Кремъл: Макрон не може да говори от името на САЩ за позицията им относно войната в Украйна

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че френският президент Еманюел Макрон не може да говори от името на Съединените щати по отношение на позицията им във войната в Украйна. Изявлението му идва, след като Макрон каза, че след срещата на върха на Г-7 Вашингтон се е отказал от неутралната си позиция и вече подкрепя териториалната цялост на Украйна, предава News.bg.
По време на брифинг Песков подчерта, че не смята, че френският президент може да бъде говорител или представител на американската администрация по този въпрос. По думите му Москва не е чула официални изявления от страна на САЩ, които да потвърждават подобна промяна в американската позиция.
Говорителят на Кремъл отбеляза още, че Русия продължава да бъде отворена към работа с международни посредници, включително със Съединените щати, в търсенето на решение на конфликта в Украйна.
България, като държава член на Европейския съюз и НАТО, последователно подкрепя суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
14:39 26.06.2026
2 Летец Пешеходец
14:39 26.06.2026
3 Нема по голем смешник
14:39 26.06.2026
4 ТДС
Само искам защо това е написано под всяка статия свързана с темата? От няколко дни която и статия да прочета това е написано отдолу. Нещо май се опитвате да пуснете пералнята за мозъци
Коментиран от #7, #10, #19
14:44 26.06.2026
5 ПУТИН
СИГУРЕН СЪМ
ЧЕ САЩ ЩЕ ОТСТРАНЯТ
ЗЕЛЕНСКИ ДО КРАЯ
НА ЛЯТОТО.
ЯВНО ВСИЧКИ В КРЕМЪЛ СЕ НАДЯВАХА
И ОЩЕ СЕ НАДЯВАТ
НА ТРЪМП
ДА СПАСИ
ПУТИН ОТ ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #16
14:46 26.06.2026
6 А вие,
Коментиран от #11
14:47 26.06.2026
7 Ами
До коментар #4 от "ТДС":Спряха да пишат пълномащабна и непредизвикана война и колко българи има в Одеса
Сега от НПО им забраниха да пишат за руските успехи. Дадено е нареждане да пишат този цитат и винаги да съобщават, че УкраИната побеждава. Нормално журналисти се оплакаха .
Но с пропаганда война не се печели
14:49 26.06.2026
8 ДУХЪТ НА АНКЪРИДЖ
Стана Духът на Евиан.
За това се притесняват
Кремълските Плъхове.
14:50 26.06.2026
9 ДрайвингПлежър
Коментиран от #28
14:52 26.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Моряка
До коментар #6 от "А вие,":Украйна?Това пък какво е?
14:54 26.06.2026
12 Владимир Путин, президент
Толкоз МЪКА, толкоз УНИЖЕНИЕ рушняка не е видял и през Монголско Иго ☝️
14:55 26.06.2026
13 Пак
14:56 26.06.2026
14 Мале мале
Коментиран от #38
14:58 26.06.2026
15 НАСКО
Това е лъжицата с катран която разваля статията! (Кацата с меда.)
14:59 26.06.2026
16 Хаха
До коментар #5 от "ПУТИН":Тия простотии Боян Чуков непознавача ги разправяше февруари 2025 след като Тръмп се накара на Зеленски в белия дом. Казваше, че му остават няколко месеца на Зеленски. Ако искате да познавате какво ще се случи слушайте Б. Чуков и очаквайте обратното, тоя руски агент един път не е познал нещо.
Коментиран от #20
15:01 26.06.2026
17 Мол ния!
Респект! Има топки тоя Мъж!
У йло пе ДАЛА е ОБРЕЧЕН!
Коментиран от #21, #23
15:02 26.06.2026
18 В Евиан ви бе решена съдбата!
15:06 26.06.2026
19 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #4 от "ТДС":"...защо това е написано под всяка статия свързана с темата?..."
Написано е специално за двамата умрели русофашисти тук в коментарите !!! Българско оружие, муниции и бомби трепят татаро-монголския башибузук !!! България не е срещу Русия, а срещу Фашистите и Олигарсите ограбили великия руски народ. България дължи на руснаците Освобождение и прави всичко по силите си Русия да стане най-сетне силна, достайна, правова европейска държава, където и е мястото ☝️ Или вие двамата русофили харесвате сегашна корумпирана, безправна, жалка, омазана Русия, Русия на Путин, Шойгу, Абрамович, Песков, Лавров, Зюганов и цялото бивше грохнало Политбюро ?
Коментиран от #35
15:07 26.06.2026
20 Вацев
До коментар #16 от "Хаха":Русия не пабеди ли вече?
15:08 26.06.2026
21 ФАКТ
До коментар #17 от "Мол ния!":Ху Йло ще свърши... унизително но пък много...мъчително!
Очакват се Бунтове в москалбад и АРМИЯТА!
Този път Никой няма да бъде в състояние да спре АРМИЯТА тръгнала към кремля.
15:08 26.06.2026
22 БУХАХАХА
15:09 26.06.2026
23 У ДРИ БАЦЕ
До коментар #17 от "Мол ния!":У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ГНЯС!
