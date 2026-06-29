Откриха мъртъв командир от Сухопътните войски на Украйна

Полковник Володимир Александрович Кононников, командир на 154-та отделна механизирана бригада от Сухопътните войски на Украйна, е намерен мъртъв.
Тялото на висшия офицер е открито в неделя, 28 юни 2026 г., на територията на Запорожка област, съобщиха официално от Оперативно командване „Юг“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), цитирани от РБК Украйна.
По данни на полицията в Запорожка област, командирът е намерен с огнестрелно ранение. Според първоначалния оглед на военното ръководство, по тялото на полковника не са открити следи от външно физическо насилие или борба.
Правоохранителните органи са завели наказателно производство по чл. 115 от Наказателния кодекс на Украйна с квалификация „Умишлено убийство“. Това е стандартна процедурна практика в страната при откриване на тела с огнестрелни рани, докато се изясняват всички възможни версии, включително самоубийство или нещастен случай.
Паралелно със следствието е назначено и вътрешно служебно разследване в редиците на ВСУ. Процесът се наблюдава пряко от Специализираната прокуратура в сферата на отбраната на Източния регион. От Оперативно командване „Юг“ призоваха медиите да се въздържат от спекулации от уважение към паметта и семейството на офицера.
Армейското ръководство описва полковник Кононников като изключителен професионалист и отговорен командир, изцяло посветен на отбраната на страната си. Неговата 154-та ОМБр е едно от по-новите механизирани съединения в състава на украинската армия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
05:41 29.06.2026
2 Защото
05:41 29.06.2026
3 зелен наркоман
05:42 29.06.2026
4 Така правят копейките
Ако някой ни нападне, те няма да ни защитават, а ще ни разстрелват.
Типични "патриоти и възрожденци".
05:42 29.06.2026
5 награда Искандеер
Коментиран от #66
05:44 29.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 жоро
05:48 29.06.2026
8 Сигурно
05:50 29.06.2026
9 Зелената хунта
05:50 29.06.2026
10 Мухаха в заглавието, мааааа
Мишленце, коя част от анатомията на човешкото тяло е :« запорожка облат»?
И все пак, къде е огнестрелната рана? Най- вероятно в главата?!
Коментиран от #16, #27
05:51 29.06.2026
11 Стойко
Коментиран от #20, #30
05:53 29.06.2026
12 Ами така е
Коментиран от #19
05:55 29.06.2026
13 Варненец
05:56 29.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 хихи
05:59 29.06.2026
16 хихи
До коментар #10 от "Мухаха в заглавието, мааааа":Прострелян в топките
06:00 29.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хубава статия!
Инак какво: Путин свършил бензина, Вучич капитулира, Молдова и Русия се обединяват, Мунчо орязва помощите на копейките и пенсиите на бабите им, с които си купуват пиячка.
Отникъде взорът радост не види. Ако съм една копейка, не знам как бих се опазил от инфаркт.
Коментиран от #23
06:04 29.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дай Боже, набърже
До коментар #11 от "Стойко":да влезеш в статистиката!
Пожелавам ти го. Поне няма да си сам.
06:10 29.06.2026
21 зеленчук
Коментиран от #24
06:12 29.06.2026
22 Механик
Коментиран от #32
06:13 29.06.2026
23 Механик
До коментар #18 от "Хубава статия!":Коментар 22 е за теб, Стоянчо :)
Коментиран от #29
06:14 29.06.2026
24 Наздраве!
До коментар #21 от "зеленчук":Да ти се връща многократно! На теб и родата ти!
06:14 29.06.2026
25 Да Ви имам и граматиката...!
06:14 29.06.2026
26 Може
До коментар #19 от "Може ли линк":Виж в нета как гонят млади украинци из магазините, в парковете .... настигат ги и ги връзват... Насила в техен бус... и бой, ритане... хайде на фронта. И слушай видеа на самите украинци. Там жени и майки плачат, как са им отвлекли мъжете и синовете за фронта.
Даже има и нов термин: "бусофикация"! Отвличане с бус на "нов войник", който НЕ иска да ходи на война.
Коментиран от #28
06:16 29.06.2026
27 Освен това...!
До коментар #10 от "Мухаха в заглавието, мааааа":,,...командирът е намерен с огнестрелно ранение..."
06:17 29.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ще ми купуваш риза и пешкир
До коментар #23 от "Механик":Не съм Стоенчо.
06:20 29.06.2026
30 Дзак
До коментар #11 от "Стойко":Скрий се бе!
06:21 29.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Йок! Сакън!
До коментар #22 от "Механик":Инак позна. Тричаха ни, но не снощи. Оня ден. Направо ми идеше да влезна в телевизора и да им покажа на игрището как се прави.
Леваци! Що нерви съм изпотрошил.
06:23 29.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Прочетох ти художествения текст
До коментар #31 от "джони инглиш":Исках да те зарадвам с положителна рецензия.
Съжалявам. Не мога.
Много клишета, повторения, инверсии, никакви оригинални образи или нови идеи.
Скука!
Поредният нереализиран графоман.
Ако бях даскал, щеше да имаш слаб 2. Чети класиците. Може и руските. Не сводките на "Гаварит Масква", които са еднотипни и тривиални.
06:30 29.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Варненец
Коментиран от #42
06:33 29.06.2026
37 Хмм
06:37 29.06.2026
38 нацист е
Коментиран от #40
06:37 29.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Виж се в огледалото,
До коментар #38 от "нацист е":яяя, още един нацист! При това копейка. Значи и фашист. Честито!
06:39 29.06.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 И на мен
До коментар #36 от "Варненец":Бил е копейски предател и момчетата са го гръмнали. Все пак никой не обича путинчета.
06:41 29.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Иван
Коментиран от #48, #52
06:43 29.06.2026
45 Град Козлодуй
06:45 29.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 За назидание на
До коментар #44 от "Иван":другите пропутински командири като него.
06:50 29.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Да ти се връща поличбата!
До коментар #47 от "баба Фатма":Все оправена като него да ходиш!
06:52 29.06.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ъхъъъъъъъ
До коментар #44 от "Иван":Полезна укро тор за блатните червеи.Колко още ще са като тоя.До последния укрофашага.
Коментиран от #59
06:56 29.06.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Истина
07:04 29.06.2026
57 Ха ха ха
07:07 29.06.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Хубаво, че е полезна
До коментар #52 от "Ъхъъъъъъъ":Руската тор е вредна и затова руснаците не си я прибират да я погребат. Ще им изтрови още почвата. Тва радиация, тва махорка, тва Тройной одеколон, тва бояришник, тва серен водород, тва блатен газ с всякакви изпарения, мани-мани!
Пък и ги бяха пратили да копаят окопи край Чернобил, хептен вредно. Разбирам ги защо си щат труповете
Коментиран от #67
07:10 29.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Очакваме още много такива случай
Коментиран от #65
07:16 29.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Обективни истини
07:20 29.06.2026
65 Соваж Бейби
До коментар #62 от "Очакваме още много такива случай":Че то нормални укри има ли?!
07:21 29.06.2026
66 Много точен
До коментар #5 от "награда Искандеер":коментар. Слава на всеки насилствено бусолизиран мъж който застреля началника си и дезертира.
07:23 29.06.2026
67 Ъхъъъъъъъ
До коментар #59 от "Хубаво, че е полезна":За сметка на това окраинската тор е само нашмъркана с всички възможни наркотици.За това е ценна и търсена.
07:24 29.06.2026
68 Само да попитам
07:27 29.06.2026