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Как богата Великобритания падна до стандарта на Мисисипи

Как богата Великобритания падна до стандарта на Мисисипи

17 Юни, 2026 08:41 899 21

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  • ес-
  • великобритания-
  • икономика

Как една от най-богатите страни в западния свят - Великобритания - се превърна в място, където хората имат стандарт, сходен с този на Мисисипи?

Как богата Великобритания падна до стандарта на Мисисипи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

След броени дни се навършват 10 години, откакто британците гласуваха на референдум да напуснат Европейския съюз. Днес страната е по-бедна, а структурните проблеми, които мъчат британското общество, изглеждат все по-дълбоки, отбелязват медии и анализатори. Проблемите на Великобритания обаче датират далеч отпреди Брекзит.

Как една от най-богатите страни в западния свят - Великобритания - се превърна в място, където хората имат стандарт, сходен с този на Мисисипи - най-бедния американски щат, пита сп. „Атлантик".

Цената на Брекзит

10 години след референдума, който промени посоката на Острова, БВП на глава от населението във Великобритания е с 6-8% по-нисък, отколкото би бил, ако Брекзит не се беше случил, става ясно от данни на Националното бюро за икономически изследвания на САЩ. В същото време инвестициите са с 18% по-ниски, а производителността с 4%, пише „Гардиън".

Великобритания се оказа и страната с най-лоши резултати в Г-7 по отношение на скоростта на връщането на работната сила в пазара на труда след края на ограниченията, свързани с пандемията, пише Ричард Партингтън.

Бедните плащат цената за кризите

Но Брекзит не е единствената причина. Преди световната финансова криза през 2008 година средният доход на домакинство във Великобритания току-що беше надминал този на Германия отбелязва в пространна статия за „Атлантик" Айдрис Калун. Лирата струваше повече от 2 долара, а Лондон, беше напът да измести Ню Йорк като център на международното банкиране.

Днес британските заплати сериозно изостават зад тези в Германия, Франция, Нидерландия и Дания, а ако тенденцията се запази, до няколко години средният поляк ще има стандарт на живот, равен на средния британец.

Всичко започна с кризата, която засегна тежко Великобритания, както и повечето големи икономики. В годините след нея правителството в Лондон реши да следва строга фискална политика и да реже разходи, включително от социалната и здравна система. Националната здравна служба изпадна в криза, стигна се до недостиг на кадри, средства и легла, инфраструктурата е в лошо състояние, а днес около шест милиона пациенти - една десета от населението - е в списъка на чакащите за лечение. Междувременно броят на децата, които растат в бедност, скочи от 14 то 23%, отбелязва Калун.

Съкращаването на социалните разходи засяга тежко най-бедните, а за основен виновник те смятат глобализацията в лицето на елитите и мигрантите от Европейския съюз, набедени, че отнемат работата им. За да се спаси от нарастващия популизъм, премиерът Дейвид Камерън реши да проведе референдум за еврочленството, като не очакваше, че ще го загуби. Последваха оставки, кратки мандати, обвинения и поляризация. От 2010 година насам във Великобритания се смениха шестима премиери - и всеки от тях обвинява опозицията или вътрешнопартийните си опоненти за кризата.

Как отговорният за Брекзит печели от провала му?

Междувременно ефектите от Брекзит, както и отказът от инвестиции в алтернативни енергийни източници, правят производството изключително скъпо за британския бизнес. В периода 2004-2024 година енергията се оскъпи тройно и днес е най-скъпата в света, четем още в текста на „Атлантик".

И консерваторите, и лейбъристите, които доминират британската политика от повечето от 40 години, са в губещи позиции. А основният печеливш изглежда само един - Найджъл Фараж. Но как човек, отговорен за Брекзит, успява да капитализира недоволството от последиците именно от него. „Фараж предлага привлекателен отговор на въпроса „Кой съсипа Великобритания?": безхарактерните елити, неефективните държавни служители и нежеланите имигранти", пише Айдрис Калун. "Дори ако проблемите на страната надхвърлят възможностите му да ги реши, той поне може да обещае, че изброените ще понесат отговорността си", обобщава авторът на „Атлантик".

И все пак Великобритания не е обречена, смята той. Просто правителствата в страната трябва да адресират проблемите правилно, а не да ги игнорират и да търсят външен виновник: "За да се спре сегашната тенденция на упадък, ще е необходимо да се признае една сурова истина. Това, което съсипа Великобритания, не бяха Брюксел, лошият късмет или банкерите. Британците съсипаха Великобритания. За да я оправят, първо трябва да спрат да я съсипват още повече."

Александър Детев редактор


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съдията

    15 2 Отговор
    Богата, богата, колко да е богата. Само с кражби и пиратство не става.😂

    08:44 17.06.2026

  • 2 Не е велика

    17 2 Отговор
    Тая британия.
    С пакистанци индийци толкова

    Коментиран от #6

    08:45 17.06.2026

  • 3 Пич

    15 1 Отговор
    Елементарна физика - скачени съдове !!! Първо Англия дърпа ресурсите на туземците - стандата се вдига! Сега туземците дърпат ресурсите на Англия - стандарта пада!!!

