Само през одобрените маршрути! Техеран предупреди преминаващите кораби през Ормузкия проток

Съвместното военно командване на Иран предупреди в четвъртък, че всички петролни танкери, преминаващи през Ормузкия проток, трябва да използват одобрените маршрути или трябва да очакват "силен отговор", съобщава АП.

Това предупреждение отново изостри напрежението заради водния път, който е от решаващо значение за международните енергийни доставки.

Протокът, тясното устие на Персийския залив, се очерта като един от основните въпроси в преговорите, целящи окончателен край на войната с Иран. Изявлението на военното командване Хатам ал-Анбия, съобщено от иранската държавна телевизия, идва след среща на американски и ирански дипломати с медиатори в сряда в Катар.

Не беше ясно какво е предизвикало заплахата от Иран. Централното командване на американските военни обаче публикува изявление за среща с представители на държави от Близкия изток в Бахрейн, в което се казва, че "лидерите са подчертали общия си ангажимент към свободния поток на търговия през" пролива.

Това може би е фразата, която е разгневила Иран, който се готви за погребението, което започва този уикенд, за покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей, който беше убит в първите моменти на войната през февруари.

"Всяко неспазване, отклонение от определения маршрут или пренебрегване на навигационните протоколи на Ислямска република Иран в Ормузкия проток ще бъде посрещнато с незабавен и силен отговор от въоръжените сили, застрашавайки сигурността на нарушителите", се казва в иранското изявление.

В него се казва също, че намесата на американските сили в пролива "ще бъде посрещната с бърза и решителна реакция".

Иран и Съединените щати се споразумяха като част от временно споразумение да позволят на корабите да преминават без плащане на такси в продължение на 60 дни. Но Техеран настоя, че трябва да контролира маршрутите на корабите и по-късно да начислява такси за преминаване, преобръщайки десетилетия практика в този воден път.

САЩ и много арабски държави от Персийския залив няма да се съгласят Иран да начислява такси за преминаване през пролива. Усилията на Оман и агенция на ООН да открият нов маршрут близо до брега на Оман предизвикаха атаки в Близкия изток миналия уикенд, подчертавайки напрежението.

Въпреки атаките, корабният трафик в пролива продължи да се възстановява. Според компанията за морски данни и анализи Lloyd"s List Intelligence, най-малко 258 кораба са преминали през водния път миналата седмица, като през този период са били нанесени и ирански удари по два търговски кораба. Това е увеличение спрямо 138 кораба предходната седмица.