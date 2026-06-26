Кошмарът във Венецуела: Черната статистика на жертвите расте след най-мощното земетресение от век насам ВИДЕО

Броят на загиналите при катастрофалните последователни земетресения във Венецуела официално нарасна на най-малко 235 души, като повече от 4 300 граждани са ранени, съобщиха световните агенции, цитирайки президента на Националната асамблея. Властите и международните експерти изразяват сериозни опасения, че черната статистика ще продължи да се влошава драматично, тъй като стотици семейства остават в неизвестност, затрупани под руините на срутили се жилищни блокове. Геолози предупреждават, че в най-мрачния сценарий броят на жертвите може да достигне хиляди.

Пораженията от двата опустошителни труса с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер, които удариха северното крайбрежие с разлика от едва 39 секунди, превърнаха части от страната в зона на пълно бедствие.

Мащабът на разрушенията и транспортният колапс

Епицентърът на трусовете бе локализиран в щата Яракуй, близо до град Морон, но ударната вълна нанесе тежки структурни щети в столицата Каракас, както и в силно засегнатите крайбрежни щати Ла Гуайра, Карабобо, Арагуа и Фалкон.

Срутени сгради: В източния столичен квартал Палос Грандес няколко многоетажни жилищни сгради се срутиха изцяло. Очевидци описват сцените като „филм на ужасите“, обвит в гъсти облаци от прах и дим. В цялата страна има стотици компрометирани постройки.

В източния столичен квартал Палос Грандес няколко многоетажни жилищни сгради се срутиха изцяло. Очевидци описват сцените като „филм на ужасите“, обвит в гъсти облаци от прах и дим. В цялата страна има стотици компрометирани постройки. Летища и транспорт: Международното летище на Каракас в Майкетия претърпя сериозни вътрешни разрушения и беше незабавно затворено за граждански полети. Движението на влаковете и метрото в столицата е напълно спряно.

Международното летище на Каракас в Майкетия претърпя сериозни вътрешни разрушения и беше незабавно затворено за граждански полети. Движението на влаковете и метрото в столицата е напълно спряно. Комуникационен срив: По данни на глобалния сеизмичен и технологичен мониторинг, интернет свързаността и телекомуникациите в страната паднаха рязко. Причината е масовото прекъсване на електропроводи и критична инфраструктура.

По данни на глобалния сеизмичен и технологичен мониторинг, интернет свързаността и телекомуникациите в страната паднаха рязко. Причината е масовото прекъсване на електропроводи и критична инфраструктура. Петролният сектор оцелява: Към момента ключовата петролна инфраструктура на Венецуела, включително рафинерията в Парагуана и пристанищният комплекс „Хосе“, не са засегнати и продължават работа.

Спасителните акции и международната помощ в ход

Временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес обяви национално извънредно положение. Министърът на вътрешните работи Диосдадо Кабело съобщи, че в най-тежко засегнатия щат Ла Гуайра се работи на денонощни смени, като цивилни отряди и тежка механизация разчистват отломките в търсене на оцелели. Спасителните акции обаче са сериозно затруднени от над 20 последвали вторични труса, които принудиха милиони хора да прекарат нощта на открито по улиците от страх от нови срутвания.

Международната общност реагира незабавно на хуманитарната криза:

САЩ: Американският президент Доналд Тръмп обяви пълна готовност за помощ през платформата Truth Social. Държавният департамент вече е задействал елитни спасителни екипи и медицински експерти от Лос Анджелис и Вирджиния.

Американският президент Доналд Тръмп обяви пълна готовност за помощ през платформата Truth Social. Държавният департамент вече е задействал елитни спасителни екипи и медицински експерти от Лос Анджелис и Вирджиния. Европейски съюз: Еврокомисарят по кризисните ситуации Хаджа Лабиб потвърди активирането на сателитната система „Коперник“ за картографиране на щетите в помощ на теренните екипи. Нидерландия изпрати специализиран спасителен отряд с обучени кучета и отпусна спешна помощ от 2 милиона евро.

Еврокомисарят по кризисните ситуации Хаджа Лабиб потвърди активирането на сателитната система „Коперник“ за картографиране на щетите в помощ на теренните екипи. Нидерландия изпрати специализиран спасителен отряд с обучени кучета и отпусна спешна помощ от 2 милиона евро. Регионална подкрепа: Ел Салвадор подготви 50 тона хуманитарни пратки, а Доминиканската република, Бразилия и Колумбия мобилизираха своите структури на Червения кръст за издирвателни операции.

Ситуацията с българските граждани

Българското Министерство на външните работи (МВнР) излезе с официално съобщение, че няма пострадали или загинали български граждани при бедствието във Венецуела. Посолството ни в Бразилия, което отговаря за региона, както и почетният консул на България на място, са успели да установят контакт с всички наши сънародници в страната (чиито брой е под 10 души). Всички те са в безопасност, въпреки че някои от тях съобщават за сериозни материални щети по домовете си.