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ЕВРОПА ПОД ТОПЛИНЕН ПОХЛУПАК: Десетки жертви, колапс на енергийните мрежи и затворени училища

ЕВРОПА ПОД ТОПЛИНЕН ПОХЛУПАК: Десетки жертви, колапс на енергийните мрежи и затворени училища

25 Юни, 2026 06:06, обновена 25 Юни, 2026 06:15 808 11

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Блокажът „Омега“ счупи температурните рекорди: Франция отчете историческите 44.3°C, СЗО предупреждава за дългосрочна криза с над 200 000 загинали

ЕВРОПА ПОД ТОПЛИНЕН ПОХЛУПАК: Десетки жертви, колапс на енергийните мрежи и затворени училища - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Безпрецедентна за втората половина на юни гореща вълна парализира ежедневието на над 94 милиона души в Западна и Централна Европа, предава БНТ.

Метеоролозите обясняват феномена с т.нар. „Омега блок“ – зона с изключително високо налягане, притисната между два циклона, която засмуква горещ въздух директно от Северна Африка и го задържа като похлупак над континента, пише USA Today.

Черната статистика: Броят на починалите расте

Макар че пълният брой на смъртните случаи от топлинен стрес ще стане ясен седмици след преминаването на вълната, първите официални данни от последните дни вече са стряскащи:

  • Франция: Потвърдена е смъртта на най-малко 66 души от началото на настоящата вълна . Правителството съобщи, че 48 от тях са се удавили в канали, реки и неохраняеми водоеми в отчаян опит да се охладят (сред тях и 13-годишно момиче в река Сена). Други 18 души са починали от директен топлинен удар, включително две малки деца (на 2 и 4 години), оставени в нажежен автомобил.
  • Испания: Националната метеорологична служба потвърди за двама починали възрастни хора вследствие на топлинен удар в Андалусия, където температурите прехвърлиха 44°C.
  • Хронична смъртност (СЗО): Директорът на СЗО за Европа Ханс Клуге представи извънредни насоки, разкривайки, че за четири години жегите са причинили над 200 000 предотвратими смъртни случая на континента [Healthcare Magazine]. Изследвания на Института в Барселона показват, че Южна Европа е най-застрашена, като България заема критичното второ място по смъртност на милион жители (229 смъртни случая), веднага след Гърция (393) [BNT].

Рекорди и червени кодове по страни

Европейските столици се превърнаха в истински пещи, а инфраструктурата, строена за по-хладен климат, започна да се предава:

  • Франция: Градчето Писос отчете абсолютен рекорд в историята на страната от 44.3°C, а в Париж термометрите достигнаха юни рекорд от 40.9°C . Емблематични обекти като Айфеловата кула и Лувъра съкратиха работното си време.
  • Италия: Здравното министерство обяви най-висока степен на опасност (червен код) за 16 големи града, включително Рим, Милано, Торино, Венеция и Болоня.
  • Великобритания: Британската метеорологична служба обяви червен код, след като в Хемпшир беше измерен рекорд за юни от 36.1°C.
  • Нови огнища: Горещата вълна започва леко да утихва в Испания, но се измества с пълна сила на изток – Полша, Унгария, Нидерландия, Белгия, Люксембург и Швейцария вече издадоха кодове за опасни температури.

Инфраструктурен колапс: Токът спира, влаковете закъсняват

Животът на континента премина в авариен режим поради ниския процент на климатизирани жилища в Европа (едва около 20% спрямо 90% в САЩ):

  • Енергиен срив: Масовото пускане на охлаждащи уреди предизвика претоварване на мрежата и аварии оставиха десетки хиляди домакинства без ток в Милано, Торино и френските региони.
  • Ядрена енергетика: Френската компания EDF бе принудена да намали капацитета на ядрените си централи с около 7%, тъй като водите на реките (използвани за охлаждане на реакторите) са станали опасно топли за околната среда.
  • Транспорт и образование: В Нидерландия движението на влаковете бе частично преустановено заради риск от деформация на релсите. Във Великобритания и Франция над 1000 училища бяха затворени или преминаха на съкратени часове поради неотопляемите и задушни сгради.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, който присъства на Седмицата на климата в Лондон, направи остро изявление: "Лондон не просто бие тревога – той прегрява. Кризата споделя един и същ разрушителен произход: изкопаемите горива."

Ако имате интерес, можем да продължим темата със:

  • Специфична информация за състоянието и мерките в България, предвид високата ни позиция в черната статистика.
  • Анализ на финансовите загуби за селското стопанство (вече има съобщения за милиони загинали птици във френските птицеферми).
  • Практически съвети от СЗО за разпознаване на топлинен удар в градски условия. [Al Jazeera]

България заема критичното второ място в Европа по смъртност вследствие на горещите вълни с 229 смъртни случая на милион жители, сочат стряскащите данни от мащабното проучване на Института за глобално здраве в Барселона [BNT]. Бедствието нанася и тежки икономически щети на континента, като френското земеделско министерство вече потвърди за загубата на милиони птици във фермите, които буквално са изпечени от жегата


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 само нежни гейчета иПЕДЕРАСИ в тая европ

    13 4 Отговор
    и тия ще водят война със русия?

    че те едвам дишат на каква война ще ходят изнежените гейчеета?

    06:21 25.06.2026

  • 2 Някой

    7 5 Отговор
    При нас това е нормално за лятото - 35-40 градуса си е норма. Не знам защо толкова ги вайкате западналите? Нека видят какво е!
    А и не мисля, че топлото време е лошо за новите европейци от Северна Африка и Азия. За тях това си е нормално. А те са важни, а не бялото коренно население.

    06:23 25.06.2026

  • 3 Майстора

    1 6 Отговор
    Путин изпробва нови оръжия.

    06:28 25.06.2026

  • 4 Офанзивен дефанзив

    5 1 Отговор
    Ееее, жега било! Че нали са еко и green - фотоволтаиците ще произведат достатъчно ток, за да могат да се разхлаждат. А, забравих - ама те пък не може да имат климатици, тюх!
    И какво правим сега?! Зимата на студено заради санкциите, лятото на топло заради зеленото... Сега очакваме да стане като в Щатите онова лято, когато правителството излезе с апел: "Не си карайте електрическите коли, икономисвайте енергия, че не можем да насмогнем..."
    Мъка, мъка!

    06:31 25.06.2026

  • 5 Ний ша Ва упрайм

    3 1 Отговор
    там думата климатик и атомна енергия са забранени поради криворазбрани ши бъ ни псевдо еко утопии

    06:31 25.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Няма загинали японци извратеняци,за съжаление. 🦧😪🦧

    06:36 25.06.2026

  • 8 Гошо

    0 0 Отговор
    Щом СЗО казва.. Нещо ваксини нема ли?

    06:44 25.06.2026

  • 9 Иван

    0 0 Отговор
    Лято е и е горещо!...Колко странно!....От бензина дето сипвам в колата ще да е....

    06:46 25.06.2026

  • 10 Боги

    0 0 Отговор
    До сега не бях чула или прочела , че у нас имало смъртни случаи поради горещини,че сме и на второ място. Разни страховити измислици, за да се стресира народа...

    06:47 25.06.2026

  • 11 Отец Дионисий

    0 0 Отговор
    Содом и Гомор ги удря божият гняв.

    06:48 25.06.2026

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