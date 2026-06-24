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Американски пилот разказа за мистериозна „медуза“ от дронове над Иран след свалянето на неговия F-15

Американски пилот разказа за мистериозна „медуза“ от дронове над Иран след свалянето на неговия F-15

24 Юни, 2026 11:38, обновена 24 Юни, 2026 11:37 2 419 32

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  • иран-
  • сваляне-
  • изтребител-
  • ф-15

Според публикация на Wion наблюдението е предизвикало интерес сред американските разузнавателни служби, които се опитват да установят какво точно е видял пилотът

Американски пилот разказа за мистериозна „медуза“ от дронове над Иран след свалянето на неговия F-15 - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Пилотът на американски изтребител F-15, който се катапултира над Иран и впоследствие беше спасен при специална операция през април, е разказал за необичайна гледка, наблюдавана непосредствено преди инцидента. Информацията бе разпространена от медията Wion, която се позовава на данни от разпити на пилота след неговото извеждане от района, предава БТА.

По думите на пилота, в небето е имало множество дронове, които са се движели координирано и са образували структура, наподобяваща медуза. Той описал обекта като група от свързани помежду си летателни апарати, които се придвижвали като единна система, а по-малки дронове били разположени под по-големите и наподобявали „крака“.

Според разказа му наблюдаваното изглеждало „като нещо извънземно“. По време на разпитите пилотът е сравнил картината и с „минно поле от дронове“, което допълнително е затруднило експертите в опитите им да определят естеството на наблюдавания феномен.

Инцидентът е станал по време на конфликта между Съединените щати и Иран. Самолетът F-15 е бил свален, а двамата членове на екипажа са успели да се катапултират. Пилотът е бил спасен в рамките на часове, докато офицерът по въоръжението е прекарал известно време в укритие в планински район, преди също да бъде успешно евакуиран.

Според публикацията американски разузнавателни представители са проявили сериозен интерес към показанията на пилота. Един от участниците в разпита дори го е попитал дали е сигурен в това, което твърди, че е видял. Засега няма официално потвърждение от американските власти относно естеството на предполагаемите обекти.

Военни анализатори отбелязват, че ако действително става дума за група дронове, способни да действат като единна система и да изпълняват сложни координирани маневри, това би могло да бъде индикация за значителен технологичен напредък в развитието на безпилотните системи.

Междувременно Вашингтон и Техеран продължават дипломатическите контакти след подписания меморандум за разбирателство, който постави основата за прекратяване на бойните действия и за последващи преговори по въпросите на сигурността и корабоплаването в региона.

Развитието на модерни безпилотни системи и нарастващата роля на дроновете във военните конфликти са от пряко значение и за държавите членки на НАТО, включително България. Алиансът отделя все по-голямо внимание на противодействието срещу безпилотни летателни апарати и на развитието на способности за защита на въздушното пространство.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    30 2 Отговор
    Ще правят филм в Холивуд по този случай и ще включат и извънземни кораби за по интересно.

    Коментиран от #9

    11:39 24.06.2026

  • 2 Наглите янки..

    25 6 Отговор
    пак някой ги напада?!!!

    11:40 24.06.2026

  • 3 6135

    33 3 Отговор
    Ситуацията се описва добре с българското "Скриха им шапката".

    11:44 24.06.2026

  • 4 може да е фалшива новина

    9 5 Отговор
    има много пилоти които не са с акъла си . около 200 са за 80 години . виждали са извънземни, сфери летящи, летящи чинии , много бързо летящи обекти , марсиянски кораби , но какво да се прави . дали е чиста халюцинация . някои се кълнат . други показват снимки, филми, обекти на радара . ако си пилот това се случва . вярва си . ако не си пилот е малко вероятно да срещнеш енело . почти няма вероятност .

    11:44 24.06.2026

  • 5 Пилотът Гошу

    28 4 Отговор
    САЩ отдавна знаят, че други са много по-напред в някои области, просто боли да си признаят... Понякога да имаш много пари пречи... Караш направо и не търсиш други варианти.

    11:46 24.06.2026

  • 6 Пламен

    23 2 Отговор
    ,,Американски пилот разказа..."
    Странна работа. Над ККП-то в казармата имаше огромен надпис ,,ПО ВОЕННИ ВЪПРОСИ- ДОТУК !"

    А тоз тръгнал да разправя , сякъш става дума за кумшийката.
    Аре стига глупости.

    Коментиран от #19

    11:48 24.06.2026

  • 7 Смяната на пола

    7 1 Отговор
    В Женски е задължително днес особено когато си набеден за Филадец

    11:49 24.06.2026

  • 8 Хи хи хи хи

    16 4 Отговор
    Пилота се е поосралл от страх

    Коментиран от #20

    11:49 24.06.2026

  • 9 НЯМА МУ НИЩО

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И ГЛ.РОЛЯ ЩЕ Я ИЗПЪЛНИ
    МОРГЪН ФРИЙМЕН,НАЛИ...

