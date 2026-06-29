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Откриха мъртъв командир от Сухопътните войски на Украйна
  Тема: Украйна

Откриха мъртъв командир от Сухопътните войски на Украйна

29 Юни, 2026 05:31, обновена 29 Юни, 2026 05:37 2 385 68

  • украйна-
  • командир-
  • смърт-
  • полковник-
  • володимир колонников

Полковник Володимир Кононников е намерен с огнестрелна рана в Запорожка област, полицията разследва умишлено убийство

Откриха мъртъв командир от Сухопътните войски на Украйна - 1
Снимка: Главред
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полковник Володимир Александрович Кононников, командир на 154-та отделна механизирана бригада от Сухопътните войски на Украйна, е намерен мъртъв.

Тялото на висшия офицер е открито в неделя, 28 юни 2026 г., на територията на Запорожка област, съобщиха официално от Оперативно командване „Юг“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), цитирани от РБК Украйна.

По данни на полицията в Запорожка област, командирът е намерен с огнестрелно ранение. Според първоначалния оглед на военното ръководство, по тялото на полковника не са открити следи от външно физическо насилие или борба.

Правоохранителните органи са завели наказателно производство по чл. 115 от Наказателния кодекс на Украйна с квалификация „Умишлено убийство“. Това е стандартна процедурна практика в страната при откриване на тела с огнестрелни рани, докато се изясняват всички възможни версии, включително самоубийство или нещастен случай.

Паралелно със следствието е назначено и вътрешно служебно разследване в редиците на ВСУ. Процесът се наблюдава пряко от Специализираната прокуратура в сферата на отбраната на Източния регион. От Оперативно командване „Юг“ призоваха медиите да се въздържат от спекулации от уважение към паметта и семейството на офицера.

Армейското ръководство описва полковник Кононников като изключителен професионалист и отговорен командир, изцяло посветен на отбраната на страната си. Неговата 154-та ОМБр е едно от по-новите механизирани съединения в състава на украинската армия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    56 3 Отговор
    Някой доволен украински баща е благодарил за помощта оказвана от мърцула по този начин.

    05:41 29.06.2026

  • 2 Защото

    42 3 Отговор
    укронацистите "побеждават" !

    05:41 29.06.2026

  • 3 зелен наркоман

    37 3 Отговор
    Ейй, са ше трябва на семейството на тоя да плащаме обезщетения вместо да гепим парите.

    05:42 29.06.2026

  • 4 Така правят копейките

    4 42 Отговор
    предателски.
    Ако някой ни нападне, те няма да ни защитават, а ще ни разстрелват.
    Типични "патриоти и възрожденци".

    05:42 29.06.2026

  • 5 награда Искандеер

    49 4 Отговор
    Някой клетник е решил, че живота му е по-мил и теглил куршума на полковника преди да го прати на поредната самоубийствена мисия!

    Коментиран от #66

    05:44 29.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 жоро

    25 5 Отговор
    Ред е на Мадяр-а!

    05:48 29.06.2026

  • 8 Сигурно

    39 3 Отговор
    Са го очистили някои от подчинените му, всъщност няма особено значение кой точно го е свитнал.

    05:50 29.06.2026

  • 9 Зелената хунта

    26 2 Отговор
    А целият списък с якоизмрелите членове на терористичната групировка ВСУ, няма ли да публикувате, мисиркисмотани.

    05:50 29.06.2026

  • 10 Мухаха в заглавието, мааааа

    21 2 Отговор
    Намерен с огнестрелна рана в запорожка област….
    Мишленце, коя част от анатомията на човешкото тяло е :« запорожка облат»?
    И все пак, къде е огнестрелната рана? Най- вероятно в главата?!

    Коментиран от #16, #27

    05:51 29.06.2026

  • 11 Стойко

    20 2 Отговор
    Смъртта на един е трагедия, на милиони е статистика! Така, че пишете го към статистиката този, денацификацията си върви!

