Киър Стармър загуби играта на тронове във Великобритания

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Британският министър-председател Киър Стармър заяви вчера, че се оттегля от премиерския и от лидерския пост в Лейбъристката партия, с което проправи пътя към това Обединеното кралство да има седмия си премиер за последните 10 години, пише БТА.

Политическият хаос на острова води началото си от референдума за Брекзит, който се състоя точно преди 10 години, отбеляза Ройтерс.

В емоционална реч Стармър каза, че се е вслушал в управляващата си Лейбъристка партия и е осъзнал, че вече не е човекът, който трябва да я поведе към парламентарните избори, насрочени за 2029 година. След като направи съобщението на стълбите пред канцеларията си на „Даунинг Стрийт“, решението на Стармър да се оттегли можеше да предизвика ожесточена надпревара за лидерския пост, но няколко депутати от Лейбъристката партия казаха, че вече очакват по-скоро „коронация“.

Бившият кмет на Манчестър Анди Бърнам потвърди, че ще се кандидатира за лидер на Лейбъристката партия малко след като Стармър обеща „организирано предаване на властта“ в емоционално изявление пред премиерската резиденция на „Даунинг Стрийт“ 10, предаде Пи Ей Мидия.

Шансовете му да спечели премиерския пост без конкуренция се увеличиха значително минути по-късно, когато бившият министър на здравеопазването Уес Стрийтинг заяви, че ще подкрепи Бърнам в предстоящата надпревара. Стрийтинг беше смятан за потенциален съперник на Бърнам за лидерския пост, но решението му да не участва в надпреварата проправя пътя към „коронация“ още в средата на юли.

Като обяви, че ще се бори за лидерството на партията, Бърнам заяви, че оставката на Стармър „бележи началото на преход“.

„Лейбъристкото движение винаги е било най-силно, когато гледа напред с увереност и целеустременост“, каза той.

„Точно това ще направим оттук нататък и ще се погрижим този преход да бъде положителен процес на обновление за нашата партия и нашата страна“, добави Бърнам.

Като изрази подкрепата си за новия депутат от Мейкърфийлд, Стрийтинг каза, че е разговарял „надълго“ с Бърнам и е стигнал до извода, че той може „да спечели битката на живота ни срещу силите на национализма“. „Можем да прекараме лятото, като преувеличаваме малките различия, или можем да запретнем ръкави и да му помогнем да постигне промяната, от която нашата партия и нашата страна се нуждаят“, добави той.



Часове по-късно известният с прозвището Краля на Севера пристигна в Уестминстър с влак от Манчестър и беше посрещнат с мощна вълна от подкрепа, като позира за снимки с близо 200 депутати от Лейбъристката партия в парламента, написа в. „Телеграф“

Той влезе в парламента под овациите на свои съпартийци и отделни подвиквания от опозицията, включително от човек, който извика: „Той не е Месията.“ След това Бърнам се закле във вярност на крал Чарлз, за да заеме мястото си на депутат – необходима стъпка, за да може да стане новият лидер на Лейбъристката партия и на Великобритания.

Не се появи сериозен съперник, след като Уес Стрийтинг, бившият министър на здравеопазването, се отказа от участие и каза, че се надява „всички останали да подкрепят Анди“.

Всеки кандидат се нуждае от подкрепата на 80 депутати, а броят на тези, които излязоха да посрещнат Бърнам, подсказва, че това може да се окаже невъзможно. Ако никой депутат от Лейбъристката партия не го предизвика, Бърнам може да стане лидер на лейбъристите и премиер на 17 или 18 юли, посочи Пи Ей Мидия.

Наричат Анди Бърнам Краля на Севера главно защото като кмет на Голям Манчестър той изгради образ на най-гласовития защитник на Северна Англия срещу централната власт в Лондон, пишат британски медии.

Прякорът стана особено популярен по време на пандемията от ковид през 2020 г., когато Бърнам влезе в остър спор с правителството на Борис Джонсън за ограниченията в Голям Манчестър и настояваше за повече финансова подкрепа за хората и бизнеса при локдауна. Тогава медии като „Скай Нюз“ го описаха именно като "King of the North" заради начина, по който се противопостави на Лондон от името на северните региони.



