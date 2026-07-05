Турските власти забраниха влизането в Черно море

Неблагоприятни метеорологични условия в крайморските райони на Истанбул и в Черноморската област доведоха до забрана за влизане в морето за многобройните летуващи по плажовете, съобщиха турските медии, цитирани от БТА.
Управата на курортното селище Шиле, на брега на Черно море, което е сред най-посещаемите в летните горещини, забрани влизането в морето. В района на Шиле има няколко плажа, които се посещават от много местни и чуждестранни туристи за еднодневна и по-дълга почивка. Причина за забраната са големите вълни и подводните течения.
Управата на Шиле е издала заповед за забрана на влизането в морето край плажовете в района на селището. Изключение се прави само за плажовете Аязма и Агва, информира НТВ. В информацията се посочва, че къпането в морето при сегашните условия е опасно.
Освен Шиле в още три района по крайбрежието на Мраморно море е наложена забрана за влизане в морето. Такава важи за градовете Текирдаг, Коджаели и Къркларели по крайбрежието на Мраморно море.
Местните власти в черноморските градове Трабзон, Орду, Гиресун, Ризе и Артвин и Самсун обявиха, че плуването няма да бъде разрешено на плажове, заливи или брегови линии.
Основната причина за забраната за плуване не е дъждът, а вълните и вятърът в морето. "В района духа силен вятър. Дъжд вали в районите Шалпазари и Акчаабат. Според нашите прогнози, морето в момента е много бурно. Дъждът се движи и от страната на Шалпазари към центъра“, коментира д-р Хасан Джевхер, директор на 11-та областна дирекция по метеорология.
Очаква се в някои области забраната за влизане в морето да продължи и през следващите няколко дни заради сигурността на гражданите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тва е щот
Коментиран от #15
20:40 05.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 така така
20:59 05.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 хаха
Коментиран от #10
21:16 05.07.2026
7 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #9
21:17 05.07.2026
8 Ми те си имат Средиземно море
21:18 05.07.2026
9 Иска ти се
До коментар #7 от "Евгени от Алфапласт":Но не ти стиска.
21:19 05.07.2026
10 1488
До коментар #6 от "хаха":"Това в БГ-то НЕ МОЖЕ да се случи."
ти прочете ли заглавието бе ?!?
21:20 05.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 к0к0рч0 💋🍌
21:25 05.07.2026
13 1488
айде раята по селата
21:27 05.07.2026
14 Фатмето
21:28 05.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.