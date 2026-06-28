Разрив в САЩ за Иран: Ванс срещу шефа на Пентагона

Динамични часове в Белия дом след полунощ. Администрацията на Доналд Тръмп предприе нови военни и кадрови действия. Фокусът остава върху сигурността на границите и тлеещия конфликт в Близкия изток.

Военен натиск и спорове за милиарди

Според официално съобщение на Централното командване на САЩ (CENTCOM), американските военни са нанесли нови въздушни удари срещу множество цели в Иран. Операцията е отговор на нарушения по меморандума за отварянето на Ормузкия проток.

Пред репортери в CENTCOM министърът на отбраната Пийт Хегсет защити операциите. Той заяви, че „американските удари ще бъдат силни и ясни“, за да принудят Техеран да спазва примирието. Хегсет потвърди, че настоява пред Конгреса за спешно одобряване на 80 милиарда долара допълнително финансиране. Средствата са необходими за попълване на изчерпаните ракетни арсенали. Шефът на Пентагона категорично отхвърли критиките, че САЩ са изправени пред опасен недостиг на оръжия.

Разнобой по оста Ванс - Пентагона

Продължава обаче вътрешното напрежение в Белия дом. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс продължава активно да защитава дипломатическата стратегия на Тръмп спрямо Техеран. В свои изявления Ванс увери скептичните републиканци, че финалното споразумение няма да позволи на Иран да разработва балистични ракети.

В същото време източници от американските медии съобщават за нарастващ разрив между вицепрезидента и Министерството на отбраната. Според публикациите Ванс открито оспорва точността на военните брифинги, предоставяни от Хегсет, което показва сериозни различия по отношение на оценката на ситуацията в Иран.

Нова рокада в имиграционната политика

В официално изявление късно вечерта Вашингтон обяви ключово назначение. Президентът Доналд Тръмп номинира Ланс Шройър за нов директор на Агенцията за имиграционен и митнически контрол (ICE). Решението идва в критичен момент за плановете на администрацията за затягане на граничния контрол.