ЕС ще открие въздушен хуманитарен мост към Венецуела

ЕС ще открие въздушен хуманитарен мост за бързо осигуряване на подкрепа за Венецуела след опустошителните земетресения миналата седмица, съобщи Европейската комисия. Първият полет е насрочен в следващите дни и с него ще бъдат превозени около 50 тона помощи, предаде БТА.

ЕС предоставя хуманитарна помощ за 5 милиона евро, като средствата ще бъдат основно за осигуряване на подслон и здравни грижи за засегнатите от бедствието. Комисията отбелязва, че по-рано тази година Каракас получи от ЕС 52 милиона евро за справяне с хуманитарните последици от социално-икономическата криза във Венецуела.

ЕК е получила предложения от 11 държави от ЕС да предоставят спасители и лекари след земетресенията, се допълва в съобщението. В последните дни спасители от Италия, Испания, Австрия, Италия, Люксембург, Белгия и Естония са пристигнали във Венецуела, за да подкрепят търсенето на оцелели.

Броят на жертвите на двойното земетресение, което разтърси Венецуела по-рано тази седмица, достигна 1430 души, заяви днес председателят на Националното събрание (парламента) Хорхе Родригес, цитиран от Ройтерс.

Броят на ранените е 3200 души, а на изгубилите домовете си вследствие на бедствието - 3100, добави Родригес пред държавната телевизия.