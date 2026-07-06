Започна траурната процесия в памет на убития ирански върховен лидер аятолах Али Хаменей

Траурната процесия в памет на покойния ирански върховен лидер аятолах Али Хаменей и тримата загинали заедно с него негови роднини започна в Техеран, съобщиха агенциите, цитирани от БТА.
"Траурната процесия с почитаното тяло на мъченически загиналия имам и лидер потегли преди броени мигове в столицата", посочи ИРИБ в профила си в Телеграм и добави, че в шествието участва "огромно множество" хора, дошли да изпратят аятолаха.
Ковчегът на Хаменей, покрит със знаме, и тези на членовете на семейството му, убити на 28 февруари при въздушен удар в началото на войната, започната от Израел и САЩ, бяха поставени на камион. Властите украсиха страничната част на возилото така, че да наподобява декоративната решетка, която обгражда олтара на имам.
Ковчезите ще бъдат превозени по улиците на Техеран по пътя им към международното летище Мехрабад за 12-часово пътуване, каза генералът от Революционната гвардия Хасан Хасанзде, който отговаря за процесията.
Иранската теокрация очаква огромни множества да се включат в церемонията по изпращането на аятолаха в целия град, за да покажат подкрепата си за властта. Хиляди хора вече се събраха на площадите в Техеран, развявайки знамена и носейки транспаранти в чест на Хаменей. Властите затвориха улици, въздушното пространство и промениха изцяло ежедневния ритъм на живота в столицата заради траура, който започна в събота и ще приключи в четвъртък, когато 86-годишният Хаменей ще бъде погребан в светилището на имам Реза в Машхад, родното му място.
Хаменей бе убит в първия ден от американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Свободен
Коментиран от #4, #17
08:24 06.07.2026
2 Айляк
Из сраел тоже.
08:25 06.07.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
08:28 06.07.2026
4 Робе,
До коментар #1 от "Свободен":След твоята.
08:30 06.07.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
срещу САЩ 🤔🤔🤔🤔
Не е лесно да пишеш такива
Г.Л.У.П.О.С.Т.И🤔❗
Коментиран от #6
08:30 06.07.2026
6 Ха,ха,ха
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Иран им показва откъде изгрява слънцето, чак мисирките се ошашавиха.
08:33 06.07.2026
7 Без име
08:33 06.07.2026
8 Гресдер
08:33 06.07.2026
9 Фори
08:34 06.07.2026
10 1234
Коментиран от #14
08:35 06.07.2026
11 ТУРБО ПУТРИОТ
ЩЕ ОТДАМ ПОЧИТ
НА НАШИЯ БРАТ АЯТОЛХА.
Коментиран от #15
08:38 06.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
08:43 06.07.2026
14 ТОЛКОВА ЕДНООБРАЗНО
До коментар #10 от "1234":Без да се съобразяваш със факти и събития. ЧУВСТВОТО Е ЧЕ ИДВАШ ОТ 1234 ГОДИНА.
08:43 06.07.2026
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #11 от "ТУРБО ПУТРИОТ":бункерното с ботокса целува корана на колене, та задунайските му ибрици няма да са с чалмите‼️
08:44 06.07.2026
16 Моджтаба
Коментиран от #18
08:44 06.07.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Свободен":алкохолизирания дима ходи на репетиция, скоро ще вадят мумията от калното мазе увита в килим и тиксо и ще го полагат до сифилисо!
08:46 06.07.2026
18 Мунчо
До коментар #16 от "Моджтаба":Сега Биби ще подготви и други церемонии.... 🤣🤣
08:46 06.07.2026
19 Кухоглава копейка
08:47 06.07.2026
20 Сатана Z
08:48 06.07.2026