ЕВРОПА ПОД ТОПЛИНЕН ПОХЛУПАК: Десетки жертви, колапс на енергийните мрежи и затворени училища

Безпрецедентна за втората половина на юни гореща вълна парализира ежедневието на над 94 милиона души в Западна и Централна Европа, предава БНТ.

Метеоролозите обясняват феномена с т.нар. „Омега блок“ – зона с изключително високо налягане, притисната между два циклона, която засмуква горещ въздух директно от Северна Африка и го задържа като похлупак над континента, пише USA Today.

Черната статистика: Броят на починалите расте

Макар че пълният брой на смъртните случаи от топлинен стрес ще стане ясен седмици след преминаването на вълната, първите официални данни от последните дни вече са стряскащи:

Франция : Потвърдена е смъртта на най-малко 66 души от началото на настоящата вълна . Правителството съобщи, че 48 от тях са се удавили в канали, реки и неохраняеми водоеми в отчаян опит да се охладят (сред тях и 13-годишно момиче в река Сена). Други 18 души са починали от директен топлинен удар , включително две малки деца (на 2 и 4 години), оставени в нажежен автомобил.

: Потвърдена е смъртта на най-малко от началото на настоящата вълна . Правителството съобщи, че в канали, реки и неохраняеми водоеми в отчаян опит да се охладят (сред тях и 13-годишно момиче в река Сена). Други , включително две малки деца (на 2 и 4 години), оставени в нажежен автомобил. Испания : Националната метеорологична служба потвърди за двама починали възрастни хора вследствие на топлинен удар в Андалусия, където температурите прехвърлиха 44°C.

: Националната метеорологична служба потвърди за вследствие на топлинен удар в Андалусия, където температурите прехвърлиха 44°C. Хронична смъртност (СЗО): Директорът на СЗО за Европа Ханс Клуге представи извънредни насоки, разкривайки, че за четири години жегите са причинили над 200 000 предотвратими смъртни случая на континента [Healthcare Magazine]. Изследвания на Института в Барселона показват, че Южна Европа е най-застрашена, като България заема критичното второ място по смъртност на милион жители (229 смъртни случая), веднага след Гърция (393) [BNT].

Рекорди и червени кодове по страни

Европейските столици се превърнаха в истински пещи, а инфраструктурата, строена за по-хладен климат, започна да се предава:

Франция : Градчето Писос отчете абсолютен рекорд в историята на страната от 44.3°C , а в Париж термометрите достигнаха юни рекорд от 40.9°C . Емблематични обекти като Айфеловата кула и Лувъра съкратиха работното си време.

: Градчето Писос отчете , а в Париж термометрите достигнаха юни рекорд от 40.9°C . Емблематични обекти като Айфеловата кула и Лувъра съкратиха работното си време. Италия : Здравното министерство обяви най-висока степен на опасност (червен код) за 16 големи града , включително Рим, Милано, Торино, Венеция и Болоня.

: Здравното министерство обяви , включително Рим, Милано, Торино, Венеция и Болоня. Великобритания : Британската метеорологична служба обяви червен код, след като в Хемпшир беше измерен рекорд за юни от 36.1°C.

: Британската метеорологична служба обяви червен код, след като в Хемпшир беше измерен рекорд за юни от 36.1°C. Нови огнища: Горещата вълна започва леко да утихва в Испания, но се измества с пълна сила на изток – Полша, Унгария, Нидерландия, Белгия, Люксембург и Швейцария вече издадоха кодове за опасни температури.

Инфраструктурен колапс: Токът спира, влаковете закъсняват

Животът на континента премина в авариен режим поради ниския процент на климатизирани жилища в Европа (едва около 20% спрямо 90% в САЩ):

Енергиен срив : Масовото пускане на охлаждащи уреди предизвика претоварване на мрежата и аварии оставиха десетки хиляди домакинства без ток в Милано, Торино и френските региони.

: Масовото пускане на охлаждащи уреди предизвика претоварване на мрежата и аварии оставиха десетки хиляди домакинства без ток в Милано, Торино и френските региони. Ядрена енергетика : Френската компания EDF бе принудена да намали капацитета на ядрените си централи с около 7% , тъй като водите на реките (използвани за охлаждане на реакторите) са станали опасно топли за околната среда.

: Френската компания EDF бе принудена да , тъй като водите на реките (използвани за охлаждане на реакторите) са станали опасно топли за околната среда. Транспорт и образование: В Нидерландия движението на влаковете бе частично преустановено заради риск от деформация на релсите. Във Великобритания и Франция над 1000 училища бяха затворени или преминаха на съкратени часове поради неотопляемите и задушни сгради.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, който присъства на Седмицата на климата в Лондон, направи остро изявление: "Лондон не просто бие тревога – той прегрява. Кризата споделя един и същ разрушителен произход: изкопаемите горива."

Ако имате интерес, можем да продължим темата със:

Специфична информация за състоянието и мерките в България , предвид високата ни позиция в черната статистика.

, предвид високата ни позиция в черната статистика. Анализ на финансовите загуби за селското стопанство (вече има съобщения за милиони загинали птици във френските птицеферми).

(вече има съобщения за милиони загинали птици във френските птицеферми). Практически съвети от СЗО за разпознаване на топлинен удар в градски условия. [Al Jazeera]

България заема критичното второ място в Европа по смъртност вследствие на горещите вълни с 229 смъртни случая на милион жители, сочат стряскащите данни от мащабното проучване на Института за глобално здраве в Барселона [BNT]. Бедствието нанася и тежки икономически щети на континента, като френското земеделско министерство вече потвърди за загубата на милиони птици във фермите, които буквално са изпечени от жегата