 от "Шо станА бе копейки не//нормални?":

    На хора е. На хората, които не се страхуват да защитят род, родина и да говорят на роден език, майчиния си руски език.

    07:05 24.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Гориил

    22 5 Отговор
    Невъзможно е да се присъединиш към Европейския съюз без европейски референдум и ясно определени граници за Украйна. Как искаш да приемеш Украйна в ЕС? С Крим и Донбас или без? Ако без, тогава това е твоя загуба и поражение.

    Коментиран от #25

    07:10 24.06.2026

  • 16 ЗЕЛЕНИЯ КРАДЕЦ

    20 10 Отговор
    Да връща парите.

    07:11 24.06.2026

  • 17 Що бързаш толкова?

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "ФАШИСТА ПУТЛЕР":

    Победа, победа..
    Победата е лесна работа, но става бавно.
    Едва ли нещата ще се решат близките 10-20 години.

    07:11 24.06.2026

  • 18 Цайса 🧐

    3 5 Отговор
    Този вляво на снимката ми прилича на Джани Ифантино... той ли е?

    07:12 24.06.2026

  • 19 ЗЕЛЕНСКИ

    9 7 Отговор
    Пак е избягал от дискотеката у кииф снощи.

    07:12 24.06.2026

  • 20 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Дони":

    САМО С "ХАПЧЕТАТА ЗАБРАВЯШ" ..................... ТОВА ЩЕ Е ВЕЧЕ "ВАШИЯ" КОМЕНТАР .................. ДРУГО НЕ МОЖЕТЕ ДА ИZCMУЧЕТЕ ИZ ПОД МРЪСНИТЕ СИ НОКТИ ..................... ФАКТ !

    07:12 24.06.2026

  • 21 Мурка

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Тити":

    значи избираш ЛОДКАТА на ХАРОНИ ЕЛИСЕЙСКИТЕ ПОЛЕТА----ВИЖ НЯКОИ РОДНИНА ДА ТИ ДАДЕ ЕДИН ДВА ЦЕНТА ЧЕ НАРКОМА НЯМА ,МИНДИЧ ОТМЪКНА ЧУВАЛИТЕ С МАНГИЗИ И ДУХНА КЪМ ЧИФУТЛАНДИЯ А ХАРОН ГРАТИСЧИИ НЕ ВОЗИ

    07:12 24.06.2026

  • 22 Добро утро

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Румен Радев, премиер":

    Като се събуди краката отвитинли бяха?

    Коментиран от #30

    07:13 24.06.2026

  • 23 Гордана,от опашката...!

    7 2 Отговор
    А ние кога...?!
    Нас,къде ни забравихте...🙄?!

    07:14 24.06.2026

  • 24 Мета Морфоза

    4 6 Отговор
    2022 - Крим наш!
    2026 - Нам крышка!

    Коментиран от #37

    07:14 24.06.2026

  • 25 Това в устава на ЕС ли го чете?

    3 7 Отговор

    До коментар #15 от "Гориил":

    Или ти го спуснаха от Лубянка?

    07:15 24.06.2026

  • 26 Ами

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Шо станА бе копейки не//нормални?":

    На кок да е,на който и Курск:))Нали и тогава за Курск питаше:)))Иначе бандерите искат спиране на огъня по сегашните граници на фронта,да спасят поне 15 процента от Донбас:))

    07:16 24.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    14 6 Отговор
    Добре ли спахте снощи у метрото в кииф?

    07:17 24.06.2026

  • 29 Ох,Какиното,ми то...!

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Тити":

    Тогава Зеленски,веднагически би те Бусофицирал...!
    С ритници,юмруци,белезниците и директно на фронта...!

    07:17 24.06.2026

  • 30 Дони

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Добро утро":

    и двата пръста в ---------------------КОНТАКТА

    07:17 24.06.2026

  • 31 Тоя

    6 3 Отговор
    Дребосъка така са му увеличили снимката за да изглежда висок колкото Радев, че в раменете е три пъти по широк.

    07:18 24.06.2026

  • 32 УРСУЛА И КАЯ

    8 5 Отговор
    Изкопаха ли вече окраинските редкоземи?

    07:18 24.06.2026

  • 33 Дори и в момента

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Тия допускат":

    Дори и в момента Украйна произвежда повече индустриална и селскостопанска продукция от България.

    Коментиран от #39

    07:19 24.06.2026

  • 34 Фен

    12 6 Отговор
    ЕС иска украинците мъртви и Украйна разрушена. Също иска Европа бедна и мюсюлманска. Жалко, че сме с тях.

