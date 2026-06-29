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Полша: Русия може да вкара "зелени човечета" в НАТО
  Тема: Украйна

Полша: Русия може да вкара "зелени човечета" в НАТО

29 Юни, 2026 13:12 1 813 37

  • нато-
  • полша-
  • русия-
  • украйна-
  • радослав шикорски

Войната срещу Украйна се развива неблагоприятно за Русия и Москва може да прибегне до ескалация

Полша: Русия може да вкара "зелени човечета" в НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Полското ръководство вижда нарастващ риск от провокации от страна на Русия на източния фланг на НАТО. "Наблюдаваме събитията в Украйна и виждаме, че в момента войната се развива неблагоприятно за Русия. Това е повод за опасения, че Москва може да прибегне до по-нататъшна ескалация", заяви шефът на полската разузнавателна служба полковник Павел Шота пред вестник "Жечпосполита".

Атака от малък мащаб срещу балтийските държави може да изглежда като десант на "зелени човечета", смята шефът на полската разузнавателна служба. Този израз, приложен към въоръжените сили на Русия, се появи след анексирането на Крим през 2014 г. и под него се разбират руски военнослужещи с военни униформи без отличителни знаци.

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Москва "систематично преминава "червените линии" с цел да провери реакцията на НАТО", отбеляза Шота. "Цената на такива провокации не е висока", но реакцията на Североатлантическия алианс "е преди всичко политическа, което подтиква към по-нататъшна ескалация", добави той.

"Знаем за плановете на Кремъл"

Министърът на външните работи на Полша Радослав Шикорски също предупреди преди няколко дни за възможна операция на руската армия под чужд флаг. "Трябва да изясним на Путин, че сме наясно с неговите планове и че няма да се поддадем, че това е напълно неприемливо и че ще защитаваме всеки метър от територията на НАТО", подчерта външният министър на страната в интервю за американската медия Си Би Ес.

Кремъл неведнъж е заявявал, че Русия не възнамерява да напада страните от НАТО. Въпреки това военните разузнавателни служби и разузнавателните служби на редица държави от Алианса споделят позицията на Варшава и се разминават само по отношение на мащаба на евентуална атака и времето, в което тя би могла да се състои.

В Германия беше симулирано руско нахлуване на територията на НАТО

През декември 2025 г. в Германия се проведоха военни учения, в хода на които беше симулирано руско нахлуване на територията на Североатлантическия алианс в Литва - под претекст за хуманитарна криза в Калининградската област. В хода на ученията Германия прояви нерешителност, а Полша мобилизира войски и се придвижи към границата с Литва, но не я пресече.

САЩ се задоволиха с изявленията на Русия за хуманитарния характер на действията ѝ. По този начин по време на учението се разви хипотезата, че Москва успява за броени дни да подкопае доверието в НАТО и да установи контрол над Балтийския регион, разгръщайки контингент от едва около 15 000 военнослужещи.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зеленски

    39 6 Отговор
    Зелените човечета са в Азов

    Коментиран от #19

    13:13 29.06.2026

  • 2 Ахмат Сила

    43 8 Отговор
    На полякините ще вкараме милиони бели човечета

    Коментиран от #7, #8, #21, #28

    13:14 29.06.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 38 Отговор
    РФ може да вкара едно джудже,ботоксово в крематориума , и ще си реши проблема

    Коментиран от #6

    13:15 29.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    35 6 Отговор
    Е тотална катастрофа.

    13:15 29.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Нищо

    31 3 Отговор
    Чудно! Като знаем, колко са лесни полякините за вкарване на човечета...

    13:19 29.06.2026

  • 10 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    27 3 Отговор
    Щял да бяга.

    13:19 29.06.2026

  • 11 Стоянов

    2 23 Отговор

    До коментар #4 от "нормален човек чете ли ги тия статии?":

    Ти и да прочетеш една статия, такова ти е нивото, че няма да я разбереш.

    Коментиран от #15

    13:19 29.06.2026

  • 12 АБВ

    35 2 Отговор
    Полската шизофрения се задълбочава. Всеки се изказва, без да прочете какво е казал негов съмишленик. Една част лае, че Русия губи войната, другата част реве, че Русия ще нападне НАТО.
    Това дори вече не е шизофрения, а прогресиращ дебилизъм, обхващащ цялата евроатлантическа общност.

    13:19 29.06.2026

  • 13 име

    24 4 Отговор
    Може да е жалко, но в момента някои руснаци смятат, че ако издумкат с малка ядрена бомба някой от източноевропейските пудели, примерно Полша и Румъния, през които минава най-много оръжия за Бандеристан, това ще стресне неонацистите на запад и ще ги принуди да се кротнат, защото няма да искат да рискуват живота си заради източноевропейци.

    13:19 29.06.2026

  • 14 Оффф

    33 4 Отговор
    Нали пАбедихтюте тая Русия ,бре от какво ви е страх, смешковци....

    13:20 29.06.2026

  • 15 🤣😂🤣😂

    27 3 Отговор

    До коментар #11 от "Стоянов":

    Голям страх от тая Русия

    13:20 29.06.2026

  • 16 СЪВСЕМ СКОРО

    25 5 Отговор
    20 бригади бандери ще попаднат в обкръжение.

