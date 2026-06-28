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Разрив в САЩ за Иран: Ванс срещу шефа на Пентагона

Разрив в САЩ за Иран: Ванс срещу шефа на Пентагона

28 Юни, 2026 09:21, обновена 28 Юни, 2026 09:27 2 065 14

  • тръмп-
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  • сащ-
  • иран

Вицепрезидентът оспори военните брифинги на Пийт Хегсет на фона на нови американски въздушни атаки

Разрив в САЩ за Иран: Ванс срещу шефа на Пентагона - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Динамични часове в Белия дом след полунощ. Администрацията на Доналд Тръмп предприе нови военни и кадрови действия. Фокусът остава върху сигурността на границите и тлеещия конфликт в Близкия изток.

Военен натиск и спорове за милиарди

Според официално съобщение на Централното командване на САЩ (CENTCOM), американските военни са нанесли нови въздушни удари срещу множество цели в Иран. Операцията е отговор на нарушения по меморандума за отварянето на Ормузкия проток.

Пред репортери в CENTCOM министърът на отбраната Пийт Хегсет защити операциите. Той заяви, че „американските удари ще бъдат силни и ясни“, за да принудят Техеран да спазва примирието. Хегсет потвърди, че настоява пред Конгреса за спешно одобряване на 80 милиарда долара допълнително финансиране. Средствата са необходими за попълване на изчерпаните ракетни арсенали. Шефът на Пентагона категорично отхвърли критиките, че САЩ са изправени пред опасен недостиг на оръжия.

Разнобой по оста Ванс - Пентагона

Продължава обаче вътрешното напрежение в Белия дом. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс продължава активно да защитава дипломатическата стратегия на Тръмп спрямо Техеран. В свои изявления Ванс увери скептичните републиканци, че финалното споразумение няма да позволи на Иран да разработва балистични ракети.

В същото време източници от американските медии съобщават за нарастващ разрив между вицепрезидента и Министерството на отбраната. Според публикациите Ванс открито оспорва точността на военните брифинги, предоставяни от Хегсет, което показва сериозни различия по отношение на оценката на ситуацията в Иран.

Нова рокада в имиграционната политика

В официално изявление късно вечерта Вашингтон обяви ключово назначение. Президентът Доналд Тръмп номинира Ланс Шройър за нов директор на Агенцията за имиграционен и митнически контрол (ICE). Решението идва в критичен момент за плановете на администрацията за затягане на граничния контрол.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Очакваме

    18 6 Отговор
    Гражданска война.:))
    Хегемона се разпада.
    Иран, Руски и Китай му разказаха играта. Бат Кимчо ще го довърши.😂

    Коментиран от #12

    09:30 28.06.2026

  • 2 Айляк

    17 1 Отговор
    Ега се избият помежду чобаните.

    09:31 28.06.2026

  • 3 Пич

    20 1 Отговор
    Няма разнобой!!! Това е старата игра на доброто, и лошото ченге!!!

    09:38 28.06.2026

  • 4 така,че бой до дупка

    17 0 Отговор
    Никога думата на сащ в цялата история на човечеството не е била спазвана.Поне са предвидими.

    09:57 28.06.2026

  • 5 хъхъ

    15 0 Отговор
    Пентагонът се ръководи от евреите и Израел, а не от някакви президент и вице на САЩ

    09:59 28.06.2026

  • 6 Смотаняху

    10 0 Отговор
    дипломатическата стратегия на Тръмп спрямо Техеран не съществува.Полyoлигoфpeнa Тръмп всеки ден е с нова идея която се влияе от фактори като прогнозата за времето, месечния менструален цикъл на Макарон, глуповатите усмивки на Зеленски или прическата на Нетаняху

    10:02 28.06.2026

  • 7 И накрая Русия се превърна във

    4 6 Отговор
    Полигон на Украйна

    10:10 28.06.2026

  • 8 Думкайте свинята

    3 10 Отговор
    Жив Руснак да не остане

    Коментиран от #13

    10:10 28.06.2026

  • 9 дядото

    6 0 Отговор
    циркове за световното население.

    10:11 28.06.2026

  • 10 Ами сега?

    5 4 Отговор
    Иран е една от големите държави в региона, но не биха успели ако се изправят директно срещу САЩ и обстрелвайки съседите си това ще настрои всички срещу тях. Фаталния момент ще настъпи, когато всички талибани вместо да им станат съюзници ще се обърнат срещу тях.

    Коментиран от #11

    10:19 28.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Очакваме":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    10:35 28.06.2026

  • 13 Свят без раша и рашисти

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Думкайте свинята":

    Един по добър свят

    10:36 28.06.2026

  • 14 К ПЕЙКИ с чалми

    0 0 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    10:41 28.06.2026