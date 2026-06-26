Боеве по целия фронт в Украйна: 213 сблъсъка за денонощие

Ситуацията по протежение на над 1000-километровата фронтова линия в Украйна към 6:00 ч. тази сутрин остава изключително напрегната. По официални данни на Генералния щаб на ВСУ през изминалото денонощие са регистрирани 213 интензивни бойни сблъсъка [А1]. Фронтът е арена на ожесточена позиционна война, в която руските сили се опитват да пробият украинската отбрана с цената на тежки загуби.
Най-горещите точки: Сблъсъци в Покровск и Гуляйполе
Основният оперативен натиск на руската армия остава концентриран в Източна и Южна Украйна:
- Направление Покровск: Покровският сектор продължава да бъде най-критичният участък от фронта [А1]. Руските войски провеждат денонощни щурмове в опит да прекъснат логистичните артерии на защитниците.
- Сектор Гуляйполе: През изминалата нощ са регистрирани най-малко 20 руски атаки в районите на Добропилия, Воздвижівка и Роздвянка. Руските части засилват офанзивата си в тази посока, но срещат твърда отбрана и не постигат значителен териториален напредък.
- Сектор Орехов: Руските сили са провели три масирани щурма към Степове и Павливка. Украинските части успешно са отблъснали пехотните вълни, подкрепени от бронирана техника.
Контрадействия на ВСУ: Удар по руската логистика
Въпреки сериозния натиск по суша, украинските сили нанасят тежки удари в тила на противника:
- Изолиране на Крим: Украйна активизира кампанията си за прекъсване на сухопътния мост към полуострова. Продължават целенасочените удари с високоточни оръжия по железопътни мостове, целящи да парализират доставките на руско гориво и боеприпаси.
- Технологично предимство: По информация на военни анализатори нови сателитни системи вече предават данни директно на украинските оператори на дронове на предна линия. Това драстично увеличава скоростта и прецизността на артилерийските удари.
Към 6:00 ч. сутринта обстановката в Харковското и Херсонското направление остава без съществени изменения на позициите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Za Родину
06:05 26.06.2026
2 Абе трън
И си измисляте заслуги на УФраинците. Такива няма!
Ако не са наемниците и парите сикоито засипват Зелью, досега да са изтрити от картата на света.
Ама Путин е хуманен и спазва правилата на войната!
Зеленски е под наркоза. Пишурка срещу вятъра!
06:09 26.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Анонимен
06:27 26.06.2026
5 Какво Гуляйполе,
От половин година са в тила на руснаците.
Константиновка и Лиман също паднаха.
Сега иде реч за Славянск и Краматорск.
Коментиран от #8
06:29 26.06.2026
6 Добро утро!
06:31 26.06.2026
7 Българин
06:33 26.06.2026
8 Мдаа
До коментар #5 от "Какво Гуляйполе,":Киев за два дня.
Мдаа.
06:35 26.06.2026
9 Затрива се православния народ .
Путин черна котка .
Радев измами хората .
06:39 26.06.2026
10 Да : С Украйна сме .
Продажник.
Буташ
Пари няма .
Взе милярдите .
Кой ще ги. връща .
Наесен нови избори. .
Коментиран от #13
06:45 26.06.2026
11 Пропаганда
06:45 26.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Пореден ден на урока фашистки лъжи
06:57 26.06.2026
15 Факт
06:58 26.06.2026
16 Артилерист
06:59 26.06.2026
17 ЕоЖО
07:01 26.06.2026
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