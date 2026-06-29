Новини
Свят »
Румъния »
Политическата криза в Румъния се задълбочава, партиите търсят изход

Политическата криза в Румъния се задълбочава, партиите търсят изход

29 Юни, 2026 12:20 682 14

  • румъния-
  • адриан вещя-
  • никушор дан-
  • еуджен томак

Лидерите на разпадналата се широка проевропейска коалиция не успяват да постигнат политическо споразумение

Политическата криза в Румъния се задълбочава, партиите търсят изход - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Безизходицата на политическата сцена в Румъния продължава в очакване на предложение за нов кандидат за министър-председател след връщането на мандата от първия номиниран Еуджен Томак и неуспеха на втория кандидат Адриан Вещя да събере парламентарна подкрепа, посочва телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Лидерите на разпадналата се широка проевропейска коалиция не успяват да постигнат политическо споразумение за подкрепа на правителство в парламента, въпреки че държавният глава ги повика в петък в президентството и се срещна с тях очи в очи. Натискът за съставяне на правителство с пълни правомощия е все по-голям, тъй като утре е последният ден от парламентарната сесия, след което депутатите и сенаторите излизат във ваканция, посочва медията.

Румъния се намира в политическа криза, откакто проевропейската широка коалиция, включваща Социалдемократическата партия (СДП), Национално-либералната партия (НЛП), „Съюз за спасение на Румъния“ (ССР), Демократичен съюз на унгарците в Румъния (ДСУР) и групата на националните малцинства, се разпадна в началото май. Впоследствие социалдемократите инициираха вот на недоверие съвместно с крайнодясната партия Алианс за обединение на румънците (АУР), който доведе до свалянето на кабинета на премиера Илие Боложан.

Правителството на Боложан работи с ограничени правомощия, а парламентът вече отхвърли една номинация за министър-председател и правителство. Румънската конституция позволява свикване на предсрочни парламентарни избори, ако в срок от 60 дни парламентът отхвърли две предложения за премиер и правителство. Досега Румъния не се е оказвала в подобна ситуация.

След неуспеха на Адриан Вещя да събере парламентарно мнозинство при гласуването на 22 юни, президентът Никушор Дан покани всички парламентарно представени партии на нови консултации преди следваща номинация на кандидат за министър-председател.

След консултациите се оформиха два варианта за правителство на малцинството: около най-голямата парламентарна сила – Социалдемократическата партия, и около формациите, които в момента подкрепят правителството на Илие Боложан. Социалдемократите предложиха своя лидер Сорин Гриндяну за премиер, а в последния момент либералите, реформаторите от ССР и партията на етническите унгарци предложиха като кандидат евродепутата от Национално-либералната партия Зигфрид Мурешан.

Това доведе до нова блокада в преговорите, а президентът Никушор Дан отбеляза, че Национално-либералната партия е променила позицията си.

„Върнахме се към политическата безизходица, която във вторник смятахме за преодоляна. Въз основа на позициите на партиите по време на консултациите имаше само една формула, която изглеждаше способна да получи подкрепата на парламентарно мнозинство: правителство на малцинството, оглавявано от Социалдемократическата партия (СДП). Във вторник Национално-либералната партия (НЛП) се ангажира да подкрепи с гласовете си такова правителство на малцинството на СДП при определени условия, свързани с програмата за управление. От вторник до днес обаче НЛП промени позицията си“, написа късно в петък (26 юни) Никушор Дан в Екс.

Политическите партии продължават да търсят изход от кризата, информират местните медии. Държавният глава ги призова да се върнат към диалога и да договорят помежду си парламентарно мнозинство за формула за управление, която смятат за подходяща.

Телевизия Диджи 24 посочва, че към момента нито един от двата варианта за правителство на малцинството не разполага с необходимия брой гласове в парламента за встъпване в длъжност. Коалицията около либералите разполага със 168 гласа при необходими минимум 233, а еднопартийно правителство на социалдемократите може да събере 144 гласа, ако бъде подкрепено от групата на националните малцинства (17 гласа). Социалдемократическата партия би могла да привлече гласове от отцепилите се от Национално-либералната партия привърженици на Адриан Вещя и от по-малките суверенистки партии, но дори и при това положение социалдемократите биха събрали едва 208 гласа, изчислява телевизията.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕСССР

    18 0 Отговор
    Ефектът "Урсула"!

    Коментиран от #3

    12:21 29.06.2026

  • 2 Добре ли е

    6 7 Отговор
    В Румъния депутатите 2200 евро заплата, а при Радев 12 000.

    Коментиран от #7

    12:23 29.06.2026

  • 3 Източна Европа

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЕСССР":

    Пълна демокрация, навсякъде сглобки, далавери и петроханци..остава само война

    12:26 29.06.2026

  • 4 Вуте от Бусманци

    7 0 Отговор
    Оне власете биле като българете бре !

    12:26 29.06.2026

  • 5 Иван 1

    17 0 Отговор
    Добре е нали слушат Урсула,а не народа сега нови избори.

    12:27 29.06.2026

  • 6 Софиянец

    18 0 Отговор
    Изхода е да изгонят евроатлантическите подлоги, които им инсталираха от брюксел!

    12:29 29.06.2026

  • 7 ей го

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Добре ли е":

    Много лошо ви подреди Радев, сън не спите да го мислите ..

    12:30 29.06.2026

  • 8 Зеленски

    5 1 Отговор
    Зеленски е най-големия глупак така или иначе

    12:32 29.06.2026

  • 9 Исторически парк

    9 0 Отговор
    Румънският киро парапета дето и там го набутаха с ала бала 🤣😂😝

    12:35 29.06.2026

  • 10 Урсулица

    8 0 Отговор
    Никакви избори ще гласувате за нашите!

    12:35 29.06.2026

  • 11 И Киев е Руски

    7 1 Отговор
    ЕС ще им разреши кризата както им манипулира изборите . Букурещ да се готви за Орешник

    12:38 29.06.2026

  • 12 същия цирк кат по тиквено време когато

    4 0 Отговор
    тиквата на няколко пъти разтръсваше дървото да изпопадат мишоци


    Политическите партии продължават да търсят изход от кризата, информират местните медии.

    12:51 29.06.2026

  • 13 Навсякъде

    3 0 Отговор
    Сценарият е един и същ. Коалиции, нестабилни мнозинства и избори, който до нищо различно не водят. В България успяхме да преодолеем това, но силите, който дълги години ни тласкаха към и печелиха от политическата нестабилност продължават да го правят. Дано в един момент не се стигне до някаква форма на повсеместна диктатура в Европа. Вече има признаци за това.

    12:57 29.06.2026

  • 14 Мухаа ха!

    1 0 Отговор
    И там същото слънчасало ст адо,като нашето.Ста дото избира с огромно мнозинство, президент, урсулка разпорежда на уж" независимият" съд,и той отменя вота на милиони румънци.Е,сега ще лапат теслата,до края на дръжката .Остави това,но и там разцепени на крилца и перца.Едни за евролиберали,други за измислени отцепници.Сега ще ги завърти една изборна въртележка няколко поредни години.А тъкмо си бяха стъпили на краката.Остава и този- къдравия им прецендент,да им набута юришота и са в тресавището до брадичката.

    13:08 29.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания