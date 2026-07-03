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Само през одобрените маршрути! Техеран предупреди преминаващите кораби през Ормузкия проток

Само през одобрените маршрути! Техеран предупреди преминаващите кораби през Ормузкия проток

3 Юли, 2026 12:39 432 3

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  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • петрол

Иран и Съединените щати се споразумяха като част от временно споразумение да позволят на корабите да преминават без плащане на такси в продължение на 60 дни

Само през одобрените маршрути! Техеран предупреди преминаващите кораби през Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AP AP

Съвместното военно командване на Иран предупреди в четвъртък, че всички петролни танкери, преминаващи през Ормузкия проток, трябва да използват одобрените маршрути или трябва да очакват "силен отговор", съобщава АП.

Това предупреждение отново изостри напрежението заради водния път, който е от решаващо значение за международните енергийни доставки.

Протокът, тясното устие на Персийския залив, се очерта като един от основните въпроси в преговорите, целящи окончателен край на войната с Иран. Изявлението на военното командване Хатам ал-Анбия, съобщено от иранската държавна телевизия, идва след среща на американски и ирански дипломати с медиатори в сряда в Катар.

Не беше ясно какво е предизвикало заплахата от Иран. Централното командване на американските военни обаче публикува изявление за среща с представители на държави от Близкия изток в Бахрейн, в което се казва, че "лидерите са подчертали общия си ангажимент към свободния поток на търговия през" пролива.

Това може би е фразата, която е разгневила Иран, който се готви за погребението, което започва този уикенд, за покойния върховен лидер аятолах Али Хаменей, който беше убит в първите моменти на войната през февруари.

"Всяко неспазване, отклонение от определения маршрут или пренебрегване на навигационните протоколи на Ислямска република Иран в Ормузкия проток ще бъде посрещнато с незабавен и силен отговор от въоръжените сили, застрашавайки сигурността на нарушителите", се казва в иранското изявление.

В него се казва също, че намесата на американските сили в пролива "ще бъде посрещната с бърза и решителна реакция".

Иран и Съединените щати се споразумяха като част от временно споразумение да позволят на корабите да преминават без плащане на такси в продължение на 60 дни. Но Техеран настоя, че трябва да контролира маршрутите на корабите и по-късно да начислява такси за преминаване, преобръщайки десетилетия практика в този воден път.

САЩ и много арабски държави от Персийския залив няма да се съгласят Иран да начислява такси за преминаване през пролива. Усилията на Оман и агенция на ООН да открият нов маршрут близо до брега на Оман предизвикаха атаки в Близкия изток миналия уикенд, подчертавайки напрежението.

Въпреки атаките, корабният трафик в пролива продължи да се възстановява. Според компанията за морски данни и анализи Lloyd"s List Intelligence, най-малко 258 кораба са преминали през водния път миналата седмица, като през този период са били нанесени и ирански удари по два търговски кораба. Това е увеличение спрямо 138 кораба предходната седмица.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ИРАН

    5 0 Отговор
    ЗАЩО ТУРЦИЯ ИМА ПРАВО ДА СЪБИРА ТАКСИ В ПРОЛИВИТЕ А ИРАН ДА НЯМА ПРАВО ?

    12:47 03.07.2026

  • 2 Тръмп

    3 1 Отговор
    Само знам, че преди офанзивата на САЩ , Иран не събираше такса за преминаване...

    12:48 03.07.2026

  • 3 Виждащ

    0 0 Отговор
    Голямо нахалство е иранците да искат такса за преминаване през американския Ормудски проход.

    Кой разбрал иронията, разбрал. Кой не, да си пусне Бангаранга.

    13:03 03.07.2026

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