    13:20 29.06.2026

  • 17 Хи хи

    25 4 Отговор
    Тагаренковци и пасита чухте ли бе, Путин ще дойде да ви тества, затова редовно трябва да проверявате за зелени човечета под леглата ви !!

    13:21 29.06.2026

  • 18 Начетен

    2 16 Отговор

    До коментар #4 от "нормален човек чете ли ги тия статии?":

    Грамотните четем.
    Неграмотните не четете.

    13:27 29.06.2026

  • 19 оня с коня

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "Зеленски":

    Демографията на Полша е белязана от свиващо се население (около 37,3 милиона души), застаряване на нацията и рекордно ниска раждаемост, достигаща коефициент от едва 1.07 деца на жена. Населението е етнически хомогенно (над 96% поляци), а урбанизацията е висока, като много младежи живеят с родителите си заради скока в цените на жилищата.

    13:27 29.06.2026

  • 20 az СВО Победа 81

    27 2 Отговор
    Ще ги разочаровам за пореден път!

    Ако се наложи, руското "нахлуване" на територията на НАТО ще изглежда по съвсем различен начин и ще бъде осъществено от "Орешник", но със специална бойна част!

    13:28 29.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Това кога?

    21 2 Отговор
    След като украйна победи ли? Нали в предната статия писахте, че всичко свършва и украйната спечели? Сега Русия как така хем губи, хем ще напада лай НАТО????

    13:34 29.06.2026

  • 23 едно такова зелкаво ви е вкарано отзад

    16 1 Отговор
    и отдавна ви дой с милиарди

    Русия може да вкара "зелени човечета" в НАТО

    13:34 29.06.2026

  • 24 НА НАТО СРЕЩАТА В ИСТАНБУЛ

    20 1 Отговор
    Са поръчали допълнително тоалетна хартия за натовските тигри.

    13:35 29.06.2026

  • 25 ТРЯБВА ДА СИ МНОГО ТЪП

    18 3 Отговор
    За да си бандерфашист.

    13:36 29.06.2026

  • 26 Трол

    21 1 Отговор
    Русия вече вкара милиони зелени човечета в ЕС под формата на красиви, разкрепостени украинки.

    13:36 29.06.2026

  • 27 И че

    12 0 Отговор
    Няма да ги изкара, освен това.

    13:41 29.06.2026

  • 28 Сила

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ахмат Сила":

    Ти си гледай 🐐🦄🐏

    13:52 29.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Верно?!

    10 0 Отговор
    Е писна ми от това тъпо, инфантилно зеле. Едни и същи, дебилни лъжи и кухи клишета. Много вредно за България.

    14:05 29.06.2026

  • 31 Деций

    11 0 Отговор
    Това отдавна трябваше да стане!Войната не на територията на Украйна ,но я води запада без да получава щети.Украинците са само консуматив и без Старлинк който не зная защо не е размазан още, и ракетни технологии от Англия и Германия, всичко щеше да е свършило отдавна.Редно е там където се правят дронове и ракети всичко да е зачистено до девствен терен.Колкото по рано толкова по добре за света,защото както върви не е изключено да дойде моментът до заличаване на държави като Англия , Франция и Германия.Те мислят ,че каквото и да направят Русия няма да прибегне до ядрени удари.Проблема е ,че в Руското общество вече има 40% които настояват за удари,след 6 месец може да са 50/60/70%,а тогава?Тогава за 15/20 минути всичко ще е пепел,и то безвъзвратно.От там няма връщане назад.Сащ ще си мълчат при такова развитие,те няма да рискуват собственото си съществуване.При ядрена война само три подводници са достаъчни.Това не е шега,защо трябва да умират толкова милиони хора.14 ракети булава на подводница,всяка ракета с 6 до 10 глави,и всяка глава от 100 до 150 килотона.Теьи цифри не говорят нищо на обикновения човек,но само една глава от 100 килотона е 5 пъти по силна от двете бомби над Хирошима и Нагазаки.Естетвено че Русия ще получи ответни удари,но тя е 2 пъти по голяма и насищането с удари е два пъти по малко.Но Англия не бих я бавил нито минута,една подводница и един Посейдон ,мисля ,че е достойна да поеме.Това е най гнусната държава ,пряк виновник за двете све

    14:14 29.06.2026

  • 32 Дечо

    4 1 Отговор
    Като чуете РУСИЯ ПОЛУДЯВАТЕ.Тук във ФАКТИ.БГ ПИШАТ САМО ИСТИНАТА.

    14:15 29.06.2026

  • 33 Точен

    6 0 Отговор
    Колкото "по-зле" става Русия, толкова повече територии превзема и толкова повече укрозелени унищожава...

    14:19 29.06.2026

  • 34 Левски

    4 0 Отговор
    Коментар без прочит, по заглавието. Зелени човечета има в главите на всички евроатлантици.

    14:23 29.06.2026

  • 35 сноу

    1 0 Отговор
    Шотата е като шопа...дрън -дрън че пляс...бжажунките така са се вмирисали от лапане на свинско печено ,че дори трудно зацепват ...

    14:26 29.06.2026

  • 36 Сержант

    2 0 Отговор
    Трябва да сам луд да умирам за НАТО

    14:48 29.06.2026

  • 37 Асан

    1 0 Отговор
    А може да ги вкара и там откъдето не изгрява слънцето?

    14:54 29.06.2026

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