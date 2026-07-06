Започна траурната процесия в памет на убития ирански върховен лидер аятолах Али Хаменей

Траурната процесия в памет на покойния ирански върховен лидер аятолах Али Хаменей и тримата загинали заедно с него негови роднини започна в Техеран, съобщиха агенциите, цитирани от БТА.

"Траурната процесия с почитаното тяло на мъченически загиналия имам и лидер потегли преди броени мигове в столицата", посочи ИРИБ в профила си в Телеграм и добави, че в шествието участва "огромно множество" хора, дошли да изпратят аятолаха.

Ковчегът на Хаменей, покрит със знаме, и тези на членовете на семейството му, убити на 28 февруари при въздушен удар в началото на войната, започната от Израел и САЩ, бяха поставени на камион. Властите украсиха страничната част на возилото така, че да наподобява декоративната решетка, която обгражда олтара на имам.

Ковчезите ще бъдат превозени по улиците на Техеран по пътя им към международното летище Мехрабад за 12-часово пътуване, каза генералът от Революционната гвардия Хасан Хасанзде, който отговаря за процесията.

Иранската теокрация очаква огромни множества да се включат в церемонията по изпращането на аятолаха в целия град, за да покажат подкрепата си за властта. Хиляди хора вече се събраха на площадите в Техеран, развявайки знамена и носейки транспаранти в чест на Хаменей. Властите затвориха улици, въздушното пространство и промениха изцяло ежедневния ритъм на живота в столицата заради траура, който започна в събота и ще приключи в четвъртък, когато 86-годишният Хаменей ще бъде погребан в светилището на имам Реза в Машхад, родното му място.

Хаменей бе убит в първия ден от американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари.