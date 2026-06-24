Русия въвежда ограничения за продажбата на гориво в няколко региона

Няколко руски региона въведоха временни ограничения върху продажбата на горива за леки автомобили в опит да овладеят нарастващото търсене и да осигурят равномерно снабдяване. За мерките съобщава Би Би Си, като те вече се прилагат в различни части на страната, предава News.bg.
В република Адигея губернаторът Мурат Кумпилов обяви временни ограничения върху количеството гориво, което може да бъде закупувано за леки автомобили. Той не уточни конкретен лимит в литри, но посочи, че търсенето на горива в региона нараства „стръмно“. По думите му целта на мярката е да гарантира справедливо разпределение на наличните количества.
Подобни ограничения вече са въведени и в Ямало-Ненецкия автономен окръг. Регионалното министерство на икономиката съобщи, че няколко бензиностанции са наложили лимити върху продажбите. Големите вериги са преустановили продажбата на гориво в туби, а на отделни станции клиентите могат да зареждат между 40 и 70 литра на превозно средство.
В Липецка област губернаторът Игор Артамонов обяви ограничение за продажбата на бензин за физически лица. Горивата АИ-92, АИ-95 и АИ-100 ще се продават в количество до 30 литра на автомобил и единствено за непосредствено зареждане на превозни средства. Към момента дизеловото гориво не попада под действието на ограниченията.
Мерки бяха въведени и в Самарска област. Губернаторът Вячеслав Федорищев съобщи, че за период от две седмици ще действат лимити от до 40 литра бензин и до 100 литра дизелово гориво на превозно средство. Ограниченията се отнасят за продажбите на бензиностанциите в региона.
Русия е сред най-големите производители и износители на петрол и горива в света, поради което всякакви ограничения или сътресения на вътрешния ѝ пазар се следят внимателно от международните енергийни пазари. България, като част от европейския енергиен пазар, е зависима от общите ценови тенденции при петрола и горивата, макар че доставките за страната се осъществяват основно чрез диверсифицирани източници в рамките на Европейския съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Киев за три дня
:)
Коментиран от #34
15:47 24.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Град Козлодуй
15:50 24.06.2026
5 Трол
15:50 24.06.2026
6 да бе
15:51 24.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Фгйкло
15:51 24.06.2026
9 Бензиностанцията с ракети
15:53 24.06.2026
10 Летец Пешеходец
15:54 24.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 шеломов вова
Коментиран от #21
15:57 24.06.2026
13 Абе
15:59 24.06.2026
14 ...
16:00 24.06.2026
15 Анджо
16:00 24.06.2026
16 Митя
Коментиран от #30
16:00 24.06.2026
17 шеломов вова
16:02 24.06.2026
18 Хаха
16:03 24.06.2026
19 ШЕЛОМОВ как е?
16:03 24.06.2026
20 смях в залата
16:03 24.06.2026
21 Анджо
До коментар #12 от "шеломов вова":Много скъпо бе ,намали малко.🎉и на това ще се радват.
16:04 24.06.2026
22 Дон Корлеоне
16:05 24.06.2026
23 Димяща ушанка
16:08 24.06.2026
24 Копейки как е?
16:09 24.06.2026
25 да питам
До коментар #3 от "шеломов вова":верно ли Пуся е работил като шофьорче на такси ?
16:10 24.06.2026
26 Илич
Коментиран от #29
16:10 24.06.2026
27 Мирчо Спасов Белене
Малко след това на Кобзон се представиха и последните две установки С 400 от непосредствено защитаващите незаконно построеният мост. Те и така бяха излишни щото преди три дена им разрушиха радарите. След още десет минути унищожила и две установки Панцир, които трябваше да пазят С 400.
Ама случват се тия работи - на чужда земя всичко става. Сега мостът е охраняван само от дедо Господ!
16:10 24.06.2026
28 Пропуснали са да споменат
Коментиран от #31
16:10 24.06.2026
29 Хе хе!
До коментар #26 от "Илич":Ленин: Комунизъм = електрификация плюс съветска власт.
16:12 24.06.2026
30 Изпиха го
До коментар #16 от "Митя":братушките барабар с одеколоните.
16:14 24.06.2026
31 Хуманитарна криза
До коментар #28 от "Пропуснали са да споменат":Крим, ЛНР и ДНР са без вода повече от 2 години, живеят на водоноски. Сега Крим е с режим на тока и без грам горива. Това е "руский мир".
16:15 24.06.2026
32 Маша
16:16 24.06.2026
33 Мемфис
Скоро ще настъпи поредният колапс на азиатската ко чи на!
Коментиран от #41
16:16 24.06.2026
34 Пyтю късий ...
До коментар #1 от "Киев за три дня":Другари и другарки мужици - каква я мислихме ние Киев за 3 дни ... а каква стана тя ... СВО се оказа едно недоносче ...
16:18 24.06.2026
35 Аре а не се баламосваме
Скоро Ху йловия МИР ле е при СССР
Хихихихихи
16:18 24.06.2026
36 Кольо Джепането
Ееееедехееее
16:19 24.06.2026
37 Фори
Коментиран от #44
16:19 24.06.2026
38 Никой
16:21 24.06.2026
39 Путин гол до кръста на пони
16:21 24.06.2026
40 От днес
Вода газят, жадни ходят!
16:21 24.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Росстат
16:23 24.06.2026
43 Абе
16:23 24.06.2026
44 В Русия горивата са много
До коментар #37 от "Фори":по-скъпи от България, спрямо нивото на доходи. Руското население е тотално ограбвано и унищожавано от собствения си диктатор.
16:23 24.06.2026
45 Иво Христов
16:24 24.06.2026