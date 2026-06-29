Политическата криза в Румъния се задълбочава, партиите търсят изход

Безизходицата на политическата сцена в Румъния продължава в очакване на предложение за нов кандидат за министър-председател след връщането на мандата от първия номиниран Еуджен Томак и неуспеха на втория кандидат Адриан Вещя да събере парламентарна подкрепа, посочва телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Лидерите на разпадналата се широка проевропейска коалиция не успяват да постигнат политическо споразумение за подкрепа на правителство в парламента, въпреки че държавният глава ги повика в петък в президентството и се срещна с тях очи в очи. Натискът за съставяне на правителство с пълни правомощия е все по-голям, тъй като утре е последният ден от парламентарната сесия, след което депутатите и сенаторите излизат във ваканция, посочва медията.

Румъния се намира в политическа криза, откакто проевропейската широка коалиция, включваща Социалдемократическата партия (СДП), Национално-либералната партия (НЛП), „Съюз за спасение на Румъния“ (ССР), Демократичен съюз на унгарците в Румъния (ДСУР) и групата на националните малцинства, се разпадна в началото май. Впоследствие социалдемократите инициираха вот на недоверие съвместно с крайнодясната партия Алианс за обединение на румънците (АУР), който доведе до свалянето на кабинета на премиера Илие Боложан.

Правителството на Боложан работи с ограничени правомощия, а парламентът вече отхвърли една номинация за министър-председател и правителство. Румънската конституция позволява свикване на предсрочни парламентарни избори, ако в срок от 60 дни парламентът отхвърли две предложения за премиер и правителство. Досега Румъния не се е оказвала в подобна ситуация.

След неуспеха на Адриан Вещя да събере парламентарно мнозинство при гласуването на 22 юни, президентът Никушор Дан покани всички парламентарно представени партии на нови консултации преди следваща номинация на кандидат за министър-председател.

След консултациите се оформиха два варианта за правителство на малцинството: около най-голямата парламентарна сила – Социалдемократическата партия, и около формациите, които в момента подкрепят правителството на Илие Боложан. Социалдемократите предложиха своя лидер Сорин Гриндяну за премиер, а в последния момент либералите, реформаторите от ССР и партията на етническите унгарци предложиха като кандидат евродепутата от Национално-либералната партия Зигфрид Мурешан.

Това доведе до нова блокада в преговорите, а президентът Никушор Дан отбеляза, че Национално-либералната партия е променила позицията си.

„Върнахме се към политическата безизходица, която във вторник смятахме за преодоляна. Въз основа на позициите на партиите по време на консултациите имаше само една формула, която изглеждаше способна да получи подкрепата на парламентарно мнозинство: правителство на малцинството, оглавявано от Социалдемократическата партия (СДП). Във вторник Национално-либералната партия (НЛП) се ангажира да подкрепи с гласовете си такова правителство на малцинството на СДП при определени условия, свързани с програмата за управление. От вторник до днес обаче НЛП промени позицията си“, написа късно в петък (26 юни) Никушор Дан в Екс.

Политическите партии продължават да търсят изход от кризата, информират местните медии. Държавният глава ги призова да се върнат към диалога и да договорят помежду си парламентарно мнозинство за формула за управление, която смятат за подходяща.

Телевизия Диджи 24 посочва, че към момента нито един от двата варианта за правителство на малцинството не разполага с необходимия брой гласове в парламента за встъпване в длъжност. Коалицията около либералите разполага със 168 гласа при необходими минимум 233, а еднопартийно правителство на социалдемократите може да събере 144 гласа, ако бъде подкрепено от групата на националните малцинства (17 гласа). Социалдемократическата партия би могла да привлече гласове от отцепилите се от Национално-либералната партия привърженици на Адриан Вещя и от по-малките суверенистки партии, но дори и при това положение социалдемократите биха събрали едва 208 гласа, изчислява телевизията.