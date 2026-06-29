Откриха мъртъв командир от Сухопътните войски на Украйна

Полковник Володимир Александрович Кононников, командир на 154-та отделна механизирана бригада от Сухопътните войски на Украйна, е намерен мъртъв.

Тялото на висшия офицер е открито в неделя, 28 юни 2026 г., на територията на Запорожка област, съобщиха официално от Оперативно командване „Юг“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), цитирани от РБК Украйна.

По данни на полицията в Запорожка област, командирът е намерен с огнестрелно ранение. Според първоначалния оглед на военното ръководство, по тялото на полковника не са открити следи от външно физическо насилие или борба.

Правоохранителните органи са завели наказателно производство по чл. 115 от Наказателния кодекс на Украйна с квалификация „Умишлено убийство“. Това е стандартна процедурна практика в страната при откриване на тела с огнестрелни рани, докато се изясняват всички възможни версии, включително самоубийство или нещастен случай.

Паралелно със следствието е назначено и вътрешно служебно разследване в редиците на ВСУ. Процесът се наблюдава пряко от Специализираната прокуратура в сферата на отбраната на Източния регион. От Оперативно командване „Юг“ призоваха медиите да се въздържат от спекулации от уважение към паметта и семейството на офицера.

Армейското ръководство описва полковник Кононников като изключителен професионалист и отговорен командир, изцяло посветен на отбраната на страната си. Неговата 154-та ОМБр е едно от по-новите механизирани съединения в състава на украинската армия.