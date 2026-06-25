Тръмп ще присъства на срещата на върха на НАТО в Анкара от уважение към Ердоган

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще участва в предстоящата среща на върха на НАТО в Анкара. Това съобщава TRT World, като се позовава на изявления на американския лидер, предава News.bg.

По думите на Тръмп решението му да присъства е продиктувано от уважение към турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Американският държавен глава подчерта, че Турция е ключова военна сила в рамките на НАТО, като според него възможностите на страната често са подценявани.

Тръмп заяви още, че вероятно не би участвал в срещата, ако тя не се провеждаше именно в Турция, и че пътуването му до Анкара е знак на уважение към турския лидер.

Американският президент допълни, че е възможно по време на визитата да бъдат обсъдени теми, които биха зарадвали Ердоган, включително искането на Анкара за изтребители F-35 и реактивни двигатели.

Турция ще бъде домакин на срещата на върха на НАТО на 7-8 юли 2026 г. в Анкара, където се очаква да се съберат лидерите на страните членки на Алианса.

Като член на НАТО България ще участва в общите решения и дискусии на Алианса по време на срещата на върха в Анкара. Форумът е важен за определяне на приоритетите в областта на отбраната и сигурността, включително укрепването на източния фланг на НАТО, където се намира и България.