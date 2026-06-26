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Нощ на огнен сблъсък: Масирани въздушни удари между Русия и Украйна
  Тема: Украйна

Нощ на огнен сблъсък: Масирани въздушни удари между Русия и Украйна

26 Юни, 2026 05:51, обновена 26 Юни, 2026 05:54 1 401 13

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Вълни от ракети и дронове атакуваха Киев и Москва в ранните часове на деня; ПВО системите и в двете столици работиха под максимално напрежение

Нощ на огнен сблъсък: Масирани въздушни удари между Русия и Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През изминалата нощ, в часовия диапазон между 0:00 и 5:30 ч. сутринта, Русия и Украйна проведоха интензивни насрещни въздушни атаки. Двете страни задействаха масирани вълни от балистични ракети и безпилотни самолети, насочени към стратегически центрове и градска инфраструктура.

Още новини от Украйна

Ракетен терор над Украйна: Експлозии в Киев и Полтавска област

Руските сили предприеха поредна комбинирана офанзива, която активира системите за противовъздушна отбрана в редица украински региони:

  • Киев под балистичен обстрел: Украинската столица бе атакувана с балистични ракети. Жителите прекараха нощта в укритията под звуците на мощни детонации от работата на системите за ПВО (включително Patriot). Към 5:30 ч. местните власти започнаха огледи за щети и пострадали от паднали отломки.
  • Удари в Полтавска област: Серия от експлозии разтърсиха градовете Кременчук и Полтава малко след 3:00 ч. сутринта вследствие на ракетни попадения и навлизане на дронове камикадзе.
  • Тревога на запад: Въздушната тревога обхвана страната чак до Ровненска област поради засичени опасни траектории на руските ракети.

Отговорът на Киев: Десетки дронове летяха към Москва

Украинските сили продължиха офанзивата си срещу руската столица и енергийна инфраструктура:

  • Атака срещу руската столица: Към Москва бе изстреляна масивна вълна от десетки безпилотни апарати. Руските системи за ПВО бяха приведени в пълна бойна готовност около мегаполиса, броени дни след като предишни удари нанесоха сериозни поражения на Московската рафинерия. Аварийните екипи в Подмосковието проверяват местата на падналите отломки.
  • Натиск на юг: Продължават и атаките с дронове по логистичните мрежи и петролните активи на полуостров Крим и в Краснодарския край.

Към 5:30 ч. сутринта летищата в Московския регион въведоха временни ограничения за полети от съображения за сигурност. Пълните доклади за точния брой на свалените въздушни цели, евентуалните жертви и мащаба на материалните щети предстои да бъдат обявени в официалните сутрешни сводки на военните ведомства в Киев и Москва.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    5 2 Отговор
    шашава работа

    06:00 26.06.2026

  • 2 Българин

    6 9 Отговор
    Да гръмнат мумията на Ленин!!!

    Коментиран от #4

    06:00 26.06.2026

  • 3 СТИГА

    17 6 Отговор
    това лигавене с дронове, пердашете ги с Орешник !

    06:02 26.06.2026

  • 4 Мурка

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    по-добре на КАРЛ МАРКС---------намира се в ЛОНДОН

    06:04 26.06.2026

  • 5 Айляк

    11 7 Отговор
    Гутен морген. Я, я, вундебаа.
    До последния украинец.

    06:08 26.06.2026

  • 6 Някой

    10 3 Отговор
    Разбирам, че ви се плаща, за да представяте войната ката равностойна. Всичко е написано така, все едно с Украйна удря Русия с балистични ракети и стотици дронове. А реалността е много различна - Киев гори и пуши, а в Москва е тихо и спокойно. Ракетите и стотиците дронове са срещу Украйна, а тя отговорила с десетки дронове срещу Москва...
    Комар срещу орел!

    Коментиран от #9

    06:36 26.06.2026

  • 7 В руската кочина само отломки падат

    2 6 Отговор
    Даже московската рафинерия фръкнА от отломка.

    06:44 26.06.2026

  • 8 Всяка сутрин 8,4 милиарда души

    2 6 Отговор
    Се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.

    06:46 26.06.2026

  • 9 Коалиция на желаещите

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Ами даваме на Зеленски каквото имаме! Колкото, можем толкова. И докато можем.
    Това че цяла Украйна гори и от това държава повече не става, не ни интересува.
    А що пари даваме не е казване. Пък и медиите трябва да храним, та поне в медийната война да победим.

    Коментиран от #11, #13

    06:48 26.06.2026

  • 10 И Киев е Руски

    8 2 Отговор
    За да унищожи гребеновидния Салорих, който е пет пъти по-малък от Русия по население и десет пъти по-малък по БВП, руската армия не се нуждае от ядрени удари. Първо, би било достатъчно да се бомбардира Салориховската Рурско-Днепропетровска индустриална агломерация с десетки хиляди съществуващи ФАБ (250 до 3000 кг) и едновременно с това да се извадят от строя всичките седем моста през Днепър близо до Днепропетровск. Това веднага би сринало фронта в Донбас, Запорожка и Херсонска област и би отворило пътя към Николаев и Одеса. Не е нужно да си Клаузевиц или Барух Спиноза, за да разбереш тази баналност. Второ, обичащите ура съветски патриоти, традиционно „никога не са завършвали гимназия", сякаш не знаят, че 70% от населението на Руската федерация и 100% от населението на Република Беларус живеят в Европа. Следователно руските ядрени удари, ако са възможни в Европа, биха били само срещу бившата Великобритания: тя е далеч и наистина страна, която не е нужна никому би било жалко да продължи паразитното си съществувани

    06:49 26.06.2026

  • 11 Излязоха данни

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Коалиция на желаещите":

    че британските дронове изстрелвани по Москва, били пълни с керосин. Понеже така или иначе са сваляни от руското ПВО, поне да вдигат големи пламъци и дим за снимки и ПиАр по медиите.

    06:53 26.06.2026

  • 12 Урко фашистките лъжи пак са на линия

    3 1 Отговор
    Урките лъжат като за последно

    06:59 26.06.2026

  • 13 Само когато режимите

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Коалиция на желаещите":

    в Британия, Германия и Франция бъдат сменени от народите им войната ще приключи и в Европа ще настане мир.
    Русия затова не бърза в Украйна, а води война на изтощението. Някои погрешно мислят, че войната на изтощение е срещу Украйна:)

    07:03 26.06.2026

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