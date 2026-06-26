В администрацията на Тръмп има разминавания относно войната в Иран

Администрацията на Доналд Тръмп полага големи усилия да демонстрира единна позиция относно войната в Иран, но изявления на вицепрезидента и държавния секретар от последната седмица показаха разминавания, особено по въпроса за Израел, предаде БТА, цитирайки "Ройтерс".

Миналата седмица вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс осъди остро върху израелските критики срещу рамковото споразумение между САЩ и Иран. Той заяви, че израелските бомбардировки – целящи отслабването на проиранската групировка „Хизбула“, която нанася удари по Израел – подкопават опитите за сключване на примирие, водени от САЩ.

Държавният секретар Марко Рубио, който тази седмица беше на обиколка в Персийския залив, защити военната кампания на Израел в Ливан, като няколко пъти я нарече справедлив отговор на атаките на „Хизбула“.

Когато журналисти го притиснаха с въпроси относно критиките на Ванс, той отклони темата, преди да припомни нападението на основаната в Ливан милиция срещу израелски контролно-пропускателен пункт по-рано през седмицата.

Контрастът между изказванията на двамата показва, че дори и администрацията да набляга на единството, различията във възгледите понякога излизат наяве. Това разминаване е предизвикателство за Белия дом, чиято политическа коалиция е силно разединена по въпросите на външната политика и загатва как би изглеждало бъдещето на Републиканската партия, тъй като и Рубио, и Ванс са смятани са потенциални кандидати на президентските избори през 2028 година.

През последната седмица и Рубио, и Ванс, бяха изпратени на важни официални посещения извън страната, за да защитят меморандума за разбирателство между Вашингтон и Техеран, което беше подписано на 17 юни.

В края на миналата седмица Ванс отпътува за Швейцария, където разговаря с ирански представители. След срещата той демонстрира пред репортери оптимизъм относно състоянието на преговорите с Иран. Също така, през последните дни той неколкократно повтори, че страните от Залива може да финансират възстановяването на Иран.

Освен това, той често спомена възможността от ново по-тясно сътрудничество между Техеран и Вашингтон, като обяви по време на интервю, публикувано вчера, че САЩ са поканили представител на израелското разузнаване да служи като офицер за Пентагона в Катар с цел предотвратяване на инциденти.

Същевременно Рубио посети ОАЕ, Кувейт и Бахрейн, за да увери съюзниците от Залива - някои от които изпитват известни опасения, че мирното споразумение между САЩ и Иран е твърде щедро към Техеран – че интересите им са защитени.

Във вторник Рубио заяви, че няма да поиска от страните от Залива по време на пътуването си да финансират възстановяването на Иран, заявявайки, че подобна възможност може да има в „далечно бъдеще“. По време на вчерашната среща с регионални представители той заяви, че когато става въпрос за интересите на САЩ и техните съюзници, всяка сделка трябва да бъде безупречно защитена.

„Въпреки че искаме споразумение, не го искаме на всяка цена“, заяви Рубио.

„В ПЪЛНО ЕДИНСТВО ЗАД ПРЕЗИДЕНТА ТРЪМП“

Белият дом категорично отрече каквито и да било разногласия между двамата представители на американската администрация.

„Има един лагер – лагерът на президента Тръмп – и цялата администрация застава плътно зад усилията на президента да гарантира, че Иран никога няма да притежава ядрено оръжие“, заяви говорителката на Белия дом Ана Кели.

Говорителят на Държавния департамент на САЩ Томи Пигот нарече твърденията за разногласия между Ванс и Рубио по външнополитическите въпроси „изтъркана и фалшива“ теза. „Цялата администрация е в пълно единство зад президента Тръмп“, добави той.

Друг говорител на Държавния департамент също заяви, че между двамата представители няма разминаване в позициите по въпроса за Ливан, посочвайки, че целта на американската администрация е ливанското правителство да възстанови суверенитета си над цялата територия.

Някои анализатори и коментатори не са убедени в единната позиция.

Майкъл Рубин – старши научен сътрудник в Американския институт за предприемачество (мозъчен тръст) – заяви, че Ванс и Рубио очевидно имат различни възгледи. „В основата си те представляват различни течения“, посочва той.

Двамата представители имат коренно различна история в областта на външната политика. Преди да встъпи в длъжност през миналата година Ванс често критикуваше войните, определяйки ги като загуба на животи и пари. Рубио, от своя страна, си изгради репутация на „ястреб“ в Сената, където настояваше за по-твърда политика спрямо Иран, Русия и Куба.

И двамата са смятани за потенциални наследници на Тръмп и за резултат от влиянието на силни групи в Републиканската партия.

От едната страна са „неоконсерваторите“, чиито привърженици са по-склонни да подкрепят намеса на САЩ в международните конфликти, а от другата – републикански избиратели и политически експерти, които смятат, че много от последните военни конфликти са стрували скъпо и са били безразсъдни.

Едва 52% от републиканците смятат, че текущият конфликт е поставил САЩ в по-силна позиция, сочат данни от социологическо проучване на Ройтерс и Ипсос, което предполага, че партията е разединена между тези два лагера.

Въпреки това и Рубио, и Ванс подкрепят всички основни външнополитически решения на Тръмп, включително залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро, нападението срещу Иран през февруари и последвалото решение за постигане на мир. През последните седмици те дори използваха сходни формулировки, заявявайки, че ще съдят Техеран по действията, а не по думите му, в хода на преговорите.

В отговор на въпрос до какво степен възгледите му по въпроса за Иран се различават от тези на Ванс, Рубио заяви, че и двамата следват президента.