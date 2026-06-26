Венецуела: трескава надпревара за спасяването на оцелели

Мъж е застанал върху развалините на срутена сграда в Каракас и моли всички да запазят тишина - за да могат спасителните екипи да чуят дали някой не вика за помощ под руините, разказва АРД в репортаж от Венецуела. Каролина Лопес е в шок - не знае къде е партньорът. "Не знам какво да правя. Моля се на Господ за всички ни."

Две силни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер удариха северната част на Венецуела. Особено силно засегнат бе крайбрежният регион Ла Гуайра, в съседство със столицата Каракас.

Рошер, който помага на оцелелите, затиснати под срутените сгради, разказва пред АРД, че са успели да извадят осем души живи от развалините между 22 и три часа през нощта. По думите му гражданското общество бързо се е организирало - събира дарения и раздава храна на засегнатите.

Венецуела не е подготвена за бедствие от такъв мащаб

Венецуелското правителство засега съобщава за 235 загинали и най-малко 4500 ранени. Мнозина са загубили домовете си - за 250 сгради е известно, че са напълно разрушени, а само в Каракас други 600 са определени като заплашени от срутване. Много хора спят вече втора нощ по улиците или в автомобилите си, защото продължава да не е сигурно дали изобщо ще могат да се върнат в домовете си. Очаква се броят на загиналите да се увеличава.

Инес Адарме също се опитва да помага на хората, но споделя пред германската обществена медия, че е разочарована от реакцията на правителството. Жената казва, че това бедствие може да се сравни с 1999 година, когато при трусовете след тежките дъждове загинаха десетки хиляди хора. "В сравнение с тогава, сега виждам много по-малко спасителни екипи и представители на органите на реда", заявява тя. Според нея страната е напълно неподготвена за бедствие от подобен мащаб и спасителните действия закъсняват. "Изглежда това бедствие не е основен приоритет на страната."

Международна помощ - включително от САЩ

Правителството обяви бедствено положение, а временната президентка Делси Родригес отиде в засегнатите региони и говори многократно пред медиите, мобилизира подкрепа и поиска международна помощ. Във Венецуела скоро ще пристигнат спасителни екипи от други държави. Германия изпраща 50 души за операциите по разчистване и търсене на оцелели, както и генератори, филтри за вода, палатки и легла. Мексико изпраща 250 спасителни работници и медицински лица, пет следови кучета, както и дрон.

САЩ обещаха да изпратят 150 милиона долара помощ, както и екипи на терен. Хуманитарната и медицинска помощ вече е била изпратена, заяви американският държавен секретар Марко Рубио. Преди шест месеца, преди американската армия да арестува Николас Мадуро, това би било немислимо - противопоставянето между двете държави беше твърде голямо, припомня АРД.

Голям проблем за координирането на спасителните екипи от други държави и пристигащата хуманитарна и медицинска помощ е състоянието на летището на Каракас и близкото пристанище - те са понесли сериозни щети при двете земетресения.

Автор: Джени Барке (ARD)