Иран е поискал среща, заяви Тръмп. Ще се състои в Доха

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че утре в катарската столица Доха ще се състои среща за Иран, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Иран поиска среща. Тя ще се състои утре в Доха", написа Тръмп в публикация в социални мрежи. Той не даде подробности.

По-рано днес иранското Министерство на външните работи обяви, че тази седмица няма да има срещи на техническата работна група по меморандума със САЩ.

Иран ще получи обратно 6 милиарда долара замразени активи, държани в Катар, каза в същото време президентът Масуд Пезешкиан.

Заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади днес заяви, че срещи на техническата работна група по силата на меморандума за разбирателство между Иран и САЩ не са насрочени за тази седмица, съобщи агенция Тасним, предаде Ройтерс.

По-рано източник, запознат с преговорите, съобщи на Ройтерс, че иранските и американските технически екипи, работещи по прилагането на меморандума за разбирателство, ще се срещнат в близките дни.

Гарибабади също така заяви, че консултациите между Иран и Катар относно ангажиментите на САЩ продължават според плана, но че преговорите на техническата работна група в Доха не са били потвърдени.