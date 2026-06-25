Тръмп ще присъства на срещата на върха на НАТО в Анкара от уважение към Ердоган

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще участва в предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара. Това съобщава TRT World, като се позовава на изявления на американския лидер, предава News.bg.
По думите на Тръмп решението му да присъства е продиктувано от уважение към турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Американският държавен глава подчерта, че Турция е ключова военна сила в рамките на НАТО, като според него възможностите на страната често са подценявани.
Тръмп заяви още, че вероятно не би участвал в срещата, ако тя не се провеждаше именно в Турция, и че пътуването му до Анкара е знак на уважение към турския лидер.
Американският президент допълни, че е възможно по време на визитата да бъдат обсъдени теми, които биха зарадвали Ердоган, включително искането на Анкара за изтребители F-35 и реактивни двигатели.
Турция ще бъде домакин на срещата на върха на НАТО на 7-8 юли 2026 г. в Анкара, където се очаква да се съберат лидерите на страните членки на Алианса.
Като член на НАТО България ще участва в общите решения и дискусии на Алианса по време на срещата на върха в Анкара. Форумът е важен за определяне на приоритетите в областта на отбраната и сигурността, включително укрепването на източния фланг на НАТО, където се намира и България.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Неразбралия
14:02 25.06.2026
2 Д-р Ментал
14:14 25.06.2026
3 Красимир Петров
14:22 25.06.2026
4 Аналитик
Коментиран от #6
15:00 25.06.2026
5 Ако иска
Все ми е едно
Най-много да забърка следваща по сред каша
15:13 25.06.2026
6 Какъв
До коментар #4 от "Аналитик":проблем на Турция е България 🤔? В Турция никой не е казал нищо странно относно България но тук ,ние си имаме идна групичка ,която от малоценността си се опитва да привлича внимание чрез малоумните си бръщолевения .
15:18 25.06.2026