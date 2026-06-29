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Иран е поискал среща, заяви Тръмп. Ще се състои в Доха

Иран е поискал среща, заяви Тръмп. Ще се състои в Доха

29 Юни, 2026 15:43 549 4

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • доха

Министерство на външните работи на Иран обяви, че тази седмица няма да има срещи на техническата работна група по меморандума със САЩ

Иран е поискал среща, заяви Тръмп. Ще се състои в Доха - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че утре в катарската столица Доха ще се състои среща за Иран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Иран поиска среща. Тя ще се състои утре в Доха", написа Тръмп в публикация в социални мрежи. Той не даде подробности.

По-рано днес иранското Министерство на външните работи обяви, че тази седмица няма да има срещи на техническата работна група по меморандума със САЩ.

Иран ще получи обратно 6 милиарда долара замразени активи, държани в Катар, каза в същото време президентът Масуд Пезешкиан.

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади днес заяви, че срещи на техническата работна група по силата на меморандума за разбирателство между Иран и САЩ не са насрочени за тази седмица, съобщи агенция Тасним, предаде Ройтерс.

По-рано източник, запознат с преговорите, съобщи на Ройтерс, че иранските и американските технически екипи, работещи по прилагането на меморандума за разбирателство, ще се срещнат в близките дни.

Гарибабади също така заяви, че консултациите между Иран и Катар относно ангажиментите на САЩ продължават според плана, но че преговорите на техническата работна група в Доха не са били потвърдени.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иран отрекоха да са искали среща

    8 0 Отговор
    Тръмп пак лъже.

    Коментиран от #2, #4

    15:44 29.06.2026

  • 2 мдаа

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иран отрекоха да са искали среща":

    срещата е поискана от администрацията на Тръмп.

    15:46 29.06.2026

  • 3 Хи хи

    7 0 Отговор
    А Иран знае ли, че е поискал среща ??

    15:49 29.06.2026

  • 4 Имаше ефин руски филм

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иран отрекоха да са искали среща":

    Бой със сянката..

    16:15 29.06.2026