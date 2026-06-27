„Хизбула“ отхвърли рамковия пакт с Израел

Проиранската организация „Хизбула“ категорично отхвърли новото рамково споразумение за сигурност, сключено във Вашингтон между суверенното правителство на Ливан и Израел с посредничеството на САЩ, съобщи БТА.
В официално изявление шиитското движение определи документа като „капитулация“ и заяви, че той нарушава суверенитета на страната.
Основна точка на напрежение е обвързването на изтеглянето на израелските войски от Южен Ливан с пълното и проверимо разоръжаване на недържавните въоръжени групи. Според лидера на „Хизбула“, Наим Касем, това искане представлява директна намеса във вътрешните работи на Ливан, поради което организацията ще продължи своята въоръжена съпротива.
В същото време израелският премиер Бенямин Нетаняху подчерта, че Израел няма териториални претенции, но ще запази военното си присъствие в пограничните буферни зони, докато заплахата от групировката не бъде напълно елиминирана.
Политическите анализатори в региона изразяват скептицизъм относно капацитета на официалната ливанска армия да поеме контрола над Южен Ливан и да разоръжи бойците на „Хизбула“. Представители на ливанския парламент вече предупредиха, че евентуален опит за насилствено прилагане на тези клаузи крие сериозен риск от подпалване на нова гражданска война в страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдааааа
18:29 27.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Безспорен факт
18:35 27.06.2026
4 Ку-ку
18:35 27.06.2026
5 Васил
18:38 27.06.2026
6 не може да бъде
18:45 27.06.2026