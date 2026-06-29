Анди Бърнам представя икономическата си програма

Във Великобритания се очаква днес основният претендент за следващ премиер на страната Анди Бърнам да представи икономическата си програма в първата си голяма реч, откакто обяви, че ще се кандидатира за лидер на лейбъристите след оставката на Киър Стармър.

От лагера на Анди Бърнам посочиха, че бившият кмет на Манчестър ще използва речта си, за да пледира за радикално децентрализиране на властта и парите от Уайтхол. Дългогодишен поддръжник на децентрализацията, Бърнам ще представи планове за стимулиране на икономическия растеж, като даде на регионалните кметове по-голям контрол върху социалните жилища, социалните помощи и образованието.

Такава програма би била в съответствие с възгледите, които той излага в книгата си "Head North" ("Отправен на север"), заедно със своя приятел и колега кмет Стив Родъръм. В книгата Бърнам пише че настоящата система е довела до това регионалните лидери "да коленичат" пред Уестминстър и призовава за "по-балансиран подход, при който на общините и кметовете също са раздадени карти за игра".

Ако Бърнам остана единственият кандидат за лидер на лейбъристите, речта му ще бъде, точно три седмици преди да влезе на "Даунинг стрийт". Номинациите за лидерство приключват на 16 юли и при това положение той ще бъде официално обявен за лидер на лейбъристите на специална конференция на следващия ден.

Междувременно Бърнам продължава да обмисля бъдещия си кабинет. По всичко изглежда, че Рейчъл Рийвс вече се е примирила с мисълта, че няма да остане министър на финансите. За този ключов пост се спрягат две имена - министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд и министърът на енергетиката Ед Милибанд.