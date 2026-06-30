Иран скастри Франция за провокативна идея за Ормузкия проток

Иран отхвърли международно участие в разминирането на Ормузкия проток, след като френският президент Еманюел Макрон предложи подобна инициатива. Това заяви заместник-министърът на външните работи на страната Казем Гарибабади, цитиран от ДПА.

Той посочи, че подобно разполагане на международни сили би нарушило действащото рамково споразумение, според което отговорността за разминирането е изцяло на Иран.

Гарибабади подчерта, че Техеран никога няма да допусне съвместна операция и обвини Париж, че допълнително изостря и без това напрегнатата ситуация в стратегически важния проток.

"Настоятелно съветваме Франция да не усложнява допълнително обстановката с подобни провокации", написа той в социалната мрежа Х.

Макрон постави темата за Ормузкия проток по време на посещението в Париж на султана на Оман Хайтам бин Тарик.

"Решихме да си сътрудничим съвместно, в координация с нашите партньори, за разминирането на протока, за да гарантираме сигурността на морските маршрути и свободното и безусловно преминаване през Ормузкия проток", написа Макрон в X след срещата.

Елисейският дворец публикува и съвместно изявление, в което се посочва, че френският президент и султанът на Оман са "подчертали значението на повторното отваряне на Ормузкия проток и са потвърдили ангажимента си към свободното, безусловно и неограничено корабоплаване, включително правото на транзитно преминаване в съответствие с международното морско право".

В документа се допълва, че "двете страни се договориха да работят съвместно с всички заинтересовани участници в подкрепа на свободата на корабоплаването и да проведат съвместни операции по разминиране".

На въпрос за уточнение Елисейският дворец не посочи дали Оман действително е подкрепил инициативата на Франция и Великобритания за международна военноморска мисия в протока след окончателното прекратяване на бойните действия, нито дали се обсъждат други конкретни планове между Париж и Маскат.

Ормузкият проток е един от най-важните енергийни морски коридори в света, през който преминава значителна част от глобалните доставки на петрол и втечнен природен газ.