ХУ ЙЛО ПЕДОФИЛА СДО ХНЕ
15:09 26.06.2026
24 Шафьоро
15:10 26.06.2026
25 шеломов вова
15:11 26.06.2026
26 аz СВО Победа 81
🤣🤣🤣
Коментиран от #30
15:12 26.06.2026
27 истината преди всичко
15:15 26.06.2026
28 Гресирана ватенка
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":Залагам една гресирана ватенка😁😁😁
15:15 26.06.2026
29 ХЪ ХЪ ЪЪ
15:15 26.06.2026
30 Отец Дионисий, светец
До коментар #26 от "аz СВО Победа 81":".. къде отиде духът от Анкъридж.."
Бай Дончо трррътна и духът Анкоридж скоропостижно изпущи дух, амин......
Абе кой ще се договаря с откровени престъпници, селски мафиоти, крадци и милиционери каквито са Путин и шайката престъпен монголяк покрай него ? Хайде малко по-сериозно, доколкото това е възможно га говорим за Русия !!! ☝️
15:18 26.06.2026
31 Навсякъде...
Освен стотиците удари ДНЕВНО по московия, монголите очакват и Балистичните ракети Украинско производство от Юли месец! А спешната МОБИЛИЗАЦИЯ на 450 000 монголья до Септември, ше докара Масови Бунтове и гражданска Война у КЕН ефо!
ЗАКРИВАЙ
Хехехехехехе
15:19 26.06.2026
32 Гаварит Масква
Бензина нет
2 милиона мужика нет
Флот нет
Авиация нет
Все по плану!
15:22 26.06.2026
33 Смешник
15:22 26.06.2026
34 Смешник
15:26 26.06.2026
35 ТДС
До коментар #19 от "Майор Деянов, на всеки километър":Виж не съм напълно съгласен с теб. Имаш своето виждане за Русия аз имам своето. За мен жалкото е, че продължават да умират невинни хора и от двете страни, за да могат едни други хора да се облагодетелстват финансово от това. ЕС и НАТО продължаваТ да наливат пари в една според мен бездънна кофа и тези пари идват от твоят и моят джоб. За теб лично не знам но аз бих предпочел тези пари вместо да отиват за “сеитба” на смърт и страдания да отидат за училища, читалища, болници и пенсии тук в България.
Бих искал да ти задам един въпрос: Чисто хипотетично- в момента репресиите и лошото отношение от Македония към България и българите расте. Да речем утре или другата седмица управляващите ни решат, че това не може да продължава така (нещо в което много се съмнявам, че на някой въобще му пука за българските малцинства по света) и се обяви война или военна операция както искаш го наречи (за мен си е война) и тръгнем срещу македонците и пак казвам хипотетично спечелим и си върнем Македония в пределите на България, където всъщност ѝ е мястото на какво мнение ще си ти тогава, като в този случай ние ще бъдем така наречения “агресор”.
Благодаря за вниманието!
Коментиран от #39
15:29 26.06.2026
36 Дернев
15:30 26.06.2026
37 Уса
15:30 26.06.2026
38 издикаран
До коментар #14 от "Мале мале":е с фотошопа.....
15:33 26.06.2026
39 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #35 от "ТДС":"...жалкото е, че продължават да умират невинни хора и от двете страни..."
Това е основното !!!
Войната и кръвопролитието би трябвало моментално да спрат, пък после 100-години се разбират кой крив, кой прав. За огромно съжаление руския народ продължава да си вярва в приказките за непобедимост, величие и продължава да подкрепя самоубийственото СВО.
По повод българите в Северна Македония - трябва да са единни, подкрепят и за най-малкото нарушение на правата им да сезират Европа, ООН и всякъв вид международни институции, за да не стане нужда великия Миролюб Войнов да подкара Ф16-ката над Скопие. България също има правни и Вето лостове да отстоява правата им и своята позиция. Най-идеалното за нас решение е българите в Северна македония да поискат Референдум и отцепване. Не ни трябва цяла Северна македония, там 90% са албанци и косовари, само да си приберем нашето ☝️
Коментиран от #40
15:45 26.06.2026
40 ТДС
До коментар #39 от "Майор Деянов, на всеки километър":Почваме да сближаваме позициите, макар и не изцяло. Както казах и в първия коментар ти имаш своето мнение (което аз уважавам въпреки, че не съвпада с моето), а аз моето и то е точно диаметрално на твоето, защо аз смятам, че украинците трябва да се вдигнат и първо да изритат Зеленски и обкръжението му, след което да седнат и да разговарят с руснаците относно това какво да направят, за да спре тази касапница.
Коментиран от #41, #42
15:52 26.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #40 от "ТДС":Еее...за руснаците няма как да сме единни...
Принципно сегашна Русия е полукриминална държава, която няма място в днешния цивилизован век. Войната е от огромно полза да манталитета на руснака - приземяване, приземяване и пак приземяване.
Ако Съветските хора бяха интелигентни, начетени, образовани, създали уникална наука, физика, космонавтика, техника, сегашния руснак нема нищо общо с тях. Пpocт, самодоволен с фалшиво чувство за величие. Велик беше Съюза и съветския човек, днешния руснак е пълен потребителски 6оклyк и си заслужава управлението и войната. Само поредна революция, перестройка и трезва оценка на възможностите си могат изправят Русия на крака. Наблюдаваме и рупаме пуканки 🍿
16:05 26.06.2026
43 Опааа
16:11 26.06.2026
44 макрон
16:13 26.06.2026