    08:45 17.06.2026

  • 4 Вашето мнение

    15 3 Отговор
    Пука ли му на някой, как преживя англосаксонската измет?

    08:46 17.06.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 1 Отговор
    А СЪНДИ ТАЙМС ПУСНА СТАТИЯ
    ....
    КАК БОГАТА ГЕРМАНИЯ ПАДНА ДО "СТАНДАРТА
    НА АНАДОЛИЯ "

    08:46 17.06.2026

  • 6 оня с коня

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Не е велика":

    Колонизаторите станаха колония на пакистанци и индийци

    08:46 17.06.2026

  • 7 Сандо

    11 2 Отговор
    Май основната причина не е Брекзита,а натъпкването и с инженери и лекари от бившите и колонии.А също и деградиращото коренно население.Даже и белите роби от Източна европа няма да я спаст.

    08:49 17.06.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    ПО СЪЩАТА ЛОГИКА , ДОЙЧЕ ВЕЛЕ
    МОЖЕ ДА НАПИШЕ СТАТИЯ
    ...
    ЧЕ ЧИСТИТЕ УЛИЦИ В РУСКИТЕ ГРАДОВЕ СА ПРИЗНАК ЗА УПАДЪКА НА РУСИЯ

    08:52 17.06.2026

  • 9 На тия кой им

    4 4 Отговор
    дава право да се наричат Велика Британия. И името но откраднаха даже защото в миналото сме били Велика България .

    08:55 17.06.2026

  • 10 Факти

    0 8 Отговор
    САЩ, Китай и Русия финансират евроскептични партии и пропаганда с цел разцепване на ЕС, който е една от трите велики сили и техен основен конкурент. С Англия успяха, но това послужи като горчив урок за всички. Беше ясно, че и двете страни ще пострадат, но Англия пострада много повече, защото е много по-малка от ЕС. Вече никой не иска да напуска, а Англия иска да се върне. Оттук нататък ЕС само ще расте докато не обедини целия континент. Предстои влизането на Украйна - държавата с най-много ресурси в Европа.

    Коментиран от #15, #17, #19

    08:55 17.06.2026

  • 11 Анонимен

    2 0 Отговор
    Ако има нещо за ремонт, можем да помогнем!

    08:57 17.06.2026

  • 12 Не, бе

    7 0 Отговор
    Те вече са на нивото на Сомалия... Вижте само сегашните им кметове и премиери? И най-често даваното мъжко име сега на новородените при тях? Мохамед. Британия вече е беззъбо куче. Но и западна Европа отиде на същото дередже... Меркелицата с малката шапчица го обеща и уби и Европа.

    08:58 17.06.2026

  • 13 Объркано Атлантиче

    5 0 Отговор
    Западът не иска и не може да приеме загубите, които му бяха нанесени в Украйна и в Иран. Няма да ги приеме, но това ще води до унищожаваща го криза, в която той ще се опита да унищожи целия свят. Ще откаже да се подчини на реалността. Това ще предизвика остра икономическа, социална и политическа криза навсякъде. Няма мърдане! Западът губи влияние, сила и власт, ще загуби и пари и то много пари и никой не може да спре това.

    08:58 17.06.2026

  • 14 Софиянец

    4 0 Отговор
    😂😂🤝 скоро на Бангладеш

    08:59 17.06.2026

  • 15 Ха-ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    Абе то е дори да не го правят, Европа умре. Ела и виж днешните "велики" градове? Брюксел, Берлин, Париж, Амстердам, Барселона..... Вече няма европейци. Скоро по магистралите на Европа ще "летят" каруци с по 1 конска сила. :)

    09:00 17.06.2026

  • 16 Защото напусна ЕС

    0 1 Отговор
    Ако пък България иска да стигне стандарта на Конго, къщо веднага да напуска. Радев е подходящият човек да ни отправи на път за Африка.

    09:01 17.06.2026

  • 17 Вашето мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    Приятелю, ресурсите не и са проблема на европа, проблема на европа е, че се напълни с кастрирани жинжъри като теб, които в името на това да плюскат и да обикалят по прайдовете са готови да слушкат разни безмозъчни лидери.

    09:01 17.06.2026

  • 18 А ако бяха останали в измамата ЕС

    2 0 Отговор
    щяха да са със стандарта на Хаити

    Коментиран от #20

    09:01 17.06.2026

  • 19 Ха ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    Даже в руска България основните руски партии не споменават дори за напускане на ЕС. Само Коцето лае да обира най-тъпия електорат, но и той ако е на власт, няма да посмее.

    09:03 17.06.2026

  • 20 Нтнг

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "А ако бяха останали в измамата ЕС":

    Ти в Хаити ли живееш?

    09:04 17.06.2026

  • 21 наблюдател

    0 0 Отговор
    Велика Британия а бедните англичани от данъците си плащат на новодошли емигранти да спят по хотели и да точат социалната система

    09:05 17.06.2026

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