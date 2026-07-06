Цената за откупуване на военна служба в Турция достигна 8827 евро

Цената за откупуване на шестмесечната задължителна наборна военна повинност в Турция достигна 472 653 лири (8827 евро), съобщи Би Би Си, предаде БТА.
Всяка година през януари и юли властите индексират сумата за откупуване на военната служба според инфлацията, отбелязва агенцията. Този месец тя се увеличава с 13,52 процента и от 416 361 лири (7777 евро) нараства на 472 653 лири (8827 евро).
Кандидатстването за откупуване на военната служба се извършва чрез електронния портал на правителството или лично, във военните окръжия на страната, а за одобрените кандидати се предвижда да служат само 28 дни, през които подлежат на базова военна подготовка.
Редовната военна служба в страната е определена на шест месеца за наборници и до една година за запасни офицери.
Практиката за откупуване на военната повинност в Турция се прилага с прекъсвания в различни периоди от 1987 г., като в сегашния ѝ вид съществува от 2019 г.
Според годишната класация „Global Firepower“ (GFP) за 2026 г., която оценява конвенционалната военна мощ на 145 държави по света и се основава на статистически данни, числеността на турската армия е между 480 и 550 хиляди души. Турция, която се нарежда на девето място в света по военна мощ и чиято армия е втора по численост в НАТО, разполага допълнително с 380 хиляди резервисти и милионен мобилизационен потенциал.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #2
11:07 06.07.2026
2 Сигурно имаш главоболие от парцуцата
До коментар #1 от "честен ционист":Наистина си прав, германският мунчо Мерц и другият германски мунчо министърът на отбраната Писториус направиха законодателни промени, според които всеки германец, който напуска Германия за повече от 40 дена трябва да получи разрешение.
Много ще се радвам този закон да бъде въведен в България и децата на русофобните мунчовци да ги засилваме към фронта в Украйна.
Коментиран от #3
11:13 06.07.2026
3 хаха
До коментар #2 от "Сигурно имаш главоболие от парцуцата":Кухоглавият блятник как се напъва само. ХАХАХА
Леко да не се охвърляш до ушите в собственото си кафяво бе монголо-писслямист.
11:17 06.07.2026
4 Васил
Коментиран от #5, #7
11:17 06.07.2026
5 Шопо
До коментар #4 от "Васил":С помощ от Столипиново и Факултета Зеленски може да победи Русия.
11:31 06.07.2026
6 та да няма кой да служи . има дето не
11:33 06.07.2026
7 ддд
До коментар #4 от "Васил":Украйна ни показа, че като има глупави които да ти дават парички ще станеш милионер. Европа направи много хора милионери в тая държава. Корупция до небето и продължават да наливат безочетно средства в тая държава.
Коментиран от #8
11:34 06.07.2026
8 Не бързай
До коментар #7 от "ддд":Сега запада си затваря очите, но след края на войната ще започнат масови разследвания, блокиране на банкови сметки на бандерите в западни банки и конфискуване на имоти.
Това ще напълни яко бюджета на Германия, Франция, Испания и САЩ.
Не му е дошло времето защото сега ги използват, но след това ще ги изхвърлят като използван кондом.
11:40 06.07.2026