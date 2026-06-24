Русия въвежда ограничения за продажбата на гориво в няколко региона

Няколко руски региона въведоха временни ограничения върху продажбата на горива за леки автомобили в опит да овладеят нарастващото търсене и да осигурят равномерно снабдяване. За мерките съобщава Би Би Си, като те вече се прилагат в различни части на страната, предава News.bg.

В република Адигея губернаторът Мурат Кумпилов обяви временни ограничения върху количеството гориво, което може да бъде закупувано за леки автомобили. Той не уточни конкретен лимит в литри, но посочи, че търсенето на горива в региона нараства „стръмно“. По думите му целта на мярката е да гарантира справедливо разпределение на наличните количества.

Подобни ограничения вече са въведени и в Ямало-Ненецкия автономен окръг. Регионалното министерство на икономиката съобщи, че няколко бензиностанции са наложили лимити върху продажбите. Големите вериги са преустановили продажбата на гориво в туби, а на отделни станции клиентите могат да зареждат между 40 и 70 литра на превозно средство.

В Липецка област губернаторът Игор Артамонов обяви ограничение за продажбата на бензин за физически лица. Горивата АИ-92, АИ-95 и АИ-100 ще се продават в количество до 30 литра на автомобил и единствено за непосредствено зареждане на превозни средства. Към момента дизеловото гориво не попада под действието на ограниченията.

Мерки бяха въведени и в Самарска област. Губернаторът Вячеслав Федорищев съобщи, че за период от две седмици ще действат лимити от до 40 литра бензин и до 100 литра дизелово гориво на превозно средство. Ограниченията се отнасят за продажбите на бензиностанциите в региона.

Русия е сред най-големите производители и износители на петрол и горива в света, поради което всякакви ограничения или сътресения на вътрешния ѝ пазар се следят внимателно от международните енергийни пазари. България, като част от европейския енергиен пазар, е зависима от общите ценови тенденции при петрола и горивата, макар че доставките за страната се осъществяват основно чрез диверсифицирани източници в рамките на Европейския съюз.