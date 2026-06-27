Русия подкрепи искането на Беларус за спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след атаката срещу граждански автобус, превозващ беларуски граждани в руската Брянска област.

Заместник-постоянният представител на Русия в ООН Анна Евстигнеева потвърди официалната позиция на Москва и призова международната общност за незабавна и принципиална оценка на инцидента.

Медийната платформа Reform.news предаде подробности за дипломатическия сблъсък и официалните изявления на двете страни.

Според официалните данни, при инцидента от 17 юни загина една жена, а осем души, сред които шест деца от младежки футболен отбор, бяха ранени.

Беларуското външно министерство настоява за провеждането на независимо международно разследване. От своя страна, Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна категорично отхвърли обвиненията за участие в атаката. Киев определи случая като „информационна провокация на Кремъл“. Службата за сигурност на Украйна (СБУ) публикува прихванати руски вътрешни доклади, според които в момента на удара в района на Брянск не са засичани украински безпилотни апарати.

Подробности за дипломатическия сблъсък и официалните изявления на двете страни можете да прочетете в репортажа на медийната платформа Reform.news.