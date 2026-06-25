Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Турция »
Тръмп ще присъства на срещата на върха на НАТО в Анкара от уважение към Ердоган

Тръмп ще присъства на срещата на върха на НАТО в Анкара от уважение към Ердоган

25 Юни, 2026 13:57, обновена 25 Юни, 2026 13:59 798 6

  • турция-
  • ердоган-
  • нато-
  • анкара-
  • тръмп

Американският президент заяви, че решението му е израз на уважение към Реджеп Ердоган и подчерта ролята на Турция в Алианса.

Тръмп ще присъства на срещата на върха на НАТО в Анкара от уважение към Ердоган - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще участва в предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара. Това съобщава TRT World, като се позовава на изявления на американския лидер, предава News.bg.

По думите на Тръмп решението му да присъства е продиктувано от уважение към турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Американският държавен глава подчерта, че Турция е ключова военна сила в рамките на НАТО, като според него възможностите на страната често са подценявани.

Тръмп заяви още, че вероятно не би участвал в срещата, ако тя не се провеждаше именно в Турция, и че пътуването му до Анкара е знак на уважение към турския лидер.

Американският президент допълни, че е възможно по време на визитата да бъдат обсъдени теми, които биха зарадвали Ердоган, включително искането на Анкара за изтребители F-35 и реактивни двигатели.

Турция ще бъде домакин на срещата на върха на НАТО на 7-8 юли 2026 г. в Анкара, където се очаква да се съберат лидерите на страните членки на Алианса.

Като член на НАТО България ще участва в общите решения и дискусии на Алианса по време на срещата на върха в Анкара. Форумът е важен за определяне на приоритетите в областта на отбраната и сигурността, включително укрепването на източния фланг на НАТО, където се намира и България.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неразбралия

    1 3 Отговор
    Я не рабрах кой кого уважава, Тръм уважава ли Ердоган или Ердоган уважава Тръмп :Р

    14:02 25.06.2026

  • 2 Д-р Ментал

    2 2 Отговор
    Тръмп започна яко подмазване на всеки, след като се изпокара със съюзниците си

    14:14 25.06.2026

  • 3 Красимир Петров

    4 1 Отговор
    Тръмп разбра кой може да му е приятел и кой враг.

    14:22 25.06.2026

  • 4 Аналитик

    1 0 Отговор
    Само Тръмп,да не реши ,да реши проблемите на съюзника си България

    Коментиран от #6

    15:00 25.06.2026

  • 5 Ако иска

    0 0 Отговор
    Може и без него
    Все ми е едно
    Най-много да забърка следваща по сред каша

    15:13 25.06.2026

  • 6 Какъв

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Аналитик":

    проблем на Турция е България 🤔? В Турция никой не е казал нищо странно относно България но тук ,ние си имаме идна групичка ,която от малоценността си се опитва да привлича внимание чрез малоумните си бръщолевения .

    15:18 25.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания