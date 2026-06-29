Ердоган: НАТО трябва да укрепи възпиращите си способности

НАТО трябва да укрепи възпиращите си способности в условията на нарастваща международна несигурност, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган пред Парламентарната среща на върха на НАТО, която се провежда в Истанбул в навечерието на предстоящата на 7 и 8 юли среща на върха на Алианса в Анкара, съобщиха турски медии, цитирани от БТА.

По думите на Ердоган развитието на събитията в региона променя разбирането за сигурност и е необходимо НАТО да разполага с по-силен възпиращ капацитет. Според турския президент Турция е сред държавите, които най-добре разбират духа на новата епоха.

„Турция подкрепя мира. Споделяме опита си със своите съюзници. Имаме волята да участваме във всички инициативи в областта на отбраната на континента“, каза Ердоган, цитиран от Хаберлер.

Турският президент акцентира в изказването си и върху необходимостта от засилване на солидарността и координацията между страните членки на НАТО и посочи, че Турция не бива да бъде изключвана от съвместните процеси, съобщи Хабертюрк.

„Ще продължим да изпълняваме своите задължения по отношение на споделянето на тежестта. Пречките пред търговията в областта на отбраната трябва да бъдат премахнати“, посочи той.

По думите на турския лидер сигурността на Европа се намира в „исторически повратен момент“.

Ердоган коментира и ситуацията в Близкия изток, като заяви, че Турция следи внимателно атаките срещу Ливан и предупреди, че не трябва да се допуска провокации да подкопаят усилията за мир.

„Докато не бъдат прекратени израелските действия по присвояване на палестински територии, не може да бъде постигнат траен мир“, заяви турският президент.

Той подчерта, че в основата на напрежението в Близкия изток стои палестинският въпрос и отново призова за създаването на независима палестинска държава.

Ердоган изрази надежда, че прекратяването на огъня между САЩ и Иран ще стане трайно, като посочи, че Анкара следи внимателно действията, които биха могли да подкопаят постигнатите договорености.

„Турция подкрепя мира и стабилността. Срещата на върха на НАТО в Анкара ще бъде най-силната платформа за обмен на опит“, каза още турският държавен глава.