    Коментиран от #20, #30

    05:53 29.06.2026

  • 12 Ами така е

    29 2 Отговор
    Като влачиш хората, като животни и се опитваш да ги накараш на сила да умират и защитават златните тоалетни на крадците и лъжците. А в същото време други "патриоти" на Пакрайнината на Ферарита и яхти се пекът в Монако и пият шампанско. Ценностната система на тази система е яко сбъркана, за това нищо не става от такива армии. На бедните украински селяни им е ясно, че ги прецакват и използват за пушечно месо. Да умират за нещо, което за тях лично няма никакво значение....

    Коментиран от #19

    05:55 29.06.2026

  • 13 Варненец

    21 2 Отговор
    Боклук при боклука! С какво е по-важен от останалите бандеровци!

    05:56 29.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хихи

    15 4 Отговор
    Жертва е на приятелски огън, защото всеки демократ знае, длъжен е да вярва, че диктаторските оръжия поразяват само цивилни, демократичните само военни...

    05:59 29.06.2026

  • 16 хихи

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Мухаха в заглавието, мааааа":

    Прострелян в топките

    06:00 29.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хубава статия!

    3 17 Отговор
    Пускайте по-често такива, че и копейчиците да имат малко радост в тоя живот.

    Инак какво: Путин свършил бензина, Вучич капитулира, Молдова и Русия се обединяват, Мунчо орязва помощите на копейките и пенсиите на бабите им, с които си купуват пиячка.
    Отникъде взорът радост не види. Ако съм една копейка, не знам как бих се опазил от инфаркт.

    Коментиран от #23

    06:04 29.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дай Боже, набърже

    2 6 Отговор

    До коментар #11 от "Стойко":

    да влезеш в статистиката!
    Пожелавам ти го. Поне няма да си сам.

    06:10 29.06.2026

  • 21 зеленчук

    11 2 Отговор
    Браво , да е жив и здрав ! И още , и още !

    Коментиран от #24

    06:12 29.06.2026

  • 22 Механик

    7 1 Отговор
    Ауу, явно яко са ви тричали нощеска, щом даже и ти си почнал да бълнуваш за завръщането на СССР. Я се виж кво си писал "Молдова и Русия се обединяват"(цитат).

    Коментиран от #32

    06:13 29.06.2026

  • 23 Механик

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хубава статия!":

    Коментар 22 е за теб, Стоянчо :)

    Коментиран от #29

    06:14 29.06.2026

  • 24 Наздраве!

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "зеленчук":

    Да ти се връща многократно! На теб и родата ти!

    06:14 29.06.2026

  • 25 Да Ви имам и граматиката...!

    10 1 Отговор
    ,,...командирът е намерен с огнестрелно ранение..."

    06:14 29.06.2026

  • 26 Може

    16 2 Отговор

    До коментар #19 от "Може ли линк":

    Виж в нета как гонят млади украинци из магазините, в парковете .... настигат ги и ги връзват... Насила в техен бус... и бой, ритане... хайде на фронта. И слушай видеа на самите украинци. Там жени и майки плачат, как са им отвлекли мъжете и синовете за фронта.
    Даже има и нов термин: "бусофикация"! Отвличане с бус на "нов войник", който НЕ иска да ходи на война.

    Коментиран от #28

    06:16 29.06.2026

  • 27 Освен това...!

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Мухаха в заглавието, мааааа":

    ,,...командирът е намерен с огнестрелно ранение..."

    06:17 29.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ще ми купуваш риза и пешкир

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    Не съм Стоенчо.

    06:20 29.06.2026

  • 30 Дзак

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Стойко":

    Скрий се бе!

    06:21 29.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Йок! Сакън!

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Инак позна. Тричаха ни, но не снощи. Оня ден. Направо ми идеше да влезна в телевизора и да им покажа на игрището как се прави.
    Леваци! Що нерви съм изпотрошил.