Прозвището му е и частична препратка към култовия сериал „Игра на тронове“, където "King in the North" е титлата, която северните лордове дават на Роб Старк, а по-късно и на Джон Сноу. При Бърнам изразът е медиен и политически прякор, който играе с тази попкултурна асоциация, но съдържателно означава: политикът, който говори от името на Севера срещу Уестминстър, посочва таблоидът „Сън“.

Лейбъристкото правителство е поредното, което става жертва на гнева на избирателите заради неуспеха на политиците да изпълнят обещанията си за промяна – 10 години след гласуването за напускане на Европейския съюз.

Избори за лидер на Лейбъристката партия на практика оставят Великобритания без ясно управление през следващите 4 седмици, но се очаква Стармър да вземе участие в срещата на върха на НАТО в Турция следващия месец въпреки решението си да напусне поста, допълни „Телеграф“.

„Въпросът, който партията ми си задава сега, е дали аз съм най-подходящият човек да я поведа към следващите парламентарни избори. Чух отговора на парламентарната си група на този въпрос и го приемам с достойнство“, каза Стармър.

След като описа постиженията на правителството си през двете години на власт, мъжът, който често беше критикуван, че изглежда роботизиран, видимо се развълнува, когато благодари на семейството си за подкрепата, посочи Ройтерс.

„Когато напусна най-голямата работа в страната, ще отделям повече време на най-важната работа – да бъда най-добрият съпруг, който мога да бъда, за прекрасната си съпруга Вик, която беше моя опора в добри и лоши времена, и да бъда най-добрият баща, който мога да бъда, за красивите си деца, които са моята гордост и радост.“

Стармър прекара уикенда със съпругата си Виктория в извънградската си резиденция, за да обмисли бъдещето си. След като подкрепата за него се топеше, той осъзна политическата реалност на положението си.

В редиците на лейбъристите имаше известна тъга. Министърът на промишлеността Крис Макдоналд каза, че речта му е подчертала факта, че „той е наистина почтен човек“. Други обаче заявиха, че с него са се отнесли така, както той се е отнасял към другите като премиер, и че е бил „безцеремонно прецакан“, добави Ройтерс.

Заплахата за Стармър, която се трупаше от месеци, рязко нарасна в петък, когато Бърнам спечели убедително парламентарните избори в Мейкърфийлд, Северозападна Англия, и се върна в Уестминстър. Той победи кандидат на партията „Реформирай Обединеното кралство“ на Найджъл Фараж, която води в социологическите проучвания повече от година.

Тази победа даде надежда на лейбъристките депутати, че Бърнам, известен със силните си комуникационни умения, може да обърне съдбата на партията, която загуби подкрепа при Стармър.

Британската лира поскъпна спрямо други валути, а цената на британските държавни облигации се повиши след съобщението на Стрийтинг, тъй като инвеститорите приветстваха по-ясния път към премиерския пост за Бърнам.

Въпреки надеждите за плавно предаване на властта промяната не е без риск.

Бърнам все още не е изложил цялостна политическа програма, а лидерът на „Реформирай Обединеното кралство“ Фараж незабавно призова за парламентарни избори.

„Достатъчно ми беше да чакам. Великобритания има нужда от промяна – истинска промяна, а не от поредния изхабен политик от миналото, поставен на поста от еднопартийната върхушка“, каза Фараж в изявление.

Освен че казва, че Великобритания има нужда от фундаментална промяна и че иска да намали разходите за живот, Бърнам все още не е изяснил подхода си към външните работи, икономиката и отбраната.

Подобно на Стармър, той може да установи, че има малко пространство за маневри. Той ще бъде ограничаван от инвеститорите на пазара на облигации, които се противопоставят на всяко допълнително заемане на средства, и ще се изправи срещу разгневен електорат, който смята, че страната не функционира както трябва, добави Ройтерс.

Великобритания вече има най-високите разходи по заемите сред богатите страни от Г-7 заради високия си дълг и лихвени плащания, годините на слаб икономически растеж, трудностите при намаляването на разходите и необходимостта да инвестира в области като отбраната.