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Германия арестува млад румънец, който искал да наложи нацистки режим в страната си

Германия арестува млад румънец, който искал да наложи нацистки режим в страната си

30 Юни, 2026 17:11 890 22

  • румъния-
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  • нацизъм

Младият мъж е заподозрян, че е опитал да създаде чуждестранна терористична организация, която да оглави като лидер

Германия арестува млад румънец, който искал да наложи нацистки режим в страната си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия е арестувала днес румънски гражданин, обвинен в опит да създаде крайнодясна терористична организация с цел да предизвика „терористична война“ в Румъния, рухване на държавата и инсталиране на режим, вдъхновен от национал-социализма (нацизма - бел. ред.), съобщи Федералната прокуратура, цитирана от ДПА, Аджерпрес и Франс прес, пише БТА.

Румънският информационен сайт Хотнюз е потърсил за коментар Министерството на външните работи на Румъния, но до момента не е получена реакция.

Според съобщението на Федералната прокуратура, Никита П. е арестуван в окръг Енц, провинция Баден-Вюртемберг в югозападната част на страната, от полицаи от тази провинция и от провинция Райнланд-Пфалц.

Младият мъж е заподозрян, че е опитал да създаде чуждестранна терористична организация, която да оглави като лидер, и е планирал насилствени действия срещу сигурността на държавата.

Прокуратурата обвинява Никита П., че между 18- и 20-годишната си възраст е опитал да създаде крайнодясна организация, която имала за цел да унищожи румънската държава и да наложи режим, вдъхновен от национал-социализма. Тези действия, според прокуратурата, са започнали в началото на 2023 г.

За да набере членове на организацията, заподозреният е управлявал два канала за съобщения в Германия, които са били насочени основно към млади румънци, посочва обвинението.

Чрез тези канали той е подтиквал абонатите и членовете да извършват различни криминални престъпления – от рисуване на крайнодесни графити и самонараняване до палежи на сгради, в които живеят мигранти или членове на ЛГБТК+ общността, и дори убийство на хора, определяни като „подчовеци“, посочва обвинението.

Никита П. също така публикувал в тези канали инструкции за правене на отрови и взривни вещества, както и за коктейли Молотов и коли-бомби.

ДПА информира, че румънецът ще бъде изправен по-късно днес пред съдия във федералния съд в Карлсруе, който ще вземе решение дали да бъде поставен в предварителен арест.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мария Атанасова

    14 2 Отговор
    ВОЙНАТА СЕ ПРЕМЕСТИ В МОНАКО!
    Тази нощ във входа на небостъргача в който живее украинският милиардер Вадим Ермолаев в Монако избухна мощна бомба. По стълбите са немерени 3-ма тежко ранени, между които дете останало без крака, следствие на взрива.

    Ермолаев според FORBES е 23-ти по богатство украинец. Забогатял е в производството на вино. Родом от Диепропетровск, той и считан за дезертьор от властите в Киев. Тепърва започва. Има още ранени.

    Коментиран от #11

    17:13 30.06.2026

  • 2 Наблюдател

    30 2 Отговор
    А тези които анулираха и забраниха изборите в Румъния, Оскар или Нобел ще получат???

    17:15 30.06.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 2 Отговор
    За децата (..00)- Германия не арестува БорисОF, а създаде ГЕРБ и го назначи за лидер❗

    17:18 30.06.2026

  • 4 Призовавам да гледате втора национална Т

    14 3 Отговор
    В предаването четири очи които не виждат по-далече от носа си. Тази вечер със специалното участие на Ивайло ,, умният ,, които е почти постоянно присъствие от групата на деберастите която чао чао си отива от следващия парламент за да разберете какво блестящо присъствие или са на връзка с главния мозък.

    17:19 30.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Наркоман ли е

    13 4 Отговор
    Да не е Зеленски

    Коментиран от #8

    17:20 30.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този бил с

    16 2 Отговор

    До коментар #6 от "Наркоман ли е":

    миризлив зелен потник , дрогиран и фъфлел "Дай, бате, дай" Само Наркоманскииий е бил.

    17:22 30.06.2026

  • 9 Хе,хе...!

    19 2 Отговор
    Че то по тая логика трябва първо да арестуват...Зеленски!

    17:24 30.06.2026

  • 10 Ами

    21 1 Отговор
    Айде сега чалъми :)
    Цяла Западна Европа се ръководи от потомци на нацисти.
    Тръгнали да се занимават с някакъв си румънец.

    Коментиран от #13

    17:25 30.06.2026

  • 11 Не разбрах?!

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мария Атанасова":

    ,,Тепърва започва"...,с кое и с кои...?!

    17:26 30.06.2026

  • 12 Хм...

    13 2 Отговор
    Добре де, в у крайна си маршируват с факлите и знамената с пречупените кръстове по улиците, целите са в татуси на сс вафен, кръщават си площади и булеварди на отявлени нацисти, кръщават си военни части на нацистки организации изклали стотици хиляди поляци и евреи (за които все по малко ме е жал). Погребват с военни и държавни почести доказани нацистки престъпници. Че напоследък не се ограничават само в у крайна ами почват да си пробутват номерата из целия ЕсеС, включително Германия.
    И?

    17:29 30.06.2026

  • 13 Хи хи хи

    6 7 Отговор

    До коментар #10 от "Ами":

    Да ама на "румънеца " първото име е Никита нали се сещате. .......

    Коментиран от #15, #16

    17:30 30.06.2026

  • 14 Софиянец

    14 3 Отговор
    А дадоха пари на млад украинец, за да наложи нацистки режим в страната си 😂

    17:31 30.06.2026

  • 15 Ха ха ха

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хи хи хи":

    Нали се сещате!
    Ако първото му име започваше с ,,ВОлодимир"...изобще нямаше да го пипнат,ако дори и крещеше на площада ,,Зик...Х...л"...!

    17:39 30.06.2026

  • 16 Хахаха

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хи хи хи":

    Никита е много разпространено име в Украйна. Справка АL.

    17:42 30.06.2026

  • 17 Ндааа

    6 0 Отговор
    Тъй става, когато виждаш, че едни работят за да издържат други, дето се размножават като...

    17:43 30.06.2026

  • 18 А нациста Нетаняху

    3 0 Отговор
    кога ще го арестуват? Те били "богоизбрани" и искат да завладеят целия близък изток, а след това и света. Това не е ли чиста проба нацизъм? Но за тях си затварят устата, очите, и ушите.

    17:57 30.06.2026

  • 19 Ами арестуваните и

    4 0 Отговор
    Урсула Калас макрон и мерц.те правят същото

    18:00 30.06.2026

  • 20 да ве да

    3 0 Отговор
    Едва ли е точно така, най-вероятно е писал възмутени постове заради бруталнито вмешателството на Урсула във вътрешнополитическите въпроси в Румъния и урсуланците са го поръчали на службите?

    18:08 30.06.2026

  • 21 Шашав

    1 1 Отговор
    Къде да се запиша

    18:14 30.06.2026

  • 22 Ха Ха

    1 0 Отговор
    Каква бдителност. Горкият младеж, ще падне жертва на Атлантическата Демонкрация

    18:29 30.06.2026

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