Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Венецуела »
ЕС ще открие въздушен хуманитарен мост към Венецуела

ЕС ще открие въздушен хуманитарен мост към Венецуела

29 Юни, 2026 15:01 589 9

  • венецуела-
  • ес-
  • земетресение

Броят на жертвите на двойното земетресение във Венецуела надхвърли 1400 души

ЕС ще открие въздушен хуманитарен мост към Венецуела - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЕС ще открие въздушен хуманитарен мост за бързо осигуряване на подкрепа за Венецуела след опустошителните земетресения миналата седмица, съобщи Европейската комисия. Първият полет е насрочен в следващите дни и с него ще бъдат превозени около 50 тона помощи, предаде БТА.

ЕС предоставя хуманитарна помощ за 5 милиона евро, като средствата ще бъдат основно за осигуряване на подслон и здравни грижи за засегнатите от бедствието. Комисията отбелязва, че по-рано тази година Каракас получи от ЕС 52 милиона евро за справяне с хуманитарните последици от социално-икономическата криза във Венецуела.

ЕК е получила предложения от 11 държави от ЕС да предоставят спасители и лекари след земетресенията, се допълва в съобщението. В последните дни спасители от Италия, Испания, Австрия, Италия, Люксембург, Белгия и Естония са пристигнали във Венецуела, за да подкрепят търсенето на оцелели.

Броят на жертвите на двойното земетресение, което разтърси Венецуела по-рано тази седмица, достигна 1430 души, заяви днес председателят на Националното събрание (парламента) Хорхе Родригес, цитиран от Ройтерс.

Броят на ранените е 3200 души, а на изгубилите домовете си вследствие на бедствието - 3100, добави Родригес пред държавната телевизия.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 3 Отговор
    Бай Дончо как още не се е сетил да прати малко и насам безвизово.

    15:02 29.06.2026

  • 2 Пич

    6 3 Отговор
    Отново демонстрация на титанични умове от Кая и Урсула !!! След като хората измряха, те ще им помагат!?
    Или както обикновено - ще крадат още...

    15:03 29.06.2026

  • 3 ка Путин БОКЛУК

    3 4 Отговор
    Ние даже построихме мост... на дружбата. Ама помощ ... на лято... На куково лято.

    15:05 29.06.2026

  • 4 ЗЕЛЕНСКИ В ШОК!

    4 2 Отговор
    Е как така,ве...?!
    Та нали всички евро-средства,по закон и по презумпция, се заделят за мен...?!

    15:06 29.06.2026

  • 5 Кофти

    2 2 Отговор
    Нека Америка им прати, нали Тръмп искаше да ги спасява?!

    Коментиран от #6

    15:12 29.06.2026

  • 6 Амчи той Тръмп им прати ...

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кофти":

    ...-военни кораби...🫢!

    15:17 29.06.2026

  • 7 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Каква е групата изпратена от България..

    Коментиран от #9

    15:32 29.06.2026

  • 8 Правилно

    0 0 Отговор
    Нека помогнат на бедстващите .Има хиляди без дом.Заминаха и спасители ,това е солидарност и човещина !Виждам в коментарите нелепи упреци ,което е крайно глупаво.Може би трябваше и по рано ,но каквото такова !

    15:44 29.06.2026

  • 9 Официално

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кривоверен алкаш":

    няма от България споменати.От 11 други държави са .

    15:46 29.06.2026