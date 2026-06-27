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„Хизбула“ отхвърли рамковия пакт с Израел

„Хизбула“ отхвърли рамковия пакт с Израел

27 Юни, 2026 18:21, обновена 27 Юни, 2026 18:25 468 6

  • хизбула-
  • израел-
  • ливан-
  • споразумение

Шиитската организация определи споразумението от Вашингтон като „легитимиране на окупацията“ и отказа да се разоръжи

„Хизбула“ отхвърли рамковия пакт с Израел - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Проиранската организация „Хизбула“ категорично отхвърли новото рамково споразумение за сигурност, сключено във Вашингтон между суверенното правителство на Ливан и Израел с посредничеството на САЩ, съобщи БТА.

В официално изявление шиитското движение определи документа като „капитулация“ и заяви, че той нарушава суверенитета на страната.

Основна точка на напрежение е обвързването на изтеглянето на израелските войски от Южен Ливан с пълното и проверимо разоръжаване на недържавните въоръжени групи. Според лидера на „Хизбула“, Наим Касем, това искане представлява директна намеса във вътрешните работи на Ливан, поради което организацията ще продължи своята въоръжена съпротива.

В същото време израелският премиер Бенямин Нетаняху подчерта, че Израел няма териториални претенции, но ще запази военното си присъствие в пограничните буферни зони, докато заплахата от групировката не бъде напълно елиминирана.

Политическите анализатори в региона изразяват скептицизъм относно капацитета на официалната ливанска армия да поеме контрола над Южен Ливан и да разоръжи бойците на „Хизбула“. Представители на ливанския парламент вече предупредиха, че евентуален опит за насилствено прилагане на тези клаузи крие сериозен риск от подпалване на нова гражданска война в страната.


Ливан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мдааааа

    2 5 Отговор
    Хизбулата ше го дъвче мнпго , ластика ...

    18:29 27.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Безспорен факт

    4 1 Отговор
    Терористът е Израел, заедно с неговите помагачи САЩ, ЕС и Британия.

    18:35 27.06.2026

  • 4 Ку-ку

    1 3 Отговор
    Давай Биби.....никакви отстъпки за тия ч.а.л.м.а.р.и докато не се откажат от политиката си на терор, изнудване чрез заплахи и атентати.....ако искат да живеят като "бели" хора добре, ако ли не то горе при всевишния ги чакат "девиците".... 🤣🤣🤣

    18:35 27.06.2026

  • 5 Васил

    2 2 Отговор
    Това беше ясно че нито Иран или Хзбула или Хамас ще се кротнат беше въпрос на време пак нещата да възобновят.

    18:38 27.06.2026

  • 6 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Би било добре ако има такова споразумение!?Но след като прочетох изявлението на Биби че "Израел няма териториални претенции но ще запази военното си присъствие "спрях да чета по-нататък !?..Нали уж ООН и ливанската армия поемат контрола над територията ...!?това споразумение може да изтрае и по-малко време отколкото изтрая другото -между САЩ и Иран!?....В понеделник -нови цени на петрола ...това е!?

    18:45 27.06.2026