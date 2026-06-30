Германия арестува млад румънец, който искал да наложи нацистки режим в страната си

Германия е арестувала днес румънски гражданин, обвинен в опит да създаде крайнодясна терористична организация с цел да предизвика „терористична война“ в Румъния, рухване на държавата и инсталиране на режим, вдъхновен от национал-социализма (нацизма - бел. ред.), съобщи Федералната прокуратура, цитирана от ДПА, Аджерпрес и Франс прес, пише БТА.
Румънският информационен сайт Хотнюз е потърсил за коментар Министерството на външните работи на Румъния, но до момента не е получена реакция.
Според съобщението на Федералната прокуратура, Никита П. е арестуван в окръг Енц, провинция Баден-Вюртемберг в югозападната част на страната, от полицаи от тази провинция и от провинция Райнланд-Пфалц.
Младият мъж е заподозрян, че е опитал да създаде чуждестранна терористична организация, която да оглави като лидер, и е планирал насилствени действия срещу сигурността на държавата.
Прокуратурата обвинява Никита П., че между 18- и 20-годишната си възраст е опитал да създаде крайнодясна организация, която имала за цел да унищожи румънската държава и да наложи режим, вдъхновен от национал-социализма. Тези действия, според прокуратурата, са започнали в началото на 2023 г.
За да набере членове на организацията, заподозреният е управлявал два канала за съобщения в Германия, които са били насочени основно към млади румънци, посочва обвинението.
Чрез тези канали той е подтиквал абонатите и членовете да извършват различни криминални престъпления – от рисуване на крайнодесни графити и самонараняване до палежи на сгради, в които живеят мигранти или членове на ЛГБТК+ общността, и дори убийство на хора, определяни като „подчовеци“, посочва обвинението.
Никита П. също така публикувал в тези канали инструкции за правене на отрови и взривни вещества, както и за коктейли Молотов и коли-бомби.
ДПА информира, че румънецът ще бъде изправен по-късно днес пред съдия във федералния съд в Карлсруе, който ще вземе решение дали да бъде поставен в предварителен арест.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мария Атанасова
Тази нощ във входа на небостъргача в който живее украинският милиардер Вадим Ермолаев в Монако избухна мощна бомба. По стълбите са немерени 3-ма тежко ранени, между които дете останало без крака, следствие на взрива.
Ермолаев според FORBES е 23-ти по богатство украинец. Забогатял е в производството на вино. Родом от Диепропетровск, той и считан за дезертьор от властите в Киев. Тепърва започва. Има още ранени.
Коментиран от #11
17:13 30.06.2026
2 Наблюдател
17:15 30.06.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
17:18 30.06.2026
4 Призовавам да гледате втора национална Т
17:19 30.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Наркоман ли е
Коментиран от #8
17:20 30.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този бил с
До коментар #6 от "Наркоман ли е":миризлив зелен потник , дрогиран и фъфлел "Дай, бате, дай" Само Наркоманскииий е бил.
17:22 30.06.2026
9 Хе,хе...!
17:24 30.06.2026
10 Ами
Цяла Западна Европа се ръководи от потомци на нацисти.
Тръгнали да се занимават с някакъв си румънец.
Коментиран от #13
17:25 30.06.2026
11 Не разбрах?!
До коментар #1 от "Мария Атанасова":,,Тепърва започва"...,с кое и с кои...?!
17:26 30.06.2026
12 Хм...
И?
17:29 30.06.2026
13 Хи хи хи
До коментар #10 от "Ами":Да ама на "румънеца " първото име е Никита нали се сещате. .......
Коментиран от #15, #16
17:30 30.06.2026
14 Софиянец
17:31 30.06.2026
15 Ха ха ха
До коментар #13 от "Хи хи хи":Нали се сещате!
Ако първото му име започваше с ,,ВОлодимир"...изобще нямаше да го пипнат,ако дори и крещеше на площада ,,Зик...Х...л"...!
17:39 30.06.2026
16 Хахаха
До коментар #13 от "Хи хи хи":Никита е много разпространено име в Украйна. Справка АL.
17:42 30.06.2026
17 Ндааа
17:43 30.06.2026
18 А нациста Нетаняху
17:57 30.06.2026
19 Ами арестуваните и
18:00 30.06.2026
20 да ве да
18:08 30.06.2026
21 Шашав
18:14 30.06.2026
22 Ха Ха
18:29 30.06.2026