Мащабна атака с дронове срещу Русия: Столицата Москва под обстрел, затворени са големи летища

В ранните сутрешни часове на 26 юни Руската федерация бе подложена на масирана вълна от атаки с безпилотни летателни апарати, става ясно от официални изявления на кмета на Москва Сергей Собянин, информационния бюлетини на Министерството на отбраната на Руската федерация и регионални управители и администрации на засегнатите руски области.

Към 03:50 часа сутринта основните удари са насочени към столицата Москва и регионите в Централна Русия, което принуди властите да задействат извънредни протоколи за сигурност.

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Блокада на въздушното пространство над Москва

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи официално, че силите на противовъздушната отбрана (ПВО) към Министерството на отбраната са прехванали и унищожили най-малко 13 украински дрона, летящи в направление към руската столица. По думите му на местата, където са паднали отломки от свалените апарати, вече работят екипи на спешните служби.

Поради непосредствената опасност във въздушното пространство бе въведено частично ограничение за работата на трите основни московски летища — „Внуково“, „Домодедово“ и „Шереметиево“. Всички кацащи полети се пренасочват към резервни летища, а излитанията са временно преустановени.

Вълна от дронове в Централна Русия

Сигнали за въздушна опасност и активиране на противовъздушните системи са регистрирани в дълбочина на руската територия. Към 03:50 часа режим на повишена готовност и мерки за сигурност са въведени в следните области:

Тамбовска област — властите потвърдиха за автоматични оповестявания за опасност от БПЛА.

— властите потвърдиха за автоматични оповестявания за опасност от БПЛА. Волгоградска, Тверска и Ярославска области — съобщава се за работа на системите за радиоелектронна борба (РЕБ) и ПВО.

— съобщава се за работа на системите за радиоелектронна борба (РЕБ) и ПВО. Липецка, Орловска, Тулска и Рязанска области — местните администрации призоваха гражданите да останат по домовете си далеч от прозорците.

Министерството на отбраната на Руската федерация продължава да отразява нападението, като пълният доклад за броя на унищожените въздушни цели се очаква в традиционния сутрешен брифинг.