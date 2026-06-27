Джон Мейджър нападна Бърнам: Липсва му международен опит

Бившият министър-председател на Великобритания сър Джон Мейджър отправи остра критика към сочения за следващ премиер Анди Бърнам.

В интервю за британското издание The Independent Мейджър изрази сериозен скептицизъм относно капацитета на Бърнам да води външната политика на страната. Според него успехите на Бърнам като кмет на Манчестър са локални и не му дават нужния опит за глобалната политическа сцена.

Мейджър подчерта, че управлението на местни въпроси и автобусни линии е коренно различно от сблъсъка с лидери като Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин. Бившият премиер се загрижи, че на Бърнам му липсва мащаб, и едновременно с това разкритикува финансовата политика на Лейбъристката партия, която според него прогонва бизнеса от страната.

Критиката идва в ключов момент, когато Анди Бърнам се подготвя да поеме поста след оставката на Киър Стармър. Очаква се Бърнам да стане официално премиер до средата на юли, но липсата му на дипломатически опит вече се превръща в основна тема за дебати на Острова.

Анди Бърнам отхвърли критиките на сър Джон Мейджър за липса на опит, заявявайки, че работата му извън Лондон е предимство за справяне с проваленото статукво в Уестминстър, предаде Sky News. Въпреки натиска за предсрочни избори и предупрежденията на Мейджър за икономическата политика на лейбъристите, Бърнам планира децентрализация на властта и обещава да не увеличава данъците върху доходите.