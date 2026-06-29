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Ливанското движение „Амал“ отхвърли рамково споразумение между Ливан и Израел

Ливанското движение „Амал“ отхвърли рамково споразумение между Ливан и Израел

29 Юни, 2026 09:24, обновена 29 Юни, 2026 09:27 605 4

  • ливан-
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  • амал-
  • рамково споразумение

Според Набих Бери предложената с посредничеството на САЩ рамка е неприемлива и няма да бъде приета

Ливанското движение „Амал“ отхвърли рамково споразумение между Ливан и Израел - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ливанското шиитско движение „Амал“ отхвърли рамковото споразумение между Ливан и Израел, постигнато с посредничеството на САЩ, като заяви, че то „няма да мине“. Това се посочва в официално изявление на движението, предава News.bg.

Председателят на ливанския парламент и лидер на „Амал“ Набих Бери, който е съюзник на „Хизбула“, заяви, че предложената тристранна рамка е неприемлива и няма да бъде приета. Изявлението му е разпространено на фона на нарастващо напрежение около документа.

Споразумението, обявено миналата седмица от Вашингтон, предвижда поетапно изтегляне на израелските сили от Южен Ливан след ограничаване на военното присъствие на „Хизбула“, както и създаване на тристранен механизъм с посредничеството на САЩ за наблюдение на изпълнението му. Според американската администрация целта е възстановяване на пълния суверенитет на ливанската държава и създаване на условия за трайно прекратяване на военните действия.

„Амал“ и „Хизбула“ обаче смятат, че текстът е в полза на Израел и не гарантира незабавно изтегляне на израелските войски от ливанска територия. Двете организации настояват всяко бъдещо споразумение да включва безусловно прекратяване на израелските операции и пълно изтегляне на силите.

Изявлението на Бери поставя под съмнение перспективите за прилагане на американската инициатива, тъй като „Амал“ и „Хизбула“ остават ключови политически и военни фактори сред шиитската общност в Ливан.

Ескалацията на напрежението в Ливан и блокирането на дипломатически инициативи за деескалация в Близкия изток имат косвено значение и за България, тъй като регионът влияе върху сигурността по международните енергийни маршрути, миграционните процеси и стабилността в по-широкото източно средиземноморско пространство.


Ливан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 скапани чаршафи

    3 5 Отговор
    Значи законно избрания парламент и президен правят договори за прекратяване на войната, ма разни терористични чаршафи спонсорирани от Иран определят какво ще се случва в Ливан. С какво право? После пак - що ни бийте беее, ционисти беее, ни ООНето бее, те нъ бият беее

    Коментиран от #2

    09:27 29.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Данко

    1 0 Отговор
    Още бомбене им трябва.
    Нетаняху си знае работата.

    10:30 29.06.2026