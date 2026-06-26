Starlink предоставя безплатен интернет във Венецуела след разрушителните земетресения

Starlink обяви, че ще предостави един месец безплатен интернет достъп на своите клиенти във Венецуела след двете разрушителни земетресения, които отнеха живота на десетки хора. За това съобщи WION, предава News.bg.

От компанията информираха, че работят и по бързото разполагане на допълнителни терминали на Starlink, за да бъде възстановена интернет свързаността в най-засегнатите райони на страната.

„За засегнатите от опустошителните земетресения във Венецуела Starlink предоставя безплатна услуга до 25 юли на нови и съществуващи клиенти. Работим и за бързото разполагане на терминали на Starlink и възстановяване на свързаността в най-засегнатите райони“, посочват от компанията.

Starlink уточнява, че ще предостави кредит по акаунтите на всички активни абонати. Клиенти, които преди това са прекратили услугата си, също ще получат кредит, който ще им позволи да активират отново достъпа си до сателитния интернет.

Инициативата има за цел да подпомогне комуникацията в районите, засегнати от природното бедствие, където наземната телекомуникационна инфраструктура може да е повредена. Сателитният интернет често се използва при извънредни ситуации, когато традиционните мрежи са прекъснати.

По-рано Венецуела беше разтърсена от две мощни земетресения с магнитуд над 7 по скалата на Рихтер. Бедствието причини десетки жертви и значителни материални щети. Междувременно Пентагон съобщи, че подготвя хуманитарна мисия в помощ на южноамериканската държава.