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Русия въвежда ограничения за продажбата на гориво в няколко региона

Русия въвежда ограничения за продажбата на гориво в няколко региона

24 Юни, 2026 15:46, обновена 24 Юни, 2026 15:46 499 45

  • русия-
  • петрол-
  • продажба

Властите в различни части на страната ограничават количествата бензин и дизел заради рязко нарастващо търсене

Русия въвежда ограничения за продажбата на гориво в няколко региона - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Няколко руски региона въведоха временни ограничения върху продажбата на горива за леки автомобили в опит да овладеят нарастващото търсене и да осигурят равномерно снабдяване. За мерките съобщава Би Би Си, като те вече се прилагат в различни части на страната, предава News.bg.

В република Адигея губернаторът Мурат Кумпилов обяви временни ограничения върху количеството гориво, което може да бъде закупувано за леки автомобили. Той не уточни конкретен лимит в литри, но посочи, че търсенето на горива в региона нараства „стръмно“. По думите му целта на мярката е да гарантира справедливо разпределение на наличните количества.

Подобни ограничения вече са въведени и в Ямало-Ненецкия автономен окръг. Регионалното министерство на икономиката съобщи, че няколко бензиностанции са наложили лимити върху продажбите. Големите вериги са преустановили продажбата на гориво в туби, а на отделни станции клиентите могат да зареждат между 40 и 70 литра на превозно средство.

В Липецка област губернаторът Игор Артамонов обяви ограничение за продажбата на бензин за физически лица. Горивата АИ-92, АИ-95 и АИ-100 ще се продават в количество до 30 литра на автомобил и единствено за непосредствено зареждане на превозни средства. Към момента дизеловото гориво не попада под действието на ограниченията.

Мерки бяха въведени и в Самарска област. Губернаторът Вячеслав Федорищев съобщи, че за период от две седмици ще действат лимити от до 40 литра бензин и до 100 литра дизелово гориво на превозно средство. Ограниченията се отнасят за продажбите на бензиностанциите в региона.

Русия е сред най-големите производители и износители на петрол и горива в света, поради което всякакви ограничения или сътресения на вътрешния ѝ пазар се следят внимателно от международните енергийни пазари. България, като част от европейския енергиен пазар, е зависима от общите ценови тенденции при петрола и горивата, макар че доставките за страната се осъществяват основно чрез диверсифицирани източници в рамките на Европейския съюз.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киев за три дня

    15 10 Отговор
    А бляяяя


    :)

    Коментиран от #34

    15:47 24.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Град Козлодуй

    9 11 Отговор
    Падна и Славянск. Нашите медии няма да пишат за това

    15:50 24.06.2026

  • 5 Трол

    12 8 Отговор
    Вече имаме ракети с бензиностанция, а не бензиностанция с ракети.

    15:50 24.06.2026

  • 6 да бе

    16 7 Отговор
    не мозе да бъде, бензиностанцията сега без бензин ли е бре? тея рашки и в пустинята дефицит на пясък ще предизвикат

    15:51 24.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Фгйкло

    10 3 Отговор
    Рязко нарастващото търсене!

    15:51 24.06.2026

  • 9 Бензиностанцията с ракети

    16 8 Отговор
    остана без бензин и ракети!

    15:53 24.06.2026

  • 10 Летец Пешеходец

    20 10 Отговор
    В Москва и Подмосковието, километрични опашки за бензин, като е въведен лимит 20-30 литра на автомобил. За Крим и Севастопол да не говорим. Фалиралата Сибирско-Азиатска Дупка, яко го закъса. "Бензиностанцията с Ракети", ще остане без бензин, а да се надяваме, че и без ракети. Украинците се стараят и по двете направления. Вчера думнаха някакъв голям завод за ракетни компоненти. Иронията е, че го поразиха с ракети- "Сторм Шедоу". Още по-големият резил е, че нашите русофили, които ни управляват, ентусиазирано продължават да продават оръжие на Украйна, при това в големи обеми. На практика цялата продукция на нашият ВПК, отива при украинците. Е, поне един гламав русофил, като Иво Христов например, няма ли да ни обясни, каква е тази "конспирация"? Явно "имат зъб" на "братушките" за нещо.

    15:54 24.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 шеломов вова

    19 6 Отговор
    как да свалиш наташка? Подари туба бензин.

    Коментиран от #21

    15:57 24.06.2026

  • 13 Абе

    4 5 Отговор
    защо колите им са с десен волан?

    15:59 24.06.2026

  • 14 ...

    13 7 Отговор
    Тия нещастници ги чака студена зима. Ще ядат хамстери...

    16:00 24.06.2026

  • 15 Анджо

    13 5 Отговор
    Сега китайците да изпращат гориво на руснаците за да ги спасяват, копейки и вие трябва да изпращате не се правете ощипани.😂😂😂😂⛽💥 За първо време може да им изпратите 🛴🚴😂😂😂

    16:00 24.06.2026

  • 16 Митя

    7 5 Отговор
    А с антифриза,как е?

    Коментиран от #30

    16:00 24.06.2026

  • 17 шеломов вова

    7 6 Отговор
    няма проблем с горивото и бензин няма

    16:02 24.06.2026

  • 18 Хаха

    12 5 Отговор
    Бензиностанцията с ракети е вече без ракети и без бензин. Костя копейкин е тръгнал да помага с две туби бензин, ама му ги открадли на границата.

