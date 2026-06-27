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ООН свиква заседание заради удара по автобус в Брянск

ООН свиква заседание заради удара по автобус в Брянск

27 Юни, 2026 05:48, обновена 27 Юни, 2026 05:55 1 675 7

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  • атака-
  • брянска област

Русия подкрепи искането на Беларус

ООН свиква заседание заради удара по автобус в Брянск - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия подкрепи искането на Беларус за спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след атаката срещу граждански автобус, превозващ беларуски граждани в руската Брянска област.

Заместник-постоянният представител на Русия в ООН Анна Евстигнеева потвърди официалната позиция на Москва и призова международната общност за незабавна и принципиална оценка на инцидента.

Медийната платформа Reform.news предаде подробности за дипломатическия сблъсък и официалните изявления на двете страни.

Според официалните данни, при инцидента от 17 юни загина една жена, а осем души, сред които шест деца от младежки футболен отбор, бяха ранени.

Беларуското външно министерство настоява за провеждането на независимо международно разследване. От своя страна, Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна категорично отхвърли обвиненията за участие в атаката. Киев определи случая като „информационна провокация на Кремъл“. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) публикува прихванати руски вътрешни доклади, според които в момента на удара в района на Брянск не са засичани украински безпилотни апарати.

Подробности за дипломатическия сблъсък и официалните изявления на двете страни можете да прочетете в репортажа на медийната платформа Reform.news.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ЗИЛ 117

    32 7 Отговор
    Урки терористи. Друго не очаквойте от бандеровци

    06:00 27.06.2026

  • 2 ТТТ

    6 25 Отговор
    Всеки ден милиони хора са благодарни, че не са се родили руЗнаци.

    Коментиран от #5, #6

    06:16 27.06.2026

  • 3 Укротъпите

    11 3 Отговор
    пак се правят на ударени. Няма ли кой да изтребе това противно племе заедно с ония "богоизбраните". Само тогава ще настане мир на Земята.

    07:08 27.06.2026

  • 4 Пут(к)инови номера

    3 10 Отговор
    Явно бункерният плъх се опитва да вкара Беларус във войната...

    07:11 27.06.2026

  • 5 Виждащ

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "ТТТ":

    ТТТ
    Тъъп - Третополов - Тиквеник.

    07:17 27.06.2026

  • 6 Въпрос

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "ТТТ":

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    07:26 27.06.2026

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