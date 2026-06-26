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Кремъл: Макрон не може да говори от името на САЩ за позицията им относно войната в Украйна
  Тема: Украйна

Кремъл: Макрон не може да говори от името на САЩ за позицията им относно войната в Украйна

26 Юни, 2026 14:31, обновена 26 Юни, 2026 14:34 1 360 44

  • кремъл-
  • дмитрий песков-
  • еманюел макрон-
  • сащ-
  • война-
  • украйна-
  • позиция

Москва заяви, че не е получила официален сигнал от Вашингтон за промяна в ролята му на посредник, но остава отворена за международно посредничество.

Кремъл: Макрон не може да говори от името на САЩ за позицията им относно войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че френският президент Еманюел Макрон не може да говори от името на Съединените щати по отношение на позицията им във войната в Украйна. Изявлението му идва, след като Макрон каза, че след срещата на върха на Г-7 Вашингтон се е отказал от неутралната си позиция и вече подкрепя териториалната цялост на Украйна, предава News.bg.

По време на брифинг Песков подчерта, че не смята, че френският президент може да бъде говорител или представител на американската администрация по този въпрос. По думите му Москва не е чула официални изявления от страна на САЩ, които да потвърждават подобна промяна в американската позиция.

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Говорителят на Кремъл отбеляза още, че Русия продължава да бъде отворена към работа с международни посредници, включително със Съединените щати, в търсенето на решение на конфликта в Украйна.

България, като държава член на Европейския съюз и НАТО, последователно подкрепя суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    25 10 Отговор
    По принцип си прав не песков, ама е факт,че говори..... Все ми се струва ,че пак ще бъдете излъгани от краварника..... Вземете се в ръце и стига разчитайте на преговорите, Ако можете разбира се.... Стига с тоя либерализъм....

    14:39 26.06.2026

  • 2 Летец Пешеходец

    22 27 Отговор
    Кво става "Кремълски съсел"? Бай Дончо ви изпързаля, като най-смотани селяндури. Каквито сте.

    14:39 26.06.2026

  • 3 Нема по голем смешник

    22 24 Отговор
    от руският тъпунгер!

    14:39 26.06.2026

  • 4 ТДС

    32 6 Отговор
    “ България, като държава член на Европейския съюз и НАТО, последователно подкрепя суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна.“

    Само искам защо това е написано под всяка статия свързана с темата? От няколко дни която и статия да прочета това е написано отдолу. Нещо май се опитвате да пуснете пералнята за мозъци

    Коментиран от #7, #10, #19

    14:44 26.06.2026

  • 5 ПУТИН

    11 20 Отговор
    През 2025 година:

    СИГУРЕН СЪМ
    ЧЕ САЩ ЩЕ ОТСТРАНЯТ
    ЗЕЛЕНСКИ ДО КРАЯ
    НА ЛЯТОТО.

    ЯВНО ВСИЧКИ В КРЕМЪЛ СЕ НАДЯВАХА
    И ОЩЕ СЕ НАДЯВАТ
    НА ТРЪМП
    ДА СПАСИ
    ПУТИН ОТ ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #16

    14:46 26.06.2026

  • 6 А вие,

    17 20 Отговор
    руски травестити,не разбрахте ли,че Украйна ще каже кога и как ще свърши войната?

    Коментиран от #11

    14:47 26.06.2026

  • 7 Ами

    31 8 Отговор

    До коментар #4 от "ТДС":

    Спряха да пишат пълномащабна и непредизвикана война и колко българи има в Одеса
    Сега от НПО им забраниха да пишат за руските успехи. Дадено е нареждане да пишат този цитат и винаги да съобщават, че УкраИната побеждава. Нормално журналисти се оплакаха .
    Но с пропаганда война не се печели

    14:49 26.06.2026

  • 8 ДУХЪТ НА АНКЪРИДЖ

    9 14 Отговор
    Май нещо...

    Стана Духът на Евиан.

    За това се притесняват
    Кремълските Плъхове.

