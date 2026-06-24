Европейският съд по правата на човека осъди Турция за нарушения по общо 893 дела

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди Турция за нарушения по общо 893 дела, свързани с т.нар. Фетхуллахистка терористична организация (ФЕТО) на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен, съобщи сайтът „Търкиш минит“, цитиран от БТА.

В решенията си, които бяха публикувани на 23 юни, ЕСПЧ съобщи, че са установени нарушения по член 6 и член 7 от Европейска конвенция за правата на човека при общо 893 случая на осъждания на турски граждани за предполагаемо членство и връзки с ФЕТО. Член 6 гарантира правото на справедлив съдебен процес, докато член 7 забранява законово необоснованите наказания.

Анкара обвинява движението на ислямския проповедник Фетхуллах Гюлен, който почина през октомври 2024 г., в организирането на опита за преврат в Турция на 15 юли 2016 г. По данни на турското министерство на правосъдието от 2016 г. насам над 126 000 души са осъдени за предполагаеми връзки с движението, като над 11 000 от тях все още са в затвора. Съдебните производства продължават за над 24 000 лица, а други 58 000 остават обект на активно разследване почти десетилетие след опита за преврат.