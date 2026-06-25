Бахрейн приветства инициативата на Оман за морски коридор през Ормузкия проток

Министърът на външните работи на Бахрейн Абдулатиф бин Рашид аз Заяни приветства решението на Оман да създаде морски коридор за безопасно преминаване на кораби през стратегическия Ормузки проток. Това съобщи Ройтерс, предава БТА.

Изявлението беше направено по време на заседание на Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ), проведено в Бахрейн в присъствието на държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Срещата се състоя на фона на продължаващото напрежение в региона и опасенията за сигурността на международното корабоплаване в един от най-важните морски маршрути в света.

Ормузкият проток е ключова транспортна артерия за световната търговия с петрол и природен газ. Значителна част от глобалните енергийни доставки преминават ежедневно през тесния воден път между Иран и Оман, което прави всяка заплаха за свободното корабоплаване фактор с международно значение.

По-рано днес Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че безопасното преминаване на плавателни съдове през Ормузкия проток е възможно единствено по маршрути, контролирани от Иран. От организацията подчертаха, че всеки нов морски коридор, създаден без предварително съгласуване с Техеран, е „неприемлив“.

Изявлението на КГИР подчертава различията в подхода към сигурността на корабоплаването в района. Докато Оман и част от държавите от Персийския залив виждат в новия коридор възможност за гарантиране на безопасно движение на търговски кораби, Иран настоява, че подобни инициативи не могат да бъдат реализирани без неговото участие.

Темата придобива особена важност на фона на напрегнатата обстановка в Близкия изток и опасенията на международната общност от евентуални прекъсвания на корабоплаването в региона. Всяко ограничаване на трафика през Ормузкия проток може да има сериозни последици за глобалните енергийни пазари и световната икономика.

Развитието на ситуацията в Ормузкия проток е от значение и за България, тъй като регионът е сред най-важните маршрути за световните доставки на петрол и втечнен природен газ. Всяко напрежение или затруднение на корабоплаването може да доведе до колебания в цените на енергоносителите, което оказва влияние върху европейските пазари и държавите от региона, включително България.