    16:03 24.06.2026

  • 19 ШЕЛОМОВ как е?

    10 5 Отговор
    Какво е чувството да си ИДИОТЪТ и НЕУДАЧНИКЪТ на 21 век?

    16:03 24.06.2026

  • 20 смях в залата

    9 5 Отговор
    Всички тръгнаха да бягат и се повиши търсенето . За да не остане без народ приятеля на нашия чорап им скри бензина.

    16:03 24.06.2026

  • 21 Анджо

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "шеломов вова":

    Много скъпо бе ,намали малко.🎉и на това ще се радват.

    16:04 24.06.2026

  • 22 Дон Корлеоне

    8 4 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    16:05 24.06.2026

  • 23 Димяща ушанка

    10 4 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    16:08 24.06.2026

  • 24 Копейки как е?

    11 4 Отговор
    Какво е чувството да сте ИДИОТИТЕ и НЕУДАЧНИЦИТЕ на 21 век?

    16:09 24.06.2026

  • 25 да питам

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "шеломов вова":

    верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?

    16:10 24.06.2026

  • 26 Илич

    8 4 Отговор
    Какво стана с електрификацията?

    Коментиран от #29

    16:10 24.06.2026

  • 27 Мирчо Спасов Белене

    10 4 Отговор
    Преди три часа четирите хангара на летището Саки във временно окупирания Крим бяха разрушени от украинския строителен надзор. Разбира се, заедно със самолетите и оборудването.
    Малко след това на Кобзон се представиха и последните две установки С 400 от непосредствено защитаващите незаконно построеният мост. Те и така бяха излишни щото преди три дена им разрушиха радарите. След още десет минути унищожила и две установки Панцир, които трябваше да пазят С 400.
    Ама случват се тия работи - на чужда земя всичко става. Сега мостът е охраняван само от дедо Господ!

    16:10 24.06.2026

  • 28 Пропуснали са да споменат

    10 4 Отговор
    режима на тока в над седем големи района

    Коментиран от #31

    16:10 24.06.2026

  • 29 Хе хе!

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "Илич":

    Ленин: Комунизъм = електрификация плюс съветска власт.

    16:12 24.06.2026

  • 30 Изпиха го

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Митя":

    братушките барабар с одеколоните.

    16:14 24.06.2026

  • 31 Хуманитарна криза

    8 0 Отговор

    До коментар #28 от "Пропуснали са да споменат":

    Крим, ЛНР и ДНР са без вода повече от 2 години, живеят на водоноски. Сега Крим е с режим на тока и без грам горива. Това е "руский мир".

    16:15 24.06.2026

  • 32 Маша

    5 0 Отговор
    Рафинериите наблягат на антифриза!

    16:16 24.06.2026

  • 33 Мемфис

    7 0 Отговор
    Цената на бензина във великият съвеЦки съюз ГОНИ ТРИ ЕВРО!!!!
    Скоро ще настъпи поредният колапс на азиатската ко чи на!

    Коментиран от #41

    16:16 24.06.2026

  • 34 Пyтю късий ...

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Киев за три дня":

    Другари и другарки мужици - каква я мислихме ние Киев за 3 дни ... а каква стана тя ... СВО се оказа едно недоносче ...

    16:18 24.06.2026

  • 35 Аре а не се баламосваме

    6 0 Отговор
    У целата монгольяк П едерация има ограничения и почти никъде нема беГзин 100 .
    Скоро Ху йловия МИР ле е при СССР
    Хихихихихи

    16:18 24.06.2026

  • 36 Кольо Джепането

    4 0 Отговор
    Тия Нищеброди ли щеа а воюват с НАТО?
    Ееееедехееее

    16:19 24.06.2026

  • 37 Фори

    3 0 Отговор
    Няма значение че няма бензин.Важното е че е по-евтин от в България!

    Коментиран от #44

    16:19 24.06.2026

  • 38 Никой

    6 0 Отговор
    Има един шаро българин , който живее в Москва и пуска клипове в Ю-ТУБ . Последния е от 18 . 06 . 2026 г. където снима и показва , че по бензиностанциите има само 100 окт . бензин , няма за деня дизел , изчерпан . Но оптимист за утре , че ще заредят . То така се зареждат бензиностанции в Москва .

    16:21 24.06.2026

  • 39 Путин гол до кръста на пони

    3 0 Отговор
    Адигея. И такава република ли съм имал? Ми аз много неща съм имал бе. Защо ме подлъгахте да нападам Украйна. Шойго? Украинците били с нас!!!! Гундяев? Господ бил с мене! Киев за Три дни!!! Сега нема да имам нищо. Така ще сиумра гол кат пушка.

    16:21 24.06.2026

  • 40 От днес

    6 0 Отговор
    и в най- нефтодобивния район на Москалия има лимит за горивата!

    Вода газят, жадни ходят!

    16:21 24.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Росстат

    4 0 Отговор
    Все повече млади руснаци вярват,че ще живеят по -добре от 1941-45 !

    16:23 24.06.2026

  • 43 Абе

    2 0 Отговор
    Къде се дянаха копейките?

    16:23 24.06.2026

  • 44 В Русия горивата са много

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Фори":

    по-скъпи от България, спрямо нивото на доходи. Руското население е тотално ограбвано и унищожавано от собствения си диктатор.

    16:23 24.06.2026

  • 45 Иво Христов

    0 0 Отговор
    Х@ ил Путлер. Да живей!

    16:24 24.06.2026

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