    06:23 29.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Прочетох ти художествения текст

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "джони инглиш":

    Исках да те зарадвам с положителна рецензия.
    Съжалявам. Не мога.
    Много клишета, повторения, инверсии, никакви оригинални образи или нови идеи.
    Скука!
    Поредният нереализиран графоман.
    Ако бях даскал, щеше да имаш слаб 2. Чети класиците. Може и руските. Не сводките на "Гаварит Масква", които са еднотипни и тривиални.

    06:30 29.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Варненец

    4 1 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини 🍻👌🍻

    Коментиран от #42

    06:33 29.06.2026

  • 37 Хмм

    6 1 Отговор
    като Невзоров по външен вид

    06:37 29.06.2026

  • 38 нацист е

    9 1 Отговор
    какво друго да го правят

    Коментиран от #40

    06:37 29.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Виж се в огледалото,

    1 6 Отговор

    До коментар #38 от "нацист е":

    яяя, още един нацист! При това копейка. Значи и фашист. Честито!

    06:39 29.06.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 И на мен

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Варненец":

    Бил е копейски предател и момчетата са го гръмнали. Все пак никой не обича путинчета.

    06:41 29.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Иван

    3 1 Отговор
    Това укро с какво може да бъде полезно след смъртта си?

    Коментиран от #48, #52

    06:43 29.06.2026

  • 45 Град Козлодуй

    4 2 Отговор
    НАЙ-МИ Е ДОБРЕ,КОГАТО УКРИТЕ СА ЗЛЕ.Бой до последния окаринец.Статията е мед за душата ми,мехлем за очите ми.Днес още 10 такива да има.Утре 10Х10.

    06:45 29.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 За назидание на

    1 3 Отговор

    До коментар #44 от "Иван":

    другите пропутински командири като него.

    06:50 29.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Да ти се връща поличбата!

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "баба Фатма":

    Все оправена като него да ходиш!

    06:52 29.06.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ъхъъъъъъъ

    6 2 Отговор

    До коментар #44 от "Иван":

    Полезна укро тор за блатните червеи.Колко още ще са като тоя.До последния укрофашага.

    Коментиран от #59

    06:56 29.06.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Истина

    5 1 Отговор
    Най-хубавия окрайнец е мъртвия!

    07:04 29.06.2026

  • 57 Ха ха ха

    3 1 Отговор
    От радост че пИчелят войната ще да е .

    07:07 29.06.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Хубаво, че е полезна

    1 5 Отговор

    До коментар #52 от "Ъхъъъъъъъ":

    Руската тор е вредна и затова руснаците не си я прибират да я погребат. Ще им изтрови още почвата. Тва радиация, тва махорка, тва Тройной одеколон, тва бояришник, тва серен водород, тва блатен газ с всякакви изпарения, мани-мани!
    Пък и ги бяха пратили да копаят окопи край Чернобил, хептен вредно. Разбирам ги защо си щат труповете

    Коментиран от #67

    07:10 29.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Очакваме още много такива случай

    4 0 Отговор
    Ненормални урки

    Коментиран от #65

    07:16 29.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Обективни истини

    4 0 Отговор
    Голяма работа, а хилядите мъртви насилствено бусолизирани украински мъже??! На тях живота им по-малко ценен ли от на този, не не е!

    07:20 29.06.2026

  • 65 Соваж Бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Очакваме още много такива случай":

    Че то нормални укри има ли?!

    07:21 29.06.2026

  • 66 Много точен

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "награда Искандеер":

    коментар. Слава на всеки насилствено бусолизиран мъж който застреля началника си и дезертира.

    07:23 29.06.2026

  • 67 Ъхъъъъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Хубаво, че е полезна":

    За сметка на това окраинската тор е само нашмъркана с всички възможни наркотици.За това е ценна и търсена.

    07:24 29.06.2026

  • 68 Само да попитам

    2 0 Отговор
    Какво стана с контранаступата и переНЕмогата.

    07:27 29.06.2026

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