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Джон Мейджър нападна Бърнам: Липсва му международен опит

Джон Мейджър нападна Бърнам: Липсва му международен опит

27 Юни, 2026 19:08, обновена 27 Юни, 2026 19:14 617 2

  • джон мейджър-
  • великобритания-
  • анди бърнам-
  • критика

Бившият британски премиер заяви, че управлението на градския транспорт в Манчестър не е подготовка за преговори със световните лидери

Джон Мейджър нападна Бърнам: Липсва му международен опит - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият министър-председател на Великобритания сър Джон Мейджър отправи остра критика към сочения за следващ премиер Анди Бърнам.

В интервю за британското издание The Independent Мейджър изрази сериозен скептицизъм относно капацитета на Бърнам да води външната политика на страната. Според него успехите на Бърнам като кмет на Манчестър са локални и не му дават нужния опит за глобалната политическа сцена.

Мейджър подчерта, че управлението на местни въпроси и автобусни линии е коренно различно от сблъсъка с лидери като Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин. Бившият премиер се загрижи, че на Бърнам му липсва мащаб, и едновременно с това разкритикува финансовата политика на Лейбъристката партия, която според него прогонва бизнеса от страната.

Критиката идва в ключов момент, когато Анди Бърнам се подготвя да поеме поста след оставката на Киър Стармър. Очаква се Бърнам да стане официално премиер до средата на юли, но липсата му на дипломатически опит вече се превръща в основна тема за дебати на Острова.

Анди Бърнам отхвърли критиките на сър Джон Мейджър за липса на опит, заявявайки, че работата му извън Лондон е предимство за справяне с проваленото статукво в Уестминстър, предаде Sky News. Въпреки натиска за предсрочни избори и предупрежденията на Мейджър за икономическата политика на лейбъристите, Бърнам планира децентрализация на властта и обещава да не увеличава данъците върху доходите.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо пък не?

    3 0 Отговор
    Зельо да не би имаше международен опит като стана президент ? От клоун до президент...
    А пък вие го превъзнасяне като полубог и как само го посрещате, нищо че в някои случаи не сте се виждали 1-2 седмици.
    Та укро узурпатор май почти не се прибира в Украйна, само снове из целия свят. Такъв брой на пътувания по света не извършвал никой президент на планета Земя.
    Поне го отбележете в книгата на рекордите на Гинес !

    19:45 27.06.2026

  • 2 И у нас

    0 0 Отговор
    Имахме пожарникар 20 години, сега пък след девет години шофьор на военен самолет. Хха ха ха.

    20:12 27.06.2026

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