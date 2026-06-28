Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Кувейт »
Кувейт прехвана две балистични ракети в небето си

Кувейт прехвана две балистични ракети в небето си

28 Юни, 2026 11:00, обновена 28 Юни, 2026 11:03 874 4

  • кувейт-
  • ракети-
  • прехващане-
  • иран

Противовъздушната отбрана на Емирството неутрализира заплахата при масирана атака, за която Иран пое отговорност

Кувейт прехвана две балистични ракети в небето си - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въоръжените сили на Кувейт успешно прехванаха две балистични ракети, навлезли в суверенното въздушно пространство на страната в ранните часове на неделя, 28 юни.

Инцидентът е част от мащабна регионална ескалация, след като иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) отприщи вълна от удари срещу военни обекти в Персийския залив.

Реакцията на кувейтските власти

Официалният говорител на Министерството на отбраната на Емирството, полковник Сауд ал-Атван, съобщи, че националните системи за противовъздушна отбрана са действали в пълна готовност. „Заплахата бе елиминирана бързо и професионално в съответствие с оперативните протоколи за сигурност“, посочи той.

От министерството потвърдиха още:

  • Няма пострадали: При операцията по прехващането не се съобщава за ранени граждани или военнослужещи.
  • Без материални щети: Отломките от ракетите са паднали в необитаеми зони, без да засегнат стратегическа или цивилна инфраструктура.

Министерството на външните работи на Кувейт излезе с остра дипломатическа нота, определяйки атаката като „грубо нарушение на националния суверенитет“ и „непровокиран акт на иранска агресия“.

Ескалация между Вашингтон и Техеран

Ракетният обстрел срещу Кувейт и съседния Бахрейн идва като директен отговор от страна на Техеран на по-ранни американски въздушни удари срещу ирански радарни системи и съоръжения край Персийския залив. Преди броени часове Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви, че е предприело отбранителни действия заради ирански атаки срещу търговското корабоплаване в региона.

Новата вълна от насилие на практика разрушава постигнатото само седмица по-рано споразумение за деескалация между Вашингтон и Техеран. Иранската революционна гвардия вече предупреди, че преговорите със САЩ са „напълно прекратени“ поради американските действия.

Властите в Кувейт призоваха Съвета за сигурност на ООН за незабавна международна намеса, за да се гарантира стабилността на глобалните петролни маршрути и сигурността в Близкия изток.


Кувейт
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Онзи

    6 2 Отговор
    Без голяма патаклама там няма да се размине . Много интереси има в рози район а САЩ под прикритие на при крие действат агресивно

    11:07 28.06.2026

  • 2 име

    8 3 Отговор
    Хубаво е, че думкат по краваските бази, но докато Израел съществува, мир няма да има.

    Коментиран от #4

    11:16 28.06.2026

  • 3 Стенли

    3 0 Отговор
    За цената на петрола , не знам , но туризма утече в канала , 😁

    11:55 28.06.2026

  • 4 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    То и докато съществува Англия, САЩ и Украйна,мир няма да има,ама кво предлагаш?Всички на сапун ли?А технологично,как?

    11:58 28.06.2026