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Мащабна атака с дронове срещу Русия: Столицата Москва под обстрел, затворени са големи летища
  Тема: Украйна

Мащабна атака с дронове срещу Русия: Столицата Москва под обстрел, затворени са големи летища

26 Юни, 2026 03:54, обновена 26 Юни, 2026 03:58 751 7

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Силите на руската ПВО са свалили най-малко 13 безпилотни апарата, летящи към столицата; въведена е извънредна ситуация в близо 10 региона

Мащабна атака с дронове срещу Русия: Столицата Москва под обстрел, затворени са големи летища - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В ранните сутрешни часове на 26 юни Руската федерация бе подложена на масирана вълна от атаки с безпилотни летателни апарати, става ясно от официални изявления на кмета на Москва Сергей Собянин, информационния бюлетини на Министерството на отбраната на Руската федерация и регионални управители и администрации на засегнатите руски области.

Към 03:50 часа сутринта основните удари са насочени към столицата Москва и регионите в Централна Русия, което принуди властите да задействат извънредни протоколи за сигурност.

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Блокада на въздушното пространство над Москва

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи официално, че силите на противовъздушната отбрана (ПВО) към Министерството на отбраната са прехванали и унищожили най-малко 13 украински дрона, летящи в направление към руската столица. По думите му на местата, където са паднали отломки от свалените апарати, вече работят екипи на спешните служби.

Поради непосредствената опасност във въздушното пространство бе въведено частично ограничение за работата на трите основни московски летища — „Внуково“, „Домодедово“ и „Шереметиево“. Всички кацащи полети се пренасочват към резервни летища, а излитанията са временно преустановени.

Вълна от дронове в Централна Русия

Сигнали за въздушна опасност и активиране на противовъздушните системи са регистрирани в дълбочина на руската територия. Към 03:50 часа режим на повишена готовност и мерки за сигурност са въведени в следните области:

  • Тамбовска област — властите потвърдиха за автоматични оповестявания за опасност от БПЛА.
  • Волгоградска, Тверска и Ярославска области — съобщава се за работа на системите за радиоелектронна борба (РЕБ) и ПВО.
  • Липецка, Орловска, Тулска и Рязанска области — местните администрации призоваха гражданите да останат по домовете си далеч от прозорците.

Министерството на отбраната на Руската федерация продължава да отразява нападението, като пълният доклад за броя на унищожените въздушни цели се очаква в традиционния сутрешен брифинг.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Презвитер Козма

    20 9 Отговор
    Украйна дори не е започнала да воюва с пълния си потенциал, а септичната руска яма, вече взе да колабира по всички направления. Не ми се мисли какво ще стане когато Украйна вкара последните си разработки балистични и крилати ракети собствено производство и получи всички Грипени. Орките ще трябва да бъдат до Владивосток и Сахалин, но дори и там няма да са в безопасност

    Коментиран от #3

    04:01 26.06.2026

  • 2 Гориил

    17 49 Отговор
    Днес на практика нито един дрон на НАТО не е способен да проникне в най-новите руски системи за противовъздушна отбрана и електронна война. От всеки сто дрона на НАТО само един или два достигат целта си. Преди година само петнадесет до двадесет дрона на НАТО достигаха целите си. Вие хабите астрономически суми пари и колосални ресурси в Украйна, безсмислено и безрезултатно.

    Коментиран от #4, #6

    04:10 26.06.2026

  • 3 Сън сънуваш

    7 47 Отговор

    До коментар #1 от "Презвитер Козма":

    С 20 дрона удрящи по автобуси с деца или студентски общежития ще спечелиш война нананци.Тероризмът е да те забележат,но не и да победиш.Само сплотяваш руснаците .

    04:12 26.06.2026

  • 4 ГанЯ

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    При теб всичко е приказки под шипковия храст 😁, верваме!

    04:27 26.06.2026

  • 5 Гориил

    4 5 Отговор
    Няма нито един военен или икономически въпрос, по който ЕС и НАТО да са постигнали единодушие. Вие водите война в своя вреда. Това е напълно нов тип война и нямате никакъв шанс да я спечелите. Нещо повече, войната в Ормузкия проток никога няма да приключи без активното участие, съгласието и подкрепата на Москва и Пекин.

    04:28 26.06.2026

  • 6 Роко

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Хвалипръцко русофил, къде останаха трите дни, срам за Русия и севернокорейците й помагат и Беларус намеси. Видяхме я непобедимата Русия. Всичко си има начало и край.Скоро ще видим и краят на руската империя на злото!

    04:38 26.06.2026

  • 7 Гориил

    2 2 Отговор
    Гледам по СНН. МаЦква е в дим и пушек. Жителите се евакуират. Преди 5 години Киев за 3 дни а след 5 МаЦква гарить. Жалко е

    04:57 26.06.2026

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