Нощ на огнен сблъсък: Масирани въздушни удари между Русия и Украйна

През изминалата нощ, в часовия диапазон между 0:00 и 5:30 ч. сутринта, Русия и Украйна проведоха интензивни насрещни въздушни атаки. Двете страни задействаха масирани вълни от балистични ракети и безпилотни самолети, насочени към стратегически центрове и градска инфраструктура.
Ракетен терор над Украйна: Експлозии в Киев и Полтавска област
Руските сили предприеха поредна комбинирана офанзива, която активира системите за противовъздушна отбрана в редица украински региони:
- Киев под балистичен обстрел: Украинската столица бе атакувана с балистични ракети. Жителите прекараха нощта в укритията под звуците на мощни детонации от работата на системите за ПВО (включително Patriot). Към 5:30 ч. местните власти започнаха огледи за щети и пострадали от паднали отломки.
- Удари в Полтавска област: Серия от експлозии разтърсиха градовете Кременчук и Полтава малко след 3:00 ч. сутринта вследствие на ракетни попадения и навлизане на дронове камикадзе.
- Тревога на запад: Въздушната тревога обхвана страната чак до Ровненска област поради засичени опасни траектории на руските ракети.
Отговорът на Киев: Десетки дронове летяха към Москва
Украинските сили продължиха офанзивата си срещу руската столица и енергийна инфраструктура:
- Атака срещу руската столица: Към Москва бе изстреляна масивна вълна от десетки безпилотни апарати. Руските системи за ПВО бяха приведени в пълна бойна готовност около мегаполиса, броени дни след като предишни удари нанесоха сериозни поражения на Московската рафинерия. Аварийните екипи в Подмосковието проверяват местата на падналите отломки.
- Натиск на юг: Продължават и атаките с дронове по логистичните мрежи и петролните активи на полуостров Крим и в Краснодарския край.
Към 5:30 ч. сутринта летищата в Московския регион въведоха временни ограничения за полети от съображения за сигурност. Пълните доклади за точния брой на свалените въздушни цели, евентуалните жертви и мащаба на материалните щети предстои да бъдат обявени в официалните сутрешни сводки на военните ведомства в Киев и Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
06:00 26.06.2026
2 Българин
Коментиран от #4
06:00 26.06.2026
3 СТИГА
06:02 26.06.2026
4 Мурка
До коментар #2 от "Българин":по-добре на КАРЛ МАРКС---------намира се в ЛОНДОН
06:04 26.06.2026
5 Айляк
До последния украинец.
06:08 26.06.2026
6 Някой
Комар срещу орел!
Коментиран от #9
06:36 26.06.2026
7 В руската кочина само отломки падат
06:44 26.06.2026
8 Всяка сутрин 8,4 милиарда души
06:46 26.06.2026
9 Коалиция на желаещите
До коментар #6 от "Някой":Ами даваме на Зеленски каквото имаме! Колкото, можем толкова. И докато можем.
Това че цяла Украйна гори и от това държава повече не става, не ни интересува.
А що пари даваме не е казване. Пък и медиите трябва да храним, та поне в медийната война да победим.
Коментиран от #11, #13
06:48 26.06.2026
10 И Киев е Руски
06:49 26.06.2026
11 Излязоха данни
До коментар #9 от "Коалиция на желаещите":че британските дронове изстрелвани по Москва, били пълни с керосин. Понеже така или иначе са сваляни от руското ПВО, поне да вдигат големи пламъци и дим за снимки и ПиАр по медиите.
06:53 26.06.2026
12 Урко фашистките лъжи пак са на линия
06:59 26.06.2026
13 Само когато режимите
До коментар #9 от "Коалиция на желаещите":в Британия, Германия и Франция бъдат сменени от народите им войната ще приключи и в Европа ще настане мир.
Русия затова не бърза в Украйна, а води война на изтощението. Някои погрешно мислят, че войната на изтощение е срещу Украйна:)
07:03 26.06.2026