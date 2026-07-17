Анди Бърнам е новият лидер на Лейбъристката партия

Бившият кмет на Манчестър Анди Бърнaм бе утвърден днес за нов лидер на управляващата Лейбъристка партия във Великобритания, заемайки мястото на Киър Стармър, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Бърнам ще поеме официално поста на министър-председател в понеделник.

Той каза, че е готов да поеме ръководството и ще работи за това да се даде надежда на хората от "забравени места навсякъде" във Великобритания.

Анди Бърнам благодари също на оттеглящия се премиер Киър Стармър, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

"Това е момент на гордост, който вие подарихте днес на мен и моето семейство, момент, изпълнен с емоции. Това обаче е и момент, за който съм готов. Готов съм да поема ръководството и да надградя върху основите, положени от един човек повече от всеки друг. Под ръководството на Киър Стармър преминахме от най-тежкото ни поражение към една от най-големите победи в историята ни. Киър върна лейбъристите в позиция, от която да променят живота на хората, и точно това правим през последните две години", каза Бърнам

Бившият кмет на Голям Манчестър, похвали политики като разширяването на правата на работниците и наемателите, намаляването на списъците с чакащи за Националната здравна служба, ренационализацията на железниците и други.

"Днес благодарим на Киър за неговата служба към нашата партия и към нашата страна", добави той.

Бърнам посочи, че все още не е определил състава на бъдещото си правителство, но че то ще отразява всички крила в Лейбъристката партия.