Кремъл: Макрон не може да говори от името на САЩ за позицията им относно войната в Украйна

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че френският президент Еманюел Макрон не може да говори от името на Съединените щати по отношение на позицията им във войната в Украйна. Изявлението му идва, след като Макрон каза, че след срещата на върха на Г-7 Вашингтон се е отказал от неутралната си позиция и вече подкрепя териториалната цялост на Украйна, предава News.bg.

По време на брифинг Песков подчерта, че не смята, че френският президент може да бъде говорител или представител на американската администрация по този въпрос. По думите му Москва не е чула официални изявления от страна на САЩ, които да потвърждават подобна промяна в американската позиция.

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Говорителят на Кремъл отбеляза още, че Русия продължава да бъде отворена към работа с международни посредници, включително със Съединените щати, в търсенето на решение на конфликта в Украйна.

България, като държава член на Европейския съюз и НАТО, последователно подкрепя суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна.