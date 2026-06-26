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Боеве по целия фронт в Украйна: 213 сблъсъка за денонощие
  Тема: Украйна

Боеве по целия фронт в Украйна: 213 сблъсъка за денонощие

26 Юни, 2026 05:56, обновена 26 Юни, 2026 06:02 1 238 18

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • бойно поле

Руският натиск край Покровск и Гуляйполе остава критичен; Украйна отвръща с тежки удари по тиловата логистика

Боеве по целия фронт в Украйна: 213 сблъсъка за денонощие - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията по протежение на над 1000-километровата фронтова линия в Украйна към 6:00 ч. тази сутрин остава изключително напрегната. По официални данни на Генералния щаб на ВСУ през изминалото денонощие са регистрирани 213 интензивни бойни сблъсъка [А1]. Фронтът е арена на ожесточена позиционна война, в която руските сили се опитват да пробият украинската отбрана с цената на тежки загуби.

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Най-горещите точки: Сблъсъци в Покровск и Гуляйполе

Основният оперативен натиск на руската армия остава концентриран в Източна и Южна Украйна:

  • Направление Покровск: Покровският сектор продължава да бъде най-критичният участък от фронта [А1]. Руските войски провеждат денонощни щурмове в опит да прекъснат логистичните артерии на защитниците.
  • Сектор Гуляйполе: През изминалата нощ са регистрирани най-малко 20 руски атаки в районите на Добропилия, Воздвижівка и Роздвянка. Руските части засилват офанзивата си в тази посока, но срещат твърда отбрана и не постигат значителен териториален напредък.
  • Сектор Орехов: Руските сили са провели три масирани щурма към Степове и Павливка. Украинските части успешно са отблъснали пехотните вълни, подкрепени от бронирана техника.

Контрадействия на ВСУ: Удар по руската логистика

Въпреки сериозния натиск по суша, украинските сили нанасят тежки удари в тила на противника:

  • Изолиране на Крим: Украйна активизира кампанията си за прекъсване на сухопътния мост към полуострова. Продължават целенасочените удари с високоточни оръжия по железопътни мостове, целящи да парализират доставките на руско гориво и боеприпаси.
  • Технологично предимство: По информация на военни анализатори нови сателитни системи вече предават данни директно на украинските оператори на дронове на предна линия. Това драстично увеличава скоростта и прецизността на артилерийските удари.

Към 6:00 ч. сутринта обстановката в Харковското и Херсонското направление остава без съществени изменения на позициите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Za Родину

    30 3 Отговор
    До пълна ликвидация на Укрофашистите !

    06:05 26.06.2026

  • 2 Абе трън

    27 4 Отговор
    Защо цитираш само фашките, бе!
    И си измисляте заслуги на УФраинците. Такива няма!
    Ако не са наемниците и парите сикоито засипват Зелью, досега да са изтрити от картата на света.
    Ама Путин е хуманен и спазва правилата на войната!
    Зеленски е под наркоза. Пишурка срещу вятъра!

    06:09 26.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анонимен

    17 2 Отговор
    Ясно-о! Положението за Украйна е зле!

    06:27 26.06.2026

  • 5 Какво Гуляйполе,

    12 3 Отговор
    Какъв Покровск????
    От половин година са в тила на руснаците.
    Константиновка и Лиман също паднаха.
    Сега иде реч за Славянск и Краматорск.

    Коментиран от #8

    06:29 26.06.2026

  • 6 Добро утро!

    1 9 Отговор
    Другари комунисти, путинисти Артилеристи, Механици и други подобни продукти,где МОЧАТА?

    06:31 26.06.2026

  • 7 Българин

    3 10 Отговор
    Ватенките бягат от Крим като палестинци от Газа!

    06:33 26.06.2026

  • 8 Мдаа

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Какво Гуляйполе,":

    Киев за два дня.
    Мдаа.

    06:35 26.06.2026

  • 9 Затрива се православния народ .

    2 9 Отговор
    Срам за нападателите /
    Путин черна котка .
    Радев измами хората .

    06:39 26.06.2026

  • 10 Да : С Украйна сме .

    3 12 Отговор
    Радев измамник
    Продажник.
    Буташ
    Пари няма .
    Взе милярдите .
    Кой ще ги. връща .
    Наесен нови избори. .

    Коментиран от #13

    06:45 26.06.2026

  • 11 Пропаганда

    9 4 Отговор
    Константиновка е отписана и не споменава. Успешната офанзива на ВСУ на Запад продължава.

    06:45 26.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пореден ден на урока фашистки лъжи

    5 1 Отговор
    Ненормални Урки разкарайте се

    06:57 26.06.2026

  • 15 Факт

    1 2 Отговор
    Браво на Милен с тази статия изпревари всички за деня.Днес взе тиквения медал ,,Слава на Зеленски"

    06:58 26.06.2026

  • 16 Артилерист

    4 1 Отговор
    Щом укроизточници твърдят, че "руските сили НЕ ПОСТИГАТ СЕРИОЗЕН НАПРЕДЪК", това следва да се разбира като критично положение за укрозащитниците. Защото цензурата и преследването от СБУ са жестоки спрямо всеки, който се осмели да се усъмни в "успехите". На масираните АРТИЛЕРИЙСКИ, РАКЕТНИ, ДРОНОВИ И АВИОБОМБЕНИ УДАРИ на руските войски, насреща се поставят само терористичните актове с укродронове в дълбочина на руска територия. Укроцензурата допуска признанието, че руския напредък не е значителен, но не споменава какво се случва с укрозащитниците само от СТОТИЦИТЕ масирани обстрели на руската АРТИЛЕРИЯ. При това те се прилагали в повечето случаи в комбинация с имитация на пехотна атака. Това означава, че пехота и бронирани машини се надигат за атака, защитниците заемат позиции за отразяване и в този момент по тях се взривяват десетки и стотици едрокалибрени снаряди. Защото когато командата до АРТИЛЕРИЙСКИ групи от 4 и повече ДИВИЗИОНА (по 24 оръдия, гаубици, бойни машини на реактивната АРТИЛЕРИЯ) е примерно "По 4 снаряда бързо, ОГЪН!", то първият се изпълнява в ЗАЛП...

    06:59 26.06.2026

  • 17 ЕоЖО

    0 1 Отговор
    Пол-России без газа и унитаза,а теперь и без бензина

    07:01 26.06.2026

  • 18 Хм...

    0 0 Отговор
    Май някой е наредил обща офанзива, че скоро няма да има сили при тези приблеми с логистиката. Прилича на отчаян опит за превземане на територии преди прекратяване на бойни действия.

    07:06 26.06.2026