    Коментиран от #43

    07:19 24.06.2026

  • 35 Гориил

    16 4 Отговор
    Измамените членове на ЕС са изправени пред пълната тежест на беззаконието и грубата сила. В края на краищата, Украйна не може законно да се присъедини към ЕС, но Европейската комисия иска да отвори вратите без съгласието и одобрението на 500 милиона европейци.

    07:19 24.06.2026

  • 36 НАЦИСТКА ОКРАИНА

    14 6 Отговор
    Ще влезе във фашисткия ЕС. Нормално.

    07:20 24.06.2026

  • 37 Дежа вю

    10 4 Отговор

    До коментар #24 от "Мета Морфоза":

    Чий Курск:)),а где бандери,дето бяха влезли в Курск:)))и защо бандерите се молят да се спре огъня по сегашните граници на фронта:)))

    Коментиран от #45

    07:20 24.06.2026

  • 38 Борката Рошавият

    12 2 Отговор
    Който се е здрависал с Пора все е дал фира.

    07:21 24.06.2026

  • 39 Тпрууу

    7 2 Отговор

    До коментар #33 от "Дори и в момента":

    Дорчо! Бива да си праззз, но нали точно ти ядеш украинските отрови!

    07:22 24.06.2026

  • 40 ЗА ЕС И БРИТАНИЯ

    9 3 Отговор
    Окраинците са разходен материал във прокси войната срещу Русия. След унищожаването на славянското население, англосаксите ще приберат част от останалата територия на днешна окраина.

    07:23 24.06.2026

  • 41 ОЧЕВИДНО ЕС ОТИВА КЪМ ПРОВАЛ

    11 4 Отговор
    Щом започва да действа в разрез с всичките си принципи. Коя окраина ще приемат?? - не са ясни границите, корупция по-голяма и от брюкселската, абсолютно недемократична и откровено нацистка държава.

    07:27 24.06.2026

  • 42 Баце

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шо станА бе копейки не//нормални?":

    Отвори някоя карта и гледай, белкем нещо разбереш.

    Коментиран от #47

    07:31 24.06.2026

  • 43 Майор Деянов, на всеки километър

    5 6 Отговор

    До коментар #34 от "Фен":

    "...Жалко, че сме с тях..."

    Е не бе...
    С патравите, сакати, криворъки, рукожопи рушняци будем дето два еднакви пирона нямат.
    Тъпунгер руски 😄

    07:31 24.06.2026

  • 44 ХаХаХа

    5 5 Отговор
    Бензинът в пРосия стигна до 3,20 евро!
    😜😜😜😜

    07:32 24.06.2026

  • 45 Гориил

    13 5 Отговор

    До коментар #37 от "Дежа вю":

    На руско-украинската граница никога не е имало нито един граничар или митничар. Това е така от много векове. Дори днес границата остава напълно отворена, пресичана от хиляди украинци, търсещи безопасност и убежище.Това е просто горчиво и тъжно признание, че войната е провокирана, както винаги, от Съединените щати, Англия, Франция и Германия. Германия можеше да се обедини военно и тогава загубите можеха да достигнат милиони животи. Русия не се съгласи на войната и прояви милост. Какво ви пречи да си признаете за пиратство?

    Коментиран от #48

    07:32 24.06.2026

  • 46 Баце

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Румен Радев, премиер":

    Реалността е, че имаме САМО един летящ самолет, така, че осъзнаваш ли какви ги плещиш?

    Коментиран от #51

    07:33 24.06.2026

  • 47 Ами гледаме бе копей

    5 11 Отговор

    До коментар #42 от "Баце":

    Ватенките се изнасят от Крим по единственият остал мост

    Коментиран от #59

    07:33 24.06.2026

  • 48 Руснак без крак...

    5 10 Отговор

    До коментар #45 от "Гориил":

    Спри руската вода, пий водка Финландия и все будет хорошо ☝️😁

    Коментиран от #61

    07:34 24.06.2026

  • 49 ЕС ВЪРНА ЛИ ВЕЧЕ 350 МИЛИАРДА

    8 3 Отговор
    Откраднати от Зеленски, дето САЩ си ги искат?

    Коментиран от #55

    07:34 24.06.2026

  • 50 Зеления

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Човекът":

    Бях, понеже съм боклук, сега съм на хонорар, кой даде повече.

