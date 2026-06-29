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Ердоган: НАТО трябва да укрепи възпиращите си способности

Ердоган: НАТО трябва да укрепи възпиращите си способности

29 Юни, 2026 16:04 727 7

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  • реджеп ердоган-
  • турция-
  • палестина

Докато не бъдат прекратени израелските действия по присвояване на палестински територии, не може да бъде постигнат траен мир, заяви турският президент

Ердоган: НАТО трябва да укрепи възпиращите си способности - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

НАТО трябва да укрепи възпиращите си способности в условията на нарастваща международна несигурност, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган пред Парламентарната среща на върха на НАТО, която се провежда в Истанбул в навечерието на предстоящата на 7 и 8 юли среща на върха на Алианса в Анкара, съобщиха турски медии, цитирани от БТА.

По думите на Ердоган развитието на събитията в региона променя разбирането за сигурност и е необходимо НАТО да разполага с по-силен възпиращ капацитет. Според турския президент Турция е сред държавите, които най-добре разбират духа на новата епоха.

„Турция подкрепя мира. Споделяме опита си със своите съюзници. Имаме волята да участваме във всички инициативи в областта на отбраната на континента“, каза Ердоган, цитиран от Хаберлер.

Турският президент акцентира в изказването си и върху необходимостта от засилване на солидарността и координацията между страните членки на НАТО и посочи, че Турция не бива да бъде изключвана от съвместните процеси, съобщи Хабертюрк.

„Ще продължим да изпълняваме своите задължения по отношение на споделянето на тежестта. Пречките пред търговията в областта на отбраната трябва да бъдат премахнати“, посочи той.

По думите на турския лидер сигурността на Европа се намира в „исторически повратен момент“.

Ердоган коментира и ситуацията в Близкия изток, като заяви, че Турция следи внимателно атаките срещу Ливан и предупреди, че не трябва да се допуска провокации да подкопаят усилията за мир.

„Докато не бъдат прекратени израелските действия по присвояване на палестински територии, не може да бъде постигнат траен мир“, заяви турският президент.

Той подчерта, че в основата на напрежението в Близкия изток стои палестинският въпрос и отново призова за създаването на независима палестинска държава.

Ердоган изрази надежда, че прекратяването на огъня между САЩ и Иран ще стане трайно, като посочи, че Анкара следи внимателно действията, които биха могли да подкопаят постигнатите договорености.

„Турция подкрепя мира и стабилността. Срещата на върха на НАТО в Анкара ще бъде най-силната платформа за обмен на опит“, каза още турският държавен глава.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 честен ционист

    2 4 Отговор
    Тайпи ще спира братишките при Силистра.

    16:09 29.06.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор
    Ами то НАТьО само на ЧУЖДА ТЕРИТОРИЯ води "отбранителни" действия🤔❗

    16:19 29.06.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор
    НордАтлантик Т-ЕРОР-ИСТИЧНА Организация

    16:20 29.06.2026

  • 4 Жожи

    3 2 Отговор
    Ами то НАТО никога не са имали възпираща роля, те само подпалват войни, ограбват и рушат и бягат.

    16:21 29.06.2026

  • 5 Баламата

    0 3 Отговор
    Ердю е най-мъдрия натовец.Пък и е ЗА ,да си вземем Северна Добруджа.

    16:50 29.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хммм

    2 0 Отговор
    И тоя се оказа джендър

    17:16 29.06.2026

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