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Цените на петрола продължиха да се понижават

Цените на петрола продължиха да се понижават

24 Юни, 2026 09:38 881 7

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По-нататъшен напредък в ядрените преговори може да върне цените на петрола до нивата отпреди избухването на конфликта

Цените на петрола продължиха да се понижават - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на петрола продължиха да се понижават и в днешната азиатска търговия и се задържаха близо до най-ниските си нива от началото на март на фона на признаци за постепенно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток след постигнатия напредък в преговорите между САЩ и Иран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поевтиняха със 78 цента, или 0,73 на сто, до 76,52 долара за барел към 08:00 часа българско време. Американският лек суров петрол е надолу със 74 цента, или 0,54 на сто, до 72,67 долара за барел.

И двата основни сорта приключиха вчерашната сесия със спад от около 1 на сто, достигайки най-ниските си равнища от началото на март.

Според анализатори на Ай Ен Джи (ING) нарастващият брой преминавания на кораби през Ормузкия проток подкрепя очакванията за нормализиране на доставките от региона, макар че трафикът все още остава под нивата отпреди конфликта.

Допълнителен натиск върху цените оказват решението на Вашингтон да предостави на Техеран 60-дневно изключение от част от санкциите след първоначалните мирни преговори, както и отслабването на военните действия в Ливан.

„Надеждите за намаляване на напрежението между САЩ и Иран и за възстановяване на потоците от петрол през Ормузкия проток продължават да оказват натиск върху пазара“, коментира Томомичи Акута от „Мицубиши Ю Еф Джей Рисърч енд Кънсълтинг“ (Mitsubishi UFJ Research and Consulting).

По думите му по-нататъшен напредък в ядрените преговори може да върне цените на петрола до нивата отпреди избухването на конфликта.

Въпреки това несигурността около трайността на договореностите остава висока. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е приел безсрочни ядрени инспекции, докато Техеран отрече да е поемал подобен ангажимент.

Междувременно данни за проследяване на корабния трафик показват, че три супертанкера, блокирани досега в района, са преминали през Ормузкия проток във вторник. По информация на Международната морска организация се подготвя план за извеждане на стотици кораби и около 11 000 моряци, които все още се намират в Персийския залив.

На този фон Американският петролен институт (API) отчете спад на запасите от суров петрол в САЩ със 765 000 барела през седмицата до 19 юни. Анкетирани от Ройтерс анализатори очакваха средно понижение от около 4,5 милиона барела.


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 шофьор

    10 1 Отговор
    Сената падна наполовина , а на колонка с 5 цента ! Измамници !

    09:41 24.06.2026

  • 2 Трол

    0 4 Отговор
    Със сигурност и тук ще спаднат с 80-90 цента за литър.

    09:41 24.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    А цените на бензина и дизела в България не мърдат.

    09:44 24.06.2026

  • 4 по ниски и по ниски

    6 1 Отговор
    значи лукоил ще е на печалба . той взема петрол и после продава на нови и завишени цени спрямо инфлацията . 90 процента за европа . ухааа . евро и долари в джобчето . с борд от 23 директори и зплата от милион годишно добре ще се охранят .

    09:44 24.06.2026

  • 5 ВВ Путин

    6 3 Отговор
    Ами сега?? Дончо пак ме прецака, а уж сме аверчета.

    09:46 24.06.2026

  • 6 Владимир Путин, президент

    7 5 Отговор
    Само вметна, че в Крим и Севастопол освен бензин няма и ток !!! А уж предвиждах в Европа да няма бензин, газ, парно, да замръзнат със спукани тръби и радиатори 😄☝️

    09:47 24.06.2026

  • 7 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    4 3 Отговор
    Аууу

    А сега ДЕНГИ

    За войната ?

    Ще почнат да Тупат
    Крепостните
    Да плащат
    За Движухата.

    ХАХА хахахахаха хахахахаха

    09:57 24.06.2026

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