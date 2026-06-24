Италия обяви червен код за 16 големи града заради екстремните горещини

Министерството на здравеопазването на Италия обяви червен код за 16 от 27-те най-големи града в страната заради опасността от екстремно високи температури. Мярката е част от действията на властите в отговор на продължаващата гореща вълна, която обхваща голяма част от Западна Европа, съобщава информационната агенция ANSA, цитирана от Фокус.

Към 15-те града, които вече се намираха под максимално ниво на предупреждение, в сряда се присъедини и град Латина. Така броят на населените места под червен код достигна 16.

Сред градовете, за които е обявена най-високата степен на тревога, са Анкона, Болоня, Болцано, Бреша, Флоренция, Фрозиноне, Латина, Милано, Перуджа, Пескара, Риети, Рим, Торино, Верона, Венеция и Витербо.

Италианските власти предупреждават, че високите температури могат да представляват сериозен риск за здравето на населението, особено за възрастните хора, децата и хората с хронични заболявания.

Очаква се горещата вълна да продължи и през следващите дни. Според информацията на здравното министерство в четвъртък към зоните под червен код ще се присъедини и град Бари. Това ще увеличи броя на големите градове под максимална готовност до 17.

Мерките са част от националната система за предупреждение при екстремни горещини, която следи развитието на метеорологичната обстановка и информира местните власти и населението за потенциалните рискове.

Горещата вълна, която засяга Италия и други части на Западна Европа, е част от по-широк период на високи температури на континента. Подобни екстремни метеорологични явления се наблюдават все по-често в Европа, включително и на Балканите. Българските институции също следят развитието на климатичната обстановка, тъй като продължителните горещини могат да окажат влияние върху общественото здраве, енергийното потребление и риска от пожари в региона.