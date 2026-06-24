Американски пилот разказа за мистериозна „медуза“ от дронове над Иран след свалянето на неговия F-15

Пилотът на американски изтребител F-15, който се катапултира над Иран и впоследствие беше спасен при специална операция през април, е разказал за необичайна гледка, наблюдавана непосредствено преди инцидента. Информацията бе разпространена от медията Wion, която се позовава на данни от разпити на пилота след неговото извеждане от района, предава БТА.

По думите на пилота, в небето е имало множество дронове, които са се движели координирано и са образували структура, наподобяваща медуза. Той описал обекта като група от свързани помежду си летателни апарати, които се придвижвали като единна система, а по-малки дронове били разположени под по-големите и наподобявали „крака“.

Според разказа му наблюдаваното изглеждало „като нещо извънземно“. По време на разпитите пилотът е сравнил картината и с „минно поле от дронове“, което допълнително е затруднило експертите в опитите им да определят естеството на наблюдавания феномен.

Инцидентът е станал по време на конфликта между Съединените щати и Иран. Самолетът F-15 е бил свален, а двамата членове на екипажа са успели да се катапултират. Пилотът е бил спасен в рамките на часове, докато офицерът по въоръжението е прекарал известно време в укритие в планински район, преди също да бъде успешно евакуиран.

Според публикацията американски разузнавателни представители са проявили сериозен интерес към показанията на пилота. Един от участниците в разпита дори го е попитал дали е сигурен в това, което твърди, че е видял. Засега няма официално потвърждение от американските власти относно естеството на предполагаемите обекти.

Военни анализатори отбелязват, че ако действително става дума за група дронове, способни да действат като единна система и да изпълняват сложни координирани маневри, това би могло да бъде индикация за значителен технологичен напредък в развитието на безпилотните системи.

Междувременно Вашингтон и Техеран продължават дипломатическите контакти след подписания меморандум за разбирателство, който постави основата за прекратяване на бойните действия и за последващи преговори по въпросите на сигурността и корабоплаването в региона.

Развитието на модерни безпилотни системи и нарастващата роля на дроновете във военните конфликти са от пряко значение и за държавите членки на НАТО, включително България. Алиансът отделя все по-голямо внимание на противодействието срещу безпилотни летателни апарати и на развитието на способности за защита на въздушното пространство.