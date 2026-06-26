Новини
Свят »
Венецуела »
Starlink предоставя безплатен интернет във Венецуела след разрушителните земетресения

Starlink предоставя безплатен интернет във Венецуела след разрушителните земетресения

26 Юни, 2026 11:35 483 5

  • венецуела-
  • земетресение-
  • илон мъск-
  • интернет-
  • безплатен интернет

Компанията на Илон Мъск ще осигури един месец безплатен достъп до услугата и разполага допълнителни терминали в най-тежко засегнатите райони.

Starlink предоставя безплатен интернет във Венецуела след разрушителните земетресения - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Starlink обяви, че ще предостави един месец безплатен интернет достъп на своите клиенти във Венецуела след двете разрушителни земетресения, които отнеха живота на десетки хора. За това съобщи WION, предава News.bg.

От компанията информираха, че работят и по бързото разполагане на допълнителни терминали на Starlink, за да бъде възстановена интернет свързаността в най-засегнатите райони на страната.

„За засегнатите от опустошителните земетресения във Венецуела Starlink предоставя безплатна услуга до 25 юли на нови и съществуващи клиенти. Работим и за бързото разполагане на терминали на Starlink и възстановяване на свързаността в най-засегнатите райони“, посочват от компанията.

Starlink уточнява, че ще предостави кредит по акаунтите на всички активни абонати. Клиенти, които преди това са прекратили услугата си, също ще получат кредит, който ще им позволи да активират отново достъпа си до сателитния интернет.

Инициативата има за цел да подпомогне комуникацията в районите, засегнати от природното бедствие, където наземната телекомуникационна инфраструктура може да е повредена. Сателитният интернет често се използва при извънредни ситуации, когато традиционните мрежи са прекъснати.

По-рано Венецуела беше разтърсена от две мощни земетресения с магнитуд над 7 по скалата на Рихтер. Бедствието причини десетки жертви и значителни материални щети. Междувременно Пентагон съобщи, че подготвя хуманитарна мисия в помощ на южноамериканската държава.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 1 Отговор
    а след тоя месец почват лихвите
    с добрини трилионер не се става

    Коментиран от #3

    11:39 26.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Сателитите ги унищожиха а сега им дават интернет

    11:44 26.06.2026

  • 3 Електротехник

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    След като няма ток, приемниците на въглища ли работят?

    11:44 26.06.2026

  • 4 Селянина с колелото

    3 1 Отговор
    Трилиардера се хвали че дава безплатен интернет на хора които нямата вода, храна и покрив над главите си в момента. Наистина с така може да се хвали само трилиардер, нормален човек никога!

    12:03 26.06.2026

  • 5 В статията

    1 1 Отговор
    Пише че Пентагонът щял да изпраща "помощ" на Венецуела.......горките местни жители щом краварското министерство на войната ще им "помага".

    12:38 26.06.2026