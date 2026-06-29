Полша: Русия може да вкара "зелени човечета" в НАТО

Полското ръководство вижда нарастващ риск от провокации от страна на Русия на източния фланг на НАТО. "Наблюдаваме събитията в Украйна и виждаме, че в момента войната се развива неблагоприятно за Русия. Това е повод за опасения, че Москва може да прибегне до по-нататъшна ескалация", заяви шефът на полската разузнавателна служба полковник Павел Шота пред вестник "Жечпосполита".
Атака от малък мащаб срещу балтийските държави може да изглежда като десант на "зелени човечета", смята шефът на полската разузнавателна служба. Този израз, приложен към въоръжените сили на Русия, се появи след анексирането на Крим през 2014 г. и под него се разбират руски военнослужещи с военни униформи без отличителни знаци.
Москва "систематично преминава "червените линии" с цел да провери реакцията на НАТО", отбеляза Шота. "Цената на такива провокации не е висока", но реакцията на Североатлантическия алианс "е преди всичко политическа, което подтиква към по-нататъшна ескалация", добави той.
"Знаем за плановете на Кремъл"
Министърът на външните работи на Полша Радослав Шикорски също предупреди преди няколко дни за възможна операция на руската армия под чужд флаг. "Трябва да изясним на Путин, че сме наясно с неговите планове и че няма да се поддадем, че това е напълно неприемливо и че ще защитаваме всеки метър от територията на НАТО", подчерта външният министър на страната в интервю за американската медия Си Би Ес.
Кремъл неведнъж е заявявал, че Русия не възнамерява да напада страните от НАТО. Въпреки това военните разузнавателни служби и разузнавателните служби на редица държави от Алианса споделят позицията на Варшава и се разминават само по отношение на мащаба на евентуална атака и времето, в което тя би могла да се състои.
В Германия беше симулирано руско нахлуване на територията на НАТО
През декември 2025 г. в Германия се проведоха военни учения, в хода на които беше симулирано руско нахлуване на територията на Североатлантическия алианс в Литва - под претекст за хуманитарна криза в Калининградската област. В хода на ученията Германия прояви нерешителност, а Полша мобилизира войски и се придвижи към границата с Литва, но не я пресече.
САЩ се задоволиха с изявленията на Русия за хуманитарния характер на действията ѝ. По този начин по време на учението се разви хипотезата, че Москва успява за броени дни да подкопае доверието в НАТО и да установи контрол над Балтийския регион, разгръщайки контингент от едва около 15 000 военнослужещи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зеленски
Коментиран от #19
13:13 29.06.2026
2 Ахмат Сила
Коментиран от #7, #8, #21, #28
13:14 29.06.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6
13:15 29.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
13:15 29.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Нищо
13:19 29.06.2026
10 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
13:19 29.06.2026
11 Стоянов
До коментар #4 от "нормален човек чете ли ги тия статии?":Ти и да прочетеш една статия, такова ти е нивото, че няма да я разбереш.
Коментиран от #15
13:19 29.06.2026
12 АБВ
Това дори вече не е шизофрения, а прогресиращ дебилизъм, обхващащ цялата евроатлантическа общност.
13:19 29.06.2026
13 име
13:19 29.06.2026
14 Оффф
13:20 29.06.2026
15 🤣😂🤣😂
До коментар #11 от "Стоянов":Голям страх от тая Русия
13:20 29.06.2026
16 СЪВСЕМ СКОРО
13:20 29.06.2026
17 Хи хи
13:21 29.06.2026
18 Начетен
До коментар #4 от "нормален човек чете ли ги тия статии?":Грамотните четем.
Неграмотните не четете.
13:27 29.06.2026
19 оня с коня
До коментар #1 от "Зеленски":Демографията на Полша е белязана от свиващо се население (около 37,3 милиона души), застаряване на нацията и рекордно ниска раждаемост, достигаща коефициент от едва 1.07 деца на жена. Населението е етнически хомогенно (над 96% поляци), а урбанизацията е висока, като много младежи живеят с родителите си заради скока в цените на жилищата.
13:27 29.06.2026
20 az СВО Победа 81
Ако се наложи, руското "нахлуване" на територията на НАТО ще изглежда по съвсем различен начин и ще бъде осъществено от "Орешник", но със специална бойна част!
13:28 29.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Това кога?
13:34 29.06.2026
23 едно такова зелкаво ви е вкарано отзад
Русия може да вкара "зелени човечета" в НАТО
13:34 29.06.2026
24 НА НАТО СРЕЩАТА В ИСТАНБУЛ
13:35 29.06.2026
25 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП
13:36 29.06.2026
26 Трол
13:36 29.06.2026
27 И че
13:41 29.06.2026
28 Сила
До коментар #2 от "Ахмат Сила":Ти си гледай 🐐🦄🐏
13:52 29.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Верно?!
14:05 29.06.2026
31 Деций
14:14 29.06.2026
32 Дечо
14:15 29.06.2026
33 Точен
14:19 29.06.2026
34 Левски
14:23 29.06.2026
35 сноу
14:26 29.06.2026
36 Сержант
14:48 29.06.2026
37 Асан
14:54 29.06.2026