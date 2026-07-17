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Анди Бърнам е новият лидер на Лейбъристката партия

Анди Бърнам е новият лидер на Лейбъристката партия

17 Юли, 2026 15:42 420 5

  • анди бърнам-
  • киър стармър-
  • великобритания-
  • лейбъристка партия

Бившият кмет на Манчестър ще поеме официално поста на министър-председател в понеделник

Анди Бърнам е новият лидер на Лейбъристката партия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият кмет на Манчестър Анди Бърнaм бе утвърден днес за нов лидер на управляващата Лейбъристка партия във Великобритания, заемайки мястото на Киър Стармър, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Бърнам ще поеме официално поста на министър-председател в понеделник.

Той каза, че е готов да поеме ръководството и ще работи за това да се даде надежда на хората от "забравени места навсякъде" във Великобритания.

Анди Бърнам благодари също на оттеглящия се премиер Киър Стармър, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

"Това е момент на гордост, който вие подарихте днес на мен и моето семейство, момент, изпълнен с емоции. Това обаче е и момент, за който съм готов. Готов съм да поема ръководството и да надградя върху основите, положени от един човек повече от всеки друг. Под ръководството на Киър Стармър преминахме от най-тежкото ни поражение към една от най-големите победи в историята ни. Киър върна лейбъристите в позиция, от която да променят живота на хората, и точно това правим през последните две години", каза Бърнам

Бившият кмет на Голям Манчестър, похвали политики като разширяването на правата на работниците и наемателите, намаляването на списъците с чакащи за Националната здравна служба, ренационализацията на железниците и други.

"Днес благодарим на Киър за неговата служба към нашата партия и към нашата страна", добави той.

Бърнам посочи, че все още не е определил състава на бъдещото си правителство, но че то ще отразява всички крила в Лейбъристката партия.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гагней

    5 1 Отговор
    Тоа не е пакистанац,не става

    15:43 17.07.2026

  • 2 Коалиция на лаещите

    4 0 Отговор
    Този сега желаещ ли е, лаещ ли е, къв е?

    Коментиран от #4

    15:48 17.07.2026

  • 3 Механик

    2 0 Отговор
    В последно време, гледайки какви слагат да управляват в ЕС, англия и САЩ, имам чувството, че търсят хора със специални потребности.
    Погледнете снимките на Стармър и на тоя сегашния! Не в и ли приличат на порасли деца но имащи синдром на Даун?

    15:53 17.07.2026

  • 4 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Коалиция на лаещите":

    Абсолютно никакъв не е. Марионетка. Кукла на конци. Ония евреи от ситито го командват. Същите дето командваха и предния.

    Коментиран от #5

    15:55 17.07.2026

  • 5 Точно така

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Марионетка като предния.

    15:59 17.07.2026

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