    14:50 26.06.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    14 6 Отговор
    Да се обзаложим ли, че Франция ще е първата западна сила, която ще се срине - ще се взриви отвътре и ще се срине. Колапса е гарантиран каквито и опити да прави ЕС да я спасява.

    Коментиран от #28

    14:52 26.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Моряка

    16 3 Отговор

    До коментар #6 от "А вие,":

    Украйна?Това пък какво е?

    14:54 26.06.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    9 9 Отговор
    Русия е винаги ШИРОКО ОТВОРЕНА, като общински двор 👈😄
    Толкоз МЪКА, толкоз УНИЖЕНИЕ рушняка не е видял и през Монголско Иго ☝️

    14:55 26.06.2026

  • 13 Пак

    4 6 Отговор
    Шамарче Уили, малкия лъжец

    14:56 26.06.2026

  • 14 Мале мале

    12 10 Отговор
    Тия с медведката май вече са постоянно пияни, на всички снимки са червени като домати с подути носове. Представяте ли си какъв ужас е в Русия щом дори и елитът са постоянно пияни от мъка?

    Коментиран от #38

    14:58 26.06.2026

  • 15 НАСКО

    15 5 Отговор
    “ България, като държава член на Европейския съюз и НАТО, последователно подкрепя суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна.“
    Това е лъжицата с катран която разваля статията! (Кацата с меда.)

    14:59 26.06.2026

  • 16 Хаха

    9 8 Отговор

    До коментар #5 от "ПУТИН":

    Тия простотии Боян Чуков непознавача ги разправяше февруари 2025 след като Тръмп се накара на Зеленски в белия дом. Казваше, че му остават няколко месеца на Зеленски. Ако искате да познавате какво ще се случи слушайте Б. Чуков и очаквайте обратното, тоя руски агент един път не е познал нещо.

    Коментиран от #20

    15:01 26.06.2026

  • 17 Мол ния!

    6 5 Отговор
    Явно има и нормални човеци край блатата! Майки, съпруги, интелигентни хора вече без страх от тюрма или уб,ийства призовават трусливия Фюрер Педофил и убиец да си ходи! Не се страхуват с лица пред камерите да го наричат Убиец и пси Хар! А военен от фронта у ДОНБАС, с официално обръщение поставя условие на Фюрера смачканяк за Официална Лична среща пред камерите в противен случай Армията от ДОНБАС ше се изтегли и ще се отправи към кремля!!
    Респект! Има топки тоя Мъж!
    У йло пе ДАЛА е ОБРЕЧЕН!

    Коментиран от #21, #23

    15:02 26.06.2026

  • 18 В Евиан ви бе решена съдбата!

    2 4 Отговор
    ЗАНУЛЯВАНЕ!!!

    15:06 26.06.2026

  • 19 Майор Деянов, на всеки километър

    5 6 Отговор

    До коментар #4 от "ТДС":

    "...защо това е написано под всяка статия свързана с темата?..."

    Написано е специално за двамата умрели русофашисти тук в коментарите !!! Българско оружие, муниции и бомби трепят татаро-монголския башибузук !!! България не е срещу Русия, а срещу Фашистите и Олигарсите ограбили великия руски народ. България дължи на руснаците Освобождение и прави всичко по силите си Русия да стане най-сетне силна, достайна, правова европейска държава, където и е мястото ☝️ Или вие двамата русофили харесвате сегашна корумпирана, безправна, жалка, омазана Русия, Русия на Путин, Шойгу, Абрамович, Песков, Лавров, Зюганов и цялото бивше грохнало Политбюро ?

    Коментиран от #35

    15:07 26.06.2026

  • 20 Вацев

    7 4 Отговор

    До коментар #16 от "Хаха":

    Русия не пабеди ли вече?

    15:08 26.06.2026

  • 21 ФАКТ

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Мол ния!":

    Ху Йло ще свърши... унизително но пък много...мъчително!
    Очакват се Бунтове в москалбад и АРМИЯТА!
    Този път Никой няма да бъде в състояние да спре АРМИЯТА тръгнала към кремля.

