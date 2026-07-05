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Турските власти забраниха влизането в Черно море

Турските власти забраниха влизането в Черно море

5 Юли, 2026 20:37 2 349 15

  • черно море-
  • турция-
  • истанбул

Основната причина за забраната за плуване не е дъждът, а вълните и вятърът в морето, обявиха властите

Турските власти забраниха влизането в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неблагоприятни метеорологични условия в крайморските райони на Истанбул и в Черноморската област доведоха до забрана за влизане в морето за многобройните летуващи по плажовете, съобщиха турските медии, цитирани от БТА.

Управата на курортното селище Шиле, на брега на Черно море, което е сред най-посещаемите в летните горещини, забрани влизането в морето. В района на Шиле има няколко плажа, които се посещават от много местни и чуждестранни туристи за еднодневна и по-дълга почивка. Причина за забраната са големите вълни и подводните течения.

Управата на Шиле е издала заповед за забрана на влизането в морето край плажовете в района на селището. Изключение се прави само за плажовете Аязма и Агва, информира НТВ. В информацията се посочва, че къпането в морето при сегашните условия е опасно.

Освен Шиле в още три района по крайбрежието на Мраморно море е наложена забрана за влизане в морето. Такава важи за градовете Текирдаг, Коджаели и Къркларели по крайбрежието на Мраморно море.

Местните власти в черноморските градове Трабзон, Орду, Гиресун, Ризе и Артвин и Самсун обявиха, че плуването няма да бъде разрешено на плажове, заливи или брегови линии.

Основната причина за забраната за плуване не е дъждът, а вълните и вятърът в морето. "В района духа силен вятър. Дъжд вали в районите Шалпазари и Акчаабат. Според нашите прогнози, морето в момента е много бурно. Дъждът се движи и от страната на Шалпазари към центъра“, коментира д-р Хасан Джевхер, директор на 11-та областна дирекция по метеорология.

Очаква се в някои области забраната за влизане в морето да продължи и през следващите няколко дни заради сигурността на гражданите.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тва е щот

    21 6 Отговор
    кафявата вода от българските брегове наближава турските...

    Коментиран от #15

    20:40 05.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 така така

    3 4 Отговор
    Комунистът Ердоган се има за падишах!

    20:59 05.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хаха

    3 1 Отговор
    Това в БГ-то НЕ МОЖЕ да се случи.

    Коментиран от #10

    21:16 05.07.2026

  • 7 Евгени от Алфапласт

    1 3 Отговор
    Не знам за вас, аз си пия ΦΙΞ ΕΛΛΑΣ на плажа в Аспровалта с вдовицата.

    Коментиран от #9

    21:17 05.07.2026

  • 8 Ми те си имат Средиземно море

    3 1 Отговор
    Тяхната е лесна ние да му мислим.

    21:18 05.07.2026

  • 9 Иска ти се

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Евгени от Алфапласт":

    Но не ти стиска.

    21:19 05.07.2026

  • 10 1488

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "хаха":

    "Това в БГ-то НЕ МОЖЕ да се случи."

    ти прочете ли заглавието бе ?!?

    21:20 05.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 к0к0рч0 💋🍌

    1 1 Отговор
    ганчетата си режат вените 🔪🩸

    21:25 05.07.2026

  • 13 1488

    3 0 Отговор
    ерджолан каза край на сезона
    айде раята по селата

    21:27 05.07.2026

  • 14 Фатмето

    1 1 Отговор
    Ава ,аз флизам у голям гьол със шалварите ,чуждо мъж не иска гледа мен ,и моуяя гьот

    21:28 05.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

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