Кувейт прехвана две балистични ракети в небето си

Въоръжените сили на Кувейт успешно прехванаха две балистични ракети, навлезли в суверенното въздушно пространство на страната в ранните часове на неделя, 28 юни.

Инцидентът е част от мащабна регионална ескалация, след като иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) отприщи вълна от удари срещу военни обекти в Персийския залив.

Реакцията на кувейтските власти

Официалният говорител на Министерството на отбраната на Емирството, полковник Сауд ал-Атван, съобщи, че националните системи за противовъздушна отбрана са действали в пълна готовност. „Заплахата бе елиминирана бързо и професионално в съответствие с оперативните протоколи за сигурност“, посочи той.

От министерството потвърдиха още:

Няма пострадали: При операцията по прехващането не се съобщава за ранени граждани или военнослужещи.

При операцията по прехващането не се съобщава за ранени граждани или военнослужещи. Без материални щети: Отломките от ракетите са паднали в необитаеми зони, без да засегнат стратегическа или цивилна инфраструктура.

Министерството на външните работи на Кувейт излезе с остра дипломатическа нота, определяйки атаката като „грубо нарушение на националния суверенитет“ и „непровокиран акт на иранска агресия“.

Ескалация между Вашингтон и Техеран

Ракетният обстрел срещу Кувейт и съседния Бахрейн идва като директен отговор от страна на Техеран на по-ранни американски въздушни удари срещу ирански радарни системи и съоръжения край Персийския залив. Преди броени часове Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви, че е предприело отбранителни действия заради ирански атаки срещу търговското корабоплаване в региона.

Новата вълна от насилие на практика разрушава постигнатото само седмица по-рано споразумение за деескалация между Вашингтон и Техеран. Иранската революционна гвардия вече предупреди, че преговорите със САЩ са „напълно прекратени“ поради американските действия.

Властите в Кувейт призоваха Съвета за сигурност на ООН за незабавна международна намеса, за да се гарантира стабилността на глобалните петролни маршрути и сигурността в Близкия изток.