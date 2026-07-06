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Започна траурната процесия в памет на убития ирански върховен лидер аятолах Али Хаменей

Започна траурната процесия в памет на убития ирански върховен лидер аятолах Али Хаменей

6 Юли, 2026 08:20, обновена 6 Юли, 2026 08:39 489 20

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Хаменей бе убит в първия ден от американско-израелската война срещу САЩ на 28 февруари

Започна траурната процесия в памет на убития ирански върховен лидер аятолах Али Хаменей - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Траурната процесия в памет на покойния ирански върховен лидер аятолах Али Хаменей и тримата загинали заедно с него негови роднини започна в Техеран, съобщиха агенциите, цитирани от БТА.

"Траурната процесия с почитаното тяло на мъченически загиналия имам и лидер потегли преди броени мигове в столицата", посочи ИРИБ в профила си в Телеграм и добави, че в шествието участва "огромно множество" хора, дошли да изпратят аятолаха.

Ковчегът на Хаменей, покрит със знаме, и тези на членовете на семейството му, убити на 28 февруари при въздушен удар в началото на войната, започната от Израел и САЩ, бяха поставени на камион. Властите украсиха страничната част на возилото така, че да наподобява декоративната решетка, която обгражда олтара на имам.

Ковчезите ще бъдат превозени по улиците на Техеран по пътя им към международното летище Мехрабад за 12-часово пътуване, каза генералът от Революционната гвардия Хасан Хасанзде, който отговаря за процесията.

Иранската теокрация очаква огромни множества да се включат в церемонията по изпращането на аятолаха в целия град, за да покажат подкрепата си за властта. Хиляди хора вече се събраха на площадите в Техеран, развявайки знамена и носейки транспаранти в чест на Хаменей. Властите затвориха улици, въздушното пространство и промениха изцяло ежедневния ритъм на живота в столицата заради траура, който започна в събота и ще приключи в четвъртък, когато 86-годишният Хаменей ще бъде погребан в светилището на имам Реза в Машхад, родното му място.

Хаменей бе убит в първия ден от американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свободен

    9 6 Отговор
    А за Путин кога е планирана?

    Коментиран от #4, #17

    08:24 06.07.2026

  • 2 Айляк

    2 6 Отговор
    ФАЩ завинаги враг на Иран.
    Из сраел тоже.

    08:25 06.07.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 3 Отговор
    Хаменей бе убит в първия ден от американско-израелската война срещу САЩ 🤔🤔🤔🤔

    08:28 06.07.2026

  • 4 Робе,

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    След твоята.

    08:30 06.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 2 Отговор
    американско-израелската война
    срещу САЩ 🤔🤔🤔🤔
    Не е лесно да пишеш такива
    Г.Л.У.П.О.С.Т.И🤔❗

    Коментиран от #6

    08:30 06.07.2026

  • 6 Ха,ха,ха

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Иран им показва откъде изгрява слънцето, чак мисирките се ошашавиха.

    08:33 06.07.2026

  • 7 Без име

    5 3 Отговор
    Милене, пращай статията на DW да ти я редактират! Една статия без грешка не можете да напишете.

    08:33 06.07.2026

  • 8 Гресдер

    7 6 Отговор
    Нашите копеи дали бият глава у килимчето и вият там;))

    08:33 06.07.2026

  • 9 Фори

    3 6 Отговор
    Възраждане подкрепят радикалния ислям!

    08:34 06.07.2026

  • 10 1234

    4 6 Отговор
    Копейките дето искали едно нещо дето няма да го видят повече в България могат да идат на поклонението на пещерната маймуна и хич да не се връщат от там.

    Коментиран от #14

    08:35 06.07.2026

  • 11 ТУРБО ПУТРИОТ

    4 1 Отговор
    СЛОЖИХ ЧАЛМАТА.

    ЩЕ ОТДАМ ПОЧИТ

    НА НАШИЯ БРАТ АЯТОЛХА.

    Коментиран от #15

    08:38 06.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор
    Чалмосаните копейки там ли са още да палат свещи и да се кръстят‼️

    08:43 06.07.2026

  • 14 ТОЛКОВА ЕДНООБРАЗНО

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "1234":

    Без да се съобразяваш със факти и събития. ЧУВСТВОТО Е ЧЕ ИДВАШ ОТ 1234 ГОДИНА.

    08:43 06.07.2026

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "ТУРБО ПУТРИОТ":

    бункерното с ботокса целува корана на колене, та задунайските му ибрици няма да са с чалмите‼️

    08:44 06.07.2026

  • 16 Моджтаба

    3 0 Отговор
    Тоя колко дни ще го копат?Усмърдя Техеран.

    Коментиран от #18

    08:44 06.07.2026

  • 17 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    алкохолизирания дима ходи на репетиция, скоро ще вадят мумията от калното мазе увита в килим и тиксо и ще го полагат до сифилисо!

    08:46 06.07.2026

  • 18 Мунчо

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Моджтаба":

    Сега Биби ще подготви и други церемонии.... 🤣🤣

    08:46 06.07.2026

  • 19 Кухоглава копейка

    1 0 Отговор
    Путин ще присъства ли на тържеството?

    08:47 06.07.2026

  • 20 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Бункерния бакшиш с имплантите в зурлата кога ще го заравят!

    08:48 06.07.2026

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