    15:08 26.06.2026

  • 22 БУХАХАХА

    4 2 Отговор
    Вас кой ви пита бе?

    15:09 26.06.2026

  • 23 У ДРИ БАЦЕ

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "Мол ния!":

    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС!
    ХУ ЙЛО ПЕДОФИЛА СДО ХНЕ

    15:09 26.06.2026

  • 24 Шафьоро

    4 3 Отговор
    Пиздюх пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    15:10 26.06.2026

  • 25 шеломов вова

    4 3 Отговор
    бензин има ли?

    15:11 26.06.2026

  • 26 аz СВО Победа 81

    5 4 Отговор
    Един съществен детсйл!В Кремъл са в несвяст.Питат се къде отиде"духът на Анкъридж".
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #30

    15:12 26.06.2026

  • 27 истината преди всичко

    3 5 Отговор
    Песков никой не го брои за.... Сгафи няколко пьти и днес е само едно посмешище а "императора " не се разделя с персонала си единствено за това че знаят прекалено много за него . Шойгу сьщо не е на подсьдимата скамейка поради сьщата причина.

    15:15 26.06.2026

  • 28 Гресирана ватенка

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    Залагам една гресирана ватенка😁😁😁

    15:15 26.06.2026

  • 29 ХЪ ХЪ ЪЪ

    3 6 Отговор
    И вие не може да говорите от името на Украйна и да я нападате ама го направихте и сега ще си носите последствията. Ще ви пердашят по пияните кратуни Украйнците и ще превземат мАСКВА до края на годината.

    15:15 26.06.2026

  • 30 Отец Дионисий, светец

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "аz СВО Победа 81":

    ".. къде отиде духът от Анкъридж.."

    Бай Дончо трррътна и духът Анкоридж скоропостижно изпущи дух, амин......
    Абе кой ще се договаря с откровени престъпници, селски мафиоти, крадци и милиционери каквито са Путин и шайката престъпен монголяк покрай него ? Хайде малко по-сериозно, доколкото това е възможно га говорим за Русия !!! ☝️

    15:18 26.06.2026

  • 31 Навсякъде...

    5 4 Отговор
    У монгольяк фашистката П едерация са наясно че Узкоглазия педофил загуби ПОЗОРНО ВОЙНАТА!
    Освен стотиците удари ДНЕВНО по московия, монголите очакват и Балистичните ракети Украинско производство от Юли месец! А спешната МОБИЛИЗАЦИЯ на 450 000 монголья до Септември, ше докара Масови Бунтове и гражданска Война у КЕН ефо!
    ЗАКРИВАЙ
    Хехехехехехе

    15:19 26.06.2026

  • 32 Гаварит Масква

    3 4 Отговор
    НПЗ нет
    Бензина нет
    2 милиона мужика нет
    Флот нет
    Авиация нет
    Все по плану!

    15:22 26.06.2026

  • 33 Смешник

    3 2 Отговор
    Макрон е един клоун който дядо му Бриджит го шамари постоянно Не трябва да му се обръща внимание

    15:22 26.06.2026

  • 34 Смешник

    0 2 Отговор
    А Радев като човек на Кремъл както го описват някои русофоби приема ли териториалната цялост на Украйна при управлението на фашистката хунта в Киев

    15:26 26.06.2026

  • 35 ТДС

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Виж не съм напълно съгласен с теб. Имаш своето виждане за Русия аз имам своето. За мен жалкото е, че продължават да умират невинни хора и от двете страни, за да могат едни други хора да се облагодетелстват финансово от това. ЕС и НАТО продължаваТ да наливат пари в една според мен бездънна кофа и тези пари идват от твоят и моят джоб. За теб лично не знам но аз бих предпочел тези пари вместо да отиват за “сеитба” на смърт и страдания да отидат за училища, читалища, болници и пенсии тук в България.
    Бих искал да ти задам един въпрос: Чисто хипотетично- в момента репресиите и лошото отношение от Македония към България и българите расте. Да речем утре или другата седмица управляващите ни решат, че това не може да продължава така (нещо в което много се съмнявам, че на някой въобще му пука за българските малцинства по света) и се обяви война или военна операция както искаш го наречи (за мен си е война) и тръгнем срещу македонците и пак казвам хипотетично спечелим и си върнем Македония в пределите на България, където всъщност ѝ е мястото на какво мнение ще си ти тогава, като в този случай ние ще бъдем така наречения “агресор”.
    Благодаря за вниманието!