    11:51 24.06.2026

  • 10 дРончо

    14 5 Отговор
    Руснаците свиха перките на натовците рЕзко....

    11:52 24.06.2026

  • 11 ТопГън

    15 0 Отговор
    Тоя яко е друсал преди злощастният си полет! Правят го от страх!😂

    11:52 24.06.2026

  • 12 Пилоту бе

    15 2 Отговор
    На страха очите са големи. Добре че не е видял аквамен с тризъбеца щото голям смях щеше да пада ха а

    11:52 24.06.2026

  • 13 сащисан кравар

    18 4 Отговор
    Прилича на тестване на китайска или руска разработки, само тези две държави значително превъзхождат допотопните САЩ!

    11:53 24.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    15 0 Отговор
    🤩 Вече има повече дронове отколкото мухи и комари. Скоро ще се наложи да се пръска против дронове. 🤡🤑

    11:54 24.06.2026

  • 16 Ъперкът

    11 4 Отговор
    Технологичния напредък на персите е на стотици години пред говедарите. Докато едните се пъчат в Холивуд, другите работят здраво за своето оцеляване.

    11:56 24.06.2026

  • 17 хихи

    10 2 Отговор
    оцапал е гащите

    11:56 24.06.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    5 8 Отговор
    Смешници....
    След три бутилки водка Финландия наште pyccкие льотчики не само медузи, ами слонове и китове са виждали в небето. И много още други неща ☝️

    11:59 24.06.2026

  • 19 Не се връзвай

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пламен":

    Подобни писания са само за смях и двеста вица. Факти знаят как да ни разсмеят от сърце

    12:00 24.06.2026

  • 20 хихи

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хи хи хи хи":

    Този самолет първоначално твърдяха, че съвсем демократично е аварирал. Сегъ пък свален.!? Демократичните самолети не ги свалят...!?

    12:00 24.06.2026

  • 21 този кравар

    7 1 Отговор
    този кравар лъже по турските медии показаха как един овчар вая с ловна пушка самолета срам и позор и ние се надяваме и им плащаме милиарди да ни пазят - армия от обратни

    12:01 24.06.2026

  • 22 Тодор

    7 0 Отговор
    Че то отдавна има такива работи. Пълно е със светлинни шоута с дронове, правят надписи във въздуха и какви ли не неща. Какво пречи да се направи и военна версия на това, като подвижно минно поле с дронове например, добра идея :)

    12:03 24.06.2026

  • 23 Смех бате

    6 1 Отговор
    Психодиспансера отвъд океана се напълни от войнствените действия на стария рижа.

    12:03 24.06.2026

  • 24 Ха ха ха ха

    4 0 Отговор
    Медуза викаш, а? Ха ха ха

    12:04 24.06.2026

  • 25 Коста

    3 0 Отговор
    Че туй китайците го правят от години. Светлинни шоута.

    12:09 24.06.2026

  • 26 Звезди посред бял ден!

    4 0 Отговор
    И на Дончо всеки ден му се привиждат всякакви сделки! Явно е заразно! Толкова бой ядоха от Иран, че взеха да им се привиждат звези посред бял ден!

    12:11 24.06.2026

  • 27 Из падмасковие

    3 4 Отговор
    Над Техеран и Москва има фойерверки,народа беден ,няма кво да се лапа,а щата калафорния има по голям БВП от двете джуджета

    12:13 24.06.2026

  • 28 Като в дистопичен

    2 0 Отговор
    научнофантастичен филм. Лека-полека всичко "ужасно", на кото едно време се смеехме на тези филми, се сбъдва. И това не е теория на конспирацията, за съжаление

    12:24 24.06.2026

  • 29 Голия

    3 2 Отговор
    има само една медуза с къси крака и тя е в кремъл , не във иран

    Коментиран от #32

    12:25 24.06.2026

  • 30 Фактите

    3 0 Отговор
    Още през 80те сащ пуснаха едно филмче какво е дрон бенджи,закс и звездния принц

    12:27 24.06.2026

  • 31 Летец Пешеходец

    0 0 Отговор
    Част от спасителната операция и изолиране на района. Американците от поне десет години използват дронове с изкуствен интелект. Още през 2016 направиха демонстрация с над 100 дрона, които бяха изстреляни от 3 Ф-18 и действаха координирано, като единен организъм.

    12:43 24.06.2026

  • 32 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Голия":

    Още една медуза има.Ама тя не се прибира в Кiев.Ходи по света да смуче пари.

    12:46 24.06.2026