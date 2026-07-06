Цената за откупуване на военна служба в Турция достигна 8827 евро

Цената за откупуване на шестмесечната задължителна наборна военна повинност в Турция достигна 472 653 лири (8827 евро), съобщи Би Би Си, предаде БТА.

Всяка година през януари и юли властите индексират сумата за откупуване на военната служба според инфлацията, отбелязва агенцията. Този месец тя се увеличава с 13,52 процента и от 416 361 лири (7777 евро) нараства на 472 653 лири (8827 евро).

Кандидатстването за откупуване на военната служба се извършва чрез електронния портал на правителството или лично, във военните окръжия на страната, а за одобрените кандидати се предвижда да служат само 28 дни, през които подлежат на базова военна подготовка.

Редовната военна служба в страната е определена на шест месеца за наборници и до една година за запасни офицери.

Практиката за откупуване на военната повинност в Турция се прилага с прекъсвания в различни периоди от 1987 г., като в сегашния ѝ вид съществува от 2019 г.

Според годишната класация „Global Firepower“ (GFP) за 2026 г., която оценява конвенционалната военна мощ на 145 държави по света и се основава на статистически данни, числеността на турската армия е между 480 и 550 хиляди души. Турция, която се нарежда на девето място в света по военна мощ и чиято армия е втора по численост в НАТО, разполага допълнително с 380 хиляди резервисти и милионен мобилизационен потенциал.