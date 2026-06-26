Нощ на огнен сблъсък: Масирани въздушни удари между Русия и Украйна

През изминалата нощ, в часовия диапазон между 0:00 и 5:30 ч. сутринта, Русия и Украйна проведоха интензивни насрещни въздушни атаки. Двете страни задействаха масирани вълни от балистични ракети и безпилотни самолети, насочени към стратегически центрове и градска инфраструктура.

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Ракетен терор над Украйна: Експлозии в Киев и Полтавска област

Руските сили предприеха поредна комбинирана офанзива, която активира системите за противовъздушна отбрана в редица украински региони:

Киев под балистичен обстрел : Украинската столица бе атакувана с балистични ракети. Жителите прекараха нощта в укритията под звуците на мощни детонации от работата на системите за ПВО (включително Patriot). Към 5:30 ч. местните власти започнаха огледи за щети и пострадали от паднали отломки.

: Украинската столица бе атакувана с балистични ракети. Жителите прекараха нощта в укритията под звуците на мощни детонации от работата на системите за ПВО (включително Patriot). Към 5:30 ч. местните власти започнаха огледи за щети и пострадали от паднали отломки. Удари в Полтавска област : Серия от експлозии разтърсиха градовете Кременчук и Полтава малко след 3:00 ч. сутринта вследствие на ракетни попадения и навлизане на дронове камикадзе.

: Серия от експлозии разтърсиха градовете Кременчук и Полтава малко след 3:00 ч. сутринта вследствие на ракетни попадения и навлизане на дронове камикадзе. Тревога на запад: Въздушната тревога обхвана страната чак до Ровненска област поради засичени опасни траектории на руските ракети.

Отговорът на Киев: Десетки дронове летяха към Москва

Украинските сили продължиха офанзивата си срещу руската столица и енергийна инфраструктура:

Атака срещу руската столица : Към Москва бе изстреляна масивна вълна от десетки безпилотни апарати. Руските системи за ПВО бяха приведени в пълна бойна готовност около мегаполиса, броени дни след като предишни удари нанесоха сериозни поражения на Московската рафинерия. Аварийните екипи в Подмосковието проверяват местата на падналите отломки.

: Към Москва бе изстреляна масивна вълна от десетки безпилотни апарати. Руските системи за ПВО бяха приведени в пълна бойна готовност около мегаполиса, броени дни след като предишни удари нанесоха сериозни поражения на Московската рафинерия. Аварийните екипи в Подмосковието проверяват местата на падналите отломки. Натиск на юг: Продължават и атаките с дронове по логистичните мрежи и петролните активи на полуостров Крим и в Краснодарския край.

Към 5:30 ч. сутринта летищата в Московския регион въведоха временни ограничения за полети от съображения за сигурност. Пълните доклади за точния брой на свалените въздушни цели, евентуалните жертви и мащаба на материалните щети предстои да бъдат обявени в официалните сутрешни сводки на военните ведомства в Киев и Москва.