    Коментиран от #39

    15:29 26.06.2026

  • 36 Дернев

    4 0 Отговор
    Не е важно Макрон какво говори. Важното е ракетите ви да се върнат в Куба. Тогава ще бъдете чути от Щатите и да спрат да се занимават с Европа. Нещата вървят към сериозно конфровтиране и Щатите трябва да покажат дали го искат. От там започна всичко и от там трябва да спре.

    15:30 26.06.2026

  • 37 Уса

    4 0 Отговор
    Сащ се гнусим от пдрса с къс макарон.Мистър Тръмп не веднъж е бил против срещите си с него защото само си губи времето и харчи пари за мокри кърпички

    15:30 26.06.2026

  • 38 издикаран

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мале мале":

    е с фотошопа.....

    15:33 26.06.2026

  • 39 Майор Деянов, на всеки километър

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "ТДС":

    "...жалкото е, че продължават да умират невинни хора и от двете страни..."

    Това е основното !!!
    Войната и кръвопролитието би трябвало моментално да спрат, пък после 100-години се разбират кой крив, кой прав. За огромно съжаление руския народ продължава да си вярва в приказките за непобедимост, величие и продължава да подкрепя самоубийственото СВО.
    По повод българите в Северна Македония - трябва да са единни, подкрепят и за най-малкото нарушение на правата им да сезират Европа, ООН и всякъв вид международни институции, за да не стане нужда великия Миролюб Войнов да подкара Ф16-ката над Скопие. България също има правни и Вето лостове да отстоява правата им и своята позиция. Най-идеалното за нас решение е българите в Северна македония да поискат Референдум и отцепване. Не ни трябва цяла Северна македония, там 90% са албанци и косовари, само да си приберем нашето ☝️

    Коментиран от #40

    15:45 26.06.2026

  • 40 ТДС

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Почваме да сближаваме позициите, макар и не изцяло. Както казах и в първия коментар ти имаш своето мнение (което аз уважавам въпреки, че не съвпада с моето), а аз моето и то е точно диаметрално на твоето, защо аз смятам, че украинците трябва да се вдигнат и първо да изритат Зеленски и обкръжението му, след което да седнат и да разговарят с руснаците относно това какво да направят, за да спре тази касапница.

    Коментиран от #41, #42

    15:52 26.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Майор Деянов, на всеки километър

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "ТДС":

    Еее...за руснаците няма как да сме единни...
    Принципно сегашна Русия е полукриминална държава, която няма място в днешния цивилизован век. Войната е от огромно полза да манталитета на руснака - приземяване, приземяване и пак приземяване.
    Ако Съветските хора бяха интелигентни, начетени, образовани, създали уникална наука, физика, космонавтика, техника, сегашния руснак нема нищо общо с тях. Пpocт, самодоволен с фалшиво чувство за величие. Велик беше Съюза и съветския човек, днешния руснак е пълен потребителски 6оклyк и си заслужава управлението и войната. Само поредна революция, перестройка и трезва оценка на възможностите си могат изправят Русия на крака. Наблюдаваме и рупаме пуканки 🍿

    16:05 26.06.2026

  • 43 Опааа

    0 0 Отговор
    Каква война бе, нали беше специална военна операция?

    16:11 26.06.2026

  • 44 макрон

    0 0 Отговор
    няма лъжата за грях! Представя се уж йезуитски възпитаник, а е нещо много по-лошо. Бог казва да не се говори, да не се сяда на една маса, въобще нормалния човек уважаващ Божиите заповеди да няма обща работа с такъв, по причина че е мерзост в очите Му !!!.........

    16:13 26.06.2026

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