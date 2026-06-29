ЕС ще открие въздушен хуманитарен мост към Венецуела

ЕС ще открие въздушен хуманитарен мост за бързо осигуряване на подкрепа за Венецуела след опустошителните земетресения миналата седмица, съобщи Европейската комисия. Първият полет е насрочен в следващите дни и с него ще бъдат превозени около 50 тона помощи, предаде БТА.
ЕС предоставя хуманитарна помощ за 5 милиона евро, като средствата ще бъдат основно за осигуряване на подслон и здравни грижи за засегнатите от бедствието. Комисията отбелязва, че по-рано тази година Каракас получи от ЕС 52 милиона евро за справяне с хуманитарните последици от социално-икономическата криза във Венецуела.
ЕК е получила предложения от 11 държави от ЕС да предоставят спасители и лекари след земетресенията, се допълва в съобщението. В последните дни спасители от Италия, Испания, Австрия, Италия, Люксембург, Белгия и Естония са пристигнали във Венецуела, за да подкрепят търсенето на оцелели.
Броят на жертвите на двойното земетресение, което разтърси Венецуела по-рано тази седмица, достигна 1430 души, заяви днес председателят на Националното събрание (парламента) Хорхе Родригес, цитиран от Ройтерс.
Броят на ранените е 3200 души, а на изгубилите домовете си вследствие на бедствието - 3100, добави Родригес пред държавната телевизия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:02 29.06.2026
2 Пич
Или както обикновено - ще крадат още...
15:03 29.06.2026
3 ка Путин БОКЛУК
15:05 29.06.2026
4 ЗЕЛЕНСКИ В ШОК!
Та нали всички евро-средства,по закон и по презумпция, се заделят за мен...?!
15:06 29.06.2026
5 Кофти
Коментиран от #6
15:12 29.06.2026
6 Амчи той Тръмп им прати ...
До коментар #5 от "Кофти":...-военни кораби...🫢!
15:17 29.06.2026
7 Кривоверен алкаш
Коментиран от #9
15:32 29.06.2026
8 Правилно
15:44 29.06.2026
9 Официално
До коментар #7 от "Кривоверен алкаш":няма от България споменати.От 11 други държави са .
15:46 29.06.2026