    07:35 24.06.2026

  • 51 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    2 3 Отговор

    До коментар #46 от "Баце":

    Днес един F-16, завтра два, а на третия ден ще бомбандираме Мацква ☝️😄

    07:37 24.06.2026

  • 52 леле мале тоя няма дрескод

    8 2 Отговор
    втори ден брадясалия наркоман е със вмирисаната бяла тениска няма пари за костюмче

    от крадене не му остава да се погледне във огледалото

    може да и със маратонки на събора на ЕС

    07:38 24.06.2026

  • 53 Тръмп в ООН

    3 6 Отговор
    Путин губи по 40 000 войника на месец.
    Точка.

    Коментиран от #56

    07:39 24.06.2026

  • 54 Тагаенко

    5 5 Отговор
    Необходимо е да се спрат всички заплати в България и парите да отиват в Украйна. Българският народ е длъжен да помага

    07:39 24.06.2026

  • 55 А МОЧАТА?

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "ЕС ВЪРНА ЛИ ВЕЧЕ 350 МИЛИАРДА":

    Възстановиха ли МОЧАТА? А?

    Коментиран от #58

    07:39 24.06.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 купи си глава бе бастун

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тити":

    вижда се че имаш нужда да те управляват щото си шеемет

    07:41 24.06.2026

  • 58 ОТ ОКРАИНА ЩЕ ОТКРАДНЕТЕ

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "А МОЧАТА?":

    Само на геврека дупката.

    07:42 24.06.2026

  • 59 Баце

    8 2 Отговор

    До коментар #47 от "Ами гледаме бе копей":

    И кво, да не би да идват бандери на тяхно място?
    Бъди сигурен, че повече никога Крим няма да бъде на някого друг, освен на законният му собственик, а Орешника го гарантира на 1000%.
    Ноо тези неща не ги пишат от лиШчетата дето ти дават да четеш.

    07:42 24.06.2026

  • 60 оня с коня

    6 2 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    07:44 24.06.2026

  • 61 Ехоо

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Руснак без крак...":

    Знаеш ли къде се прави Финландия и кой е собственика към момента?

    Коментиран от #63

    07:44 24.06.2026

  • 62 ЕС-ТО СЕ ФАШИЗИРА И ФАЛРА

    6 3 Отговор
    Зеленски открадна 350 МИЛИАРДА от САЩ а Урсулата открадна 250 МИЛИАРДА руски замразени пари. И двете суми ще ги връща ЕС-то с лихвите.

    Коментиран от #69

    07:44 24.06.2026

  • 63 Руснак без крак...

    4 2 Отговор

    До коментар #61 от "Ехоо":

    ".. Знаеш ли къде се прави Финландия..."

    Не ставате, скрий се.
    Несчастници ру3ки.... 😄

    07:55 24.06.2026

  • 64 1001

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "ФАШИСТА ПУТЛЕР":

    На какво си братле много е силно!

    08:00 24.06.2026

  • 65 Значи Русия влиза в ЕС

    4 2 Отговор
    без напън. 😂😂😂😂😂 урките помагат.

    08:07 24.06.2026

  • 66 Майстора

    0 0 Отговор
    Поне заглавията си проверявайте, иначе надолу няма смисъл се чете.Или сте превели материалчето с ИИ.

    08:32 24.06.2026

  • 67 Бай Араб

    3 0 Отговор
    Румен Радев не може ли да върне лева?

    08:41 24.06.2026

  • 68 Голяма грешка

    2 1 Отговор
    е тази прибързаност за приемане на Украйна в ЕС! Тази страна няма никаква работа в ЕС, поне в близките двайсетина години! Да си оправят вътрешните проблеми, основният от които е космическата корупция, да спрат войната и тогава да се кандидатират, а не да разправят врели-некипели, че спасявали Европа от Русия...

    08:41 24.06.2026

  • 69 Бай Араб

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "ЕС-ТО СЕ ФАШИЗИРА И ФАЛРА":

    Руди Гела не може ли да помогне?

    08:42 24.06.2026

  • 70 Българин

    1 1 Отговор
    Зеленски не трябва да се унижава да разговаря с руския шпионин Радев. Дипломатите от Свободния свят трябва да предприемат пълна изолация на Чорапа!

    08:49 24.06.2026

  • 71 Общо

    0 0 Отговор
    Не разбрахме Радев лидер ли е в ЕС, подкрепил ли е Украйна да влезе в ЕС?

    08:52 24.06.2026

  • 72 Бай Араб

    0 2 Отговор
    Румен Радев защо не праща бензиновози от Нефтохим Бургас за Крим да помогне на Русия?

    08:53 24.06.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 ВВП

    1 0 Отговор
    Румен да знае че,уродът е токсичен .Погреба много политици ,Джонсън ,пакистанеца ,Урсула ,Шолци,Кир сТърмър .. Никифор...Да държи дистанция от наркоманеца .

    08:58 24.06.2026

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