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Европейският съд по правата на човека осъди Турция за нарушения по общо 893 дела

Европейският съд по правата на човека осъди Турция за нарушения по общо 893 дела

24 Юни, 2026 10:23 542 3

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  • турция-
  • фетхуллах гюлен

Анкара обвинява движението на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен в организирането на опита за преврат

Европейският съд по правата на човека осъди Турция за нарушения по общо 893 дела - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди Турция за нарушения по общо 893 дела, свързани с т.нар. Фетхуллахистка терористична организация (ФЕТО) на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен, съобщи сайтът „Търкиш минит“, цитиран от БТА.

В решенията си, които бяха публикувани на 23 юни, ЕСПЧ съобщи, че са установени нарушения по член 6 и член 7 от Европейска конвенция за правата на човека при общо 893 случая на осъждания на турски граждани за предполагаемо членство и връзки с ФЕТО. Член 6 гарантира правото на справедлив съдебен процес, докато член 7 забранява законово необоснованите наказания.

Анкара обвинява движението на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен, който почина през октомври 2024 г., в организирането на опита за преврат в Турция на 15 юли 2016 г. По данни на турското министерство на правосъдието от 2016 г. насам над 126 000 души са осъдени за предполагаеми връзки с движението, като над 11 000 от тях все още са в затвора. Съдебните производства продължават за над 24 000 лица, а други 58 000 остават обект на активно разследване почти десетилетие след опита за преврат.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Даа

    7 0 Отговор
    Защото Ердоган ви вкара,шпионите в затвора нали гадни пропаднали западняци а кво ще кажете за Израел дето нападна всички съседи мълчите кат п....

    10:28 24.06.2026

  • 2 осраински

    3 0 Отговор
    (ЕСПЧ) Може само да го д,ха

    10:37 24.06.2026

  • 3 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    Европейският съд ще осъди ли някой от собствените си магарета ционисти ,като Калас Урсула Мерц макарони и оня дето изби хиляди палестинци и ливанци ,то бива бива лижемерие ама Европа вече о срам няма

    10:40 24.06.2026

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