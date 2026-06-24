Американски пилот разказа за мистериозна „медуза“ от дронове над Иран след свалянето на неговия F-15

Пилотът на американски изтребител F-15, който се катапултира над Иран и впоследствие беше спасен при специална операция през април, е разказал за необичайна гледка, наблюдавана непосредствено преди инцидента. Информацията бе разпространена от медията Wion, която се позовава на данни от разпити на пилота след неговото извеждане от района, предава БТА.
По думите на пилота, в небето е имало множество дронове, които са се движели координирано и са образували структура, наподобяваща медуза. Той описал обекта като група от свързани помежду си летателни апарати, които се придвижвали като единна система, а по-малки дронове били разположени под по-големите и наподобявали „крака“.
Според разказа му наблюдаваното изглеждало „като нещо извънземно“. По време на разпитите пилотът е сравнил картината и с „минно поле от дронове“, което допълнително е затруднило експертите в опитите им да определят естеството на наблюдавания феномен.
Инцидентът е станал по време на конфликта между Съединените щати и Иран. Самолетът F-15 е бил свален, а двамата членове на екипажа са успели да се катапултират. Пилотът е бил спасен в рамките на часове, докато офицерът по въоръжението е прекарал известно време в укритие в планински район, преди също да бъде успешно евакуиран.
Според публикацията американски разузнавателни представители са проявили сериозен интерес към показанията на пилота. Един от участниците в разпита дори го е попитал дали е сигурен в това, което твърди, че е видял. Засега няма официално потвърждение от американските власти относно естеството на предполагаемите обекти.
Военни анализатори отбелязват, че ако действително става дума за група дронове, способни да действат като единна система и да изпълняват сложни координирани маневри, това би могло да бъде индикация за значителен технологичен напредък в развитието на безпилотните системи.
Междувременно Вашингтон и Техеран продължават дипломатическите контакти след подписания меморандум за разбирателство, който постави основата за прекратяване на бойните действия и за последващи преговори по въпросите на сигурността и корабоплаването в региона.
Развитието на модерни безпилотни системи и нарастващата роля на дроновете във военните конфликти са от пряко значение и за държавите членки на НАТО, включително България. Алиансът отделя все по-голямо внимание на противодействието срещу безпилотни летателни апарати и на развитието на способности за защита на въздушното пространство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
11:39 24.06.2026
2 Наглите янки..
11:40 24.06.2026
3 6135
11:44 24.06.2026
4 може да е фалшива новина
11:44 24.06.2026
5 Пилотът Гошу
11:46 24.06.2026
6 Пламен
Странна работа. Над ККП-то в казармата имаше огромен надпис ,,ПО ВОЕННИ ВЪПРОСИ- ДОТУК !"
А тоз тръгнал да разправя , сякъш става дума за кумшийката.
Аре стига глупости.
Коментиран от #19
11:48 24.06.2026
7 Смяната на пола
11:49 24.06.2026
8 Хи хи хи хи
Коментиран от #20
11:49 24.06.2026
9 НЯМА МУ НИЩО
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И ГЛ.РОЛЯ ЩЕ Я ИЗПЪЛНИ
МОРГЪН ФРИЙМЕН,НАЛИ...
11:51 24.06.2026
10 дРончо
11:52 24.06.2026
11 ТопГън
11:52 24.06.2026
12 Пилоту бе
11:52 24.06.2026
13 сащисан кравар
11:53 24.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
11:54 24.06.2026
16 Ъперкът
11:56 24.06.2026
17 хихи
11:56 24.06.2026
18 Владимир Путин, президент
След три бутилки водка Финландия наште pyccкие льотчики не само медузи, ами слонове и китове са виждали в небето. И много още други неща ☝️
11:59 24.06.2026
19 Не се връзвай
До коментар #6 от "Пламен":Подобни писания са само за смях и двеста вица. Факти знаят как да ни разсмеят от сърце
12:00 24.06.2026
20 хихи
До коментар #8 от "Хи хи хи хи":Този самолет първоначално твърдяха, че съвсем демократично е аварирал. Сегъ пък свален.!? Демократичните самолети не ги свалят...!?
12:00 24.06.2026
21 този кравар
12:01 24.06.2026
22 Тодор
12:03 24.06.2026
23 Смех бате
12:03 24.06.2026
24 Ха ха ха ха
12:04 24.06.2026
25 Коста
12:09 24.06.2026
26 Звезди посред бял ден!
12:11 24.06.2026
27 Из падмасковие
12:13 24.06.2026
28 Като в дистопичен
12:24 24.06.2026
29 Голия
Коментиран от #32
12:25 24.06.2026
30 Фактите
12:27 24.06.2026
31 Летец Пешеходец
12:43 24.06.2026
32 Факт
До коментар #29 от "Голия":Още една медуза има.Ама тя не се прибира в Кiев.Ходи по света да смуче пари.
12:46 24.06.2026